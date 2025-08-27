Ed Dowd: Die bevorstehende globale „tiefe Rezession” wird dazu genutzt werden, um CBDCs einzuführen

Von Rhoda Wilson

Edward Dowd, ehemaliger Geldmanager an der Wall Street und Gründungspartner von Phinance Technologies, prognostiziert eine schwere Finanzkrise in den Vereinigten Staaten, die möglicherweise schlimmer ausfallen könnte als die Krise von 2008, wobei die kritischste Phase für 2025/2026 erwartet wird.

In einem Interview im vergangenen Monat warnte er vor einer tiefen Rezession, die durch eine Immobilienkrise ausgelöst wird und in den nächsten 6 bis 12 Monaten zu einem enormen finanziellen Schock führen wird, wobei sich Börsencrashs, Arbeitsplatzverluste und Bankenzusammenbrüche wahrscheinlich noch verschärfen werden.

Ein zentrales Thema in Dowds Analyse ist der bevorstehende Zusammenbruch zahlreicher Banken, insbesondere kleinerer Institute, der zu einer umfassenden Konsolidierung führen würde, bei der der Großteil der Bankgeschäfte von wenigen Großbanken kontrolliert würde. Diese Konsolidierung sei eine notwendige Vorstufe für die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung, die ein Instrument für eine beispiellose staatliche Kontrolle über Finanztransaktionen und das Verhalten der Menschen darstelle.

Ehemaliger BlackRock-Insider enthüllt die nächste Finanzkrise von 2008

Edward Dowd, ehemaliger Portfoliomanager bei BlackRock, der über ein Jahrzehnt lang einen Wachstumsaktienfonds mit einem Volumen von 14 Milliarden Dollar verwaltete und Mitautor des Buches „Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022”, erörtert die aktuelle Lage des Finanzsystems, insbesondere die Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von Schuldenausweitung und geldpolitischen Interventionen wie quantitativer Lockerung („QE”) sowie die möglichen Folgen dieser Strategie.

Im Folgenden finden Sie einige Highlights aus seinem Interview vom letzten Monat mit Versan und Vandall Aljarrah, den Gründern von Black Swan Capitalist.

Inhaltsverzeichnis

Schulden-Refinanzierungszyklen und illegale Einwanderung Die Immobilienkrise und die globale Konjunkturabschwächung Die Immobilienkrise in Verbindung mit dem Platzen der Aktienmarktblase Zentralbanken, Gold und digitale Währungen Die Tokenisierung von Gold und anderen Vermögenswerten Kryptomärkte Die Maßnahmen der Federal Reserve Konsolidierung des Bankensektors Digitale Währungen der Zentralbanken

Schuldenrefinanzierungszyklen und illegale Einwanderung

Wie Podcast-Co-Moderator Versan Aljarrah sagte, wird der Status des Dollars als Reservewährung in den USA und weltweit in Frage gestellt, und es gibt Spekulationen darüber, ob die aktuelle Situation eine absichtliche Strategie ist, um den Dollar bis zum Zusammenbruch zu inflationieren und so das System zurückzusetzen.

Laut Ed Dowd unterliegt der Dollar langen Zyklen; Tim Wood, der „Cyclesman“, hat einen Vierjahreszyklus identifiziert. Basierend auf Woods Forschungen steht der Abschwung aus diesem sechsten Konjunkturzyklus nun im Einklang mit dem Platzen der größten Wirtschaftsblase der Geschichte. Solange der Dollar über dem letzten Vierjahrestief von 89,10 bleibt, bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt. Zum Zeitpunkt des Interviews lag der Kurs bei etwa 97. Den aktuellen Kurs finden Sie HIER in den Aktiencharts.

„[Der US-Dollar ist] das sauberste Hemd in einem Wäschekorb voller schmutziger Wäsche“, sagte Dowd. Es gibt etwa 17 bis 18 Billionen Dollar an Schulden in anderen Ländern, sowohl von Staaten als auch von Unternehmen, was es für sie schwierig macht, sich vom Dollar zu lösen, ohne eine deflationäre Depression zu erleben. Wir erleben also zwar den Niedergang des Dollars, aber er steht nicht unmittelbar bevor, sagte er.

Der Tod des Dollars ist ein langsamer Prozess, und zyklische Kräfte könnten letztendlich gegen die Präferenz der Trump-Regierung für einen schwachen Dollar sprechen, da ein schnell steigender Dollar oft auf ein schrumpfendes globales Kreditsystem und eine Kreditvernichtung hindeutet.

Podcast-Co-Moderator Vandell Aljarrah wies darauf hin, dass die Charts historisch gesehen eine interessante Korrelation zwischen dem US-Dollar und Bitcoin zeigen. Es gibt eine direkte umgekehrte Korrelation zwischen dem Tiefpunkt des Dollars und dem Höchststand von Bitcoin.

Der Zyklus der Schuldenrefinanzierung wiederhole sich alle drei bis fünf Jahre, so Vandell. Seit 2009 sei jedoch im Durchschnitt alle vier Jahre ein auffälliges Muster zu beobachten, wonach der Dollar schwächer werde und Bitcoin etwa zur gleichen Zeit seinen Höchststand erreiche, was eine enge umgekehrte Korrelation zeige.

Als Dowd nach seiner Meinung zum seit 2009 andauernden Zyklus der Schuldenrefinanzierung gefragt wurde, erklärte er, dass es 2019 zu einer synchronisierten globalen Konjunkturabschwächung gekommen sei, die von einer Krise der Repo-Geschäfte begleitet wurde. Repos sind Tagesgeldgeschäfte zwischen den Banken und der Federal Reserve. Die Repo-Krise führte dazu, dass Zentralbanken und Regierungen ihre Ausgaben erhöhten.

„Dann kam Covid wie aus heiterem Himmel, und diese Krise gab den Zentralbanken und Regierungen die Erlaubnis, Geld wie verrückt auszugeben“, sagte er. Also druckte die Federal Reserve Geld und die US-Regierung gab es aus, was zum ersten Mal seit 2009 zu einer tatsächlichen Inflation führte. Vor 2009 handelte es sich um eine Vermögensinflation, also einen anhaltenden Anstieg der Preise für Finanz- und Sachwerte wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Grundstücke.

Die Inflation führte in Verbindung mit dem beispiellosen Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve zu einer Situation, in der eine weitere Beschleunigung der Staatsausgaben erforderlich war, die von der Biden-Regierung durch erhöhte Defizitausgaben bereitgestellt wurde. Dowd glaubt, dass ein großer Teil der Ausgaben der Biden-Regierung auf logistische Maßnahmen im Zusammenhang mit der illegalen Einwanderung zurückzuführen ist.

„Ich glaube, und das kommt langsam ans Licht, dass ein Großteil dieser Ausgaben für die gezielte logistische Operation zur Einreise von 20 Millionen Menschen in die USA verwendet wurde, was sich auf die Wirtschaft ausgewirkt hat”, sagte er.

Dowd ist der Ansicht, dass die groß angelegte illegale Einwanderung eine neue wirtschaftliche Variable eingeführt hat, die sich auf die Wirtschaft auswirkt und traditionelle Rezessionsindikatoren weniger zuverlässig macht. Er sagte, dass seine „Rezessionsprognose“ für 2023 und 2024 falsch war, weil er sich auf die „normalen Konjunkturindikatoren, die immer funktioniert haben“ gestützt habe, aber bei genauerer Betrachtung festgestellt habe, dass die massive illegale Einwanderung erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft habe.

Wohnungskrise und globale Konjunkturabschwächung

„Der Trend [zur Einwanderung] kehrt sich um, und das wird Auswirkungen auf die Wirtschaft haben“, sagte Dowd. Zum Beispiel „hat die illegale Einwanderung den Wohnungsmarkt gestützt. Der Wohnungsmarkt begann 2022 zu rollen, aber die Preise gingen nicht zurück, weil die Mieten hoch waren. Das alles verschwindet jetzt.“

Der Immobilienmarkt, der durch hohe Mieten aufgrund der massiven illegalen Einwanderung gestützt wurde, verursacht eine sich langsam abzeichnende Krise, wobei die Frühindikatoren bereits einen Rückgang zeigen. Diese Krise wird sich letztendlich auf die Aktienmärkte und die Bautätigkeit auswirken und zu Entlassungen führen. Das wird „in den nächsten 6 bis 12 Monaten“ geschehen, sagte Dowd und bezeichnete dies als „tiefe Rezession“.

Die tiefe Rezession, von der Dowd spricht, ist durch eine Immobilienkrise gekennzeichnet. Dieser Trend ist nicht auf die USA beschränkt, sondern weltweit zu beobachten, wobei Länder wie Japan und Großbritannien ähnliche Rückgänge auf ihren Immobilienmärkten verzeichnen. Der globale Immobilienmarkt zeigt erste Anzeichen eines synchronisierten Rückgangs, wobei die Aktienmärkte und Unternehmen im Zusammenhang mit dem Wohnungsbau keine gute Performance zeigen, so Dowd.

„Im letzten Monat sehen wir wirklich eine Synchronisierung. Japan hatte diesen Monat schlechte Zahlen im Immobilienbereich, ebenso wie Großbritannien und die USA. Es scheint also, als sei dies ein globales Phänomen und derzeit synchronisiert“, sagte er. Er merkte jedoch an, dass diese Situation in den Unternehmensmedien nicht breit berichtet werde, „und das wird auch so bleiben, bis sie sich auf die harten Daten auswirkt und die Aktienmärkte schließlich aufgeben“.

Immobilienkrise in Verbindung mit dem Platzen der Aktienmarktblase

Neben dem Immobilienmarkt werden auch die Aktien von Wohnungsbauunternehmen voraussichtlich einen Einbruch erleben. „Ich denke, wir werden in den nächsten Monaten neue Tiefststände bei den Wohnungsbauunternehmen sehen, die ein Frühindikator für den Immobilienmarkt sein werden“, sagte Dowd und rechnet mit Kursverlusten zwischen 30 % und 50 %, ähnlich wie bei den Kursrückgängen während der Dotcom-Blase.

Die aktuellen Aktienbewertungen befinden sich auf Rekordniveau, ähnlich wie während der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Vergleicht man die aktuellen Dividendenrenditen des S&P mit Anleihen, so sind die prognostizierten Renditen für Aktien mit einer Laufzeit von 10 Jahren nicht gut. „Wenn Sie jetzt Ihr gesamtes Geld in Aktien investieren, sind Ihre Renditen in den nächsten 10 Jahren miserabel“, warnte Dowd.

Der Aktienmarkt wird von „Big-Cap“-Technologieaktien wie dem Halbleiterunternehmen Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von 4 Billionen Dollar angetrieben. „Big Cap“, „Large Cap“ oder „Large Market Capitalisation“ bezeichnet börsennotierte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Dollar oder mehr.

„Wir haben also leider … eine Immobilienkrise vor uns – und wieder wissen wir nicht, wie tief sie sein wird. Sie könnte moderat ausfallen, sie könnte flach ausfallen, sie könnte schwerwiegend ausfallen, aber sie wird kommen. Und dann haben Sie eine Technologieblase/Aktienblase. Es könnte also zu einer platzenden Aktienblase und einer Immobilienkrise kommen. Stellen Sie sich also eine Kombination aus dem Jahr 2000 [Dotcom-Blase] und 2008 [Finanzkrise] vor“, sagte Dowd.

Dowd wies auf Faktoren hin, die das Ausmaß der kommenden Rezession beeinflussen könnten, und sagte, dass die Verbraucher nicht so hoch verschuldet seien wie während der Immobilienkrise 2008, dass die potenziellen Auswirkungen auf das Bankensystem noch unbekannt seien und dass die Maßnahmen der Federal Reserve und die fiskalischen Reaktionen für den Ausgang entscheidend sein würden.

„Wie werden sich die Aktien verhalten? Irgendwo zwischen einem Drittel und 50 %. Die letzten beiden großen Rezessionen waren die Dotcom-Blase – laut den Indizes fielen die Aktien innerhalb von zwei Jahren um 50 % – und die Finanzkrise, in der wir ebenfalls einen Rückgang von 50 % verzeichneten. Ich würde also sagen, irgendwo zwischen 30 und 50 %. Es wird eine Reaktion der Federal Reserve und fiskalische Maßnahmen geben, und dann müssen wir abwarten, wie es weitergeht“, erklärte Dowd.

Zentralbanken, Gold und digitale Währungen

Versan erwähnte, dass die Zentralbanken physisches Gold horten und eine digitale Zukunft fördern, was widersprüchlich erscheint und möglicherweise ein Mittel ist, um von den zugrunde liegenden Problemen des Marktes abzulenken. Die Illusion eines stabilen Marktes kann nicht unbegrenzt aufrechterhalten werden, und die Unterdrückung der Goldpreise ist langfristig möglicherweise nicht tragfähig. „Wie lange kann diese Illusion noch aufrechterhalten werden?“, fragte er Dowd.

Gold werde trotz möglicher kurzfristiger Rückgänge langfristig an Wert gewinnen, antwortete Dowd. Anleger sollten jeden Abschwung als Kaufgelegenheit betrachten, anstatt ihr Gold zu verkaufen oder übermäßige Hebel bei Gold-Futures einzusetzen. „Langfristig wird Gold steigen, weil der Fokus auf digitalen Währungen liegt“, sagte er.

Die Einstufung von Gold als Tier-1-Kapital bei Banken, die in den USA im Juli in Kraft trat, ermöglicht es Banken, Kredite gegen physisches Gold zu vergeben, und die Zentralbanken haben im Vorfeld dieser Änderung still und leise Goldreserven aufgebaut.

Anmerkung von The Exposé: Die Vereinigten Staaten haben den Goldstandard schrittweise abgeschafft. Der Prozess begann 1933, als Präsident Franklin D. Roosevelt den Goldstandard für inländische Transaktionen aussetzte, den privaten Besitz von Gold verbot und die Konvertibilität der Währung in Gold einstellte. Während inländische Transaktionen nach 1933 nicht mehr durch Gold gedeckt waren, blieb das internationale Währungssystem im Rahmen des 1944 geschlossenen Bretton-Woods-Abkommens bestehen. Der Goldstandard wurde schließlich am 15. August 1971 endgültig abgeschafft, als Präsident Richard Nixon bekannt gab, dass die Vereinigten Staaten den Dollar nicht mehr gegen Gold eintauschen würden – ein Schritt, der als „Nixon-Schock” bekannt wurde. Diese Maßnahme beendete das Bretton-Woods-System und bedeutete das endgültige Aus für den Goldstandard für die US-Währung. Seitdem fungiert der US-Dollar als Fiat-Währung, die nicht durch einen physischen Rohstoff, sondern durch die Autorität der Regierung gedeckt ist. Derzeit verwendet kein Land einen Goldstandard zur Deckung seiner Währung.

Tokenisierung von Gold und anderen Vermögenswerten

Distributed Ledger Technologies („DLTs“) sind digitale Systeme zur gleichzeitigen Aufzeichnung von Transaktionen und anderen Daten über mehrere Standorte, Institutionen oder Knotenpunkte hinweg, ohne einen zentralen Administrator oder einen einzigen Ausfallpunkt. Sie gewinnen zunehmend an Bedeutung und könnten eine entscheidende Rolle bei grenzüberschreitenden Finanztransaktionen spielen.

Zentralbanken und Finanzinstitute weltweit untersuchen und testen DLTs aktiv, um grenzüberschreitende Zahlungen und Abwicklungen zu verbessern. Gibt es einen strategischen Plan, um physische Vermögenswerte wie Gold mit digitalen Netzwerken zu verbinden? Ja, sagte Dowd, „es wird viel über Tokenisierung gesprochen, und es gibt Leute, die versuchen, Gold und andere Vermögenswerte zu tokenisieren, und es wird interessant sein zu sehen, wie das funktioniert. Der Begriff „Smart Contracts“, was auch immer das sein mag.“

Dowd hat mit Leuten aus der Branche gesprochen, die bestätigt haben, dass sie versuchen, die Tokenisierung von Vermögenswerten und Smart Contracts auf dem Goldmarkt einzuführen. Allerdings „sagen sie, dass niemand das will, weil sie ihre Geschäfte so machen, wie sie sie machen, denn die Tokenisierung würde viele Zwischenhändler überflüssig machen, und die Zwischenhändler sind nicht glücklich darüber, überflüssig zu werden. Es ist also ein langsamer Prozess. Ich glaube nicht, dass dies über Nacht geschehen wird, aber es hat begonnen.“

Kryptomärkte

Vandell sieht den Kryptomarkt wie den „Wilden Westen“, in dem 99 % der Kryptowährungen und Kryptowährungsunternehmen voraussichtlich wertlos werden, während eine Handvoll Unternehmen mit realen Anwendungsfällen, Nutzen und Lösungen für Probleme im Wert von Billionen Dollar entstehen werden.

Er glaubt, dass der Kryptomarkt darauf ausgelegt ist, den Menschen die Illusion einer dezentralen Finanzwelt zu vermitteln, während er in Wirklichkeit ein zentralisiertes System ist, das an die Blockchain gebunden ist. Einige Stablecoins wie XRP und XLM wurden in Dokumenten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und der Weltbankgruppe erwähnt, so Vandell.

Es gibt eine Korrelation zwischen dem Dollar und Kryptowährungen und eine Korrelation zwischen Bitcoin und dem NASDAQ, sagte Dowd. Kryptowährungen entwickeln sich in der Regel nicht gut, wenn der Dollar steigt, sodass die meisten auf null fallen werden.

Meme-Coins scheinen ein manipuliertes System zu sein, sagte Dowd. „Wenn ich einen Meme-Coin kaufe, sobald er mir angeboten wird, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich Geld verlieren werde, wenn ich ihn für längere Zeit halte.“ Wie Kryptowährungen werden auch die meisten Meme-Coins laut Dowd voraussichtlich auf null Wert fallen.

Maßnahmen der Federal Reserve

Die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen stabil zu halten, während andere Zentralbanken ihre Zinsen senken, könnte der US-Wirtschaft schaden, da Realzinsen von 2 % die Konjunkturabschwächung und die Geldverknappung verschärfen können.

Dowd ist der Meinung, dass sich die Federal Reserve auf fehlerhafte Arbeitsmarktdaten stützt, wie beispielsweise die Zahlen zu den Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, die Ökonomen wie Dr. Lacy Hunt und Daniel Di Martino für um mehr als eine Million Arbeitsplätze zu hoch halten.

Wenn der wirtschaftliche Abschwung eintritt, wird er schnell vonstattengehen. Die Kombination aus falschen Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und der aktuellen Haltung der US-Notenbank zur Zinspolitik könnte zu einem raschen Einbruch des Marktes führen, sobald die Wahrheit über die Wirtschaftslage ans Licht kommt, und viele Anleger unvorbereitet treffen. Dies werde bei allen zu einem „Aha-Erlebnis” führen, sodass sie ihre Anlageportfolios anpassen und alle gleichzeitig Aktien verkaufen müssten, so Dowd. „Das könnte also unglaublich schnell gehen und gefährlich werden.”

Konsolidierung des Bankensektors

Ein plötzlicher und schneller Ausverkauf von Aktien könnte eine Kettenreaktion im Bankensektor auslösen und eine Krise heraufbeschwören, die zu Bankenzusammenlegungen führen könnte. Die Menschen haben vielleicht vergessen, dass es 2023 knapp geworden ist. Die beispiellosen Defizitausgaben und die Intervention der Federal Reserve mit ihrem Bank Term Funding Programme („BTFP“) verhinderten 2023 eine Bankenkrise, so Dowd.

Im Jahr 2023 bot das BTFP berechtigten Banken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften und anderen Einlageninstituten Kredite mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr an. Die Kredite konnten vor Fälligkeit ohne Strafzahlungen zurückgezahlt werden. Dies verhinderte eine Bankenkrise.

„Diese Banken hatten in den 14 Jahren vor den Zinserhöhungen sehr renditeschwache Staatsanleihen und Unternehmenskredite gekauft. Mit den Zinserhöhungen verloren sie auf dem Papier Geld. Das löste im März 2023 einen Bankensturm aus. Die Silicon Valley Bank verschwand, einige andere verschwanden einfach über Nacht. Also steckte die Federal Reserve den Finger in die Bresche und stoppte das”, sagte Dowd.

Die aktuelle Situation unterscheidet sich jedoch von der im Jahr 2023. Wir befinden uns in einer Phase des Zyklus, in der die Kreditvergabe in die falsche Richtung geht und die Federal Reserve wahrscheinlich keine Kredite für schlechte Bonitäten vergeben wird.

„Wir haben gewerbliche Immobilien, wir haben Wohnungsbaukredite, die bald ausfallen werden, und dann haben wir noch dieses andere private Kreditdebakel, weil die Banken … sie sind es, die einen Großteil der privaten Kredite absichern, sie geben diesen Firmen Kredite, damit sie dann selbst Kredite vergeben können“, erklärte er. Und „es gab eine Menge Ponzi-Finanzierungen auf den privaten Kreditmärkten … ein weiteres Phänomen des Schattenbankwesens.“

Schattenbanken sind Finanzaktivitäten, die ähnliche Funktionen wie traditionelle Banken erfüllen, wie z. B. Kreditvergabe und Kreditversorgung, aber außerhalb des regulierten Bankensektors stattfinden. Diese Aktivitäten werden oft von Nicht-Bank-Finanzinstituten durchgeführt und manchmal als Nicht-Bank-Finanzintermediation oder marktbasierte Finanzierung bezeichnet. Laut Forbes wurde die Finanzkrise von 2008 durch einen Ansturm auf das Schattenbankensystem ausgelöst.

Obwohl es schwer vorherzusagen ist, wie die Federal Reserve reagieren würde und was dann passieren würde, könnten wir eine Konsolidierung der regionalen Banken erleben, wobei die großen Banken noch größer werden, da die Federal Reserve Fusionen erzwingt, wie sie es während der Finanzkrise 2008 getan hat, und dies könnte den Weg für die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung ebnen.

„Wenn man eine digitale Zentralbankwährung einführen will, ist das viel einfacher, wenn es weniger Banken gibt”, sagte Dowd. „Wir fordern keine systemische Krise [wie 2008], aber Bankaktien werden sich nicht gut entwickeln. Es wird eine Panik geben. Und wenn es zu einer systemischen Krise kommt, dann kann man sich warm anziehen, denn letztes Mal waren die Zentralbanken der Rettungsanker. Wer wird die Zentralbanken stützen, wenn es zu einer systemischen Krise kommt?“

Digitale Zentralbankwährungen

137 Länder und Währungsunionen, die 98 % des globalen BIP ausmachen, prüfen derzeit die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung („CBDC“). Einige haben bereits Fortschritte beim Aufbau der erforderlichen Infrastruktur erzielt, darunter auch die Nutzung der Blockchain-Technologie.

„In einer Wirtschaftskrise, von der wir glauben, dass sie global sein wird, wird es viel Angst und Panik geben, und das ist die Idee, und dann kommt es zu einer Bankenkonsolidierung. Das wäre der Zeitpunkt, um [CBDCs] einzuführen“, sagte Dowd.

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und der Internationale Währungsfonds haben sich klar zu ihrer Vision einer CBDC geäußert. Sie bereiten deren Einführung schon seit langem vor.

Eine CBDC würde Bankern die Kontrolle über die Geldumlaufgeschwindigkeit geben und ihnen ermöglichen, zu bestimmen, wie schnell Geld ausgegeben wird. Dieses Maß an Kontrolle ist ein zentraler Aspekt ihrer Vision für das Währungssystem. Das Potenzial einer CBDC, das Verhalten der Menschen zu kontrollieren, beispielsweise durch die Einführung von Quoten für den Fleischkonsum zur Eindämmung des „Klimawandels“, ist ein besorgniserregender Aspekt und verdeutlicht die Gefahr des Machtmissbrauchs.

