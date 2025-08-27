Vergiss niemals die Lügen, die sie über Gaza erzählt haben. Vergebe ihnen niemals.

Vergessen Sie niemals die Monster, die Experimente an der Menschheit durchführen – und Sie als verrückt diffamieren, wenn Sie es benennen.

Caitlin Johnstone

Eine gemeinsame Untersuchung von The Guardian und +972 Magazine hat ergeben, dass nach den eigenen Aufzeichnungen der IDF mindestens 83 Prozent der bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen getöteten Personen Zivilisten sind. Der Bericht stellt fest, dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich wesentlich höher ist, da die angegebene Zahl nicht die Tausende und Abertausende von toten Zivilisten einschließt, die im Gazastreifen noch immer nicht aufgefunden wurden, weil sie unter den Trümmern eingeschlossen sind, oder die durch indirekte Mittel wie Hunger oder Krankheiten getötet wurden.

Die Pro-Israel-Drehscheibe versuchte verzweifelt, diesen Bericht sofort nach seinem Erscheinen zu diskreditieren, aber ihre Argumente wurden grundsätzlich entkräftet.

Sie behaupteten, dass Israel ein phänomenal niedriges Verhältnis zwischen Zivilisten und Kämpfern hat, obwohl Israels eigene Daten beweisen, dass die überwiegende Mehrheit der von den IDF getöteten Personen Zivilisten sind.

Sie leugneten, dass Israel den Gazastreifen aushungert, und dann veröffentlichte die IPC einen Bericht, in dem es heißt, dass Israel den Gazastreifen aushungert.

Sie versuchten zu behaupten, dass die skelettierten Kinder, die wir in Gaza sehen, aufgrund von Vorerkrankungen so aussehen. Dann veröffentlichte die israelische Presse einen ausführlichen Bericht, aus dem hervorging, dass Kinder ohne Vorerkrankungen ausgehungert werden.

Sie versuchten zu leugnen, dass israelische Soldaten Zivilisten an Hilfsstätten massakrieren, dann sagten die israelischen Soldaten selbst der israelischen Presse, dass ihnen befohlen wurde, Zivilisten an Hilfsstätten zu massakrieren.

Die IDF hat zugegeben, am Donnerstag Tausende von Olivenbäumen im Westjordanland entwurzelt zu haben. Die routinemäßige Zerstörung palästinensischer Olivenbäume ist nicht das Schockierendste oder Schlimmste, was Israel den Palästinensern antut, aber es zeigt auf einzigartige Weise, was seine wahren Absichten sind.

Ähnlich wie die Weißen alle Bisons töteten, um die amerikanischen Indianer auszurotten, beraubt das Abholzen von Olivenbäumen die Palästinenser einer wichtigen Einkommensquelle und greift einen wichtigen Aspekt der palästinensischen Identität und Kultur an.

Olivenbäume können Tausende von Jahren überleben; Menschen mit einer starken Bindung an das Land schätzen und schützen sie, während die Israelis, die behaupten, in diesem Gebiet „einheimisch“ zu sein, sie zerstören und durch leicht entflammbare ausländische Pflanzen ersetzen. Man kann erkennen, wer die eigentliche einheimische Bevölkerung ist, wenn man ihr Verhalten beobachtet.

Normaler Mensch: Völkermord ist schlecht

Verrückte Person: Woah hey, lass uns nicht politisch werden

Die Rechten sagen: „Nein, ihr versteht das nicht, Israel beschützt die westliche Zivilisation. Wenn wir Israel nicht helfen, die Palästinenser zu ermorden, ihre Kinder auszuhungern, ihre Babys zu verbrennen, ihre Krankenhäuser zu bombardieren und ihre Städte zu zerstören, könnten wir eines Tages von bösen, mörderischen Wilden regiert werden.“

Ein normaler Mensch: Oh nein, diese Leute da drüben begehen Völkermord!

Verrückte Person: Okay, aber welcher Religion gehören sie an?

So wie die Zionisten über den palästinensischen Judenhass reden, könnte man meinen, die Palästinenser seien 1948 von woanders her nach Israel eingewandert, um die Juden anzugreifen.

Im Jahr 1937 sagte Winston Churchill das Folgende, als er dafür plädierte, Juden die Ansiedlung in Palästina zu erlauben:

„Ich gebe nicht zu, dass der Hund in der Krippe das letzte Recht auf die Krippe hat, auch wenn er schon sehr lange dort liegt. Ich gebe dieses Recht nicht zu. Ich gebe zum Beispiel nicht zu, dass den Indianern in Amerika oder den Schwarzen in Australien großes Unrecht widerfahren ist. Ich gebe nicht zu, dass diesen Völkern dadurch Unrecht geschehen ist, dass eine stärkere Ethnie, eine höherwertige Ethnie oder jedenfalls eine weltklügere Ethnie, um es einmal so auszudrücken, an ihre Stelle getreten ist. Ich gebe das nicht zu. Ich glaube nicht, dass die Indianer das Recht hatten, zu sagen: Der amerikanische Kontinent gehört uns, und wir wollen nicht, dass diese europäischen Siedler hierher kommen. Sie hatten weder das Recht, noch hatten sie die Macht dazu.

Churchill wusste genau, worum es bei der Zionistischen Agenda zur Kolonisierung Palästinas ging. Es gab keinerlei Verwirrung. Erst viel später wurde die Geschichte durch die Propaganda revidiert, um es als etwas anderes darzustellen als das westliche Siedler-Kolonialisten-Projekt, das es immer war.

Neulich habe ich in einer Tirade über religiöse Zionisten folgendes geschrieben:

„Jemand wie Mike Huckabee sagt nie die Wahrheit oder sagt, was er wirklich denkt, wenn es um Israel und die Palästinenser geht, er macht nur die Geräusche, die er machen muss, um eine biblische Prophezeiung zu erfüllen und seine ewige Belohnung zu sichern. Solche Leute haben in diesem Gespräch nichts zu suchen. Sie sollten komplett von der Debatte ausgeschlossen werden, weil sie sich nicht wirklich an ihr beteiligen. Sie lügen und manipulieren nur aus Gründen, die nichts mit Wahrheit oder Moral zu tun haben.“

Gleich am nächsten Tag veröffentlichte Antiwar einen Artikel mit dem Titel „Mike Huckabee behauptet, israelische Siedlungen im besetzten Westjordanland seien nach internationalem Recht nicht illegal„.

Wie ich schon sagte. Huckabee glaubt diese offensichtliche Lüge nicht, er sagt nur, was er sagen muss, um die Ziele seiner seltsamen christlichen Sekte voranzutreiben. Diese Freaks halten sich für so fromm und rechtschaffen, aber in Wirklichkeit sind sie einige der hinterhältigsten, unethischsten Betrüger, die unsere Welt je gesehen hat.

Mir ist nur klar, dass sie irgendwann in der Zukunft versuchen werden, von uns zu verlangen, dass wir alle radikalisierten Gruppen und Milizen verurteilen, die als Folge des Völkermords im Gazastreifen entstanden sind;

Das wird niedlich sein.