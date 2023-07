Ed Dowd veröffentlicht bahnbrechende Daten: Hämatologische (blutbezogene) Ansprüche steigen enorm im 2022 (VIDEO)

„Wir haben nach solchen Daten gesucht und sie im britischen PIP-System (Personal Independence [Payment]) gefunden“, erklärte der ehemalige Blackrock-Vermögensverwalter Edward Dowd in der Dr. Drew Show. „Wir benötigen die Hilfe der medizinischen Gemeinschaft und der Regulierungsbehörden, um zu erklären, was hier vor sich geht, denn es ist alarmierend.“

Dowd präsentierte dann eine Folie, die die jährlichen PIP-Ausgleiche (Zahlungen) nach Körpersystemen zeigt, unter Verwendung verschiedener Metriken für 2020, 2021 und 2022.

Und Sie können sehen, ich werde auf hämatologische (blutbezogene) beziehen, das ist ein Anstieg von 522% im Jahr 2022. Und ich möchte sagen, dass dies gegen den Trend ist. Es ist nicht im Vergleich zu 2021 oder 2020. Es ist ein Vergleich mit dem Trend, den wir von 2016 bis 2019 analysiert haben. Es ist also ein prozentualer Anstieg gegenüber dem Trend. Und die Trends waren stabil – und dann ist das explodiert.“

Dowd fuhr fort, die Grafik näher zu erläutern.

„Und wenn man sich dieses Diagramm anschaut, sieht man, dass [die Zunahme der Ansprüche in] verschiedenen Körpersystemen im Jahr 2020 langsam anfing, im Jahr 21 an Fahrt gewann und im Jahr 2022 geradezu explodierte. Es ist also etwas im Gange, das für die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs schädlich ist“, schloss er.

Hier sind einige der besorgniserregenden Zahlen der über dem Trend liegenden Zunahme von Versicherungsfällen im Jahr 2022:

Hämatologie – Anstieg um 522%

Gehör – Anstieg um 121%

Kardiovaskulär – Anstieg um 121%

Dermatologisch – Anstieg um 138%

Endokrinologie, Stoffwechsel und Thermoregulation – Anstieg um 156%

Gastrointestinal – Anstieg um 145%

Urogenitalbereich – Anstieg um 143%

Immunsystem – Anstieg um 115%

Muskel- und Skelettapparat – Anstieg um 93%

Neurologisch – Anstieg um 107%

Onkologie – Anstieg um 35%

Psychiatrie – Anstieg um 124%

Atemwege – plus 93%

Visuell – Anstieg um 80%

„Diese Zahlen sind prozentual gesehen einfach verrückt“, bemerkte Dowd.

„Wir können diese Dinge in sogenannte Z-Scores oder Standardabweichungen umrechnen.

Dowd erklärte, dass eine Drei-Standard-Abweichung in 0,3 % der Fälle auftritt. „An der Wall Street ist das eine große Sache“. „Manchmal sehen wir extreme Ereignisse mit sechs Standardabweichungen, und das ist verrückt“, fügte er hinzu. Alarmierend ist jedoch, dass der Anstieg der hämatologischen (blutbezogenen) Schäden einer Standardabweichung von 61 entspricht. „Das ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass ein schwarzes Loch in der Nähe der Erde auftaucht und wir in zwei Jahren hineingesaugt werden. Es ist nicht wahrscheinlich, dass so etwas aus Versehen passiert“, bemerkte Dowd.

Dowd beendete seine Ausführungen mit den Worten: „61 Standardabweichungen sind eine Katastrophe, ein schwarzer Schwan, etwas ist aus den Fugen geraten. Es sind so viele Nullen und es ist so unwahrscheinlich, dass es sich um einen Zufall handelt, dass es eine Erklärung dafür geben muss. Und genau das ist es, was wir von der medizinischen Gemeinschaft verlangen: eine Erklärung. That’s it.“

Das vollständige Interview zwischen den Ärzten Drew Pinsky, Kelly Victory und dem ehemaligen Blackrock-Portfoliomanager Ed Dowd