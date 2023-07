Schreckliche Hypothese. Das SARS-Cov-2-Virus wurde wiederholt in allen Teilen der Welt versprüht.

Die Ärzte halten die Möglichkeit eines versehentlichen Entweichens des SARS-Cov-2-Virus aus dem Labor für nicht stichhaltig. Für diese Hypothese spricht, dass die ursprüngliche Covid-Variante extrem wenig ansteckend ist und sich daher nicht so schnell weltweit verbreiten konnte. Da SARS-Cov-2 offiziell als biologische Waffe anerkannt wurde, wäre auch das vermeintliche Gegenmittel, das große gesundheitliche Probleme verursacht hat, eine biologische Waffe.

Wenn die WHO und die Europäische Kommission über die Vorbereitungen auf eine künftige Pandemie sprechen, kehren wir unwillkürlich zum Ausgangspunkt zurück. Wie konnte ein im Labor hergestelltes Virus eine Pandemie auslösen? Indem wir die Verantwortung von den Chinesen auf die Amerikaner und die Franzosen abwälzen, haben wir das Wesentliche übersehen. SARS-Cov-2 wurde als biologische Waffe entwickelt. Aber die Ärzte sagen, dass die Ausbreitung dieses im Labor hergestellten Virus überhaupt nicht natürlich war, sondern absichtlich und wiederholt, um das Bild einer weltweiten Pandemie zu erzeugen. „Wir haben es bereits gesagt. SARS-Cov-2 ist eine biologische Waffe, die nachweislich hergestellt wurde, um die Bevölkerung zu schädigen. Außerdem wurde das Virus meiner Meinung nach nicht in Wuhan freigesetzt oder abgeworfen, und zwar bei Patient Null, der sich dann auf Patient 1, 2, 3 usw. übertrug, wie alle einst dachten, sondern es wurde transportiert und in jedem Gebiet der Welt freigesetzt. Und in jedem Gebiet und jedem Land, vielleicht sogar auf Landesebene in jeder Region, wurde das Virus absichtlich und wiederholt freigesetzt. Dies ist eine Hypothese, die ich auf der Grundlage eines Vergleichs der Verbreitungsrate des Virus in der Alpha-Version, der ursprünglichen Version, aufstelle. Es hat sich sehr deutlich gezeigt, und wir hatten zahllose Fälle, in denen sich ein Ehepaar vorgestellt hat, von denen nur einer Covid-Symptome hatte und der andere negativ getestet wurde. Was bedeutet das? Dass die Ansteckungsgefahr extrem gering war, viel, viel geringer als angegeben“, erklärte uns Dr. Oana Mihaela Secară.

Die zweite biologische Waffe

Die Tatsache, dass die Zahl der Fälle zugenommen hat, stützt die Hypothese, dass das Virus wiederholt in verschiedenen Gemeinschaften und möglichst gleichzeitig in der ganzen Welt eingeschleppt wurde, um eine viel höhere Übertragungsrate zu simulieren, als dies in Wirklichkeit der Fall war, so Dr. Oana Mihaela Secară weiter. „Und das Gegenmittel entpuppte sich als die zweite biologische Waffe, die sie unter dem Namen Impfstoff einsetzten, obwohl sie keinerlei präventive oder sonstige Eigenschaften hat. Und wir können noch nicht einmal von Nebenwirkungen sprechen, denn da es sich um eine biologische Waffe handelt, hat es auch die Wirkung einer biologischen Waffe. Die Tatsache, dass die europäischen Behörden dies weiterhin leugnen, hilft überhaupt nicht, denn sie verlieren an Glaubwürdigkeit. Derzeit beobachten selbst Menschen, die keinen medizinischen Hintergrund haben, was mit denjenigen geschieht, die Messenger-RNA erhalten haben, ob es sich um einen Angriff auf das Immunsystem handelt, ob die Person kurz nach der Impfung verschiedene Pathologien entwickelt hat oder ob Mitglieder verschiedener Familien gestorben oder schwer erkrankt sind. Selbst diejenigen, die geimpft wurden, kommen und sagen, dass sie einen großen Fehler gemacht haben, weil sie die gesundheitlichen Probleme sehen, die sie haben“, so Dr. Oana Mihaela Secară. Dies zeigt, dass die Bevölkerung nicht, wie die Behörden glauben, völlig unwissend ist, sondern dass die Menschen über Urteilsvermögen, gesunden Menschenverstand und Intuition verfügen und die Widersprüche zwischen der Realität und den Behauptungen erkennen.

Die medizinische Welt weiß Bescheid

Obwohl es in Rumänien keine Berichte über unerwünschte Wirkungen und keine Statistiken gibt, beobachten die Ärzte direkt, was mit dem Krankenhauspersonal geschieht, das gewissermaßen gezwungen wurde, dieses Produkt zu akzeptieren, und das deutlich häufiger geimpft wurde als die allgemeine Bevölkerung. „Hier sehen wir, dass die Häufigkeit von Neoplasmen zugenommen hat, die Häufigkeit verschiedener durch Gerinnungsstörungen verursachter Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall und die Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen zugenommen hat. Inoffiziell gibt es in den Krankenhäusern des Landes zahlreiche Abteilungen, in denen das medizinische Personal über die auf dem Sektor auftretenden Pathologien diskutiert und eindeutige Beobachtungen macht, die mit dem Covid-Impfstoff in Verbindung gebracht werden. Krebserkrankungen, die sich schnell entwickeln und von den von uns eingesetzten Therapien fast völlig unbeeinflusst bleiben, was in der Vergangenheit nicht der Fall war, denn wir konnten das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen oder die Überlebensrate auf 5 bis 10 Jahre erhöhen. „Die Möglichkeit, in vielen Situationen schwere Fälle von Anfang an zu erkennen, insbesondere bei immer jüngeren Menschen, haben wir nun oft nicht mehr“, erklärte Dr. Oana Mihaela Secară besorgt.