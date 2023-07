Climategate ist der schlimmste Wissenschaftsskandal unserer Generation

Der Begriff Climategate wurde 2009 geprägt, um den Skandal zu beschreiben, der durch die durchgesickerten E-Mails der Climate Research Unit (CRU) der University of East Anglia aufgedeckt wurde.

Bei den Absendern und Empfängern der E-Mails handelte es sich um eine Besetzungsliste der wissenschaftlichen Elite des IPCC. Es handelte sich dabei um eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern, die seit Jahren mehr Einfluss auf die weltweite Beunruhigung über die globale Erwärmung hatten als alle anderen, nicht zuletzt durch ihre Rolle im Kern des IPCC der UN.

„Unser hoffnungslos kompromittiertes wissenschaftliches Establishment darf nicht mit einer Schönfärberei dessen davonkommen, was zum größten wissenschaftlichen Skandal unserer Zeit geworden ist“, schrieb der verstorbene Christopher Booker.

Der folgende Artikel wurde von Christopher Booker verfasst und am 28. November 2009 von The Telegraph veröffentlicht. Hinweis: Wir haben einige Hyperlinks aus dem Originalartikel geändert, da sie nicht mehr verfügbar sind.

Klimawandel: Der schlimmste Wissenschaftsskandal unserer Generation

Eine Woche, nachdem mein Kollege James Delingpole in seinem Telegraph-Blog den Begriff „Climategate“ geprägt hat, um den Skandal zu beschreiben, der durch die durchgesickerten E-Mails der Klimaforschungsabteilung der Universität von East Anglia aufgedeckt wurde, zeigt Google, dass das Wort inzwischen mehr als neun Millionen Mal im Internet auftaucht. Doch in all diesen Unmengen an elektronischer Berichterstattung wurde ein äußerst wichtiger Punkt über diese Tausende von Dokumenten weitgehend übersehen.

Selbst George Monbiot vom Guardian hat sich schockiert und bestürzt über das Bild geäußert, das die Dokumente offenbaren, weil ihre Verfasser nicht einfach nur ein Haufen Akademiker sind. Ihre Bedeutung kann nicht überschätzt werden. Wir haben es hier mit einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern zu tun, die seit Jahren mehr Einfluss auf den weltweiten Alarm über die globale Erwärmung haben als alle anderen, nicht zuletzt durch die Rolle, die sie im Zentrum des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) der UNO spielen.

Professor Philip Jones, der Direktor der CRU, ist für die beiden wichtigsten Datensätze verantwortlich, die der IPCC für die Erstellung seiner Berichte verwendet. Durch seine Verbindung zum Hadley Centre, einem Teil des britischen Met Office, das die meisten der wichtigsten wissenschaftlichen Mitarbeiter des IPCC auswählt, ist sein globaler Temperaturrekord der wichtigste der vier Temperaturdatensätze, auf die sich der IPCC und die Regierungen stützen – nicht zuletzt für ihre Vorhersagen, dass sich die Welt auf katastrophale Werte erwärmen wird, wenn nicht Billionen von Dollar ausgegeben werden, um dies zu verhindern.

Dr. Jones ist auch ein wichtiger Teil der eng verbundenen Gruppe amerikanischer und britischer Wissenschaftler, die für die Förderung des Bildes der Welttemperaturen verantwortlich sind, das durch Michael Manns „Hockeyschläger“-Diagramm vermittelt wird, das vor 10 Jahren die Klimageschichte auf den Kopf stellte, indem es zeigte, dass die globalen Temperaturen nach 1.000 Jahren des Rückgangs kürzlich auf den höchsten Stand in der aufgezeichneten Geschichte gestiegen sind.

Das Diagramm, das vom IPCC nicht zuletzt wegen der Art und Weise, wie es die seit langem akzeptierte mittelalterliche Warmzeit, in der die Temperaturen höher waren als heute, zu eliminieren schien, in den Vordergrund gestellt wurde, wurde zum zentralen Symbol der gesamten Bewegung für eine vom Menschen verursachte globale Erwärmung.

Seit 2003 jedoch, als die statistischen Methoden, die zur Erstellung des „Hockeysticks“ verwendet wurden, von dem kanadischen Statistikexperten Steve McIntyre als grundlegend fehlerhaft entlarvt wurden, tobt ein zunehmend hitzigerer Kampf zwischen Manns Anhängern, die sich selbst als „Hockey-Team“ bezeichnen, und McIntyre und seinen eigenen Verbündeten, da sie die gesamte statistische Grundlage, auf der der IPCC und die CRU ihre Argumente aufbauen, immer verheerender in Frage stellen.

Die Absender und Empfänger der durchgesickerten CRU-E-Mails stellen eine Besetzungsliste der wissenschaftlichen Elite des IPCC dar, darunter nicht nur das „Hockey-Team“, wie Dr. Mann selbst, Dr. Jones und sein CRU-Kollege Keith Briffa, sondern auch Ben Santer, der für eine höchst umstrittene Neuformulierung von Schlüsselpassagen im IPCC-Bericht von 1995 verantwortlich ist; Kevin Trenberth, der den IPCC auf ähnlich umstrittene Weise dazu gebracht hat, Panikmache in Bezug auf die Hurrikanaktivität zu betreiben, und Gavin Schmidt, die rechte Hand von Al Gores Verbündetem Dr. James Hansen, dessen eigene GISS-Aufzeichnung der Oberflächentemperaturdaten nur noch von der CRU selbst übertroffen wird.

Die durchgesickerten Dokumente enthalten vor allem drei Themen, die informierte Beobachter auf der ganzen Welt schockiert haben. Der vielleicht offensichtlichste, wie er von Willis Eschenbach (siehe McIntyres Blog Climate Audit und Anthony Watts Blog Watts Up With That) anschaulich zusammengestellt wurde, ist die höchst beunruhigende Reihe von E-Mails, die zeigen, wie Dr. Jones und seine Kollegen seit Jahren die hinterhältige Taktik erörtert haben, mit der sie die Freigabe ihrer Daten an Außenstehende gemäß den Gesetzen zur Informationsfreiheit vermeiden konnten.

Sie haben sich alle möglichen Ausreden einfallen lassen, um die Hintergrunddaten zu verbergen, auf denen ihre Erkenntnisse und Temperaturaufzeichnungen beruhen.

Dies ist an sich schon ein großer Skandal, nicht zuletzt die Weigerung von Dr. Jones, die grundlegenden Daten freizugeben, aus denen die CRU ihre äußerst einflussreichen Temperaturaufzeichnungen ableitet, was im letzten Sommer in seiner verblüffenden Behauptung gipfelte, dass ein Großteil der Daten aus der ganzen Welt einfach „verloren“ gegangen sei. Am belastendsten sind die E-Mails, in denen den Wissenschaftlern geraten wird, große Datenmengen zu löschen, was, wenn dies nach Erhalt eines Antrags auf Informationsfreiheit geschieht, eine Straftat ist.

Die Frage, die sich bei dieser systematischen Weigerung, ihre Daten freizugeben, unweigerlich stellt, ist: Was ist es, das diese Wissenschaftler offenbar so sehr verbergen wollen? Die zweite und schockierendste Enthüllung der durchgesickerten Dokumente ist, wie sie zeigen, dass die Wissenschaftler versuchen, die Daten durch ihre verschlungenen Computerprogramme zu manipulieren, und zwar immer so, dass sie nur in eine gewünschte Richtung zeigen – nämlich die vergangenen Temperaturen zu senken und die jüngsten Temperaturen nach oben zu „korrigieren“, um den Eindruck einer beschleunigten Erwärmung zu vermitteln. Dies kommt so oft vor (nicht zuletzt in den Dokumenten zu den Computerdaten in der Harry Read Me-Datei), dass es zum beunruhigendsten Einzelelement der ganzen Geschichte wird. Das ist es, was Herr McIntyre letztes Jahr Dr. Hansen bei seiner GISS-Temperaturaufzeichnung erwischt hat (woraufhin Hansen gezwungen war, seine Aufzeichnung zu revidieren), und zwei weitere schockierende Beispiele sind jetzt aus Australien und Neuseeland ans Licht gekommen.

In jedem dieser Länder war es den Wissenschaftlern vor Ort möglich, die offiziellen Temperaturaufzeichnungen mit den Originaldaten zu vergleichen, auf denen sie angeblich beruhen. In jedem Fall ist klar, dass derselbe Trick angewandt wurde – ein im Wesentlichen flaches Temperaturdiagramm in ein Diagramm zu verwandeln, das einen stetigen Temperaturanstieg zeigt. Und in jedem Fall wurde diese Manipulation unter dem Einfluss der CRU durchgeführt.

Was aus der Harry Read Me-Datei auf tragische Weise hervorgeht, ist das Bild der CRU-Wissenschaftler, die mit den komplexen Computerprogrammen, die sie entwickelt hatten, um ihre Daten in die gewünschte Richtung zu verdrehen, hoffnungslos überfordert waren und mehr als einmal ihre eigene Verzweiflung darüber zum Ausdruck brachten, wie schwierig es war, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Die dritte schockierende Enthüllung dieser Dokumente ist die rücksichtslose Art und Weise, in der diese Akademiker entschlossen waren, jede fachliche Infragestellung der Ergebnisse, zu denen sie mit solch zweifelhaften Methoden gelangt sind, zum Schweigen zu bringen – nicht nur durch die Weigerung, ihre grundlegenden Daten offenzulegen, sondern auch durch die Diskreditierung und das Aussperren jeder wissenschaftlichen Zeitschrift, die es wagt, die Arbeit ihrer Kritiker zu veröffentlichen. Offenbar sind sie bereit, vor nichts zurückzuschrecken, um die wissenschaftliche Debatte auf diese Weise zu unterdrücken, nicht zuletzt, indem sie dafür sorgen, dass keine abweichenden Forschungsergebnisse den Weg in die IPCC-Berichte finden.

Bereits 2006, als der angesehene US-Statistiker Professor Edward Wegman einen Expertenbericht für den US-Kongress erstellte, in dem er Steve McIntyres Zerstörung des „Hockeysticks“ rechtfertigte, kritisierte er die Art und Weise, in der dieselbe „eng zusammengeschweißte Gruppe“ von Akademikern nur allzu bereitwillig zusammenzuarbeiten und ihre Arbeiten gegenseitig zu „begutachten“ schien, um die Ergebnisse der IPCC-Berichte zu dominieren, von denen ein Großteil der Zukunft der US- und der Weltwirtschaft abhängen könnte. Angesichts der jüngsten Enthüllungen scheint es jetzt noch offensichtlicher zu sein, dass diese Männer die Grundsätze, die den Kern echter wissenschaftlicher Untersuchungen und Debatten ausmachen, nicht aufrechterhalten haben. Ein angesehener US-amerikanischer Klimawissenschaftler, Dr. Eduardo Zorita, hat bereits gefordert, dass Dr. Mann und Dr. Jones von jeder weiteren Mitarbeit im IPCC ausgeschlossen werden sollten. Sogar unser eigener George Monbiot, der entsetzt feststellt, dass er von den angeblichen Experten, die er so lange verehrt und zitiert hat, betrogen wurde, hat den Rücktritt von Dr. Jones als Leiter der CRU gefordert.

Der ehemalige Schatzkanzler Lord (Nigel) Lawson, der letzte Woche seine neue Denkfabrik, die Global Warming Policy Foundation, ins Leben rief, forderte zu Recht eine angemessene unabhängige Untersuchung des Labyrinths von Betrügereien, die durch die CRU-Leaks aufgedeckt wurden. Aber die am Freitag vorgeschlagene Untersuchung, die möglicherweise von Lord Rees, dem Präsidenten der Royal Society – selbst seit langem ein schamloser Propagandist für die Sache der Erderwärmung – geleitet werden soll, ist weit von dem entfernt, was Lord Lawson im Sinn hatte. Unser hoffnungslos kompromittiertes wissenschaftliches Establishment darf nicht mit einer Schönfärberei dessen davonkommen, was zum größten wissenschaftlichen Skandal unserer Zeit geworden ist.

