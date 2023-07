Die kurze, aber böse Wahrheit über Bidens Bluff in der Ukraine

Gordon Duff

Die Amerikaner kommen nicht, sie werden weder am Boden, noch in der Luft, noch auf dem Meer sein. Es gibt für die USA kein Kampfumfeld gegen eine Macht ersten Ranges. Lassen Sie mich Ihnen sagen, warum.

Amerika blufft nur. Tarnkappenflugzeuge, Atombomben, wenn diese Drohung nicht funktioniert, oder sie entfesseln ISIS (ist in Russland verboten) oder al-Qaida (ist in Russland verboten) oder eine von einem Dutzend Terrorgruppen wie die MEK, die die CIA in ihrem Köcher hat.

Dann gibt es falsche Flaggen, in der Regel Schulschießereien, normalerweise im Inland oder vorgetäuschte chemische Angriffe in Zusammenarbeit mit Israel, bestimmten Gruppen in Georgien im Nationalen Referenzlabor, wo biologische und chemische Waffen hergestellt und über Bechtel und BP durch die Türkei und den Süden verschifft werden, um gegen Syrien, den Jemen oder ganz Afrika eingesetzt zu werden.

Die Beweise existieren in unvorstellbaren Mengen, und diese Berichte wurden zusammen mit Zeugenaussagen jedem erdenklichen Gericht und jeder Behörde vorgelegt, was eines beweist: Die Kontrolle über Ermittlungsorganisationen ist der erste Schritt für einen Nationalstaat, der sich dem Terrorismus als nationaler Politik zuwendet.

Lassen Sie uns über den Krieg in der Ukraine sprechen.

Nehmen wir an, die USA haben beschlossen, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, was Biden bisher abgelehnt hat, obwohl er einige amerikanische Reservekräfte nach Osteuropa entsendet.

Die Amerikaner, der Kongress, die Amateure im Pentagon und die Lügenpresse glauben alle, dass Amerikas starke Luftwaffe Russland überwältigen wird.

Das wird sie nicht.

Sehen Sie, auch wenn Russland nicht in der Lage wäre, amerikanische Kampfflugzeuge abzuschießen – und das können sie mit relativer Leichtigkeit, was sicherlich eine überbewertete Technologie ist – gibt es ein vollständiges „Schachmatt“ gegen die amerikanische Luftmacht.

Amerikanische Flugzeuge müssen eine Basis haben.

Selbst mit externen Tanks wäre jeder potentielle amerikanische Landeplatz, sei es ein Luftwaffenstützpunkt oder eine geheime NATO-Einrichtung an einer deutschen Autobahn, in Reichweite von Raketen.

Schlimmer noch, Russland verfügt über zwei Arten von Raketen, die Iskander und ihre Hyperschallraketen, die jede Verteidigung durchdringen und problemlos Flugzeuge in jedem ehemals „bombensicheren“ Hangar ausschalten oder jede Bodeneinrichtung zerstören können.

Amerikas Luftwaffe und die Überwasserschiffe der Marine würden schnell aufhören zu existieren.

Es gäbe keine amerikanische Luftmacht mehr, Stealth gegen Stealth Dogfights über Europa, S-500s, die Amerikas teuerste Flugzeuge mit bewährter Leichtigkeit ausschalten, während Amerikas Kampfhubschrauber einem Feind gegenüberstehen würden, für den sie nie konzipiert wurden.

Das Problem besteht nicht nur in jahrzehntelangen Stellvertreterkriegen, Feinden aus der Dritten Welt, falschen „Koalitionen“ und dem Anheizen einer Seite gegen die andere.

Selbst in Vietnam, wo es offiziell nur 58.000 Gefechtstote gab, spürte die amerikanische Öffentlichkeit den Verlust und erhob sich schließlich, um sich gegen die Ungerechtigkeit und die Lügen zu wehren. Werden sich die Kinder und Enkelkinder dieser Generation bewähren?

Amerika kann keine Kampfverluste hinnehmen. Sie können auch keinen konventionellen Krieg gegen einen verheerenden Feind führen, der „zu sich selbst gekommen ist“, der nachweislich Amerikas modernste Waffen zerstört und Kampftaktiken von durch die NATO ausgebildeten Ukrainern unter Anleitung des Pentagons zunichte gemacht hat.

In Vietnam haben die USA höchstwahrscheinlich etwa 80.000 Tote zu verbuchen, von denen später 50.000 oder mehr durch Selbstmord starben (in den ersten fünf Jahren, Schätzung des Department of the Navy). Was verschwiegen wird, sind die späteren Verluste.

Schätzungen zufolge starben weit über 1 Million Menschen an den Folgen der Agent-Orange-Vergiftung, die zwar aus den Akten, nicht aber aus den Friedhöfen entfernt wurden.

Vietnam tötete die Besten einer Generation, bedeutete aber auch das Ende jeglicher „Mobilisierung“ für den Krieg durch die USA, die heute bis zu 60.000 Dollar pro Jahr für einen Rekruten zahlen, der wahrscheinlich drogenabhängig und vorbestraft ist.

Sehen Sie, COVID hat den USA einen merkwürdigen Mangel an Arbeitskräften beschert, und angesichts der sehr niedrigen Arbeitslosigkeit, der viel höheren Löhne nach dem COVID und des allgemeinen Mangels an Vertrauen in die Regierung werden die Amerikaner nicht für die Ukraine oder die NATO kämpfen.

Den Medien ist es gelungen, die Schreie der Familienangehörigen der geschätzten 250.000 bis 400.000 Menschen, die bereits im Kampf für Zelensky gefallen sind, zum Schweigen zu bringen. Jeden Tag füllt sich Twitter mit Videos von „Pressebanden“, die ältere Ukrainer zum Militärdienst entführen, während ihre Familien schreiend vor Entsetzen zusehen.

Und jeden Tag löscht Elon Musk diese Videos und ersetzt sie durch KI-generierte Erzählungen über russische Kriegsverbrechen.

Wenn Musk an Bord bleibt und die Israel-Lobby und die ADL ihren totalen Würgegriff über die amerikanische Presse beibehalten, einer Presse, der niemand mit gutem Grund vertraut, könnte Biden es vielleicht für angebracht halten, das, was Amerika hat, nach Europa zu schicken.

Die derzeit einsatzfähigen US-Streitkräfte belaufen sich auf etwa 70.000. Das Problem dabei ist, dass ohne Luftüberlegenheit oder Flugzeuge und mit Artillerie und gepanzerten Fahrzeugen, die der Feind seit 17 Monaten „zum Frühstück verspeist“, diese 70.000 Soldaten selbst mit 70.000 NATO-„Partnern“ schnell aufgerieben werden.

Für ein Militär, das an 6000-Kalorien-Buffets, Klimaanlagen und PlayStation gewöhnt ist, sind dies Grabenkämpfe wie im Ersten Weltkrieg.

Es handelt sich auch um ein Militär, das keine echten Kampfveteranen mehr hat und seit Vietnam keine echte Kampferfahrung mehr gemacht hat.

Als die Abrams-Panzer im Irak zerstört wurden und eine geheime Fabrik in Lima, Ohio, gebaut wurde, um die Teile wieder zusammenzukleben, wurde das Eingeständnis, dass die israelische Niederlage im Libanon 2006 die Nützlichkeit des Panzers beendete, vom Pentagon nicht beachtet.

In ähnlicher Weise lieben sie Flugzeugträger, die heute durch Raketen zerstört werden können, und sie lieben milliardenschwere Bomber.

Es war Colonel David Hackworth, der den Begriff „Parfümierte Prinzen des Pentagon“ geprägt hat.

Die Berechnungen, die im Pentagon angestellt wurden, widerlegen unsere Behauptungen, die jeder echte Militärexperte für bare Münze nehmen wird. Amerika würde ohne eine Luftwaffe in den Krieg ziehen.

Sie würden in den Krieg ziehen, wenn sie nicht in der Lage wären, auch mit Hubschraubern Sanitätseinsätze durchzuführen. Die meisten Verwundeten in der Ukraine sterben.

Was nicht beachtet wird, ist, dass alles überwacht wird, und zwar nicht von Satelliten, sondern von Drohnen, die mit hochwertigen Wärmebildkameras herumfliegen. Sie decken alles in Echtzeit ab und koordinieren sich mit lenkbaren Artilleriegeschossen, Selbstmorddrohnen und den „Alligatoren“, Hubschraubern, die jedes Ziel erreichen und dabei mühelos allen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung ausweichen können.

Das macht die Ukraine für die USA und die NATO unüberwindbar.

Aber wird es in Russland dann nicht zu einem Bürgerkrieg kommen oder gehen ihm die Waffen aus?

Damit sind wir bei einem anderen Thema: Russlands Waffenkapazität. Werden sie von anderen Nationen geliefert? Nun, wenn nicht, und es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass Russland trotz der Behauptungen in der Presse importierte Waffen verwendet, würden im Falle einer solchen Notwendigkeit andere Nationen einspringen.

Wäre Russland weg, wäre China geschwächt und verwundbar.

Ohne das russische Atomwaffenarsenal wäre China entweder schon gefallen oder es wäre den unverschämten Bemühungen weniger „der USA“ als vielmehr der globalen kriminellen Eliten, die die USA kontrollieren, erlegen.

Es gibt Hunderttausende von Militärs, vielleicht sogar Millionen, die bereit und in der Lage sind, die NATO in der Ukraine zu bekämpfen. Es gibt auch Produktionskapazitäten, um leicht eine Million Selbstmorddrohnen pro Jahr oder 100.000.000 Artilleriegranaten zu bauen, um die NATO zu beschießen.

Es gibt auch die Angst und die Wut, die in einigen Fällen Jahrhunderte alt sind und die eine Welt antreiben, die Biden ignoriert.

Gordon Duff ist ein ehemaliger UN-Diplomat, der im Nahen Osten und in Afrika gedient hat, ein Marine-Kampfveteran aus dem Vietnamkrieg, der sich seit Jahrzehnten mit Veteranen- und Kriegsgefangenenfragen befasst und Regierungen, die mit Sicherheitsfragen konfrontiert sind, berät, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.