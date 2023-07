„Es ist an der Zeit“ – Sam Altman von OpenAI startet einen Krypto-Plan mit Iris-Scanning, um jeden Menschen online zu „verifizieren“

Letzte Woche haben wir in weiser Voraussicht die etwas dystopischen Aussichten für ein „World ID“-Projekt zum Scannen der Iris erörtert, um jeden Menschen online zu identifizieren:

Am Wochenende wurde diese Drohung (oder dieses Versprechen) Wirklichkeit, als Worldcoin, ein Projekt, das teilweise von OpenAI-CEO Sam Altman ins Leben gerufen wurde, am 24. Juli den Ökosystem-Token des Projekts einführte.

Das Projekt bietet eine dezentralisierte und private Möglichkeit, die Identität von Menschen online zu verifizieren, während Technologien der künstlichen Intelligenz auf dem Vormarsch sind.

Wie Exra Ruguerra von CoinTelegraph.com berichtet, hat das Projekt kontinuierlich die Meinungen innerhalb des Krypto-Raums und des Silicon Valley gespalten, wobei einige den Ehrgeiz des Projekts loben und andere es als gruselig und dystopisch bezeichnen. Trotz dieser Kommentare verfolgt das Projekt weiterhin sein Ziel, Einkommensungleichheit und Online-Identitätsauthentifizierung zu lösen.

Das Projekt wurde erstmals am 14. März vorgestellt, zusammen mit einer Warteliste für sein Software Development Kit (SDK). Nach Angaben des Teams wird die World ID ein globaler digitaler Reisepass sein, den die Nutzer auf ihrem Telefon speichern können. Das Projekt behauptet auch, dass die World ID beweisen wird, dass sie keine Roboter sind, ohne dass sie persönliche Informationen wie ihre Telefonnummer auf Websites angeben müssen.

Am 8. Mai veröffentlichte das Projekt seine gasfreie Krypto-Wallet für verifizierte Menschen. Damit konnten die Nutzer die Vorteile gasfreier Überweisungen nutzen, indem sie sich für eine World ID registrierten, bei der sie um die Angabe einer Telefonnummer oder eines Iris-Scans gebeten wurden.

Nach Angaben der Entwickler speichert das Projekt die von den Nutzern angegebenen Daten nicht. Es generiert einen Zero-Knowledge-Beweis, um zu verifizieren, dass der Nutzer ein Mensch ist, ohne die zur Erstellung des Beweises verwendeten Daten preiszugeben.

Verschiedene Krypto-Börsen haben ebenfalls angekündigt, dass sie den Token auf ihren Handelsplattformen anbieten werden. Binance, Bybit, OKX, Gate und Huobi waren einige der Krypto-Börsenplattformen, die die Auflistung des Tokens bei dessen Einführung erwähnten.

In der Zwischenzeit hat das Blockchain-Sicherheitsunternehmen PeckShield festgestellt, dass ein gefälschter Worldcoin-Token bereits einen Rug Pull durchgeführt hat.

Während viele ihre Unterstützung für das Projekt zum Ausdruck brachten, haben sich verschiedene Community-Mitglieder auch gegen die Idee ausgesprochen. Der ehemalige Twitter-CEO und Bitcoin-Befürworter Jack Dorsey twitterte, dass „zu keiner Zeit ein Unternehmen oder ein Staat einen Teil des globalen Finanzsystems besitzen sollte.“

Das Projekt verzeichnete am 14. Juli über 2 Millionen Anmeldungen für sein World ID-Projekt. Während der Einführung des Tokens twitterte Altman, dass er hofft, diese Zahl auf 2 Milliarden zu erhöhen.

Am 25. Mai sicherte sich das Projekt 115 Millionen Dollar, um sein dezentrales Identifizierungssystem und seine Krypto-Wallet, die World App, zu unterstützen. Das Team nutzte den Aufstieg der Technologie der künstlichen Intelligenz, um eine „dezentralisierte, datenschutzfreundliche Lösung“ anzubieten, die die Menschheit online schützt und es den Menschen ermöglicht, die Kontrolle über ihre Identitäten zu übernehmen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag der WLD-Token laut Daten von Coingecko um über 50 % höher bei 2,50 $.

Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin gehörte zu einer Reihe von Branchenvertretern, die sich zum Start von Worldcoin und seinem Potenzial für den biometrischen Nachweis der Persönlichkeit äußerten.

What do I think about biometric proof of personhood? https://t.co/yozo1buW24

In einem ausführlichen Blogbeitrag, der von Cointelegraph ausgepackt wurde, geht Buterin auf die technischen Details von Proof-of-Personhood-Blockchain-Protokollen und die potenziellen Vorteile und Fallstricke von Projekten ein, die sich auf diesen Anwendungsfall stürzen.

Buterin hob die Möglichkeit hervor, die menschliche Identität nachzuweisen und in Zukunft ein universelles Grundeinkommen zu verteilen, als Hauptgründe für Proof-of-Personhood-Protokolle.

Wie Buterin erklärt, sollen Worldcoin Orbs auf der ganzen Welt verteilt werden, damit die Nutzer ihre jeweiligen digitalen IDs erstellen können. Er weist auch auf Datenschutz- und Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Orb hin, auf Designprobleme in Bezug auf den nativen Token und auf ethische Bedenken, ob Biometrie „überhaupt eine gute Idee ist“.

Twitter-Mitbegründer und Bitcoin-Befürworter Jack Dorsey hatte ein Wort, um Worldcoins „Versuch einer globalen Ausrichtung“ zu beschreiben:

Die Bitcoin-Befürworterin Anita Posch wies auch darauf hin, dass der zentralisierte Charakter des Worldcoin-Projekts und die Menge der verwalteten Daten ein potenzieller Schwachpunkt sein könnte:

A global database of human IDs issued after an eye scan, paid for with useless Worldcoin token, connected with all financial transaction data of each individual managed by a centralized non-profit collecting sensitive data for KYC/AML.



WHAT COULD GO WRONG? https://t.co/8K6R17vBb0