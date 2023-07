Die Pandemie der Lügen – Der geheime Grund für den vehementen Angriff auf Impfskeptiker

Die Geschichte auf einen Blick

Anfang 2023 hielt Del Bigtree, Gründer und CEO des Informed Consent Action Network (ICAN), eine Rede über die Pandemie der Lügen und wie die Wahrheit gewinnt

Laut Dr. Anthony Fauci wurden nie placebokontrollierte Studien zur Sicherheit von Impfstoffen durchgeführt, weil es „unethisch“ wäre, solche Studien durchzuführen, da den Kindern in der Kontrollgruppe der Schutz vorenthalten würde, den die Impfstoffe bieten. Es handelt sich um einen Zirkelschluss, der von einer reinen Annahme ausgeht, nämlich dass Impfstoffe sicher sind, was nie untersucht wurde

Heidi Larson, eine Anthropologin, die in der Arbeitsgruppe „Impfverweigerung“ der Strategischen Beratenden Expertengruppe (SAGE) der Weltgesundheitsorganisation tätig war, räumte im Dezember 2019 ein, dass die Massenimpfung von Kindern „die menschliche Bevölkerung in die Abhängigkeit von impfstoffinduzierter Immunität gebracht hat“, und dass diese Strategie immer auf der „großen Annahme beruhte, dass Bevölkerungen kooperieren würden“

Larson zufolge befindet sich die Welt jetzt in einem „sehr fragilen Zustand“, denn sobald die Generation der Babyboomer stirbt, wird die menschliche Bevölkerung keine natürliche Immunität gegen Infektionskrankheiten haben

Trotz der größten und umfassendsten Propagandakampagne der Geschichte haben die Globalisten ihr Ziel einer COVID-Impfquote von 80 % bis 90 % nicht erreicht, da sich eine „bedeutende Minderheit“ weigerte, die Vorgaben einzuhalten. Und weil diese bedeutende Minderheit sich weigerte, den Mund zu halten, wächst der Prozentsatz der Menschen, die die Wahrheit über die Gefahren von Impfstoffen erkennen, exponentiell

Das obige Video zeigt einen Vortrag, den Del Bigtree Anfang 2023 in Kalifornien gehalten hat. Bigtree ist der Gründer und Geschäftsführer des Informed Consent Action Network (ICAN) und Gastgeber der Internet-Talkshow „The Highwire“.

Als die COVID-Pandemie ausbrach, wurden die „Antivaxxer“ plötzlich als eine der 10 größten Gesundheitsbedrohungen weltweit genannt. Zu diesem Zeitpunkt wurde Bigtree klar, dass wir wirklich etwas erreichen, und das Vertrauen der Öffentlichkeit in Big Pharma und unsere Gesundheitsbehörden ist seither weiter geschwunden, da immer mehr Wahrheiten ans Licht kommen.

„Für mich ist wichtig, was ich beweisen kann, und ich bin wirklich davon besessen, Tony Fauci und Deborah Birx und all die anderen Leute ins Gefängnis zu bringen“, sagt er. „Was ich Ihnen also heute darlegen werde, ist eine Art Gerichtsverhandlung über das, was hier stattgefunden hat, und warum ich glaube, dass wir einen Prozess wegen ‚Verbrechen gegen die Menschlichkeit‘ gewinnen werden. Das ist unser bester Fall für die Zukunft.“

Bigtrees Hintergrund

Bigtree begann seine journalistische Laufbahn als mit einem Emmy ausgezeichneter Produzent der CBS-Fernsehsendung „The Doctors“, wo er sich darauf konzentrierte, gefährliche Medikamente und Gifte wie Monsantos Unkrautvernichter RoundUp zu „outen“.

In seiner Rede erzählt er, wie er schließlich CBS verließ und sich einem Team anschloss, das an „Vaxxed“ arbeitete, einem Dokumentarfilm von Dr. Andrew Wakefield, der einen Whistleblower des Centers for Disease Control and Prevention namens Dr. William Thompson vorstellte, der zugab, dass die Behörde Beweise vertuscht hatte, die den MMR-Impfstoff mit Autismus bei schwarzen Kleinkindern in Verbindung bringen.

Nach der Fertigstellung von „Vaxxed“ gründete Bigtree ICAN, um seine Ermittlungen zum medizinischen Betrug fortzusetzen. Er holte den Anwalt Aaron Siri an Bord und begann, die CDC, die Food and Drug Administration, das Department of Health and Human Services und die National Institutes of Health zu verklagen, um die Wahrheit darüber herauszufinden, was diese Behörden über die Sicherheit von Impfstoffen wissen und was nicht.

Sie gewannen immer wieder Fälle, aber keine der etablierten Medien berichtete über diese Fälle. Also gründete Bigtree „The Highwire“, um diese Lücke zu füllen und über Dinge zu berichten, die von den Massenmedien verschwiegen werden, wie z. B. die Tatsache, dass die Gesundheit amerikanischer Kinder im Zuge der Ausweitung des Impfplans für Kinder stark abgenommen hat.

‚Größter Rückgang der menschlichen Gesundheit in der aufgezeichneten Geschichte‘

sagt Bigtree:

„Amerikas Kinder haben ein 70 % höheres Risiko, vor dem Erwachsenenalter zu sterben als Kinder in anderen reichen Ländern. Wir sind schlecht in dem, was wir hier tun. Wenn es uns um die Gesundheit geht, sind wir in hohem Maße unterlegen. Und … wir sind eine der am meisten geimpften Nationen der Welt … 1986, vor der Einführung des Haftungsschutzes für [Pharmakonzerne], erhielten wir im Alter von 18 Jahren etwa 11 Impfstoffe … Im Jahr 2017 erhielten sie 54 Impfstoffe, als sie 18 Jahre alt waren. Und bedenken Sie, dass einige dieser Impfstoffe drei verschiedene Komponenten enthalten. Technisch gesehen sind es also etwa 72 Impfungen, wenn man 18 Jahre alt ist. Wenn wir die gesündesten Kinder der Welt hätten, wenn sie länger leben würden als je zuvor, wenn sie die gesündeste Generation wären, die wir je gesehen haben, was spricht dann dagegen? Aber das Gegenteil war der Fall. Als wir 11 Impfstoffe bekamen, hatten 12,8 % der amerikanischen Kinder eine lebenslange chronische Krankheit. Als die Zahl der Impfungen auf 54 anstieg, lag sie bei 54 %. Vierundfünfzig Prozent der amerikanischen Kinder haben eine dauerhafte chronische Krankheit, entweder eine neurologische Störung oder eine Autoimmunerkrankung. Leute, das ist die größte Verschlechterung der menschlichen Gesundheit in der Geschichte … Kein einziger Impfstoff auf dem Kinderimpfplan wurde jemals gegen ein Placebo getestet … Sie haben ihn im Grunde nur gegen einen anderen Impfstoff getestet, dessen Sicherheit nie nachgewiesen wurde … Wussten Sie, dass sie an einer mRNA-Grippeimpfung arbeiten? Und sie sagen, dass es sicher sein muss, weil sie bewiesen haben, dass der COVID-Impfstoff sicher war? … Das ist genau das, was sie schon immer gemacht haben.“

Als Bigtree, Siri und Robert F. Kennedy Jr. Dr. Anthony Fauci mit dem Mangel an placebokontrollierten Studien konfrontierten, argumentierte Fauci, dass es „unethisch“ wäre, solche Studien durchzuführen, weil die Kinder in der Kontrollgruppe des Schutzes beraubt würden, den die Impfstoffe bieten. Es handelt sich um einen Zirkelschluss, der von einer reinen Annahme ausgeht, nämlich dass Impfstoffe sicher sind, was nie untersucht wurde.

Sie haben eine Abhängigkeit von impfstoffinduzierter Immunität geschaffen

Auch wenn die Impfstoffhersteller zweifellos ihr Gewinnsystem schützen wollen, ist Habgier nicht der einzige Grund für das Verschweigen von Impfschäden und den massiven Angriff auf „Antivaxxer“. Die Gesundheitsbehörden wissen, dass sie die öffentliche Gesundheit dauerhaft geschädigt haben, aber sie können diese Wahrheit nicht bekannt werden lassen, sonst wird ihnen niemand mehr vertrauen.

Bigtree zeigt einen Clip von Heidi Larson, einer Anthropologin, die im Dezember 2019 in der SAGE-Arbeitsgruppe (Strategic Advisory Group of Experts) der Weltgesundheitsorganisation zum Thema „Vaccine Hesitancy“ mitwirkte, deren Ziel es war, herauszufinden, wie man die Impfmüdigkeit stoppen kann. Ihr Kommentar ist recht aufschlussreich:

„Wir befinden uns in einer einzigartigen Situation in der Geschichte der Menschheit, in der wir die menschliche Bevölkerung in eine … Abhängigkeit von impfstoffinduzierter Immunität gebracht haben. Und das unter der großen Annahme, dass die Bevölkerung kooperieren würde. Und viele Jahre lang standen die Menschen Schlange… Wir befinden uns in einem sehr fragilen Zustand. Jetzt, wo wir eine Welt entwickelt haben, die von Impfungen abhängig ist, haben wir keine andere Wahl, als diese Anstrengungen zu unternehmen.“

Antivax-Rhetorik soll Erwachsene dazu bringen, sich mehr impfen zu lassen

Bigtree kommentiert:

„Wir haben eine Welt entwickelt, die von Impfstoffen abhängig ist“. Was meint sie damit? Sehen Sie, sie haben es vermasselt … Hier ist das Problem. Sie sagten: ‚Masern sind eine triviale Kinderkrankheit, aber wenn wir sie mit einem Impfstoff unter Druck setzen und es uns nicht gelingt, sie auszurotten, könnten wir sie impfstoffresistent und letztlich virulenter und gefährlicher machen. Und wenn wir das Virus gefährlicher machen, so infektiös wie es ist, dann haben wir ein ernstes Problem. Keine Sorge, der Impfstoff funktioniert genau wie die natürliche Immunität. Eine Impfung [und] Sie sind fertig, lebenslange Immunität.‘ Das ist nie passiert. Kein einziger Impfstoff hat das jemals erreicht. Nicht ein einziges Mal wurde ein Impfstoff hergestellt, der das tut, was Ihr gottgegebenes Immunsystem tut. Das ist es also, was sie sagt. Die Babyboomer in diesem Raum sind die letzte Hoffnung, die wir für die Herdenimmunität haben. Sie sind die Einzigen, die noch immun gegen Masern sind. Bei allen Erwachsenen ist der Impfschutz inzwischen verblasst. Bei dem großen Ausbruch in Disneyland hier in Kalifornien waren 50 % der Erkrankten Erwachsene, die zuvor geimpft worden waren; 30 % erkrankten an den Masern des Impfstammes. Ihnen wurde gesagt, es handele sich um die Ungeimpften. Dem war nicht so. Es ging um nachlassende Immunität, etwas, von dem wir jetzt mit COVID viel hören. Die gesamte Immunität unserer Kinderimpfstoffe ist aufgebraucht. Sie haben nie das erreicht, was sie wollten, nämlich eine Herdenimmunität, eine natürliche Immunität. Das Problem ist also, dass Erwachsene nicht immun sind. Und sie sagte: „Wir hatten die Vorstellung, dass man, weil man als Kind sechs Mal geimpft wurde, diese Impfungen immer wieder auffrischen würde, aber Erwachsene werden nicht geimpft. Das war ihr Problem … Das Einzige, was sie ausgerottet haben, war die Herdenimmunität selbst. Wenn wir diese letzte Generation der Babyboomer verlieren, ist es vorbei. Es gibt keine Herdenimmunität auf diesem Planeten. Wir sind anfällig für jeden Virus da draußen. Dies ist der Zeitplan für die Erwachsenenimpfung: Zwei weitere MMR-Dosen als Erwachsener. Wie viele der hier Anwesenden haben sich nach dem College gegen MMR impfen lassen? Das ist es, wovor sie sich fürchten. Niemand von Ihnen ist immun gegen Masern. Es sind nicht die Ungeimpften. Es sind die meisten von euch … Sie sagen euch das nicht, weil sie wissen, dass ihr ausflippen würdet. ‚Moment mal. Ihr habt unsere Immunität ausgelöscht, und wir sollen euch weiter vertrauen?‘ Im Dezember 2019 kommen sie also zusammen. Sie haben ein Problem. Wir brauchen alle Impfstoffe für Erwachsene. Es geht nicht um die Kinder … Es ging immer um Sie. Ihr seid die Goldesel. Ihr seid die Zukunft der pharmazeutischen Übernahme der Welt. Im Dezember 2019 fragten sie: „Wie können wir Erwachsene dazu bringen, diese Impfstoffe wieder zu verwenden?“

COVID führt Impfstoffe für Erwachsene wieder ein

Wie Sie alle wissen, kam COVID-19 im Dezember 2019 in China auf den Markt und verbreitete sich bis Anfang 2020 auf der ganzen Welt.

„Interessantes Timing, nicht wahr?“ sagt Bigtree. „Die führenden Gesundheitsbehörden versammeln sich an einem Ort und diskutieren darüber, wie wir den gesamten Planeten in Angst und Schrecken versetzen können, damit er sich den Impfstoffen unterwirft. Und dann haben wir plötzlich die tödlichste Erkältung der Welt. Und um den Gedanken, dass es sich um eine Agenda handeln muss, noch zu untermauern, wird uns gesagt, dass der einzige Ausweg ein Impfstoff sein wird. Das ist seltsam, bei all den Medikamenten, die wir haben … Und doch sagt jeder in jedem Gesundheitsministerium, in jedem Land, dass es keine Möglichkeit gibt, dass irgendein Medikament auf diesem Planeten wirken wird. Wir sind erst drei Tage dabei. Wir wissen nichts über COVID. Aber was wir wissen, ist, dass kein Medikament wirken wird. Nur ein Impfstoff wird uns aus der Patsche helfen. Das ist wirklich seltsam. Das ergibt überhaupt keinen logischen Sinn … Wenn es eine Impfstoff-Agenda gibt, dann muss man den Impfstoff schnell auf den Markt bringen. Und sie sagen uns: ‚Wir werden ihn so schnell wie möglich herausbringen‘.

Hals über Kopf in die Katastrophe gestürzt

Aber man kann ein Medikament nicht überstürzen, vor allem nicht etwas, das noch nie zuvor verwendet wurde, wie die mRNA-Technologie. In einer gesunden Welt wären die Versuche mit dem mRNA-„Impfstoff“ die längsten in der Geschichte der Medizin gewesen. Stattdessen waren sie am Ende die kürzesten, nur wenige Wochen lang.

Wie Bigtree erklärt, durften keine anderen brauchbaren Behandlungen zur Verfügung stehen, um für eine Notfallgenehmigung (EUA) in Frage zu kommen, weshalb Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt darauf bestanden, dass nichts funktionieren würde oder könnte, und Ärzte, die darauf bestanden, wirksame Behandlungen gefunden zu haben, wurden verunglimpft, schikaniert und ihrer medizinischen Zulassungen beraubt.

Forscher, die wirksame Behandlungen gefunden hatten, konnten ihre Arbeiten nicht veröffentlichen lassen. Alles, was funktionierte, wurde zensiert, um die Einführung von mRNA-Impfstoffen im Rahmen der EUA zu schützen. Die Medizinmafia ging sogar so weit, mehrere gefälschte Studien zu veröffentlichen, in denen behauptet wurde, einige der besten Behandlungen seien gefährlich.

Menschen wurden absichtlich getötet, um die Einführung von Impfstoffen zu schützen

Eine dieser Studien, die von der Regierung gefördert wurde, wurde von einem Science-Fiction-Autor und einem Pornostar ausgeheckt. Aufmerksame Spürhunde deckten diesen Betrug schnell auf, aber zu diesem Zeitpunkt hatten die Mainstream-Medien die gefälschten Ergebnisse bereits weltweit veröffentlicht, so dass die Nachricht über den Betrug keine Schlagzeilen mehr machte.

Bei zwei weiteren von der Regierung geförderten Studien wurden absichtlich Dosen von Hydroxychloroquin verwendet, von denen bekannt war, dass sie tödlich sind, anstatt die von Ärzten in der klinischen Praxis verwendete Dosis zu testen. In den Studien wurde Hydroxychloroquin als zu gefährlich für die Anwendung eingestuft.

„In jeder Studie wurde den Patienten in den ersten 24 Stunden eine kumulative Dosis verabreicht, die nachweislich tödlich ist, wenn sie als Einzeldosis verabreicht wird“, sagt Bigtree. „Sie leugnen nicht nur die Verwendung dieses Produkts, das auf der ganzen Welt funktioniert. Unsere Regierung hat in Versuchen unschuldige Menschen ermordet – ermordet, damit sie verhindern konnten, dass Hydroxychloroquin diesen Impfstoff beeinträchtigt. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

Bigtree beschreibt auch, wie Ivermectin unterminiert wurde. Ganz gleich, wie gut die Beweise für seinen Einsatz waren, die Gesundheitsbehörden und die Mainstream-Medien ignorierten sie, und Ärzte, die seinen Einsatz befürworteten, wurden diffamiert, entlarvt und zensiert. In Bezug auf Ivermectin bestanden die Gesundheitsbehörden darauf, dass wir jahrelang auf den Abschluss großer randomisierter kontrollierter Studien warten müssten.

Bei den mRNA-Spritzen war dies jedoch nicht der Fall. Sie galten innerhalb weniger Wochen als „erwiesen“ sicher und wirksam. Leider waren die Wissenschaftler, die die Macht hatten, den Verlauf der Pandemie zu beeinflussen, zu feige oder zu kompromittiert, um das Richtige zu tun, und verurteilten so Zehntausende von Menschen dazu, täglich an COVID zu sterben.

Die Wahrheit zu sagen ist kein Opfer

Bigtree fährt fort und erklärt, dass es gar nicht so schwer ist, die Wahrheit zu sagen, wie die Leute es darstellen.

„Wer in diesem Raum hat nicht schon einmal gesagt: Ich sollte mit meiner Schwester reden, sie will ihre Kinder impfen lassen. Aber ich will mich nicht unwohl fühlen. Ich will nicht, dass es komisch ist. Und ich will unsere Familiendynamik nicht zerstören. Wie viele von uns lassen Menschen sterben? Wer sind wir? Ich bin es leid zu hören: „Del, du bist ein Held. Und noch mehr als das bin ich es leid, zu hören: „Danke für dein Opfer, Del. Es ist kein[Opfer. Das ist es, was uns krank macht – die Tatsache, dass du denkst, es sei ein Opfer, wenn man die Wahrheit sagt. Mein Leben ist mit lauter Wundern gefüllt. Überall, wo ich hinkomme, treffe ich Tausende von euch. Alles, was ihr tut, ist, auf mich zuzugehen, mich zu umarmen und mir zu sagen, wie sehr ihr dankbar seid. Überall, wo ich hinkomme, geben mir die Leute etwas. Überall, wo ich hingehe, öffnen sich Türen. Und Sie sitzen da und sagen, das sei ein Opfer? Das ist es, was wir nicht verstehen. Deshalb werden wir auch nicht gewinnen. Wenn wir nicht wissen, wie brillant das Leben ist. Dass die Macht Gottes darin besteht, die Wahrheit zu sagen … Wenn dieser Raum nicht voller mutiger Menschen ist, die in der gleichen Wahrheit stehen, werden wir das nicht ändern, denn einzelne Helden werden herausgenommen … Wir sind die Veränderung. Und solange wir nicht unsere Herzen, unseren Verstand und unser Wesen ändern, um das Beste zu sein, was wir sein können, sind wir dabei, gefesselt zu werden. Wir werden Überwachungssysteme haben, denn es ist alles Angst. Sie fürchten uns. Und wir haben Angst vor uns. Wir haben Angst vor dem Gespräch. Wir haben Angst vor der Familiendynamik. Wir müssen die Liebe wiederfinden. Wir müssen zu dem zurückkehren, wer wir sind, was wir sind. Nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen zu sein, ist keine Idee. Es geht nicht nur um meinen physischen Körper. Es ist die Vorstellung, dass wir alle miteinander verbunden sind und nichts uns trennt. Und nichts kann uns besiegen.“

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

„Jeder Angehörige, der im Krankenhaus gestorben ist, dem Remdesivir verabreicht wurde, das ihn getötet hat, und der an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde, das ihn getötet hat, hätte Hydroxychloroquin und Ivermectin bekommen und gerettet werden können“, sagt Bigtree.

„Tony Fauci, Deborah Birx – diese Leute haben ihnen Produkte vorenthalten, die ihr Leben hätten retten können, und stattdessen haben wir diese [tödliche mRNA-Spritze] bekommen … Können Sie sich an das letzte Jahr erinnern, in dem Sie einen Sportler auf dem Spielfeld tot umfallen sahen? Zum Beispiel ein Sportler? Erinnern Sie sich an die Geschichte von zwei Sportlern in einem Jahr? Oder fünf? Oder 10 oder 20 oder 50 oder 100? Oder 1.000? … Das ist, was wir wissen. Das ist, was die CDC gesehen hat: Myokarditis … Die erwartete Rate an Myokarditis bei der Menge an Kindern, die sie untersuchten, hätte bei einem bis fünf Fällen liegen müssen. Nach der Impfung [gegen] COVID erkrankten 117 der 16- bis 17-Jährigen an Myokarditis … Das habe ich von der CDC bekommen. Ich habe gesehen, wie sie es sich selbst vorgelesen haben. Aber Junge, sie haben einstimmig dafür gestimmt, dieses Produkt unseren Kindern zu geben. Das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und diese Leute kommen ins Gefängnis, wenn in meinem Leben nichts anderes passiert … Lassen Sie mich versuchen, das alles zusammenzufassen. Die Zahl der Todesfälle ist weltweit um 40 % gestiegen – höher als während der COVID-Pandemie. In diesem Jahr gibt es 80.000 COVID-Todesfälle, aber 24.000 ungeklärte Todesfälle … Wir klagen wie verrückt. Wir haben die V-Safe-Daten. Wenn Sie sich die 10 Millionen Menschen ansehen wollen, die die CDC verfolgt, gehen Sie auf unsere Website, Icandecide.org, und suchen Sie nach all den verschiedenen Wegen, auf denen diese Menschen erkrankt sind, die wir jetzt kennen. Und hier die Kurzmeldung: Diese Zahlen sind völlig aus dem Ruder gelaufen … etwa 28 % der Geimpften waren nicht in der Lage, ihre täglichen Aufgaben zu erfüllen. Das ist eine Katastrophe, und niemand kann sie aufhalten.“

COVID ist ein Werkzeug zur Legitimierung biometrischer Überwachung

Bigtree berichtet weiter über die Kommentare von Yuval Noah Harari, einem Berater des Weltwirtschaftsforums, der ganz offen darüber gesprochen hat, dass der Transhumanismus ein wichtiger Bestandteil des Great Reset des WEF ist. Ein anderer Begriff für Transhumanismus ist die vierte industrielle Revolution. WEF-Gründer Klaus Schwab hat diesen Begriff geprägt.

Harari hat auch einiges über die Rolle von COVID-19 in diesem geplanten globalen Reset enthüllt. Hier ist eine Zusammenstellung einiger von Hararis öffentlichen Kommentaren:

„COVID ist entscheidend, weil es die Menschen davon überzeugt, die totale biometrische Überwachung zu akzeptieren und zu legitimieren. Wir wollen diese Epidemie stoppen. Wir müssen nicht nur die Menschen überwachen, sondern auch das, was unter der Haut passiert. Bisher haben Unternehmen und Regierungen Daten darüber gesammelt, wo wir hingehen, wen wir treffen, welche Filme wir uns ansehen. Die nächste Phase ist die Überwachung, die unter die Haut geht. Selbst in demokratischen Ländern, die sie bisher ablehnten, werden jetzt Massenüberwachungssysteme eingeführt. Auch die Art der Überwachung ändert sich. Früher fand die Überwachung hauptsächlich oberhalb der Haut statt. Jetzt geht sie unter die Haut. Die Regierungen wollen nicht nur wissen, wohin wir gehen oder mit wem wir uns treffen. Sie wollen vor allem wissen, was unter unserer Haut passiert. Wie hoch ist unsere Körpertemperatur? Wie hoch ist unser Blutdruck? Wie ist unser Gesundheitszustand? … Die Menschen entwickeln jetzt noch größere Kräfte als je zuvor. Wir erlangen wirklich göttliche Kräfte der Schöpfung und Zerstörung. Wir sind dabei, die Menschen zu Göttern zu machen. Wir erlangen zum Beispiel die Macht, neues Leben zu erschaffen … Ich weiß, dass wir in den letzten Jahren erlebt haben, wie populistische Politiker das Vertrauen der Menschen in wichtige Institutionen, wie Universitäten und seriöse Medien, bewusst untergraben haben. Diese populistischen Politiker haben den Menschen erzählt, dass Wissenschaftler eine kleine Elite sind, die nichts mit dem wirklichen Volk zu tun hat … Ich meine, all diese Geschichten über Jesus, der von den Toten auferstanden ist und der Sohn Gottes ist, das sind Fake News … Die Menschen sind jetzt hackbare Tiere … Wissen Sie, die ganze Idee, dass der Mensch eine Seele oder einen Geist hat, und dass er einen freien Willen hat, und dass niemand weiß, was in mir vorgeht, also was immer ich wähle, ob bei der Wahl oder im Supermarkt, das ist mein freier Wille – das ist vorbei.“

Woran können wir erkennen, dass wir gewinnen?

Wie von Bigtree vorgeschlagen, müssen wir Harari beim Wort nehmen. Wir müssen Schwab beim Wort nehmen. Sie sagen uns, was der Plan ist. Die Tatsache, dass er verrückt ist und uns nicht gefällt, was sie vorschlagen, sollte keine Entschuldigung dafür sein, ihn zu ignorieren. Sie sollte uns in unserer Entschlossenheit bestärken, sie zu stoppen, und das geht am besten, indem wir einen anderen Weg einschlagen, einen anderen Weg gehen.

„Versuchen Sie, die ganze Untergangsstimmung zu überwinden“, sagt Bigtree. „Die Wahrheit ist, dass wir gewinnen. Wir sind aufgewacht. Wir sollten einen Impfpass bei uns haben, um heute in diese Kirche zu kommen. Und wir hatten ihn nicht. Wir haben ihn zurückgeschlagen, und zwar nicht nur in Amerika. Sie haben den Impfpass nirgendwo auf der Welt in ein Handy einbauen lassen. Er ist nicht vorhanden. Sie versuchen immer noch, dafür zu kämpfen. Aber jetzt sind sie in echten Schwierigkeiten, weil immer mehr von uns sagen: ‚Oh verdammt, nein‘ …“

Wie Bigtree anmerkte, „kann man am besten herausfinden, ob man gewonnen hat, wenn man der anderen Seite zuhört, die die ganze Sache geplant hat.“ Einer der Planer ist Bill Gates, der Mitveranstalter von Event 201 war und riesige Geldsummen in das Impfstoffrennen investiert hat. Hier ist Gates‘ Einschätzung, wie die Dinge gelaufen sind:

„Nun … das war ein interessanter Test für das Vertrauen der Menschen in ihre Politiker oder ihr Gesundheitssystem. Und … statistisch gesehen haben wir nicht so gut abgeschnitten, wie ich es erwartet hätte. Tatsächlich werde ich in vielen, vielen Fällen als jemand zitiert, der ein böses Komplott geschmiedet hat. Also, nein, das habe ich nicht erwartet. In gewisser Weise ist die Politisierung der Impfung und des Schutzes anderer Menschen fast ein Rückschritt, und ich hoffe, dass die Akzeptanz von Impfungen gegen andere Krankheiten wie Masern dadurch nicht beeinträchtigt wird. Viele Menschen haben sich impfen lassen, aber eine bedeutende Minderheit in den meisten Ländern wurde zu der Überzeugung verleitet, dass es nicht nur Nebenwirkungen gibt, sondern dass der Impfstoff nicht richtig getestet wurde oder Teil einer bösen Verschwörung ist.“

Geben Sie jetzt nicht auf. Die Wahrheit siegt

Die globale Kabale hat nicht alles erreicht, was sie sich erhofft hatte, weil eine „bedeutende Minderheit“ sich weigerte, sich zu fügen und die Klappe zu halten. Tatsächlich ist ihr Plan nach hinten losgegangen, und jetzt erkennen sie, dass das gesamte Impfprogramm in Gefahr ist. Bigtree zitiert eine kürzlich durchgeführte Umfrage, die zeigt, dass nur noch 34 % der Erwachsenen in Iowa der Meinung sind, dass es ein vorgeschriebenes Impfprogramm für Kinder geben sollte, während es vor COVID noch 59 % waren.

Darüber hinaus ist das Vertrauen in die Medizin, in Krankenhäuser und in medizinisches Fachwissen im Allgemeinen dramatisch geschwunden, ebenso wie das Vertrauen in Regulierungsbehörden und öffentliche Gesundheitsbehörden.

„Wir haben Goliath auf die Fersen geheftet“, sagt Bigtree. „Dreißig Prozent der Amerikaner [haben die COVID-Impfung vermieden], wahrscheinlich mehr – ich glaube, die Zahlen werden gefälscht … Unter dem größten Blitzkrieg der Propaganda, im Wert von 10 Milliarden Dollar, mit dem Kauf jedes Fernsehkanals 24 Stunden am Tag, konnten sie [immer noch] nicht annähernd die 85 oder 90% erreichen. Und … wie viele haben es geschafft, weil sie es unter Zwang getan haben? Sie dachten, sie würden ihren Job verlieren oder könnten nicht bei ihrer Familie sein. Sie waren nicht bei der Sache. Und jetzt sehen wir, dass, da der jüngste Booster nur von 30 % der Berechtigten in Anspruch genommen wird, was bedeutet, dass 70 % der Menschen, die an dieses Programm geglaubt haben, sich jetzt an die CDC wenden, das Licht am Horizont zu erscheinen beginnt. Das ist unsere Zeit, das ist es, wovon wir geträumt haben. Aber glauben Sie mir, wir haben sie verärgert. Sie werden mit allem kommen, was sie haben. Wir brauchen Sie, um alles zu geben, was Sie jetzt haben. Ich hoffe … ihr begreift, dass es mit Sicherheit unser Untergang sein wird, wenn ihr euch schlafen legt. Wir stehen kurz davor, eingesperrt zu werden, wenn wir diesen Kampf jetzt aufgeben. Wir haben gezeigt, dass wir Herzen und Köpfe bewegen können. Wir haben gezeigt, dass wir exponentiell wachsen, wenn wir unsere Wahrheit sagen. Und wir haben gezeigt, dass wir immer noch Kinder Gottes sind, und niemand … wird uns vom Gegenteil überzeugen. Wir sind keine Maschinen. Ihr hackt euch nicht in unsere Körper. Ich versichere euch, dass wir von etwas viel Größerem geführt werden. Wir wurden für diesen Moment, für diese Zeit geboren. Ich möchte wirklich, dass ihr aufhört, euch über die Welt zu beklagen, in der wir leben. Ihr habt euch entschieden, in dieser Zeit ein Krieger zu sein. Wir wurden auserwählt, zu dieser Zeit hier zu sein. Das Sprichwort: „Mögen wir in interessanten Zeiten leben“, trifft es genau. Dies ist ein Kampf für die Menschheit, und er liegt in unseren Händen. Wir werden ihn nicht unseren Kindern überlassen. Es wird noch zu unseren Lebzeiten geschehen. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Es liegt in unserer Hand. Die Geschichtsbücher sind nicht mit Seiten voller Geschichten darüber gefüllt, dass wir ihnen zahlenmäßig unterlegen waren und es eine leichte Schlacht war. Auf jeder Seite geht es um unüberwindbare Hindernisse, um Mut, Leidenschaft und Glauben … Wir schreiben gerade gemeinsam Geschichte, und sie wird großartig sein.“

