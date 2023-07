Globaler Alarm: Regierungen glauben jetzt an einen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen, antikörperabhängigem Enhancement und Abbau des Immunsystems

Seit Ende 2021 weisen offizielle Regierungsberichte darauf hin, dass der Covid-19-Impfstoff das Immunsystem schwer schädigt und bei Personen, die mehrere Injektionen erhalten haben, eine neue Form des durch den Covid-19-Impfstoff verursachten erworbenen Immunschwächesyndroms hervorrufen kann.

Diese Behauptungen wurden vom Mainstream-Establishment vehement zurückgewiesen, obwohl es ihre Daten waren, die diesen Sachverhalt eindeutig belegten. Doch anstatt das Gegenteil zu beweisen, beschlossen die meisten Regierungsstellen einfach, die Veröffentlichung der belastenden Daten einzustellen.

Fast zwei Jahre später haben die Behörden jedoch im Stillen beschlossen, eine Untersuchung des durch den Covid-19-Impfstoff ausgelösten erworbenen Immunschwächesyndroms und des antikörperabhängigen Enhancements einzuleiten, nachdem Wissenschaftler in aller Welt, darunter auch viele aus Harvard und Yale, zugeben mussten, dass eine Reihe von lähmenden Problemen Stunden, Tage oder Wochen nach der Verabreichung eines Covid-19-Impfstoffs auftraten.

Bislang haben sie jedoch beschlossen, den Zustand „Long Vax“ zu nennen, um die tödlichen Folgen der Covid-19-Impfung zu verharmlosen und dem angeblichen Zustand „Long Covid“, der auch als Hypochondrie bekannt ist, mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen.

Harvard- und Yale-Wissenschaftler untersuchen „neue“ Krankheit im Zusammenhang mit Covid-19-Injektionen

Offiziell von der Regierung veröffentlichte Beweise belegen, dass die COVID-19-Impfstoffe Millionen von Menschen geschadet und unzählige andere getötet haben.

So zeigen die Daten des Office of National Statistics im Vereinigten Königreich seit über einem Jahr, dass die geimpfte Bevölkerung in England und Wales ein deutlich höheres Sterberisiko aufweist als die ungeimpfte Bevölkerung pro 100.000 Einwohner.

Dies ist höchstwahrscheinlich der Grund dafür, dass das Land Woche für Woche im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt einen erheblichen Anstieg der Todesfälle zu verzeichnen hat.

Trotzdem bereitet sich die Welt jetzt auf eine neue Runde von „Auffrischungsimpfungen“ vor. Und wie alle Impfstoffe können auch die gegen das angebliche Covid-19-Virus bei vielen Menschen tödliche und schwächende Nebenwirkungen hervorrufen.

Nach Angaben des Establishments und der Wissenschaftler in Harvard und Yale gehören dazu Fälle von abnormaler Blutgerinnung und Herzentzündung. Beides ist bereits seit Anfang 2021 bekannt, wobei bei jüngeren Männern ein starker Anstieg der Myokarditis (Herzmuskelentzündung) zu verzeichnen war.

Doch nun forschen Wissenschaftler in Harvard und Yale an einer angeblich neu entdeckten Krankheit, die sie absurderweise als „Long Vax“ bezeichnen, und behaupten sogar, die chronischen Symptome ähnelten der erfundenen Krankheit „Long Covid“.

Die neue Studie kam zustande, weil die medizinischen und wissenschaftlichen Fachkreise die unheilvollen Folgen der Covid-19-Impfung inzwischen in aller Stille anerkennen.

„Man sieht ein oder zwei Patienten und fragt sich, ob das ein Zufall ist“, sagt Anne Louise Oaklander, Neurologin und Forscherin an der Harvard Medical School. „Aber wenn man 10 oder 20 gesehen hat“, fährt sie fort, ohne weiter darauf einzugehen. „Wo Rauch ist, da ist auch Feuer.“

Den Forschern zufolge könnte „Long Vax“ durch eine Überreaktion des Immunsystems auf das Spike-Protein (S) entstehen, das der Körper herstellen soll, sobald die in den Covid-19-Injektionen enthaltene mRNA in die Körperzellen eindringt.

Ein Spike-Protein, von dem Wissenschaftler und Ärzte der Öffentlichkeit versicherten, es sei „harmlos“, als sie beschlossen, das größte Experiment an der Menschheit in der Geschichte durchzuführen, nachdem die Covid-19-Injektionen von Pfizer und Moderna für den Notfall zugelassen worden waren.

„Ich bin überzeugt, dass an diesen Nebenwirkungen etwas dran ist“, sagt Harlan Krumholz, Kardiologe an der Universität Yale. „Wenn ich wirklich ein Wissenschaftler bin, ist es meine Pflicht, offen zu sein und herauszufinden, ob etwas getan werden kann.

Vieles deutet darauf hin, dass der Körper eine zweite Runde von Antikörpern produzieren kann, die fälschlicherweise gesunde Zellen angreifen oder an ACE2-Rezeptoren binden, was zu Herzfrequenzschwankungen und Blutdruckproblemen führt. Zu den häufigen Symptomen gehören Kopfschmerzen, extreme Müdigkeit, abnorme Herzfrequenz und Blutdruckschwankungen.

Mit anderen Worten: Der wissenschaftliche Mainstream ist nun der Meinung, dass die mRNA-Covid-19-Injektionen definitiv ein Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) und möglicherweise sogar das erworbene Immunschwächesyndrom verursachen. Genau wie viele gewarnt haben, einschließlich des Expose-Teams, bevor die mRNA-Technologie im Notfall eingesetzt wurde, da alle früheren Versuche mit der mRNA-Technologie den tödlichen Zustand ausgelöst hatten.

Aus diesem Grund war die mRNA-Technologie vor der angeblichen Covid-19-Pandemie nie für den menschlichen Gebrauch zugelassen worden.

Was ist antikörperabhängiges Enhancement/impfstoffassoziierte verstärkte Krankheit?

Intensive Forschungsarbeiten, die von Gesundheitsexperten im Laufe der Jahre durchgeführt wurden, haben zunehmende Bedenken hinsichtlich des „Antikörper-abhängigen Enhancements“ (ADE) ans Licht gebracht. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, bei dem Impfstoffe die Krankheit oder die Reaktion des Immunsystems auf andere Krankheitserreger erheblich verschlimmern, indem sie das Immunsystem zu einer potenziell tödlichen Überreaktion anregen.

ADE kann auf verschiedene Arten entstehen, die bekannteste ist der so genannte Trojanische-Pferd-Weg“. Er tritt auf, wenn nicht neutralisierende Antikörper, die durch eine frühere Infektion oder Impfung gebildet wurden, den Erreger bei einer erneuten Exposition oder einen anderen Erreger bei einer Exposition nicht ausschalten.

Stattdessen fungieren sie als Einfallstor, indem sie es dem Erreger ermöglichen, in Zellen einzudringen und sich dort zu vermehren, die normalerweise tabu sind (in der Regel Immunzellen wie Makrophagen). Dies wiederum kann zu einer weiteren Verbreitung der Krankheit und zu überreaktiven Immunreaktionen führen, die schwerere Erkrankungen verursachen.

Selbst Dr. Anthony Fauci, der leitende medizinische Berater des US-Präsidenten, räumte bei der Diskussion über den Covid-19-Impfstoff ein, dass dies nicht das erste Mal wäre, dass ein Impfstoff, der zunächst gut aussah, die Menschen tatsächlich schlechter macht.

Link zum Video von Dr. Anthony Fauci

Im Jahr 2016 wurde ein Impfstoff gegen das Dengue-Virus entwickelt, der gegen alle vier Serotypen des Virus schützt. Die Hoffnung war, dass der Impfstoff durch die Auslösung von Immunreaktionen auf alle vier Serotypen gleichzeitig die Probleme im Zusammenhang mit ADE nach einer Erkrankung mit dem Dengue-Virus umgehen könnte.

Der Impfstoff wurde den Kindern auf den Philippinen verabreicht. Vierzehn geimpfte Kinder starben jedoch, nachdem sie in der Gemeinde mit dem Dengue-Virus in Berührung gekommen waren, da sie Antikörperreaktionen entwickelt hatten, die nicht in der Lage waren, das in der Gemeinde zirkulierende natürliche Virus zu neutralisieren.

Bei früheren klinischen Versuchen mit Impfstoffkandidaten zur Bekämpfung von SARS und MERS scheiterten die Studien jeweils in der Tierphase aufgrund von ADE, auch bekannt als pathogenes Priming oder Zytokinsturm.

Klinische Studien der Phase drei sollen häufige oder schwerwiegende Nebenwirkungen aufdecken, bevor ein Impfstoff zur Verwendung zugelassen wird, einschließlich ADE.

Doch genau hier liegt das Problem: Keiner der Covid-19-Impfstoffe hat die klinischen Prüfungen der Phase drei abgeschlossen, weshalb ihnen nur eine Notfallzulassung erteilt wurde. Und es war das erste Mal in der Geschichte, dass ein neuartiger „Impfstoff“ eine Notfallzulassung für die gesamte Bevölkerung erhielt, auch für Kinder, die nie Gefahr liefen, an etwas Schlimmerem als einer Erkältung zu erkranken, wenn sie dem angeblichen Covid-19-Virus ausgesetzt waren.

Was ist das Covid-19-Impfstoff-induzierte erworbene Immunschwäche-Syndrom?

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass AIDS nur durch das HIV-Virus verursacht wird oder dass es sich dabei sogar um ein und dasselbe handelt.

Tatsächlich ist AIDS (erworbenes Immunschwächesyndrom) nur die Bezeichnung für eine Reihe von potenziell lebensbedrohlichen Infektionen und Krankheiten, die auftreten, wenn das Immunsystem schwer geschädigt ist.

Menschen mit erworbenem Immunschwächesyndrom haben ein erhöhtes Risiko, an bestimmten Krebsarten und schweren Infektionen zu erkranken, die normalerweise nur bei Menschen mit einem schwachen Immunsystem auftreten oder bei Menschen mit einem gesunden, funktionierenden Immunsystem leicht verlaufen würden.

Und leider deutet ein Berg von Beweisen darauf hin, dass Covid-19-Injektionen auf die Liste der Ursachen gesetzt werden sollten.

Die Wirksamkeit des Impfstoffs nimmt nicht ab, die Leistung des Immunsystems schon

Die Wirksamkeit eines Impfstoffs ist nicht wirklich ein Maß für den Impfstoff, sondern ein Maß für die Leistung des Immunsystems eines Geimpften im Vergleich zur Leistung des Immunsystems einer ungeimpften Person.

Wenn der Körper zum ersten Mal mit einem Keim in Berührung kommt, kann es mehrere Tage dauern, bis er alle zur Keimbekämpfung erforderlichen Mittel gebildet und eingesetzt hat, um die Infektion zu überwinden. Nach der Infektion erinnert sich das Immunsystem an das, was es gelernt hat, um den Körper gegen diese Krankheit zu schützen.

Angeblich helfen Impfstoffe bei der Entwicklung der Immunität, indem sie eine Infektion imitieren. Sobald die durch den Impfstoff imitierte Infektion abgeklungen ist, verfügt der Körper über einen Vorrat an „Gedächtnis“-T-Zellen und Antikörpern, die sich daran erinnern, wie man die Krankheit in Zukunft bekämpfen kann.

Wenn die Behörden also behaupten, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe mit der Zeit nachlässt, meinen sie in Wirklichkeit, dass die Leistung des Immunsystems mit der Zeit nachlässt.

In Bezug auf die Covid-19-Injektionen –

Eine Impfstoffwirksamkeit von +50 % würde bedeuten, dass die vollständig Geimpften zu 50 % besser gegen Covid-19 geschützt sind als die Ungeimpften. Mit anderen Worten: Die vollständig Geimpften haben ein Immunsystem, das Covid-19 zu 50 % besser bekämpfen kann.

würde bedeuten, dass die vollständig Geimpften zu 50 % besser gegen Covid-19 geschützt sind als die Ungeimpften. Mit anderen Worten: Die vollständig Geimpften haben ein Immunsystem, das Covid-19 zu 50 % besser bekämpfen kann. Eine Impfstoffwirksamkeit von 0 % würde bedeuten, dass die vollständig Geimpften nicht besser gegen Covid-19 geschützt sind als die Ungeimpften, d. h. die Impfstoffe sind unwirksam. Mit anderen Worten: Die vollständig Geimpften haben ein Immunsystem, das dem der Ungeimpften in Bezug auf die Bekämpfung von Covid-19 gleichwertig ist.

Eine Impfstoffwirksamkeit von -50 % würde jedoch bedeuten, dass die Ungeimpften zu 50 % mehr gegen Covid-19 geschützt wären als die vollständig Geimpften. Mit anderen Worten, die Leistung des Immunsystems der Geimpften ist 50 % schlechter als die natürliche Leistung des Immunsystems der Ungeimpften. Daher haben die Covid-19-Impfstoffe das Immunsystem geschädigt.

Mit anderen Worten: Wenn bei den Geimpften die Wahrscheinlichkeit einer Infektion, eines Krankenhausaufenthalts oder des Todes höher ist als bei der ungeimpften Bevölkerung, dann würde dies auf eine negative Wirksamkeit des Impfstoffs hinauslaufen und auf ein durch den Covid-19-Impfstoff induziertes erworbenes Immunschwächesyndrom hindeuten.

Tragischerweise veröffentlichte das British Medical Journal Ende 2021 eine Studie, die Beweise für das durch den Covid-19-Impfstoff ausgelöste AIDS-Syndrom lieferte. Sie wurde jedoch von den Regierungen und der breiteren medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft ignoriert.

BMJ veröffentlicht Studie, die bestätigt, dass der Covid-Impfstoff das Risiko einer Infektion erhöht

Die Studie, die vom Forschungsinstitut Leumit Health Services in Israel durchgeführt wurde, bestätigte, dass das Risiko einer angeblichen Covid-19-Infektion nach einer zweiten Covid-19-Injektion deutlich ansteigt.

Zu diesem Zweck untersuchten die Forscher die elektronischen Gesundheitsakten von 80’057 Erwachsenen (Durchschnittsalter 44 Jahre), die mindestens drei Wochen nach ihrer zweiten Injektion einen PCR-Test erhielten und bei denen keine Anzeichen für eine frühere Covid-19-Infektion vorlagen.

Von diesen 80.057 Teilnehmern hatten 7.973 (9,6 %) ein positives Testergebnis. Diese Personen wurden dann mit negativen Kontrollpersonen desselben Alters und derselben ethnischen Gruppe verglichen, die in der gleichen Woche getestet wurden.

Die Rate der positiven Ergebnisse stieg mit der Zeit, die seit der zweiten Dosis verstrichen war. So wurden beispielsweise in allen Altersgruppen 1,3 % der Teilnehmer 21-89 Tage nach einer zweiten Dosis positiv getestet, aber dieser Anteil stieg auf 2,4 % nach 90-119 Tagen, 4,6 % nach 120-149 Tagen, 10,3 % nach 150-179 Tagen und 15,5 % nach 180 Tagen oder mehr.

Und auch nach Berücksichtigung anderer potenziell einflussreicher Faktoren stellten die Forscher fest, dass das Infektionsrisiko mit der Zeit, die seit der zweiten Dosis verstrichen war, deutlich anstieg.

Im Vergleich zu den ersten 90 Tagen nach einer zweiten Dosis war das Infektionsrisiko in allen Altersgruppen nach 90-119 Tagen um das 2,37-Fache, nach 120-149 Tagen um das 2,66-Fache, nach 150-179 Tagen um das 2,82-Fache und nach 180 Tagen oder mehr um das 2,82-Fache erhöht.

Dies ist ein deutlicher Hinweis auf eine Schädigung des Immunsystems und läuft möglicherweise auf ein durch den Covid-19-Impfstoff induziertes erworbenes Immunschwächesyndrom hinaus. Dies gilt insbesondere in Verbindung mit den von der britischen Regierung veröffentlichten historischen Daten.

Historische Beweise der Regierung für das Covid-19-Impfstoff-induzierte erworbene Immunschwäche-Syndrom / Antikörper-abhängiges Enhancement / Impfstoff-assoziierte verstärkte Krankheit

Public Health Scotland kündigte im Januar 2022 an, dass sie ab dem 6. Februar 22 die Covid-19-Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle nicht mehr wöchentlich nach Impfstatus melden werden.

Hier ist der Grund.

Die obigen Diagramme wurden anhand der Zahlen erstellt, die von Public Health Scotland in ihrem am 16. Februar 22 veröffentlichten „COVID-19 & Winter Statistical Report“ veröffentlicht wurden, und sie zeigen, dass die Covid-19-Infektions-, Krankenhausaufenthalts- und Sterberaten pro 100.000 Personen in der vollständig geimpften Bevölkerung durchweg höher waren.

Das ist es, was die Covid-19-Impfung den Menschen in Schottland angetan hat, und es ist ein deutlicher Hinweis auf eine starke Schädigung des Immunsystems, die auf das erworbene Immunschwächesyndrom, das Antikörper-abhängige Enhancement oder beides zurückzuführen sein könnte.

Die britische Gesundheitsbehörde spielte das gleiche Spiel wie Public Health Scotland und weigerte sich seit dem 1. April 2022, weitere Daten über Covid-19-Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle nach Impfstatus zu veröffentlichen.

Hier ist der Grund dafür.

Die obigen drei Diagramme wurden anhand der Zahlen aus den Berichten der UK Health Security Agency (UKHSA) zur Impfstoffüberwachung in Woche 5, Woche 9 und Woche 13 erstellt.

Die Zahlen zeigen, dass die Fallzahlen zwischen Woche 5 und Woche 13 des Jahres 2022 bei den Dreifachgeimpften in allen Altersgruppen in England am höchsten waren. Der Abstand zwischen den Ungeimpften und den Dreifachgeimpften hat sich von Monat zu Monat vergrößert.

In allen Altersgruppen war auch die Covid-19-Todesrate pro 100 000 Einwohner bei den doppelt Geimpften höher, mit Ausnahme der 18- bis 29-Jährigen zwischen Woche 5 und Woche 9.

In dieser Altersgruppe war die Sterblichkeitsrate bei den Ungeimpften jedoch nur in Woche 5 höher als bei den Geimpften; in Woche 9 und 13 war die Sterblichkeitsrate bei den Ungeimpften und den doppelt Geimpften identisch.

Die einzige andere Altersgruppe, die den Trend durchbrach, war die der 30- bis 39-Jährigen, die in Woche 13 wieder eine leicht höhere Sterblichkeitsrate unter den Ungeimpften aufwies. Abgesehen davon hatten alle anderen Altersgruppen seit Anfang des Jahres eine höhere Sterblichkeitsrate unter den doppelt Geimpften zu verzeichnen.

Dies sind nicht die Art von Zahlen, die wir sehen sollten, wenn ein Impfstoff wirksam ist. Das sind nicht einmal die Art von Zahlen, die wir sehen sollten, wenn ein Impfstoff unwirksam ist. Wir haben es hier mit einem Impfstoff zu tun, der das Gegenteil von dem bewirkt, was er bewirken soll.

Die folgenden beiden Diagramme zeigen die reale Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs gegen Todesfälle in der doppelt geimpften Bevölkerung in England nach Altersgruppe und Woche, basierend auf den oben angegebenen Todesraten.

(Impfstoffformel von Pfizer:

Ungeimpfte Rate pro 100k – Geimpfte Rate pro 100k / Ungeimpfte Rate pro 100k x 100 = Impfeffektivität)

In der 9. Woche des Jahres 2022 wurde bei den 60- bis 69-Jährigen eine Impfeffektivität gegen den Tod von minus 111 %, bei den 70- bis 79-Jährigen von minus 138 % und bei den über 80-Jährigen von minus 166 % festgestellt.

Aber schauen Sie sich nur die Zahlen für die 40-49-Jährigen an. In Woche 5 wurde eine Wirksamkeit des Impfstoffs gegen den Tod von +16 % verzeichnet. In der 9. Woche sank sie auf minus 32 %. In der 13. Woche sank sie dann auf schockierende minus 121 %.

Diese Zahlen zeigen, dass die meisten doppelt geimpften Personen ein doppelt so hohes Risiko haben, an Covid-19 zu sterben als ungeimpfte Personen.

Das folgende Diagramm zeigt die reale Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs in der dreifach geimpften Bevölkerung nach Altersgruppe und Woche in England zwischen dem 3. Januar und dem 27. März 2022, basierend auf den oben genannten Fallzahlen.

Das ist nicht annähernd die von Pfizer behauptete Wirksamkeit von 95 %, oder? Bei den 60- bis 69-Jährigen lag die Wirksamkeit des Impfstoffs in Woche 13 sogar bei minus 391,43 %, während sie in Woche 5 noch bei minus 114,8 % lag.

Am besorgniserregendsten sind die Rückgänge bei den 60- bis 69-Jährigen und den 70- bis 79-Jährigen, denn es sieht so aus, als ob sie zwischen Woche 9 und Woche 13 eine Klippe hinuntergestürzt sind. Glücklicherweise scheint sich der Rückgang bei den 18-29-Jährigen zwischen Woche 9 und Woche 13 verlangsamt zu haben, liegt aber immer noch bei minus 231,22 %, nachdem er in Woche 5 bei minus 29,8 % lag.

Diese Zahlen zeigen, dass die 60- bis 69-Jährigen fast fünfmal häufiger mit Covid-19 infiziert sind als ungeimpfte 60- bis 69-Jährige und dass die 40- bis 59-Jährigen und die 70- bis 79-Jährigen mehr als viermal häufiger mit Covid-19 infiziert sind als ihre ungeimpften Altersgenossen.

Die UKHSA behauptet, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs mit der Zeit erheblich nachlässt und es deshalb wichtig ist, eine Auffrischungsimpfung zu erhalten. Aber vergessen Sie nicht, dass dies eine Lüge ist. Die Wirksamkeit des Impfstoffs nimmt nicht ab. Die Leistung des Immunsystems schon.

Daher bestätigen die von der britischen Regierung veröffentlichten offiziellen Zahlen zu den Infektionsraten in England eindeutig, dass der Covid-19-Impfstoff das Immunsystem so stark schädigt, dass die Leistung des Immunsystems von Woche zu Woche abnimmt.

Wenn dies kein Hinweis auf das erworbene Immunschwächesyndrom und/oder das Antikörper-abhängige Enhancement ist, dann wissen wir nicht, was es ist.

Pfizer und die FDA wussten, dass es passieren würde

All dieser Schmerz und dieses Elend hätten jedoch verhindert werden können, weil sowohl Pfizer als auch die US-Arzneimittelbehörde (FDA) wussten, dass dies passieren würde.

Pfizer, das Unternehmen, das im Jahr 2009 mit dem bisher größten Vergleich wegen Betrugs im Gesundheitswesen und einer strafrechtlichen Geldstrafe belegt wurde, hat in vertraulichen Dokumenten, die es verzweifelt vor der Öffentlichkeit zu verbergen suchte, zugegeben, dass seine mRNA-Gentherapie Covid-19 möglicherweise eine Impfstoff-assoziierte verstärkte Krankheit/antikörperabhängige Verstärkung verursacht.

Die US Food and Drug Administration (FDA) hat versucht, die Freigabe der Sicherheitsdaten des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer um 75 Jahre zu verzögern, obwohl die Injektion nach nur 108 Tagen Sicherheitsüberprüfung am 11. Dezember 2020 zugelassen wurde.

Die FDA hatte sich ursprünglich bereit erklärt, 500 Seiten pro Monat freizugeben, um dem Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information, FOI) nachzukommen, der im Namen von Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) gestellt worden war, um die Sicherheitsdaten zu erhalten.

Stattdessen ordnete Bundesrichter Mark Pittman Anfang Januar 2022 an, monatlich 55.000 Seiten freizugeben. Bis Ende Januar wurden 12.000 Seiten freigegeben.

Seitdem hat das PHMPT alle Dokumente auf seine Website gestellt.

Eines der Dokumente, die in dem jüngsten Daten-Dump enthalten sind, ist „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf„. In Tabelle 5 auf Seite 11 des Dokuments ist ein „wichtiges potenzielles Risiko“ aufgeführt, und zwar „Impfstoff-assoziierte verstärkte Erkrankung (VAED), einschließlich Impfstoff-assoziierte verstärkte Atemwegserkrankung (VAERD)“.

Eines der Dokumente, die in dem jüngsten Datendump enthalten sind, ist „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“. Tabelle 5 auf Seite 11 des Dokuments zeigt ein „wichtiges potenzielles Risiko“, und dieses Risiko wird als „Impfstoff-assoziierte verstärkte Erkrankung (VAED), einschließlich Impfstoff-assoziierte verstärkte Atemwegserkrankung (VAERD)“ aufgeführt.

Impfstoff-assoziierte verstärkte Erkrankungen (Vaccine-associated Enhanced Diseases, VAED) sind veränderte Erscheinungsformen klinischer Infektionen bei Personen, die einem Wildtyp-Erreger ausgesetzt sind, nachdem sie zuvor eine Impfung gegen denselben Erreger erhalten haben. Impfstoff-assoziierte verstärkte Atemwegserkrankungen (VAERD) hingegen beziehen sich auf Erkrankungen, die vorwiegend die unteren Atemwege betreffen.

Verstärkte Reaktionen werden durch fehlgeschlagene Versuche ausgelöst, das infizierende Virus zu bekämpfen, und VAED zeigt typischerweise Symptome, die mit dem Zielorgan des Infektionserregers zusammenhängen. Nach Ansicht von Wissenschaftlern tritt VAED in Form von zwei verschiedenen Immunpathologien auf, dem Antikörper-abhängigen Enhancement (ADE) und der Impfstoff-assoziierten Hypersensitivität (VAH).

Pfizer gibt in seinem vertraulichen Dokument an, dass bis zum 28. Februar 2021 138 Fälle eingegangen sind, in denen 317 potenziell relevante Ereignisse gemeldet wurden, die auf eine impfstoffassoziierte verstärkte Erkrankung hindeuten. Davon waren 71 medizinisch bedeutsam und führten zu 8 Behinderungen, 13 waren lebensbedrohlich, und 38 der 138 Personen starben.

Von den 317 relevanten Ereignissen, die von 138 Personen gemeldet wurden, wurden 135 als „Medikamentenunwirksamkeit“ bezeichnet, 53 als Dyspnoe (Atemnot), 23 als Covid-19-Pneumonie, 8 als Atemversagen und 7 als Krampfanfall.

Pfizer räumte auch ein, dass 75 der 101 Probanden, bei denen nach der Impfung eine Covid-19-Erkrankung bestätigt wurde, schwer erkrankten, was zu Krankenhausaufenthalten, Behinderungen, lebensbedrohlichen Folgen oder zum Tod führte.

Dennoch kam Pfizer im Hinblick auf die bei der Food and Drug Administration eingereichten Sicherheitsdaten, d. h. die Daten, die erforderlich waren, um eine Notfallzulassung zu erhalten und Milliarden und Abermilliarden von Dollar zu verdienen, zu dem Schluss, dass „keiner der 75 Fälle definitiv als VAED angesehen werden konnte“.

Pfizer bestätigte dann aber, dass VAED nach dem derzeitigen Kenntnisstand ein theoretisches Risiko bleibt.

Als dieser Bericht im April 2021 verfasst wurde, behauptete Pfizer, dass seine Covid-19-Injektion zu 95 % wirksam sei, um Infektionen zu verhindern. Wie wir gezeigt haben, ist dies eindeutig nicht der Fall, und offizielle Regierungsdaten zeigen, dass die Impfstoffe tatsächlich eine negative Wirksamkeit haben.

Wenn Pfizer dies jedoch damals behauptete und aufgrund dieser Behauptung von der FDA eine Notfallgenehmigung erhielt, wie um alles in der Welt konnte man dann nicht zu dem Schluss kommen, dass VAED die Schuld daran trug, wenn 75 % der bestätigten „Durchbruchsfälle“, die ihnen gemeldet wurden, schwere Erkrankungen waren, die zu Krankenhausaufenthalten, Behinderungen, lebensbedrohlichen Folgen oder zum Tod führten?

Weitere Beweise aus dem vertraulichen Dokument zeigen auch, dass sowohl die FDA als auch Pfizer wussten, dass die Covid-19-Injektion bis Februar 2021 mindestens 12 Menschen getötet hat, die eine Autoimmunerkrankung entwickelten. Das bedeutet nicht, dass dies die einzigen Menschen sind, die aufgrund von Autoimmunerkrankungen gestorben sind, die durch die Impfung ausgelöst wurden, sondern nur diejenigen, die Pfizer in den ersten zwei Monaten der Einführung des Impfstoffs offiziell gemeldet wurden.

Außerdem liegen uns in dem vertraulichen Dokument weitere Daten über Covid-19-Fälle vor, die Pfizer nach der Impfung gemeldet wurden.

Pfizer gab an, bis zum 28. Februar 21 3.067 Meldungen über Fälle erhalten zu haben, von denen 1.013 medizinisch bestätigt wurden. Zum Zeitpunkt des Berichts waren 547 Fälle nicht geklärt, 558 waren geklärt, während 136 Fälle tödlich verliefen. Von den medizinisch bestätigten Fällen entspricht dies einer Todesrate von 13,4 %.

Pfizer kam zu dem Schluss, dass „diese Überprüfung der kumulativen Fälle keine neuen Sicherheitsprobleme aufwirft“. Aber wie um alles in der Welt kommen sie zu diesem Schluss, wenn die durchschnittliche Todesrate vor der Einführung eines Covid-19-Impfstoffs in der Bevölkerung 0,2 % betrug?

Schlussfolgerung

Diese vertraulichen Daten beweisen, dass die Covid-19-Injektionen niemals eine Genehmigung für den Notfalleinsatz hätten erhalten dürfen und von der FDA sofort nach Bekanntwerden der Zahlen aus dem Verkehr gezogen hätten werden müssen.

Es ist jedoch ein wenig ermutigend zu sehen, dass das etablierte Establishment gezwungen ist, die schwächenden Folgen der Covid-19-Impfung zu untersuchen, nachdem zweieinhalb Jahre lang ein kriminelles Realexperiment durchgeführt wurde.

Es ist jedoch empörend, dass man sich entschlossen hat, extrem ernste und tödliche Erkrankungen wie das Antikörper-abhängige Enhancement und das erworbene Immundefizienz-Syndrom als „Long Vax“ zu bezeichnen, um den Ernst der Lage herunterzuspielen und der als „Long Covid“ bezeichneten Scheinerkrankung, die früher als Hypochondrie/Lazyitis bekannt war, Glaubwürdigkeit zu verleihen.