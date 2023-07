Angesichts der jüngsten Kehrtwende der türkischen Außenpolitik bleibt es ein Rätsel, was die Zukunft von Idlib ist.

Medienberichten zufolge hat der französische Geheimdienst Informationen an Mohamed al-Golani weitergegeben, den Leiter des Al-Qaida-Ablegers in Syrien, der früher unter dem Namen Jibhat al-Nusra bekannt war, jetzt aber in Hayat Tahrir al-Sham (HTS) umbenannt wurde.

Dem Bericht zufolge gibt es Mitglieder und Anführer von Jolanis Kämpfern, die mit dem russischen und syrischen Militär zusammenarbeiten und ihnen Informationen über Idlib geben. Auf der Grundlage dieser Informationen hat Jolani über 300 Kämpfer und Anführer der HTS sowie Mitglieder der Verwaltung von Idlib festgenommen. In den letzten Tagen hat Jolani Dutzende von Menschen gehängt, und zwar ohne Gerichtsverfahren.

Jolani reagiert damit auf die jüngsten gezielten Luftangriffe Russlands und Syriens auf Lager und Stellungen der HTS, die zahlreiche Todesopfer unter der Terrorgruppe gefordert haben.

Auf dem letzten Treffen in Astana konnte keine Lösung für den politischen Konflikt in Syrien gefunden werden. Die Kämpfe zwischen der Syrischen Arabischen Armee und Russland auf der einen Seite und den von den USA unterstützten radikal-islamischen Terroristen im Nordwesten Syriens auf der anderen Seite haben wieder begonnen.

Idlib

Idlib ist eine Agrarprovinz im Nordwesten Syriens. Als der Krieg der USA und der NATO gegen Syrien 2011 begann, unterstützten viele Menschen in Idlib die von den USA und der Türkei unterstützte “Revolution”. Es war eine der ersten Städte in Syrien, die vollständig unter die Kontrolle radikal-islamischer Terrorgruppen geriet. Zu Beginn des Krieges hieß die wichtigste Terrorgruppe, die die Kontrolle ausübte, Jabhat Al-Nusra. Die internationale Gemeinschaft setzte die Jabhat Al-Nusra auf die weltweite Terrorliste, woraufhin sie ihren Namen in Hayat Tahrir al-Sham änderte, um weiterhin Hilfe von großen Nichtregierungsorganisationen wie: USAID, UN, Weißhelme, Ärzte ohne Grenzen und andere.

Der Anführer von Jibhat al-Nusra ist Abo Mohammed Al-Golan, der ursprünglich ein Mitglied von Al-Qaida im Irak war und im Irak inhaftiert wurde, wo er sich mit Abu Baker Al-Baghdadi, dem Anführer von ISIS, anfreundete. Sie trafen eine Abmachung, dass Baghdadi der Anführer von ISIS im Irak und Golani in Syrien sein würde, aber als Golani aus dem Gefängnis kam und nach Syrien ging, hielt er sich nicht an die Abmachung. Er gründete seine eigene radikal-islamische Gruppe, Jabhat Al-Nusra, den syrischen Zweig von Al-Qaida, und wurde deren Anführer. Die Jabhat Al-Nusra wurde zur bösartigsten Kampfgruppe in Syrien und ließ die Freie Syrische Armee (FSA) verschwinden.

Die Rolle Russlands in Syrien

Die Beziehungen zwischen Syrien und Russland reichen Jahrzehnte zurück. Während des Krieges in Syrien wurde die russische Unterstützung nur als politische Kraft in der UNO gesehen, aber im September 2015 hatte Jibhat al-Nusra die Kontrolle über ein großes Gebiet in Syrien, und die Regierung bat Moskau um militärische Hilfe. Sowohl das syrische als auch das russische Militär haben in kürzester Zeit die radikal-islamischen Terrorgruppen wie die FSA, Jabhat al-Nusra und ISIS zurückgedrängt und die Kontrolle über große Gebiete in Syrien zurückgewonnen.

Das neueste Update auf dem Schlachtfeld:

Am 23. Juni führten die radikal-islamischen Terrorgruppen in Idlib mehrere Drohnenangriffe auf Vororte von Latakia und Hama durch, bei denen mehrere Frauen und Kinder getötet wurden.

Am 24. Juni nahmen die syrische Armee und die russische Luftwaffe mehrere Stellungen der HTS unter Beschuss, töteten mehrere Terroristen und zerstörten Raketenwerfer, Waffenlager und eine Drohnenfabrik. Die russische Luftwaffe griff Stellungen des HTS in den Vororten von Latakia an. Der syrische und russische Angriff auf das Hauptquartier und Stellungen der HTS in Idlib war eine Reaktion auf den Drohnenangriff.

Die Luftangriffe betrafen mehrere Ausbildungslager und Hauptquartiere der uigurischen Terroristen (TIP), die aus China kamen, um in Syrien zu kämpfen. Die uigurische Volksgruppe in China ist eine chinesische Volksgruppe, die im äußersten Westen Chinas lebt. Sie sind Muslime und haben eine radikale politische Partei gegründet, die die Regierung in einen islamischen Staat umwandeln will. Der türkische Präsident Erdogan stellte den Uiguren gefälschte türkische Pässe aus und erlaubte etwa 5.000 ihrer Mitglieder, mit dem Flugzeug in die Türkei zu reisen, wo ihnen die Pässe abgenommen und sie mit türkischen Dienstfahrzeugen nach Idlib gebracht wurden.

