Russland hat die Vereinigten Staaten beschuldigt, in einem US-Biolabor in der Ukraine mit tödlichen Varianten der Vogelgrippe zu experimentieren.

Der ehemalige Armeeoffizier Scott Bennett hatte zuvor in einem Gespräch mit dem Sender Press TV eine Reihe von Enthüllungen über die US-Biolabore in dem Land gemacht.

„Wir wussten seit mehr als einem Jahr von der Existenz der Biolabore. Wir wussten, wer die Auftragnehmer waren“, sagte Bennett.

“We knew over a year about the Biolabs…we knew about the ‘Contractors’. It originally started in 2005 with the Defence Intelligence Agency…which created a 501 C3…called the Global Viral Forecasting Institute…with a Mossad Operative named Nathan Wolfe…which became Metabiota.… pic.twitter.com/BlBkNy8yIP