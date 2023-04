Ehemaliger Beamter des Finanzministeriums warnt vor völliger wirtschaftlicher Implosion, wenn der US-Dollar seinen Status als Weltreservewährung verliert

Die ehemalige stellvertretende Sekretärin für öffentliche Angelegenheiten des US-Finanzministeriums, Monica Crowley, hat vor „katastrophalen“ Folgen gewarnt, wenn der US-Dollar seinen Status als Weltreservewährung verliert. „Das würde das Ende des US-Dollars bedeuten“, sagte sie und prophezeite „eine vollständige Implosion des globalen Wirtschaftssystems“.

Monica Crowley, ehemalige stellvertretende Sekretärin für öffentliche Angelegenheiten im US-Finanzministerium, erläuterte am Samstag auf Fox News, was passieren würde, wenn sich die Schwellenländer vom US-Dollar abwenden und sich dem chinesischen Yuan zuwenden und der US-Dollar nicht mehr die dominierende Währung der Welt ist. Sie betonte:

Man kann gar nicht hoch genug einschätzen, wie katastrophal die Aufgabe des US-Dollars als Weltleitwährung wäre.

Crowley erklärte, dass der Dollar seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs als sicherer Hafen gilt. Ursprünglich war er durch Gold gedeckt, aber nachdem Präsident Nixon die USA vom Goldstandard abbrachte, gab es in den letzten 50 Jahren keinen harten Vermögenswert mehr, der den Dollar stützte. Stattdessen wurde er durch die Stärke und Wirtschaftskraft“ der USA gestützt, sagte sie.

Die ehemalige Beamtin des Finanzministeriums fügte hinzu, dass ein weiterer wichtiger Faktor „die Tatsache ist, dass Öl immer in Dollar gehandelt wurde“, und warnte:

Wenn das aufhören sollte, würde das das Ende des US-Dollars bedeuten.

Sie betonte, dass der Status des US-Dollars als Weltreservewährung „ein echtes Privileg“ gewesen sei, sagte sie: „Wir haben dieses Privileg durch eine völlig rücksichtslose Geld- und Fiskalpolitik über so viele Jahre hinweg missbraucht, insbesondere in den vergangenen Jahren, was den Dollar wirklich abgewertet hat.“

Crowley fuhr fort: „Dazu kommt jetzt dieser perfekte Sturm aus Bidens Schwäche, seinem Krieg gegen die amerikanische Energieproduktion, dem Ukraine-Krieg … Wegen all dieser Dinge haben wir Amerikas Feinde, angeführt von China, die einen neuen Wirtschaftsblock bilden.“

Der frühere stellvertretende Staatssekretär für öffentliche Angelegenheiten fügte hinzu, dass wir uns an einem entscheidenden Punkt befinden, „alles, was wir jetzt benötigen, ist, dass Saudi-Arabien, das angedeutet hat, dass es dafür offen ist, sagt: ‚Wissen Sie was, wir sind offen dafür, andere Währungen für den Ölhandel in Betracht zu ziehen.'“ Crowley warnte:

Wenn das passieren würde, gäbe es eine vollständige Implosion des globalen Wirtschaftssystems, aber sicherlich des amerikanischen Wirtschaftssystems. Und wenn das passieren würde, hätten Sie es mit einer himmelhohen Inflation zu tun, einer Inflation, wie sie in der Weimarer Republik herrschte. Wenn Sie glauben, dass die Inflation jetzt schon schlimm ist, dann warten Sie nur ab.

Aber noch wichtiger ist, dass wir unsere wirtschaftliche Vormachtstellung und unseren Supermachtstatus verlieren würden“, erklärte sie.