Mainstream-Medien im Fokus: So entsteht ein Presseartikel und werden Feindbilder aufgebaut

Mainstream-Medien im Fokus

Ein Interview auf Abwegen

Am 2. März 2023 erhielt Christian Oesch, Präsident des Schweizerischen Verein WIR, eine Anfrage für ein Gespräch mit Reportern des Tages-Anzeigers

Am 1. April 2023 erschien der ganzseitige Bericht über “die Querulanten und Staatsverweigerer”, welche sich “gefährlich nah an der deutschen Reichsbürgerszene” befinden täten. Die tendentiöse Reportage des Journalistenteams David Sarasin und Anielle Peterhans bedient bestehende Narrative und schafft neue Feindbilder: nun sind sogar die Selbstversorger auf der Abschussliste.

Um das Vorgehen der Mainstream-Medien (oder – wie der TA zitiert – “Propaganda-News-Quellen”) besser verständlich zu machen, möchten wir mit dem nachfolgenden Post Transparenz herstellen:

Wie entsteht ein Presseartikel?

Wie werden die Protagonisten umgarnt und dann ‘abgeseilt’?

Wie schafft man es, Narrative zu bilden und zu festigen?

Die Antworten darauf findet jeder, der sich die nachfolgende Abfolge von Ereignissen genauer anschaut:

Donnerstag, 2. März 2023 10:30

Email von Anielle Peterhans

Anfrage Tages-Anzeiger

Sehr geehrter Herr Oesch

Ich bin Journalistin beim Tages-Anzeiger und bin über verschiedene Kanäle auf Sie gestossen. Ich recherchiere zusammen mit einem Kollegen momentan zur neuen Bewegung in der Schweiz, die sich durch kritisches Denken gegenüber unserem Staat und seinen Strukturen auszeichnet.

Hier fand ich Ihre Vernetzung und Ihr Engagement sehr spannend. Und ihre Erklärungen zur Neuen Weltordnung. Ich würde gerne unvoreingenommen Ihre Bewegung kennenlernen, verstehen, was Sie antreibt, was Ihnen wichtig ist und was Ihr Ziel ist. Und vielleicht was der Staat Schweiz (wohl global) falsch macht.

Deshalb wollte ich Sie einfach spontan fragen, ob Sie Zeit hätten, sich eventuell mit mir und meinem Kollegen zu treffen. Damit ich Ihnen diese Fragen stellen könnte. Dies könnte an einem für Sie passenden Ort sein. Der Zeitpunkt spielt für uns auch keine Rolle, wir passen uns an. Vielleicht gibt es auch in nächster Zeit ein Seminar oder ein Vortrag, der Ihnen am Herzen liegt und wir besuchen könnten?

Ich würde mich freuen, Sie kennenzulernen.

Freundliche Grüsse, Anielle Peterhans

Donnerstag, 2. März 2023 17:39

Email von Christian Oesch

AW: Anfrage Tages-Anzeiger

Guten Nachmittag sehr geehrte Frau Peterhans

Herzlichen Dank für Ihre Kontaktaufnahme, das freut mich.