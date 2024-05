Ehemaliger BlackRock-Manager prognostiziert „Reset“ des Wirtschaftssystems

Edward Dowd sieht im explodierenden globalen Schuldenstand die Notwendigkeit eines wirtschaftlichen Neustarts.

„Die weltweite Verschuldung beträgt … mehr als 320 Billionen Dollar. Es gibt keine Möglichkeit, sie zurückzuzahlen, wir haben einen demografischen Rückgang auf der ganzen Linie … [also] wird es einen Reset geben … [Und] um die CBDC zu starten, benötigt man eine bargeldlose Gesellschaft… also werden sie versuchen, das Bargeld zu verbieten…“.

"[T]he global debt is…over $320 trillion. There's no way we can pay it back, we have demographic declines across the board…[so] there's going to be a reset…[And] to usher in the CBDC, you need to get a cashless society…so they're going to try to outlaw cash…"



Former… pic.twitter.com/lNOraGSkwQ — Sense Receptor (@SenseReceptor) May 13, 2024

Edward Dowd, ehemaliger BlackRock-Fondsmanager, Gründer von Phinance Technologies und Mitfinanzier der Präsidentschaftskampagne von Robert F. Kennedy Jr. beschreibt für Greg Hunter, wie die weltweiten Schulden mittlerweile 320 Billionen Dollar übersteigen und nicht mehr bedient werden können. Als Folge dieser unvorstellbaren und unbezahlbaren Schulden, so Dowd, wird der US-Dollar endgültig scheitern und ein „Reset“ des Wirtschaftssystems notwendig sein. Dowd sagt auch, dass Zentralbanken/Regierungen versuchen werden, eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) einzuführen und Bargeld zu verbieten oder anderweitig abzuschaffen.

„Die Nachfrage nach Dollars ist so groß, da die weltweiten Zahlungsausfälle zunehmen, dass es eine Art Jubiläum oder Reset geben muss, von dem wir wissen, dass es kommen wird. Wir werden niemals all diese Schulden zurückzahlen können. Und das System der Geldschöpfung basiert auf Schulden, sodass jedes Mal, wenn sie sagen „drucke Geld“, es nicht in einem Vakuum existiert, sondern Geld mit Schulden verbunden ist. Wenn sie also Geld drucken, schaffen sie Schulden, sodass der Zinseszins zu diesem Zeitpunkt die globalen Schulden, ich glaube, über 320 Billionen beträgt. Das können wir unmöglich zurückzahlen”, sagt Dowd. Er fügt hinzu: „Wir haben einen demografischen Rückgang in allen Ländern, in den meisten, und … es wird einen Reset geben. Die Frage ist, wie sich der Reset manifestiert, und ich denke, der Dollar wird nach oben gehen und dann wird etwas passieren…“.

Um die CBDC einzuführen, muss eine bargeldlose Gesellschaft geschaffen werden, da Bargeld nicht mit der totalen Kontrolle der CBDC konkurrieren kann, also werden sie versuchen, Bargeld in den nächsten fünf Jahren zu verbieten oder abzuschaffen.

Der Fondsmanager fügt hinzu: „Die Regierung wird sich zuerst um sich selbst kümmern. Wenn sie also den Aktienmarkt zusammenbrechen lassen muss, um Investorengelder anzuziehen, das Defizit zu finanzieren und sich selbst zu finanzieren, dann wird sie das tun. Und einmal muss diese Entscheidung getroffen werden”.

Am Ende, so Dowd, „wird die Fed das tun, was sie immer tut: mehr Geld drucken, mehr Schulden machen und versuchen, das Schiff zu steuern, nachdem die Blase geplatzt ist”.