Höchste Entschädigung für ungeimpften Arzt: 170.000 Euro zugesprochen

Anwalt Sandri feiert das Urteil als einen bedeutenden Erfolg für ungeimpfte Gesundheitsarbeiter.

Sensationelles Urteil in Bozen: Die örtliche Gesundheitsbehörde muss einem Arzt, der wegen fehlender Impfungen suspendiert wurde, eine Entschädigung von fast 170.000 Euro zahlen. Das ist die höchste Entschädigung, die wir je bekommen haben”, sagte Anwalt Sandri gegenüber La Bussola. Und jetzt besteht die Gefahr, dass der Rechnungshof den Fall auf Schadenersatz untersucht.

Auf fast 170.000 Euro beläuft sich die Entschädigung, die die Gesundheitsbehörde Bozen einer Direktorin des Krankenhauses Brixen zahlen muss, die suspendiert wurde, weil sie nicht geimpft war. Es handelt sich um eine ungeheuerliche und aufsehenerregende Summe, die höchste, die je verzeichnet wurde, und die nun den Auftakt zu einer Untersuchung des Rechnungshofes wegen finanzieller Verluste bilden könnte.

Das ist der Kern des Urteils (lesen Sie HIER den Text) der Bozner Arbeitsrichterin Eliana Marchesini, die am 3. Mai den Rechtsstreit zwischen der Leiterin der Hausapotheke des Südtiroler Landeskrankenhauses und ihrer Firma Asl beendet hat. Dies war ein Erfolg für die Rechtsanwälte Mauro Sandri und Olav Gianmaria Taraldsen, die erneut die Rechtswidrigkeit und Schikane der Bestimmungen aufzeigten, mit denen die Beschäftigten des Gesundheitswesens während der Impfkampagne ihrer Arbeit beraubt wurden, weil sie sich nicht hatten impfen lassen.

Sie wurde vom 4. September 2021 bis zum 31. Dezember desselben Jahres suspendiert und dann für das gesamte Jahr 2022 bis zum 2. November, als die Impfpflicht für Ärzte und Angehörige der Gesundheitsberufe endgültig endete, erneut suspendiert.

Der Punkt, den Richter Marchesini in seiner Begründung hervorhob, betraf die Feststellung, dass die vom ASL verfügte Aussetzung nach dem 31. Dezember 2021, dem Datum, an dem sie ausläuft, nicht mehr gültig sein kann. Nach diesem Datum geht die Zuständigkeit für die Suspendierung von Angehörigen der Gesundheitsberufe auf die Berufsverbände über. Im vorliegenden Fall hatte die Apothekerkammer der Provinz Bozen jedoch anerkannt, dass der Apotheker über eine gültige Bescheinigung über die Befreiung von der Impfpflicht verfügte. Die Gesundheitsbehörde hätte ihn daher mit Wirkung vom 1. Januar 2022 wieder einstellen müssen.

Der Apotheker wurde vom Dienst suspendiert und nun, am Ende des Rechtsstreits, ist die Rechnung für die Asl sehr hoch. Nach Feststellung der “Rechtswidrigkeit der Maßnahme der Suspendierung ohne Dienstbezüge” wird die Asl verurteilt, die gesamten Bruttobezüge in Höhe von 12.317 Euro pro Monat für den gesamten Zeitraum der Suspendierung, insgesamt 123.172 Euro, zuzüglich der gesetzlichen Zinsen und der Aufwertung ab dem Fälligkeitsdatum bis zum Restbetrag zu zahlen.

Außerdem “werden die Ansprüche des Arbeitnehmers auf Betriebszugehörigkeit, Rückstellungen, Urlaub, Freistellung und Beiträge gemäß dem Arbeitsvertrag für den Zeitraum der Aussetzung anerkannt”. Die Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Südtiroler Sanitätsbetrieb wird daher verurteilt, dem Arbeitnehmer den Betrag von 33.633 Euro für nicht vorgenommene Steuerabzüge zu zahlen” und zwei Drittel der dem Kläger entstandenen Verfahrenskosten zu tragen, die sich auf 10.717 Euro belaufen”.

Die Summe ist erschreckend: 167.000 Euro. Eine Zahl, die bis heute noch nie ausbezahlt wurde.

Zufrieden, natürlich, Anwalt Sandri, die La Bussola sagte: “Dies ist ein Satz, der eine besondere Bedeutung hat. Es handelt sich um die höchste wirtschaftliche Entschädigung, die jemals in einem Fall von Zwangsimpfung gefordert und erhalten wurde: fast 200.000 Euro”.

Aber das ist noch nicht das Ende des Falles, denn es könnte auch administrative Entwicklungen geben. Laut Sandri “riskiert eine ASL, die so viel Geld für die unrechtmäßige Suspendierung eines Mitarbeiters ausgeben muss, das Eingreifen der Rechnungshöfe. Ich hoffe, dass dies so schnell wie möglich geschieht, denn die Beamten, die ihre Macht missbraucht haben, um öffentliche Gelder zu verschwenden, müssen persönlich dafür bezahlen.

Das Urteil gibt dem Anwalt, der sich seit Jahren für die Belange von Impfgeschädigten am Arbeitsplatz einsetzt, aber auch Gelegenheit, einmal mehr darauf hinzuweisen, dass es “keine uneinnehmbaren Zufluchtsorte” gibt. Südtirol ist eine besonders kämpferische Region, in der die politischen Behörden eine der schärfsten Repressionskampagnen durchgeführt haben. Aber auch in diesem extrem schwierigen Umfeld haben wir uns durchgesetzt, mit einer zerstörerischen Kraft”.

Jetzt geht es darum, die Suche nach der Wahrheit durch ein Gerichtsurteil fortzusetzen. Wir verfügen über sehr wirksame juristische Waffen, die noch nie zuvor eingesetzt wurden”, schloss er, “und die wir in den Jahren, in denen wir unter unseren Gegnern leiden mussten, geschärft haben. Wir werden sie in den kommenden Wochen mit einem einzigen Ziel einsetzen: Keiner von denen, die zu Unrecht diskriminiert und für ihren Mut bestraft wurden, auch nicht diejenigen, die ihren Prozess bereits verloren haben, wird ohne wirkliche Gerechtigkeit bleiben, denn sie werden in vollem Umfang entschädigt werden”.