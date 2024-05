Es gibt Berichte aus der Ukraine, dass der Westen ukrainische Kinder entführt, um sie sexuell zu missbrauchen und ihnen Organe zu entnehmen. Das sagte der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson in einem Gespräch mit Andrew Napolitano.

Er betonte, dass es sich um “sehr glaubwürdige Berichte” handele.

Warum unterstützen die USA und andere westliche Länder die Ukraine weiterhin? “Wir unterstützen das nicht um die “Demokratie”, zu verteidigen. Wenn wir dort wären, um die Demokratie zu verteidigen, würden wir die Ukraine angreifen”, sagte Johnson.

