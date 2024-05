Das Gesicht eines Impfbefürworters, als Robert Kennedy Jr. ihn über die Sicherheit von Impfstoffen aufklärt

Nachdem ihm Dr. Peter McCullough die Sprache verschlagen hatte, forderte Podcaster und COVID-Impfbefürworter Brian Shapiro kürzlich Robert Kennedy Jr. zur Impfstoffsicherheit heraus.

Es kam, wie es kommen musste. Shapiro wurde wieder einmal über den Tisch gezogen. Das heißt nicht, dass es nicht unterhaltsam war, zuzusehen.

Shapiro fragte Kennedy: “Aber Sie würden mir zustimmen, dass die Impfungen Leben gerettet haben. Es war nicht alles schlecht und vergiftet, und all diese Menschen sind an den COVID-Impfstoffen gestorben – sie haben geholfen, einige Leben zu retten. Und sie haben mehr geholfen als geschadet. Wären Sie bereit, dem zuzustimmen?”

“Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen”, erwiderte Kennedy, bevor er eine Reihe erstaunlicher Statistiken über die COVID-19-Impfungen präsentierte und Shapiro hilflos zuschauen ließ.

1) “Wir hatten die höchste COVID-Todesrate. Wir hatten eine der weltweit höchsten Impfraten in unserem Land. Wir hatten 16% der COVID-Todesfälle in diesem Land und wir haben nur 4,2% der Weltbevölkerung. Was immer wir also getan haben, war falsch.

2.) In anderen Ländern mit sehr niedrigen Impfraten, wie Haiti und Nigeria, war die COVID-Todesrate nur 1/200 mal so hoch wie in den USA.

3.) “Es wurden mehr Todesfälle durch den COVID-Impfstoff gemeldet als durch alle anderen Impfstoffe zusammen seit Beginn der Aufzeichnungen 1986”.

4.) “COVID war eine Krankheit der Alten und Gebrechlichen. Aber wir haben die Impfung für junge Menschen vorgeschrieben, und jetzt brechen sie beim Sport zusammen und bekommen Krebs.

5.) In den klinischen Studien von Pfizer war die Sterblichkeit in der Impfstoffgruppe um 23% höher als in der Placebogruppe.

Es scheint, dass die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Herzstillstands innerhalb der nächsten sechs Monate um 400 bis 500 Prozent höher ist, wenn man den Impfstoff nimmt, als wenn man ihn nicht nimmt.

Kennedy beendete die Diskussion über Impfstoffe mit den Worten: „Wenn Sie Ihre Meinung nur auf das stützen wollen, was sie sagen, würden Sie ihn niemals nehmen.”