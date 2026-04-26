Ehemaliger CIA-Analyst: Kurzer Kommentar zur Schießerei beim Dinner der White House Correspondents… Trump sendet weiterhin widersprüchliche Signale bei den Verhandlungen mit dem Iran

Die Diskussion über eine mögliche Wiederaufnahme von Angriffen auf den Iran wurde durch einen einzelnen Schützen überschattet – Berichten zufolge ein 31-jähriger Lehrer aus California –, der durch die Korridore des Washington Hilton Hotel lief, wo das Dinner der White House Correspondents Association stattfand. Das Dinner wurde in der Vergangenheit als „Nerd Prom“ bezeichnet. Der Schütze betrat den Ballsaal nicht. Er wurde außerhalb des Ballsaals angeschossen, nachdem er einen Beamten der Strafverfolgungsbehörden angeschossen hatte, der dabei die Qualität seiner kugelsicheren Weste testen konnte.

Die Medien stellen dieses Ereignis als einen weiteren versuchten Anschlag auf Donald Trump dar, obwohl der Schütze im Foyer außerhalb des Veranstaltungsortes überwältigt und festgenommen wurde. Angesichts der spärlichen Informationen über die beiden früheren Anschlagsversuche auf Trump – also Butler, Pennsylvania und Trumps Golfclub in Florida – ist es verständlich, dass manche – mich eingeschlossen – sich fragen, ob diese Schießerei echt war oder eine inszenierte Aktion. Warten wir ab, ob das Weiße Haus dieses Ereignis in den kommenden Tagen nutzt, um eine neue Politik oder Maßnahme der Trump-Regierung zu rechtfertigen. Vielleicht einen Angriff auf den Iran?

Apropos Iran: Donald Trump verhält sich weiterhin erratisch. Man muss sich nur seine Äußerungen der letzten zwei Tage ansehen.

Am 24. April 2026 (Freitag) machte Präsident Trump mehrere Aussagen zu den laufenden Waffenstillstands-/Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran, vor dem Hintergrund einer fragilen Nachkriegslage mit Angriffen, einer Seeblockade und Problemen rund um die Straße von Hormus:

In einem Telefoninterview mit Reuters erklärte er, der Iran bereite ein Angebot vor, das die Forderungen der USA erfüllen solle. Er sagte: „Sie machen ein Angebot, und wir werden sehen“, fügte jedoch hinzu, dass er die Details noch nicht kenne.

Auf die Frage nach den Verhandlungspartnern im Iran antwortete er: „Das möchte ich nicht sagen, aber wir sprechen mit den Leuten, die jetzt das Sagen haben.“ Zuvor hatte er Unsicherheit über die iranische Führung und die tatsächlichen Machtverhältnisse geäußert.

Das Weiße Haus kündigte an, dass die Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner am nächsten Tag (25. April) zu Gesprächen nach Pakistan reisen würden, vermittelt durch Pakistan, während Vizepräsident JD Vance bereitstand. Pressesprecherin Karoline Leavitt sprach von „einigen Fortschritten“ auf iranischer Seite.

Am 25. April 2026 (Samstag) sagte Trump die geplante Reise der Gesandten ab, nachdem der iranische Außenminister Abbas Araghchi Pakistan ohne direkte Gespräche mit den USA verlassen hatte:

Auf Truth Social kündigte er die Absage an, kritisierte die lange Reise (z. B. etwa 18-stündige Flüge) und erklärte, sie lohne sich für unproduktive Gespräche nicht. Er betonte, dass die USA über starke Hebel verfügten („Wir haben alle Karten“) und der Iran sich einfach melden könne, wenn er es ernst meine.

Gegenüber Reportern (z. B. Fox News) sagte er erneut, dass er keine Vertreter schicken werde, um „herumzusitzen und über nichts zu reden“, und behauptete, der Iran sei nach der Absage mit einem „viel besseren“ Angebot zurückgekommen. Eine unmittelbare Wiederaufnahme des Konflikts spielte er herunter.

Innerhalb der letzten 48 Stunden hat Trump sich selbst widersprochen. Am Freitag behauptete er, das Angebot vor der Absage sei unzureichend gewesen („ein Papier, das besser hätte sein sollen“, „viel angeboten, aber nicht genug“). Gleichzeitig sagte er, dass der Iran innerhalb von etwa zehn Minuten nach Bekanntgabe der Absage einen „viel besseren“ Vorschlag geschickt habe. Der entscheidende Punkt ist jedoch: Der Iran legte dieselbe Liste von Forderungen vor, die er Trump bereits vor zwei Wochen übergeben hatte. Trump stellte die Absage des angeblichen Treffens in Islamabad als erfolgreiche Drucktaktik dar, die sofort bessere Bedingungen gebracht habe – während er die Absage zugleich damit rechtfertigte, dass das ursprüngliche Angebot schlecht gewesen sei. Das ist keine clevere Verhandlungsstrategie, das ist Possenreißerei.