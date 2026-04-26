„Wir haben alle Trümpfe in der Hand“: Trump sagt Witkoff-Kushner-Reise nach Pakistan wegen Iran-Gesprächen ab und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Araghchi hat darauf reagiert und erklärt, er habe den Standpunkt des Iran dargelegt und warte nun ab, ob die USA „es mit der Diplomatie wirklich ernst meinen“

In einer überraschenden Kehrtwende hat Trump die Reise von Witkoff und Kushner nach Pakistan persönlich abgesagt

Der Iran bestreitet, dass die Reise von Außenminister Abbas Araghchi nach Pakistan neue Gespräche mit den USA beinhalten wird , und weist Berichte zurück, wonach Trump sein Verhandlungsteam entsandt habe, um die Verhandlungen wieder aufzunehmen.

, und weist Berichte zurück, wonach Trump sein Verhandlungsteam entsandt habe, um die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Pendeldiplomatie rund um die Uhr (via Al Jazeera): Es gab Pendeldiplomatie, und wie ein Diplomat sagte, war es eine unermüdliche Diplomatie, die von Pakistan von allen Seiten vorangetrieben wurde .

(via Al Jazeera): Es gab Pendeldiplomatie, und wie ein Diplomat sagte, war es . Das iranische Militär sagt, der Finger sei am Abzug : „größere Macht und Bereitschaft als zuvor.“

: „größere Macht und Bereitschaft als zuvor.“ Pakistanische Vermittler sind „vorsichtig optimistisch“, obwohl klar ist, dass die Verhandlungen in einer Sackgasse stecken.

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Trump sagt Witkoff-Kushner-Reise nach Pakistan wegen Iran-Gesprächen ab

In einer überraschenden Kehrtwende, über die zuerst Fox News berichtete, hat Präsident Trump die geplante Reise von Steve Witkoff und Jared Kushner nach Pakistan persönlich abgesagt.

Trump teilte dem Sender mit, dass er die Delegation gerade noch rechtzeitig vor der Abreise gestoppt habe:

„Ich habe meinen Leuten vorhin gesagt, als sie sich gerade zum Aufbruch bereit machten: ‚Nein, ihr macht keinen 18-stündigen Flug dorthin.Wir haben alle Trümpfe in der Hand. Sie können uns jederzeit anrufen, aber ihr werdet keine weiteren 18-stündigen Flüge mehr auf euch nehmen, um dort herumzusitzen und über nichts zu reden.‘“

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat Berichten zufolge Islamabad in Pakistan nach den Gesprächen mit dem pakistanischen Premierminister am Samstag bereits verlassen.

Aktualisierung: Araghchi hat geantwortet und auf X erklärt, er habe einen „sehr fruchtbaren Besuch in Pakistan“ gehabt, „dessen Vermittlungsbemühungen und brüderliche Anstrengungen zur Wiederherstellung des Friedens in unserer Region wir sehr schätzen“, fügte jedoch hinzu: „Ich habe den Standpunkt des Iran bezüglich eines tragfähigen Rahmens zur dauerhaften Beendigung des Krieges gegen den Iran dargelegt. Es bleibt abzuwarten, ob es den USA mit der Diplomatie wirklich ernst ist.“

Very fruitful visit to Pakistan, whose good offices and brotherly efforts to bring back peace to our region we very much value.



Shared Iran's position concerning workable framework to permanently end the war on Iran. Have yet to see if the U.S. is truly serious about diplomacy. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 25, 2026

Übersetzung von „X“: Sehr fruchtbarer Besuch in Pakistan, dessen gute Dienste und brüderliche Bemühungen, den Frieden in unserer Region zurückzubringen, wir sehr schätzen. Geteilte die Position Irans bezüglich eines umsetzbaren Rahmens, um den Krieg gegen den Iran dauerhaft zu beenden. Es bleibt abzuwarten, ob die USA die Diplomatie wirklich ernst meinen.

So viel zu dem „vorsichtigen Optimismus“, den pakistanische Regierungsvertreter als Zeichen des Fortschritts angeführt hatten. Der von Pakistan vermittelte Verhandlungskanal befindet sich nun eindeutig in einer Sackgasse, da die Trump-Regierung signalisiert, dass sie unter den derzeitigen Bedingungen des Iran keinen Sinn in einer weiteren Pendeldiplomatie sieht.

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Das iranische Außenministerium beharrt darauf, dass „kein Treffen geplant ist“, obwohl die US-Delegation bereits unterwegs ist

Über Nacht gab es nicht allzu viele neue oder bahnbrechende Entwicklungen, da die zweite Runde der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran weiterhin in der Schwebe ist, die US-Delegation unter der Leitung von Witkoff und Kushner jedoch angeblich am Samstag abreisen oder bereits unterwegs ist. Ein kleines iranisches Team ist bereits seit Freitag vor Ort und steht im Austausch mit den Pakistanern, wobei auch berichtet wird, dass sie eine schriftliche Darstellung ihrer Bedingungen für einen Waffenstillstand sowie der Lage aus Teherans Sicht vorlegen werden.

Der Iran hat dementiert, dass die Reise von Außenminister Abbas Araghchi nach Pakistan neue Gespräche mit Washington beinhalten werde, und Berichte zurückgewiesen, wonach Präsident Trump die Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner entsenden werde, um die Verhandlungen tatsächlich wieder aufzunehmen. Sobald also die US-Seite eintrifft, wird es interessant sein zu sehen, wie es weitergeht. Möglicherweise könnten sie in getrennten Räumen beginnen, wobei Botschaften übermittelt würden, sodass die Interaktion indirekt wäre.

Außenministeriumssprecher Esmaeil Baqaei erklärte am frühen Samstag in einem Beitrag auf X, dass „kein Treffen zwischen dem Iran und den USA geplant ist“ während des Besuchs und dass Teherans Positionen stattdessen an Pakistan übermittelt werden. Araghchi sagte zuvor, er unternehme eine „zeitgemäße Reise“ nach Islamabad, Maskat und Moskau, um sich mit Partnern in bilateralen Fragen „eng abzustimmen“ und sich über regionale Entwicklungen zu beraten. Iranische Staatsmedien berichteten, die dreiteilige Reise sei Teil der laufenden diplomatischen Bemühungen Teherans, ein Ende der US-amerikanisch-israelischen Aggression zu erreichen.

Der iranische Außenminister trifft früher ein, via Büro des pakistanischen Premierministers/AFP, Getty Images

Berichte von „Optimismus“ inmitten einer „Pattsituation“ bei den Gesprächen

Derzeit gibt es auf diplomatischer Ebene keinen direkten Kontakt zwischen Teheran und Washington. Die Pakistaner spielen wieder eine zentrale Rolle beim Hin- und Hervermitteln von Botschaften zwischen US-amerikanischen und iranischen Vertretern. Al Jazeera hat am Samstag einen Kommentar veröffentlicht, in dem von „Optimismus“, aber auch von einer anhaltenden Pattsituation die Rede ist:

Wir befinden uns also nach wie vor in dieser Pattsituation, doch pakistanische Regierungsvertreter erklären uns, dass ihre Anwesenheit hier und die Ankunft der Amerikaner ein Zeichen dafür sind, dass die Diplomatie hinter den Kulissen funktioniert. Es gab Pendeldiplomatie, und wie ein Diplomat sagte, hat Pakistan von allen Seiten unermüdliche diplomatische Bemühungen unternommen. In den letzten 24 Stunden fanden Gespräche statt, nicht nur zwischen den Pakistanern und den Iranern, sondern auch zwischen den Pakistanern und den Russen – Russland wird eine weitere Station sein, wenn der iranische Außenminister abreist.

Eine wichtige Meldung der letzten Nacht: Laut Al Hadath berichten Quellen aus dem Umfeld der pakistanisch-iranischen Gespräche, dass die Verhandlungen dank „iranischer Zugeständnisse“ im Austausch für „amerikanische Flexibilität in der Frage der eingefrorenen Gelder“ vorankommen.

Und außerdem: Der Korrespondent von Al Jazeera in Islamabad berichtete, pakistanische Vermittler seien hinsichtlich der Gespräche zwischen dem Iran und den USA „vorsichtig optimistisch“.

Iran’s President Masoud Pezeshkian:



The enemy is attacking our infrastructure and putting us under siege so that people become dissatisfied.



We currently do not need the people's sacrifice, but we request that people reduce electricity and energy consumption.



For example, at… pic.twitter.com/Nq2A8WMqPC — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 25, 2026

Übersetzung von „X“: Irans Präsident Masoud Pezeshkian: Der Feind greift unsere Infrastruktur an und legt uns eine Belagerung auf, damit die Menschen unzufrieden werden. Wir benötigen derzeit kein Opfer vonseiten der Menschen, aber wir bitten die Menschen, den Strom- und Energieverbrauch zu reduzieren. Zum Beispiel zu Hause, anstatt 10 Lichter anzuhaben, nur 2 Lichter anzulassen. Was ist daran verkehrt?

Das iranische Militär: bereit und im Einsatzbereitschaft

Laut der Nachrichtenagentur Tasnim warnte das iranische Militär die Vereinigten Staaten, dass sie mit der „Reaktion der mächtigen iranischen Streitkräfte“ rechnen müssten, sollte die Blockade der iranischen Häfen fortgesetzt werden.

Das Hauptquartier Khatam al-Anbiya erklärte, die Streitkräfte verfügten über„größere Macht und Bereitschaft als zuvor, um Souveränität, Territorium und nationale Interessen zu verteidigen, wobei die Armee des Landes einen Teil dieser Macht und Offensivfähigkeit während des Dritten aufgezwungenen Krieges erfahren hat.“

Dies deckt sich tatsächlich mit dem, was sogar Trump vorausgesagt hat – dass der Waffenstillstand vom Iran genutzt wurde, um seine Streitkräfte neu zu formieren, aufzurüsten und neu zu positionieren.

Derzeit finden die einzigen regionalen Kämpfe im Libanon zwischen Israel und der Hisbollah statt, obwohl es technisch gesehen einen von Trump unterstützten dreiwöchigen Waffenstillstand im Libanon gibt:

Israel is exporting its Gaza model to Lebanon.

Demolition by demolition, the Israeli military is changing the face of southern Lebanon, razing towns and villages to create a buffer zone. Israeli officials say it’s necessary to protect its residents from Hezbollah threats. pic.twitter.com/64qAebvKOl — Jeremy Diamond (@JDiamond1) April 24, 2026

Übersetzung von „X“: Israel exportiert sein Gaza-Modell nach Libanon. Abriss für Abriss verändert das israelische Militär das Antlitz des Südlibanon, indem es Städte und Dörfer dem Erdboden gleichmacht, um eine Pufferzone zu schaffen. Israelische Beamte sagen, es sei notwendig, um seine Bewohner vor Bedrohungen durch die Hisbollah zu schützen.

„Wir sind bereit und entschlossen, während wir das Verhalten und die Bewegungen der Feinde in der Region beobachten und weiterhin die strategisch wichtige Straße von Hormus kontrollieren, den amerikanischen zionistischen Feinden im Falle einer erneuten Aggression noch schwereren Schaden zuzufügen“, fügte die iranische Militärerklärung hinzu.

US-Gesetz legt 60-Tage-Frist für nicht genehmigte Kriege fest – wie geht es nun weiter?

CNN berichtet: „Ein nach dem Vietnamkrieg erlassenes Gesetz setzt eine 60-Tage-Frist für den Einsatz militärischer Gewalt ohne Zustimmung des Kongresses.“ Der Kongress hat sich in der Tat zurückgehalten, wobei mehrere Versuche einer Handvoll Abgeordneter im Repräsentantenhaus und im Senat, Resolutionen zur Kriegsmacht einzubringen, immer wieder scheiterten. Die 60-Tage-Frist läuft am 1. Mai ab, doch was danach geschieht, kann niemand sagen.

Laut dem CNN-Bericht legt das Gesetz einen Zeitplan für nicht erklärte Kriege fest:

Erstens: 48 Stunden. Der Präsident muss den Kongress innerhalb von 48 Stunden nach dem Einsatz der Streitkräfte „in Feindseligkeiten“ benachrichtigen und den Umfang, die Rechtfertigung sowie die voraussichtliche Dauer der Maßnahme darlegen. In seiner Mitteilung an den Kongress bezüglich des Iran erklärte Trump, wie andere Präsidenten zuvor, er habe Truppen im Rahmen der dem Präsidenten durch die Verfassung übertragenen Befugnis zur „Führung der Außenbeziehungen der Vereinigten Staaten“ eingesetzt. Zweitens: 60 Tage. Der Kongress muss den Einsatz von Gewalt innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt dieser Benachrichtigung genehmigen; andernfalls muss der Präsident die Militäraktion laut Gesetz beenden. Drittens: möglicherweise weitere 30 Tage. Trump kann die 60-Tage-Frist um weitere 30 Tage verlängern, wenn er argumentiert, dass eine Fortsetzung der Militäraktion erforderlich ist, um die Sicherheit der Soldaten während des Rückzugs aus dem Krieg zu gewährleisten. Trump hat erklärt, er werde sich nicht zu einem schlechten Abkommen drängen lassen, um den Krieg zu beenden.

Es versteht sich von selbst, dass je länger sich diese Angelegenheit hinzieht und je ungewisser der Zeitrahmen ist, desto größer der politische Preis sein dürfte, den die Republikaner im Vorfeld der Zwischenwahlen im kommenden Herbst zahlen müssen.

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