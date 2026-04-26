Cole Tomas Allen als Verdächtiger im Fall der Schüsse beim Korrespondentendinner des Weißen Hauses identifiziert

Von Tyler Durden

Update:

Der Schütze wurde festgenommen und in Gewahrsam genommen. Er war mit einer Schrotflinte, einer Handfeuerwaffe und mehreren Messern bewaffnet.

und in Gewahrsam genommen. Er war mit einer bewaffnet. Der Schütze wurde als Cole Tomas Allen, 31, aus Torrance, Kalifornien, identifiziert.

Weder Trump noch andere Gäste wurden verletzt.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Metalldetektor-Kontrolle in der Lobby .

. Trump lobte die schnelle Reaktion des Secret Service.

Präsident Donald Trump wurde am Samstagabend beim Korrespondentendinner im Weißen Haus vom Haupttisch evakuiert, nachdem ein bewaffneter Mann – angeblich der 31-jährige Cole Thomas Allen aus Kalifornien – die Veranstaltung gestürmt und im Foyer Schüsse abgegeben hatte. Die Behörden bestätigen, dass der mutmaßliche Schütze festgenommen wurde und sich in Gewahrsam befindet, nachdem in der Nähe des Sicherheitsbereichs in der Lobby Schüsse gefallen waren. Präsident Trump, First Lady Melania Trump und alle geschützten Personen wurden sicher evakuiert, Verletzte wurden nicht gemeldet. Der Secret Service ermittelt weiter.

Trump veröffentlichte auf Truth Social ein Bild des Verdächtigen zusammen mit einem Video:

Laut Just the News wurde der Schütze nicht verletzt und trug eine Schrotflinte, eine Handfeuerwaffe und mehrere Messer bei sich.

Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, die kurz nach dem Vorfall stattfand, lobte Trump den Secret Service und die Strafverfolgungsbehörden für ihre „fantastische Arbeit“ und ihre schnelle Reaktion und beschrieb den Schützen als „Einzeltäter“ und „sehr kranken Menschen“ aus Kalifornien, der mit mehreren Waffen bewaffnet war und einen Sicherheitskontrollpunkt stürmte. Er gab bekannt, dass ein Secret-Service-Beamter aus nächster Nähe angeschossen wurde, jedoch durch seine kugelsichere Weste gerettet wurde und es ihm „sehr gut“ gehe, und bestätigte, dass der Verdächtige rasch festgenommen und in Gewahrsam genommen wurde, ohne dass Personen, die unter Schutz standen, zu Schaden kamen. Trump merkte an, er habe „wie verrückt darum gekämpft, bleiben zu dürfen“ bei dem Dinner, habe sich aber dem Sicherheitsprotokoll unterworfen, und fügte hinzu, dass das beängstigende Ereignis den Ballsaal unerwartet geeint und Journalisten und Politiker zusammengebracht habe; er kündigte an, dass das Dinner der Korrespondenten des Weißen Hauses innerhalb der nächsten 30 Tage vollständig neu angesetzt werde

Dieses Video wurde vor dem Veranstaltungsort aufgenommen:

🚨🇺🇸 BREAKING: The suspect in the White House Correspondents' Dinner shooting has been identified as 31-year-old Cole Tomas Allen of Torrance, California.



-Video has emerged showing someone on the ground with U.S. Secret Service agents inside the Washington Hilton



-Believed to… https://t.co/EOkEIKYxj1 pic.twitter.com/PQoka3QLSR — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 26, 2026

Laut Karol Markowicz von Fox News handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 31-Jährigen aus Torrance, Kalifornien.

🚨🇺🇸BREAKING: The first image of the alleged shooter from the White House Correspondents' Dinner has emerged, showing a body on the stairs at the Washington Hilton surrounded by law enforcement.



Secret Service rushed Trump and other officials off the dais after gunfire erupted,… https://t.co/Y4xVaod1QP pic.twitter.com/YiVld5LUkV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 26, 2026

Übersetzungen von „X“: AKTUELL: Das erste Bild des mutmaßlichen Schützen vom Weißen Haus-Korrespondenten-Dinner ist aufgetaucht und zeigt einen Körper auf den Stufen im Washington Hilton, umgeben von Strafverfolgungsbehörden. Der Secret Service brachte Trump und andere Beamte hastig vom Podium, nachdem Schüsse gefallen waren, und der Schütze wurde vor Ort neutralisiert, ohne dass der Präsident oder VIPs verletzt wurden.

UPDATE: Das Abendessen wird fortgesetzt. Kabinettsmitglieder werden zurück in den Ballsaal geleitet. Trump verlässt das Washington Hilton. Die widersprüchlichen Berichte über den Schützen klären sich allmählich. Der Secret Service teilt mit, dass eine Person in Gewahrsam x.com/MarioNawfal/st…

Watch the media duck and cover for safety as gunshots were reported at the White House Correspondents’ Dinner.



Mainstream outlets have confirmed this was not a scripted event and that it was extremely real. pic.twitter.com/vi0ldc6ybO — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: Die Medien ducken sich und suchen Schutz, als Schüsse beim Weißen Haus-Korrespondenten-Dinner gemeldet wurden. Mainstream-Medien haben bestätigt, dass es sich nicht um ein inszeniertes Ereignis handelte und dass es äußerst real war.

Während des „White House Correspondents‘ Dinner“ (WHCD) 2026 im Ballsaal des Washington Hilton am Samstagabend fielen Schüsse, was die sofortige Evakuierung von Präsident Donald Trump, First Lady Melania Trump, dem Vizepräsidenten und anderen hochrangigen Gästen durch den Secret Service zur Folge hatte. Die Gäste wurden angewiesen, unter den Tischen Schutz zu suchen, während schwer bewaffnete Agenten den Veranstaltungsort sicherten.

BREAKING



The U.S. Secret Service just rushed the President and First Lady off the dais at the White House Correspondents’ Dinner after the sound of shots being fired was heard.



They have since reportedly been evacuated. pic.twitter.com/p3KihVun9A — Yashar Ali 🐘 (@yashar) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: *EILMELDUNG** Der US-Geheimdienst hat soeben den Präsidenten und die First Lady vom Podium beim Weißen-Haus-Korrespondenten-Dinner geführt, nachdem der Schuss einer Schusswaffe gehört wurde. Sie wurden seither offenbar evakuiert.

Laut Ted Johnson, dem Vor-Ort-Reporter von Deadline, der sich im Ballsaal in der Nähe des Tatorts aufhielt: „Ich hörte etwas, das wie vier Schüsse klang, und es schien aus dem Flur direkt vor dem Ballsaal in der Nähe meines Tisches zu kommen.“

Wichtige Details aus den ersten Berichten:

Präsident Trump und weitere Würdenträger – darunter die First Lady, der Vizepräsident, der Präsident der WHCA, Weijia Jiang, sowie der Entertainer und Mentalist Oz Pearlman – wurden rasch aus dem Ballsaal gebracht.

Inmitten des Chaos stürmten Agenten des Secret Service auf die Bühne.

Die Sicherheitskräfte von Bildungsministerin Linda McMahon teilten CNN live mit, dass sich ein Schütze in der Lobby befinde und dass dieser tot sei.

Ein separater Bericht aus dem Weißen Haus von Jeff Mordock von der Washington Times besagte, dass der Secret Service angab, der mutmaßliche Schütze sei in Gewahrsam – jedoch berichtet CNN, dass der Schütze tot ist . der Schütze ist in Gewahrsam.

Die Anwesenden berichteten von lauten Geräuschen (die auf Schüsse hindeuteten), Panik, Menschen, die in Deckung gingen, einer Abriegelung des Raums sowie einer Durchsuchung des Hotels durch Polizei und Secret Service. Trump und die First Lady wurden nach einer raschen Evakuierung kurz nach ihrer Ankunft bei der Veranstaltung als in Sicherheit gemeldet. Nach ersten Berichten wurden keine Verletzungen bei den Anwesenden oder Würdenträgern bestätigt.

Security officials evacuated Mike Johnson (R-LA) after a gunman opened fire during the White House Correspondents’ Dinner in Washington, D.C.



📸: @idreesali114 pic.twitter.com/tugjGlCPA4 — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: Sicherheitskräfte evakuierten Mike Johnson (R-LA), nachdem ein Schütze während des Weißen-Haus-Korrespondenten-Dinners in Washington, D.C. das Feuer eröffnete.

Dies war Präsident Trumps erster Auftritt beim WHCD als amtierender Präsident (während seiner ersten Amtszeit hatte er die Veranstaltung boykottiert). Das Dinner ist eine jährlich stattfindende Abendveranstaltung in Abendgarderobe, die von der White House Correspondents’ Association organisiert wird und an der traditionell Journalisten, Politiker und prominente Gäste teilnehmen.

A woman is detained by law enforcement outside the Washington Hilton pic.twitter.com/7WIXnFhdDf — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: Eine Frau wird von den Strafverfolgungsbehörden vor dem Washington Hilton festgehalten.

Erika Kirk spotted in tears leaving WHCD after gunshots: “I just want to go home.” pic.twitter.com/XeUlSZ2ZrT — TheBlaze (@theblaze) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: Erika Kirk wurde unter Tränen gesehen, als sie nach den Schüssen das WHCD verließ: „Ich will einfach nur nach Hause.“

The beast rushing to The White House after attempted assassination. pic.twitter.com/BuvG9J1ImJ — The TRUMP PAGE 🇺🇸 (@MichaelDeLauzon) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: Das Biest, das nach dem Attentatsversuch zum Weißen Haus rast.

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