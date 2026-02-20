Verfasst vom ehemaligen CIA-Offizier Larry Johnson

Als Teil der US-Kampagne zur Herbeiführung eines Regimewechsels im Iran nutzen das US-Militär und die Geheimdienste die sogenannte Operational Preparation of the Environment, auch OPE genannt. OPE wird in gemeinsamen Veröffentlichungen (z. B. JP 3-05 Special Operations) definiert als nicht-nachrichtendienstliche Aktivitäten, die vor oder zur Vorbereitung möglicher militärischer Operationen durchgeführt werden, um Bedingungen für den Erfolg zu schaffen. Sie umfasst die Gestaltung des operativen Umfelds durch Aufklärung, Überwachung, Informationsoperationen, zivile Angelegenheiten, psychologische Operationen und andere vorbereitende Maßnahmen – häufig in verweigerten oder politisch sensiblen Gebieten.

Ich glaube, dass eine der wichtigsten OPE-Maßnahmen darin besteht, die US-Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die überwältigende Mehrheit der Iraner die Islamische Republik verabscheut und ihren Sturz will. Meiner Meinung nach ist ein zentraler Akteur in dieser OPE ein Umfrageinstitut namens GAMAAN. GAMAAN (Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran) arbeitet mit dem VPN-Dienst Psiphon zusammen, der im Iran weit verbreitet ist. Die Ergebnisse von GAMAAN zeichnen durchgehend ein Bild massiver Opposition gegen das iranische Regime.

Laut GAMAAN-Umfragen, die vor 2025 durchgeführt wurden, lehnt eine deutliche Mehrheit der Iraner – rund 70 % – die Fortführung der Islamischen Republik ab. Der höchste Oppositionswert, 81 %, wurde während des „Frau, Leben, Freiheit“-Aufstands Ende 2022 gemessen. Die Unterstützung für „die Prinzipien der Islamischen Revolution und den Obersten Führer“ ist von 18 % im Jahr 2022 auf 11 % im Jahr 2024 gesunken. Die Opposition gegen die Islamische Republik ist unter Jugendlichen, Stadtbewohnern und Hochgebildeten höher. Eine überwältigende Mehrheit der Iraner (89 %) unterstützt Demokratie.

Nur etwa 20 % der Iraner unterstützen die Fortführung der Islamischen Republik. Gefragt nach bevorzugten Alternativen sprechen sich etwa 26 % für eine säkulare Republik aus und rund 21 % unterstützen eine Monarchie. Für 11 % spielt die konkrete Form des Alternativsystems keine Rolle. Etwa 22 % geben an, nicht genügend Informationen zu haben, um ein alternatives System zu wählen.

Aber wie sieht es mit den Finanzierungsquellen von GAMAAN und Psiphon VPN aus? Beginnen wir mit GAMAAN. GAMAAN beschreibt sich als unabhängige, gemeinnützige Forschungsstiftung mit Sitz in den Niederlanden. Es betont seine akademische Verankerung (z. B. gegründet von Wissenschaftlern an niederländischen Universitäten wie Tilburg und Utrecht) sowie innovative Online-Methoden (z. B. anonymes Sampling über VPNs wie Psiphon), um Selbstzensur in autoritären Kontexten zu überwinden.

GAMAAN arbeitet unter der Aufsicht eines Vorstands, zu dem Dr. Ammar Maleki (Gründer und Direktor), Assistenzprofessor für Vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Tilburg, und Dr. Pooyan Tamimi Arab, außerordentlicher Professor für Säkularismus- und Religionsstudien an der Universität Utrecht, gehören. Maleki ist Assistenzprofessor für Vergleichende Politikwissenschaft und selbsternannter Aktivist für Demokratie in seinem Heimatland Iran. Kritisch ist, dass er seine politische Haltung nicht verbirgt – sein Profil an der Universität Tilburg erklärt ausdrücklich, dass er „ein pro-demokratischer Aktivist und politischer Analyst der iranischen Politik“ sei und versuche, „Einfluss auf politische Debatten rund um die Demokratisierung des Iran zu nehmen“.

Hier wird das Bild umstrittener. GAMAAN hat sich auf den von der US-Regierung finanzierten VPN-Anbieter Psiphon gestützt, um seine Umfragen zu verbreiten; es hat mit dem von USAID finanzierten Tony Blair Institute zusammengearbeitet; und es hat mit der Historikerin Ladan Boroumand kooperiert und von ihr finanzielle Mittel erhalten. Boroumand ist Mitbegründerin des Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran, das wiederum von der US-regierungsfinanzierten National Endowment for Democracy (NED) unterstützt wird.

Psiphon gehört und wird betrieben von Psiphon Inc., einer kanadischen Gesellschaft mit Sitz in Ontario. Psiphon wurde ursprünglich vom Citizen Lab der Universität Toronto entwickelt; Version 1.0 startete am 1. Dezember 2006 als Open-Source-Software. Anfang 2007 wurde Psiphon Inc. als unabhängige kanadische Gesellschaft gegründet, getrennt vom Citizen Lab und der Universität Toronto.

Die Finanzierungsgeschichte ist bemerkenswert. 2008 erhielt Psiphon Inc. Unterzuschüsse aus dem Internet-Freedom-Programm des US-Außenministeriums, verwaltet durch das Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 2010 begann Psiphon, Dienste für das Broadcasting Board of Governors (USA), das US-Außenministerium und die BBC bereitzustellen. Zuletzt kündigte der Open Technology Fund (OTF) im April 2024 eine erhöhte langfristige Finanzierung für Psiphon an, wobei nachfolgende OTF-Zuwendungen insgesamt 18,54 Millionen US-Dollar für 2024 und 5,87 Millionen US-Dollar für 2025 umfassen.

Der Open Technology Fund (OTF) wird von der US Agency for Global Media (USAGM) verwaltet, einer unabhängigen Bundesbehörde der US-Regierung. USAGM stellt dem OTF die primäre Finanzierung durch jährliche Zuschüsse zur Verfügung, die aus Kongressmitteln im Rahmen des Budgets für das Außenministerium, Auslandsoperationen und verwandte Programme stammen. Der OTF operiert seit 2019 als unabhängige gemeinnützige Körperschaft, bleibt jedoch Zuschussempfänger unter Aufsicht und Governance von USAGM, wie es vom Kongress autorisiert wurde (z. B. durch den National Defense Authorization Act von 2021).

Obwohl Psiphon Inc. technisch gesehen ein unabhängiges kanadisches Unternehmen ist, wurde es historisch erheblich von der US-Regierung und anderen westlichen Institutionen finanziert – eine Tatsache, die angesichts seiner Rolle als methodischer Partner für die GAMAAN-Umfragen im Iran bemerkenswert ist. Mit anderen Worten: Es handelt sich um einen vorgeschalteten Akteur, der meiner Meinung nach und basierend auf meiner Erfahrung eine CIA-Informationsoperation unterstützt, um den Iran als ein Land darzustellen, das kurz vor dem Sturz der Islamischen Republik steht.

Es gibt eine alternative Umfragedatenbank, die ein radikal anderes Bild der Stimmung im Iran in Bezug auf die Islamische Republik zeichnet. Das Center for International and Security Studies at Maryland hat eine separate Umfrageserie mittels telefonbasierter Methoden durchgeführt, die moderatere Ergebnisse zeigt. Die Ergebnisse aus 2023 und 2024 ergaben, dass etwa 75 % der Befragten erwarten, dass Irans Verfassung und politisches System in zehn Jahren ungefähr gleich bleiben werden, und nur 17 % stimmten den Forderungen von Demonstranten zu, die Islamische Republik zu ersetzen. Allerdings sind inzwischen drei von fünf der Meinung, die Regierung solle bei der Durchsetzung islamischer Gesetze nicht streng sein, deutlich mehr als 2018, und die Unterstützung für Forderungen, die Regierung solle Korruption bekämpfen, ist seit 2018 nahezu einhellig.

Zu den Protesten selbst: 2024 danach gefragt, an Demonstrationswellen der vergangenen zehn Jahre zu denken, sagen zwei Drittel, deren Hauptziel sei gewesen, zu fordern, dass Beamte stärker auf die Probleme der Menschen eingehen, während nur jeder Fünfte meint, das Hauptziel sei größere Freiheiten oder ein Systemwechsel gewesen.

Präsident Pezeshkian wurde laut Umfragen von 2024 zu Beginn seiner Amtszeit von 66 % positiv bewertet, und 70 % äußerten Vertrauen, dass er ein ehrlicher und vertrauenswürdiger Präsident sein werde, wenngleich nur ein Viertel sehr zuversichtlich war. Mehrheiten äußerten ein gewisses Vertrauen, dass er die Beziehungen zu Nachbarländern verbessern und die Freiheiten der Bürger, insbesondere die Rechte von Frauen, schützen könne, jedoch haben Mehrheiten kein Vertrauen, dass er die Inflation senken oder die Beziehungen zum Westen verbessern könne.

Seit Israels überraschendem Angriff am 13. Juni 2025 gab es keine neuen Umfragen. Basierend auf meinen Gesprächen mit Nima und Professor Marandi war die Reaktion im Iran ähnlich wie in den Vereinigten Staaten nach den Anschlägen vom 11. September – die nationale Einheit nahm zu.

Die gescheiterte Farbrevolution, die am 28. Dezember 2025 von den Vereinigten Staaten und Israel gestartet wurde, hat die Unterstützung für die Islamische Republik verstärkt. Präsident Pezeshkian hat offen die wirtschaftlichen Versäumnisse seiner Regierung eingeräumt und einige Reformschritte eingeleitet. Eine wichtigere Entwicklung war die Unterzeichnung des Trilateralen Sicherheitsabkommens mit Russland und China Ende Januar. Diese beiden Länder stellen nun mehr Ressourcen und Unterstützung bereit, um die iranische Regierung zu stabilisieren und das wirtschaftliche Leben der iranischen Bevölkerung zu verbessern.

Donald Trumps Drohungen, den Iran anzugreifen, wirken sich bei der Mehrheit der Bevölkerung im Iran kontraproduktiv aus. Ja, es gibt einige Iraner, die weiterhin das Ende der Islamischen Republik wollen, aber sie sind deutlich in der Minderheit. Erinnern Sie sich an den Popularitätsschub, den George W. Bush nach dem 11. September erlebte? Er gewann sogar Unterstützung von Demokraten, die ihn zuvor verachtet hatten. Dasselbe Phänomen hat im Iran stattgefunden. Vor dem Angriff vom 13. Juni 2025 hatten Iraner unter 50 Jahren keine lebhafte Erinnerung an den Iran-Irak-Krieg – in dem der Iran mit Ermutigung und Unterstützung der Vereinigten Staaten angegriffen wurde. Der Angriff im Juni 2025, zusammen mit den von außen angestachelten Protesten und Gewalttaten Ende Dezember 2025, haben ein neues Gefühl des Nationalismus in der iranischen Öffentlichkeit geweckt, das die Unterstützung für die Islamische Republik gestärkt hat.

Der Glaube im Westen, der Iran sei heute verwundbarer als zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten 46 Jahren, ist das Produkt einer von den USA finanzierten Propagandakampagne, die sich auf einen ideologisch voreingenommenen Meinungsforscher stützte, um Ergebnisse zu produzieren, die genutzt wurden, um die meisten Amerikaner davon zu überzeugen, der Iran sehne sich danach, frei zu atmen. Alles, was wir tun müssten, sei die Führung im Iran zu beseitigen.