Projekt Molecule: Der 14-Seiten-Plan für eine private Pandemie-Regierung – versteckt in den Epstein-Akten

Einblick in das Projekt Molecule – Wie JPMorgan und die Gates Foundation die Biologie zu einer investitionswürdigen Infrastruktur gemacht haben

Von Sayer Ji

Biosicherheit als Regierungsform und die stille Aushöhlung der Souveränität – TEIL 2 einer Serie

Dies ist Teil 2 einer Serie.

In den Epstein-Akten versteckt sich ein 14-seitiger Vorschlag von JPMorgan mit dem Titel „Project Molecule“ – eine formelle Partnerschaft mit der Bill & Melinda Gates Foundation, um die Pandemievorsorge in ein dauerhaft geregeltes, privat kontrolliertes, transnationales System für die Beschaffung von Impfstoffen, die Überwachung und die globale Gesundheitsfinanzierung umzuwandeln –, das innerhalb desselben institutionellen Ökosystems entwickelt wurde, in dem ein verurteilter Sexualstraftäter als Verbindungsmann zwischen der Wall Street, der globalen Gesundheitsbranche und der politischen Macht fungierte.

(Dies ist Teil II meiner Untersuchung. Er sollte als direkte Fortsetzung von Teil I gelesen werden:

In Teil I habe ich E-Mails, Textnachrichten, Finanzvereinbarungen und Planungsdokumente dokumentiert, aus denen hervorgeht, dass Pandemien und Impfstoffe bereits Jahre vor COVID-19 als feste finanzielle und strategische Kategorien behandelt wurden. Offshore-Waffen „speziell für Impfstoffe“. Pandemien als vertikale Spendefonds. Pandemiesimulationen als technisches Ergebnis. Vermittlung von Stellen in Impfstoffteams und Pandemie-Rückversicherungseinheiten – vermittelt über das Telefon eines verurteilten Sexualstraftäters.

Ich beschrieb eine Feuerwache, die neben einer Fabrik gebaut wurde, in der Brandbeschleuniger gelagert werden, und die denselben Eigentümern gehört, die auch die Bauvorschriften verfasst haben.

Die neu veröffentlichten Materialien des Justizministeriums machen nun deutlich, dass es für die Feuerwache Baupläne gab. Sie umfassten vierzehn Seiten. Und sie hatten einen Namen.

Projekt Molecule.

Zusammenfassung

Die Architektur hatte einen Namen: Ein 14-seitiger Kundenvorschlag von JPMorgan – Version 13 vom 31. August 2011 – enthüllt ein transnationales gemeinnütziges Investitionsvehikel namens „The Gates & J.P. Morgan Charitable Giving Fund” , das die Bill & Melinda Gates Foundation, ultrareiche globale Spender, Spender-beratene Fonds, Offshore-Gemeinnützige Strukturen und konkrete biologische Interventionen miteinander verbindet.

Ein 14-seitiger Kundenvorschlag von JPMorgan – Version 13 vom 31. August 2011 – enthüllt ein transnationales gemeinnütziges Investitionsvehikel namens , das die Bill & Melinda Gates Foundation, ultrareiche globale Spender, Spender-beratene Fonds, Offshore-Gemeinnützige Strukturen und konkrete biologische Interventionen miteinander verbindet. Die Struktur war auf Dauer angelegt: Zu den erklärten Zielen des Vorschlags gehören „dauerhafter Betrieb und Nachfolge in der Leitung” – keine zeitlich begrenzte Kampagne, sondern eine selbstverwaltete Institution, die ihre Gründer überdauern soll, ohne Auslaufklausel und ohne verbindliche Auszahlungsvorschriften.

Zu den erklärten Zielen des Vorschlags gehören „dauerhafter Betrieb und Nachfolge in der Leitung” – keine zeitlich begrenzte Kampagne, sondern eine selbstverwaltete Institution, die ihre Gründer überdauern soll, ohne Auslaufklausel und ohne verbindliche Auszahlungsvorschriften. Die Leitung war privat: Fünf Ebenen von Ausschüssen – Vorstand, Investitionen, Fördermittelvergabe, Management und Rechnungsprüfung – besetzt mit Warren Buffett, George Kaiser, Mary Erdoes, Melinda Gates (Vorsitzende), Susan Rice, Seth Berkley (Gavi), Jeffrey Sachs und Königin Rania von Jordanien. Keine gewählten Amtsträger. Keine vertraglichen Verpflichtungen. Keine öffentliche Rechenschaftspflicht über das hinaus, was der eigene Prüfungsausschuss der Einrichtung festgelegt hat.

Fünf Ebenen von Ausschüssen – Vorstand, Investitionen, Fördermittelvergabe, Management und Rechnungsprüfung – besetzt mit Warren Buffett, George Kaiser, Mary Erdoes, Melinda Gates (Vorsitzende), Susan Rice, Seth Berkley (Gavi), Jeffrey Sachs und Königin Rania von Jordanien. Keine gewählten Amtsträger. Keine vertraglichen Verpflichtungen. Keine öffentliche Rechenschaftspflicht über das hinaus, was der eigene Prüfungsausschuss der Einrichtung festgelegt hat. Das Geld wurde operativ eingesetzt: Auf einer einzigen Folie sind 150 Millionen Dollar für spezifische biologische Maßnahmen zugewiesen – 40 Millionen Dollar für Polio-Impfstoffe in Afghanistan, 40 Millionen Dollar in Pakistan, 20 Millionen Dollar zur „Finanzierung des Überwachungsnetzwerks in Pakistan”, 20 Millionen Dollar für MenAfriVac in Afrika und 30 Millionen Dollar für Rotavirus-Impfstoffe in Lateinamerika.

Auf einer einzigen Folie sind 150 Millionen Dollar für spezifische biologische Maßnahmen zugewiesen – 40 Millionen Dollar für Polio-Impfstoffe in Afghanistan, 40 Millionen Dollar in Pakistan, 20 Millionen Dollar zur „Finanzierung des Überwachungsnetzwerks in Pakistan”, 20 Millionen Dollar für MenAfriVac in Afrika und 30 Millionen Dollar für Rotavirus-Impfstoffe in Lateinamerika. Der von Epstein beschriebene Offshore-Arm wurde aufgebaut: Die Drei-Einheiten-Struktur von Project Molecule – eine öffentliche US-Organisation, eine ausländische Stiftung in einer „steuerneutralen Jurisdiktion“ und länderspezifische Durchleitungsstellen – ist die institutionelle Architektur für den „Offshore-Arm – insbesondere für Impfstoffe“, den Epstein Mary Erdoes im selben Monat, in dem diese Präsentation entworfen wurde, skizzierte.

Die Drei-Einheiten-Struktur von Project Molecule – eine öffentliche US-Organisation, eine ausländische Stiftung in einer „steuerneutralen Jurisdiktion“ und länderspezifische Durchleitungsstellen – ist die institutionelle Architektur für den „Offshore-Arm – insbesondere für Impfstoffe“, den Epstein Mary Erdoes im selben Monat, in dem diese Präsentation entworfen wurde, skizzierte. Epsteins Fingerabdrücke sind auf der Architektur zu finden: Die Präsentation wurde von derselben JPMorgan-Privatvermögensabteilung erstellt, die von Jes Staley geleitet wird. Erdoes – dieselbe Führungskraft, die Epsteins E-Mail zum „Offshore-Arm” erhalten hat – erscheint als nicht stimmberechtigtes Mitglied des Investitionsausschusses. Die parallelen Kanäle laufen am selben strukturellen Endpunkt zusammen.

Wenn „Projekt Molekül“ wörtlich genommen wird

In Teil I habe ich den Begriff „Architektur” verwendet, um ein Muster zu beschreiben: die schrittweise Umwandlung der globalen Gesundheitsversorgung und Pandemievorsorge in ein investierbares, steuerbares System – aufgebaut vor der Krise und aktiviert während der Krise.

Dieser Begriff war präziser, als ich dachte.

Das Projekt Molecule ist keine Metapher. Es handelt sich um einen Kundenvorschlag von JPMorgan – Version 13 vom 31. August 2011 –, der ausdrücklich darauf abzielt, ein transnationales gemeinnütziges Investitionsinstrument zu schaffen, das die Bill & Melinda Gates Foundation, vermögende globale Spender, Spenderfonds, Offshore-Gemeinnützigkeitsstrukturen und konkrete biologische Interventionen miteinander verbindet: Impfstoffe, Überwachungsnetzwerke und Kampagnen zur Ausrottung von Krankheiten.

Das Deckblatt ist eindeutig:

PROJECT MOLECULE – KUNDENENTWURF Mittwoch, 31. August 2011 J.P. Morgan

(Quelle: Projekt Molecule – Entwurf des Kunden, Version 13. SDNY_GM_00078533; JPM-SDNY-00001660; EFTA_00189000 )

Dieses Dokument wurde im Rahmen des Rechtsstreits im südlichen Bezirk von New York erstellt und mit Bates-Stempeln sowohl aus der JPMorgan-Produktion (JPM-SDNY) als auch aus der Epstein Files Task Act-Produktion (EFTA) in das Bundesregister aufgenommen. Es wurde nicht geleakt. Es wurde nicht behauptet. Es wurde im Rahmen eines Gerichtsverfahrens offengelegt.

Version 13. Denken Sie darüber nach, was das bedeutet. Dies war kein erster Entwurf. Es handelte sich um ein Dokument, das mindestens zwölf Mal überarbeitet, geprüft, diskutiert und verfeinert worden war, bevor diese Version verschickt wurde. Was auch immer das Projekt Molecule war, es war absichtlich.

Zwei Kanäle, eine Architektur

Um zu verstehen, was Project Molecule ist, muss man es zusammen mit den E-Mails lesen, die in Teil I dokumentiert sind. Denn wenn man das tut, kommt etwas zum Vorschein, das beunruhigender ist als beide Dokumentensätze für sich genommen: Punkt für Punkt, Zeile für Zeile beschreiben der informelle Kanal und der formelle Kanal dasselbe System.

Beginnen wir mit der Dauer.

Am 17. August 2011 schickte Epstein eine E-Mail an Mary Erdoes, CEO von JPMorgan Asset and Wealth Management, die er während seines Urlaubs in Maroon Bells, Colorado, schrieb, und beschrieb einen Fonds, der „auf Dauer angelegt sein und Nachfolgeregelungen enthalten würde”. Kein thematischer Spend-Down. Keine zeitlich begrenzte Initiative. Ein permanentes Vehikel, das seine Schöpfer überdauern sollte (EFTA01256269).

Vierzehn Tage später landete das Projekt Molecule Deck. Seite 3, Zusammenfassung. Zu den erklärten Zielen gehörte: „Ermöglichen Sie einen dauerhaften Betrieb und eine Nachfolge in der Unternehmensführung.“

Das gleiche Wort. Das gleiche Konzept. Der gleiche Monat. Das eine in einer E-Mail eines verurteilten Sexualstraftäters an einen Bank-CEO. Das andere in einer ausgefeilten Kundenpräsentation mit dem Stempel „Version 13“.

Betrachten wir nun die Struktur.

Epsteins E-Mail beschreibt einen Fonds, der „anfangs überwiegend amerikanisch“ sein würde, fügt jedoch hinzu: „Wir sollten jedoch mit einer Offshore-Sparte bereit sein – insbesondere für Impfstoffe“ (EFTA01256269). Er stellt sich maßgeschneiderte Anlageportfolios, vordefinierte „Silos“ und Anonymität der Spender vor.

Die Präsentation, Seite 4, schlägt drei parallele Einheiten unter einem einheitlichen Vorstand vor:

Eine US-amerikanische öffentliche Förderorganisation (mit Unterkonten für Spenderberatungsfonds und Typ-I-Unterstützungsorganisationen für Spender, die 100 Millionen Dollar oder mehr spenden)

(mit Unterkonten für Spenderberatungsfonds und Typ-I-Unterstützungsorganisationen für Spender, die 100 Millionen Dollar oder mehr spenden) Eine ausländische private gemeinnützige Stiftung in einer „steuerneutralen Gerichtsbarkeit”

in einer „steuerneutralen Gerichtsbarkeit” Eine inländische qualifizierte Einrichtung für länderspezifische Spenderkanäle

(Quelle: SDNY_GM_00078537; EFTA_00189004 / EFTA01301118, S. 4.)

Der von Epstein beschriebene „Offshore-Arm“ ist die zweite Einheit – eine ausländische Stiftung in einer steuerneutralen Jurisdiktion. In den Unterlagen wird darauf hingewiesen, dass diese Struktur „maximale Flexibilität für geeignete Spender“ bieten und „die Anonymität der Spender gewährleisten“ würde.

„Offshore-Arm“ → „ausländische private gemeinnützige Stiftung in einer steuerneutralen Jurisdiktion“. „Anonymität der Spender“ → „Anonymität der Spender zulassen“. Dies ist kein Zufall in der Sprache. Es ist eine Konvergenz des Designs. Die E-Mail skizziert die Architektur in Kurzform. Die Präsentation gibt sie in allen Unternehmensdetails wieder. Sie wurden im selben Monat, von derselben Abteilung und für denselben Kunden erstellt.

Betrachten wir nun den Zweck.

Am 28. August 2011 schickte Epstein Staley und Erdoes eine Folge-E-Mail, in der er erklärte, dass „Bill furchtbar frustriert ist”, und darauf bestand, dass die Präsentation den Ausdruck „zusätzliche Mittel für Impfstoffe” enthalten müsse (EFTA01301108).

Impfstoffe waren der Aufhänger – die narrative Rechtfertigung für die Finanzstruktur. Elf Tage zuvor hatte er den Fonds als „einen isolierten Vorschlag, der Bill mehr Geld für Impfstoffe einbringen wird” beschrieben (EFTA01860211).

Auf Seite 9 des Dokuments wird diese Darstellung in einen Finanzplan umgesetzt. Unter der Überschrift „Kollaborative Philanthropie” werden 150 Millionen Dollar für spezifische biologische Interventionen bereitgestellt – darunter 80 Millionen Dollar für Polio-Impfstoffe für Afghanistan und Pakistan, 20 Millionen Dollar für ein Überwachungsnetzwerk in Pakistan und 30 Millionen Dollar für Rotavirus-Impfstoffe in Lateinamerika.

„Zusätzliche Mittel für Impfstoffe” ist nicht mehr nur eine Floskel. Es ist ein Posten im Budget.

Und schließlich ist noch die Größenordnung zu berücksichtigen.

Epstein prognostizierte „Milliarden von Dollar” in den ersten zwei Jahren und „Dutzende von Milliarden bis zum vierten Jahr”. Er beschrieb den Engpass als die Fähigkeit von JPMorgan, das zu bauen, was er bereits entworfen hatte: „hängt nur von der Fähigkeit von JPM ab, sich zu organisieren, von rechtlichen Fragen, der Struktur, der Internetpräsenz und der Personalausstattung” (EFTA01256269).

Zu den Zielen des Decks gehören die Nutzung der „globalen Reichweite, des Infrastruktur-Investmentmanagements und der individuellen Vermögensstrukturierungsfähigkeiten von J.P. Morgan“ sowie die Schaffung von Strukturen zur „Annahme, Verwaltung und Veräußerung einzigartiger und/oder illiquider Vermögenswerte“. Die Mindestspendenhöhe: 100 Millionen Dollar. Der Name der Einrichtung: „The Gates & J.P. Morgan Charitable Giving Fund“.

Zwei Kanäle. Eine Architektur. Das Einzige, was in der Präsentation fehlt, ist der Name des Mannes, der bei der Gestaltung der Tabelle mitgeholfen hat.

Ausschüsse statt Parlamente

Die im Projekt Molecule vorgeschlagene Führungsstruktur offenbart eine bestimmte Theorie der Autorität – eine, in der Legitimität nicht aus einem demokratischen Mandat, sondern aus Kapitalbeiträgen hervorgeht.

Das Deck schlägt fünf Führungsebenen vor:

Ein Verwaltungsrat (8–10 Mitglieder), der für die Aufsicht, die strategische Planung, die Überwachung der Ausschüsse und die Einstellung von Führungskräften zuständig ist

(8–10 Mitglieder), der für die Aufsicht, die strategische Planung, die Überwachung der Ausschüsse und die Einstellung von Führungskräften zuständig ist Ein Investitionsausschuss (Vorstands- und Beiratsmitglieder), der die Anlagevermögen überwacht, Richtlinien formuliert und die Einhaltung der Portfolio-Vorgaben überwacht

(Vorstands- und Beiratsmitglieder), der die Anlagevermögen überwacht, Richtlinien formuliert und die Einhaltung der Portfolio-Vorgaben überwacht Ein Ausschuss für strategische Programme/Zuschüsse und Verteilung (Vorstands- und Beiratsmitglieder), der für die Überprüfung von Programminitiativen, die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen und die Weiterleitung von Geldern an gemeinnützige Empfänger zuständig ist

(Vorstands- und Beiratsmitglieder), der für die Überprüfung von Programminitiativen, die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen und die Weiterleitung von Geldern an gemeinnützige Empfänger zuständig ist Ein Ausschuss für Management und Governance , der die Governance-, Vergütungs- und Personalpolitik überprüft

, der die Governance-, Vergütungs- und Personalpolitik überprüft Ein Finanz-/Prüfungsausschuss, der die Finanzberichterstattung, die interne Kontrolle, die Ausgabenpolitik, das Budget, die Compliance und die Vergütung der Führungskräfte überwacht

Es handelt sich um einen vollständigen Regierungsapparat – Legislative, Exekutive, Treuhänder und Rechnungsprüfung –, der vollständig in einer privaten gemeinnützigen Einrichtung untergebracht ist. Die Menschen, die ihn finanzieren, regieren ihn auch. Die Menschen, die ihn regieren, leiten seine Interventionen. Und zu diesen Interventionen gehören, wie wir sehen werden, der Kauf von Impfstoffen für souveräne Staaten, die Finanzierung von Überwachungsnetzwerken und die Festlegung von Zeitplänen für die Ausrottung.

Wer für diese Ausschüsse vorgeschlagen wurde, ist von enormer Bedeutung.

Investitionsausschuss (stimmberechtigte Mitglieder):

Warren Buffett

George Kaiser

Investitionsausschuss (nicht stimmberechtigte Mitglieder):

David Rubenstein

Mary Erdoes (CEO, JPMorgan Asset and Wealth Management)

Mike Cembalest (Global Head of Investment Strategy, JPMorgan)

Ted Forstmann

Lee Cooperman

Strategisches Programm / Ausschuss für Zuschüsse und Verteilung:

Melinda Gates (Vorsitzende)

Potenzielle Ausschussmitglieder:

Dr. Anthony Lake

Ray Chambers

Indra K. Nooyi

Terry Gou

Susan Rice

Königin Rania von Jordanien

Dr. Charles MacCormack

Jeffrey Sachs

Seth Berkley (CEO, Gavi, the Vaccine Alliance)

Überlegen Sie, was diese Ausschussstruktur bedeutet. Dem Investitionsausschuss, der über die Verwendung von Milliarden von Dollar entscheidet, würden die beiden damals reichsten Männer Amerikas angehören, während der CEO der Vermögensverwaltungsabteilung von JPMorgan und der Chef-Investmentstratege der Bank beratende Funktionen übernehmen würden. Der Ausschuss für Zuschüsse und Verteilung, der darüber entscheidet, welche Länder welche Impfstoffe erhalten, welche Überwachungsnetzwerke finanziert werden und welche Ausrottungskampagnen durchgeführt werden, würde von Melinda Gates geleitet werden, mit einer Liste von Mitgliedern aus den Bereichen globale Diplomatie, Unternehmensführung und institutionelle öffentliche Gesundheit.

Es handelte sich nicht um pensionierte Philanthropen, die ihren Namen für einen Briefkopf hergaben. Im August 2011 war Susan Rice US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen – mitten in der Libyen-Intervention, dem Arabischen Frühling und dem folgenreichsten Jahr der Außenpolitik Obamas. Seth Berkley hatte nur wenige Monate zuvor die Leitung von Gavi, der globalen Impfstoffallianz, übernommen und war dabei, deren gesamtes Finanzierungsmodell neu zu gestalten. Königin Rania steuerte Jordaniens Reaktion auf die regionale Revolution. Jeffrey Sachs leitete das UN-Projekt „Millennium Villages“ in Subsahara-Afrika und beriet gleichzeitig den Generalsekretär zu globalen Entwicklungszielen. Indra Nooyi war CEO von PepsiCo, einem der weltweit größten Lebensmittel- und Getränkeunternehmen.

Dies sind keine Berater einer Wohltätigkeitsorganisation. Es handelt sich um Personen, die in ihrem Berufsalltag bereits Führungsaufgaben wahrnahmen – in Nationen, Allianzen, Unternehmen und multilateralen Institutionen. Das Projekt Molecule schlug vor, ihnen eine zweite Zuständigkeit zu übertragen: die Biologie. Und im Gegensatz zu ihren offiziellen Funktionen würde diese keine Amtszeitbeschränkung, keine parlamentarische Kontrolle, keine Wählerschaft und keine Verpflichtung zur Informationsfreiheit mit sich bringen.

Die von ihnen zu verwaltende Einheit war als unbegrenzt konzipiert – mit integrierten Nachfolgemechanismen, ohne obligatorische Auszahlungsanforderungen (im Gegensatz zu privaten Stiftungen) und mit der Möglichkeit, in jeder Gerichtsbarkeit über länderspezifische Tochtergesellschaften tätig zu sein.

So sieht eine Regierung aus, wenn sie nicht als Regierung bezeichnet wird.

Was würde diese Regierung also tun?

Wohin das Geld fließt – und was damit gekauft wird

Die Antwort finden Sie auf Seite 9 der Präsentation. Und genau diese Folie verwandelt Project Molecule von einer finanziellen Abstraktion in etwas, das man im Bauch spüren kann.

Unter der Überschrift „Kollaborative Philanthropie” werden in der Präsentation konkrete geplante Maßnahmen vorgestellt – keine Bestrebungen, keine Programmbereiche, sondern Dollarbeträge, die auf bestimmte Zielregionen abgestimmt sind:

40 Millionen Dollar – Kauf von oralen Polio-Impfstoffen (OPV) in Afghanistan

– Kauf von oralen Polio-Impfstoffen (OPV) in Afghanistan 40 Millionen Dollar – Kauf von oralen Polio-Impfstoffen (OPV) in Pakistan

– Kauf von oralen Polio-Impfstoffen (OPV) in Pakistan 20 Millionen Dollar – Finanzierung des Überwachungsnetzwerks in Pakistan

– Finanzierung des Überwachungsnetzwerks in Pakistan 20 Millionen Dollar – Lieferung von MenAfriVac in den afrikanischen Meningitisgürtel

– Lieferung von MenAfriVac in den afrikanischen Meningitisgürtel 30 Millionen Dollar – Kauf von Rotavirus-Impfstoffen in Lateinamerika für drei Jahre

Dies ist keine Wunschliste. Es handelt sich um ein Budget. Und das Budget verdeutlicht, was die Governance-Folien andeuten: Das Projekt Molecule wurde nicht nur konzipiert, um philanthropisches Kapital zu bündeln und zu investieren, sondern um es operativ, über Staatsgrenzen hinweg, in bestimmten Ländern, für bestimmte biologische Interventionen und mit bestimmten Dollar-Zusagen einzusetzen.

Der auf dieser einzelnen Folie angegebene Gesamtbetrag – 150 Millionen Dollar an gesammelten Spenden aus drei hypothetischen Fallstudien von Spendern – würde die Beschaffung von Impfstoffen in Südasien, die Überwachungsinfrastruktur in Pakistan und Impfkampagnen in Afrika und Lateinamerika finanzieren.

Lesen Sie nun den dritten Punkt noch einmal langsam durch:

„Finanzierung des Überwachungsnetzwerks in Pakistan.“

Nicht „Unterstützung der Überwachung der öffentlichen Gesundheit“. Nicht „Beitrag zur Krankheitsüberwachung durch die WHO“. Finanzierung des Überwachungsnetzwerks. Das heißt: Aufbau, Finanzierung und Besitz. Ein Überwachungsnetzwerk in einem souveränen Staat, finanziert von einer privaten Wohltätigkeitsorganisation, die von nicht gewählten Ausschüssen in einer steuerneutralen Offshore-Gerichtsbarkeit geleitet wird.

Das ist der Punkt, der Sie stutzig machen sollte.

In Teil I habe ich darauf hingewiesen, dass Epstein den Ausdruck „zusätzliche Mittel für Impfstoffe” verwendet und ihn als „die Sprache der Kapitalbildung, nicht der Wohltätigkeit” beschrieben hat. Diese Folie ist dieselbe Sprache, übersetzt in einen Haushalt. Das Wort „Überwachung“ erscheint nicht metaphorisch, nicht als politisches Ziel, sondern als finanziertes Programm mit einem Dollarbetrag.

An diesem Punkt wird die philanthropische Infrastruktur zu etwas völlig anderem.

Der Zimmermann und der Tisch

Jeffrey Epstein taucht in der Projektpräsentation von Project Molecule nicht auf. Nicht als Unterzeichner. Nicht als Ausschussmitglied. Nicht als namentlich genannter Teilnehmer.

Aber inzwischen hat der Leser die parallelen Kanäle gesehen – die E-Mails und die Präsentation, die Kurzschrift und die Technik, die im selben Monat vom selben Geschäftsbereich derselben Bank zum selben strukturellen Endpunkt gelangen. „Ewigkeit“ und „unbegrenzt“. „Offshore-Arm“ und „steuerneutrale Gerichtsbarkeit“. „Geld für Impfstoffe“ und eine Budgetfolie über 150 Millionen Dollar. Die Konvergenz ist keine Frage der Interpretation. Es ist eine Frage des Lesens.

Die Frage ist nicht, ob Epstein das Projekt Molecule verfasst hat. Das hat er mit ziemlicher Sicherheit nicht. Die Frage ist, ob die ausgefeilte Präsentation die institutionelle Übersetzung der Architektur ist, die er informell skizziert hat – und ob der Grund, warum sein Name nicht erscheint, nicht darin liegt, dass er nicht beteiligt war, sondern dass der formelle Kanal als saubere Version des informellen Kanals konzipiert war.

Erinnern Sie sich daran, wie die Beziehung funktionierte. Im Februar 2011 schickte Juliet Pullis von JPMorgan Epstein auf Anweisung von Jes Staley einen strukturierten Fragebogen, in dem sie ihn bat, die Architektur eines mit Gates verbundenen Fonds zu definieren. Epstein antwortete noch am selben Abend mit einer vollständig ausgearbeiteten Vision: einem Spender-beratenden Fonds mit „einem hervorragenden Vorstand, unterteilt in einen Investitionsausschuss und einen Verteilungsausschuss“, verbunden mit den 60 Milliarden Dollar an zugesagtem Kapital der Giving Pledge. Staleys Antwort: „Wir müssen reden.“ Im August schickte Erdoes Epstein direkt aus dem Urlaub eine E-Mail und bat um Antworten vor dem 31. Sie erhielt sie noch am selben Abend.

Das ist kein Mann am Rande. Das ist ein Mann, der im Zentrum des Entwurfsprozesses steht – er coacht einen Bank-CEO darin, wie er mit den Unsicherheiten eines Milliardärs umgehen soll („Bill ist furchtbar frustriert“), schreibt vor, was in der Präsentation „unbedingt enthalten sein muss“ („zusätzliche Mittel für Impfstoffe“), prognostiziert Zeitpläne und Umfang („Milliarden von Dollar … Dutzende Milliarden bis zum vierten Jahr“) und besteht auf Offshore-Strukturen „speziell für Impfstoffe“.

Das Projekt Molecule ist der Tisch. Poliert, dem Kunden präsentiert, ohne die Fingerabdrücke des Tischlers. Ob das nun Koordination oder Zufall ist, kann der Leser selbst beurteilen. Aber die Dokumente sind in den Akten der Bundesbehörden zu finden. Und sie sagen, was sie sagen.

Was man in einem souveränen Staat für 20 Millionen Dollar kaufen kann

Jeder Posten auf dieser Folie verdient eine genaue Prüfung. Aber einer davon verlangt es geradezu.

40 Millionen Dollar für Polio-Impfstoffe in Pakistan. 20 Millionen Dollar für die „Finanzierung des Überwachungsnetzwerks“ im selben Land. 60 Millionen Dollar für biologische Operationen – Impfstoffbeschaffung und Überwachungsinfrastruktur – die von einer privaten Wohltätigkeitsorganisation mit Sitz in New York für einen einzigen souveränen Staat bereitgestellt wurden.

Um zu verstehen, was das bedeutet, muss man wissen, was 2011 in Pakistan geschah.

Zu diesem Zeitpunkt war Pakistan eines von drei Ländern, in denen Polio noch endemisch war (neben Afghanistan und Nigeria). Der Polio-Status des Landes war zu einer Frage des internationalen Ansehens, der Handelsberechtigung und der diplomatischen Stellung geworden. Die WHO hatte eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite (PHEIC) im Zusammenhang mit der Ausbreitung von Polio ausgerufen, und Länder mit endemischer Übertragung sahen sich mit Reisebeschränkungen und Meldepflichten konfrontiert.

Die Epstein-Akten selbst enthalten Korrespondenz, aus der hervorgeht, dass Bill Gates 2013 den pakistanischen Premierminister bei den Vereinten Nationen traf und ausdrücklich über die Ausrottung von Polio und den nationalen Notfallaktionsplan des Landes sprach. Öffentlich handelt es sich hierbei um eine Zusammenarbeit – und das ist es auch wirklich.

Betrachten Sie jedoch die vielschichtige Realität, die Project Molecule offenbart, wenn man sie mit den umfassenderen Dokumentationsunterlagen vergleicht:

Die internationale Mobilität und das Ansehen Pakistans waren direkt mit dem Status der Krankheit verbunden – insbesondere mit den von externen Akteuren definierten Impfkennzahlen.

waren direkt mit dem Status der Krankheit verbunden – insbesondere mit den von externen Akteuren definierten Impfkennzahlen. Die Überwachungsinfrastruktur wurde nicht von der pakistanischen Regierung finanziert. Sie wurde durch ausländisches philanthropisches Kapital finanziert, das über eine private Einrichtung floss, die von nicht gewählten Ausschüssen geleitet wurde.

wurde nicht von der pakistanischen Regierung finanziert. Sie wurde durch ausländisches philanthropisches Kapital finanziert, das über eine private Einrichtung floss, die von nicht gewählten Ausschüssen geleitet wurde. Die Zeitpläne für die Ausrottung wurden nicht vom pakistanischen Parlament festgelegt, sondern von der Global Polio Eradication Initiative – einer Partnerschaft zwischen der WHO, UNICEF, Rotary International, den CDC und der Gates Foundation, wobei die Gates Foundation der größte nichtstaatliche Geldgeber war.

wurden nicht vom pakistanischen Parlament festgelegt, sondern von der Global Polio Eradication Initiative – einer Partnerschaft zwischen der WHO, UNICEF, Rotary International, den CDC und der Gates Foundation, wobei die Gates Foundation der größte nichtstaatliche Geldgeber war. Impfkampagnen erforderten aufgrund des lokalen Widerstands militärische und polizeiliche Begleitschutz – ein Widerstand, der sich nach dem Einsatz einer gefälschten Hepatitis-B-Impfkampagne durch die CIA zur Informationsbeschaffung in Abbottabad vor dem Bin-Laden-Einsatz im Jahr 2011, dem gleichen Jahr, in dem das Projekt Molecule entworfen wurde, noch verstärkte.

Dieser letzte Punkt verdient besondere Beachtung. Im selben Jahr, in dem JPMorgan vorschlug, ein Überwachungsnetzwerk in Pakistan über eine mit Gates verbundene Wohltätigkeitsorganisation zu finanzieren, führte die CIA in demselben Land eine gefälschte Impfkampagne durch, um DNA-Informationen über Osama bin Ladens Anwesen zu sammeln. Die Operation wurde aufgedeckt, Impfhelfer wurden anschließend ermordet, und der Widerstand der Bevölkerung gegen ausländisch finanzierte Gesundheitsprogramme wurde zu einem festen Bestandteil der pakistanischen Gesundheitslandschaft.

Die Architekten des Projekts Molecule wussten entweder davon – in diesem Fall erhält der Punkt „Überwachung” eine andere Dimension – oder sie wussten nichts davon, in diesem Fall ist die Unwissenheit selbst eine Form institutioneller Arroganz. So oder so schlägt das Dokument vor, eine ausländisch finanzierte Infrastruktur zur biologischen Überwachung in einem Land aufzubauen, in dem ausländisch finanzierte biologische Programme gerade von einem Geheimdienst als Waffe eingesetzt worden waren.

Das ist keine Besatzung. Niemand behauptet das. Aber es ist eine Form der bedingten Regierungsführung – eine, bei der der Krankheitsstatus einer souveränen Nation, ihr Zugang zu internationalem Ansehen, ihre interne Überwachungskapazität und ihre Einhaltung extern festgelegter Gesundheitsziele alle durch privates Kapital vermittelt werden, das über extraterritoriale gemeinnützige Strukturen operiert.

Das Projekt Molecule hat diese Dynamik nicht erfunden. Aber es schlug vor, sie zu institutionalisieren – dauerhaft, in großem Maßstab und unter privater Regierungsführung.

Und keines der oben genannten Elemente erfordert böse Absichten, um strukturellen Schaden anzurichten. Sobald der Krankheitsstatus zum Mechanismus wird, durch den die internationale Legitimität eines Landes bewertet wird – durch Reiseberechtigung, Hilfsbedingungen, Reputation und Notstandserklärungen –, handelt es sich nicht mehr um ein Gesundheitsprogramm. Es handelt sich um ein Zertifizierungssystem. Die Zertifikate sind biologischer Natur. Die Bewerter sind privat. Und die Konsequenzen sind souverän.

Das Projekt Molecule finanziert nicht nur Impfstoffe. Es finanziert auch die Überwachung, die die Einhaltung der Vorschriften kontrolliert. Es finanziert die Messgrößen, die den Erfolg definieren. Es schafft die Verwaltungsstrukturen, die Ziele festlegen. Und es schafft die institutionelle Beständigkeit, die sicherstellt, dass der Prozess unabhängig von politischen Veränderungen fortgesetzt wird – unabhängig davon, wer die nächsten Wahlen in Islamabad gewinnt oder welche Gesundheitsprioritäten das pakistanische Parlament festlegt.

Die Feuerwache wurde nicht nur entworfen. Sie wurde mit Personal ausgestattet, mit einem Budget versehen und mit der Zuständigkeit für die Bauvorschriften betraut.

Die Fingerabdrücke des Zimmermanns

Jeffrey Epstein taucht im Projekt Molecule-Deck nicht auf. Nicht als Unterzeichner. Nicht als Ausschussmitglied. Nicht als namentlich genannter Teilnehmer. Aber der Leser hat nun beide Kanäle gesehen – die E-Mails und das Deck, die Kurzschrift und die Technik – und beobachtet, wie sie im selben Monat, aus derselben Abteilung, bei derselben Bank auf dieselbe Architektur zulaufen.

Erinnern Sie sich daran, wie diese Beziehung funktionierte. Im Februar 2011 schickte JPMorgan Epstein auf Anweisung von Jes Staley einen strukturierten Fragebogen, in dem er gebeten wurde, die Architektur eines mit Gates verbundenen Fonds zu definieren. Er antwortete noch am selben Abend mit einer vollständig ausgearbeiteten Vision. Im August schickte Erdoes ihm direkt aus dem Urlaub eine E-Mail und bat um Antworten vor dem 31. Sie erhielt sie noch am selben Abend von einem Mann, dessen E-Mail-Signatur lautete: „Es ist Eigentum von Jeffrey Epstein.“

Quelle: E-Mail-Verlauf mit dem Titel „Re: von Jes” vom 17. bis 18. Februar 2011. (EFTA00904739–40)

Das ist kein Mann am Rande. Das ist der Zimmermann. Und Project Molecule ist der Tisch – poliert, dem Kunden präsentiert, seiner Fingerabdrücke beraubt. Die Bauvorschriften wurden so geschrieben, dass sie genau der geplanten Struktur entsprechen.

Die unschuldige Erklärung – und ihre strukturellen Grenzen

Lassen Sie mich klarstellen, wie die wohlwollendste Interpretation dieser Beweise aussieht, denn eine Untersuchung, die nicht das stärkste Gegenargument zu ihrer eigenen These formulieren kann, ist keine Untersuchung. Es ist Interessenvertretung.

Das Projekt Molecule war ein Geschäftsentwicklungsvorschlag von JPMorgan. Große Banken bieten vermögenden Kunden regelmäßig maßgeschneiderte gemeinnützige Vehikel an. Die Führungsrolle der Gates Foundation im Bereich der globalen Gesundheit machte sie zu einem natürlichen Ankerkunden. Die 2010 ins Leben gerufene Giving Pledge schuf einen Markt für Milliardäre, die nach philanthropischen Infrastrukturen suchten. JPMorgan sah eine Geschäftsmöglichkeit und entwarf eine Struktur, um diese zu nutzen. Das ist es, was Banken tun.

In der westlichen Mainstream-Diskussion über öffentliche Gesundheit gibt es mehrere Annahmen, die weit verbreitet sind und selten in Frage gestellt werden: dass Polio eine klar definierte Viruserkrankung ist, dass Massenimpfkampagnen in großem Umfang Leben retten, dass Überwachungsnetzwerke für die Erkennung und Bekämpfung von Krankheiten unerlässlich sind und dass koordinierte internationale Gesundheitsinitiativen sowohl notwendig als auch historisch verantwortlich für die Ausrottung oder Eindämmung von Krankheiten sind, die einst Millionen Menschen das Leben kosteten.

In diesem Rahmen sind die in den vorgeschlagenen Ausschüssen genannten Personen – darunter Warren Buffett, Bill und Melinda Gates, Susan Rice, Seth Berkley und Jeffrey Sachs – nach gängiger Meinung aufrichtig bestrebt, die globale Gesundheitsversorgung zu verbessern. Viele von ihnen haben Jahrzehnte ihres Berufslebens der öffentlichen Gesundheit, der Entwicklung und der humanitären Arbeit gewidmet, und ihre Handlungen werden in diesem Paradigma allgemein als von Wohltätigkeit und Dringlichkeit motiviert und nicht als böswillig verstanden.

All dies kann wahr sein.

Und all dies kann mit einer ebenso wahren strukturellen Kritik koexistieren:

Wenn dieselben Institutionen die Reaktion entwerfen, finanzieren, messen, steuern und von der Dauerhaftigkeit der Reaktion profitieren, gibt es keine externe Kontrolle des Systems. Wenn der biologische Status zur Grundlage für das internationale Ansehen eines Landes wird, die Messgrößen von den Geldgebern definiert werden und die Geldgeber von privaten Komitees ohne demokratische Rechenschaftspflicht geleitet werden, entsteht ein Regierungssystem, das unter dem rechtlichen Deckmantel der Wohltätigkeit operiert.

Die wohlwollende Lesart erfordert, dass man glaubt, dass jedes strukturelle Merkmal dieses Systems – die Offshore-Zweige, die unbefristete Dauer, die Überwachungsbudgets, die Ausschuss-Governance, die Anonymität der Spender – einfach nur gute Planung war. Die Dokumente werfen eine andere Frage auf: Gute Planung für wen?

Das Projekt Molecule ist kein Beweis für eine Verschwörung. Es ist ein Beweis für ein System, das so gründlich konzipiert ist, dass eine Verschwörung unnötig ist. Die Anreize stimmen überein. Die Strukturen bestehen fort. Und niemand muss gegen das Gesetz verstoßen, wenn das Gesetz so gestaltet ist, dass es der Architektur gerecht wird.

Was uns das Projekt Molecule aufzwingt

Die tiefere Erkenntnis aus dem Projekt Molecule ist nicht, dass Pandemien geplant waren. Das ist eine separate Beweisführung, die diese Untersuchung nicht zu klären vorgibt.

Die Enthüllung ist, dass die Biologie selbst bewusst in ein Regierungssystem integriert wurde – komplett mit Vorständen, Investitionsausschüssen mit stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten Mitgliedern, Ausschüssen für die Verteilung von Fördermitteln unter dem Vorsitz des Ehepartners des reichsten Mannes der Welt, Überwachungsnetzwerken, die mit privatem Kapital finanziert werden, nach geografischen Gesichtspunkten zugewiesenen Budgets für die Beschaffung von Impfstoffen, Offshore-Unternehmen in steuerneutralen Jurisdiktionen, länderspezifischen Kanälen für regulatorische Arbitrage, unbefristeten operativen Mandaten mit Nachfolgeplanung und einer einheitlichen Kontrolle sowohl über das Kapital als auch über die Interventionen.

Diese Architektur wurde nicht erst 2020 improvisiert. Sie wurde bereits im August 2011 in einem Entwurf der Version 13 skizziert. Und sie wurde über zwei parallele Kanäle skizziert, die zum gleichen Ziel führten: einen informellen, der über einen verurteilten Sexualstraftäter lief, der Wall-Street-Führungskräfte darin coachte, wie sie mit dem reichsten Mann der Welt umgehen sollten; und einen formellen, der mit Bates-Nummern versehen war und dem Kunden ohne jede Spur des Mannes präsentiert wurde, der an seiner Gestaltung mitgewirkt hatte.

Diese Konvergenz ist die Frage, die diese Untersuchung offen lässt. Nicht, ob die Architektur existierte – das tat sie, und sie ist nun Teil der Bundesakte. Nicht, ob sie als dauerhaft konzipiert war – auf dem Deck steht schwarz auf weiß „auf Dauer“. Nicht, ob sie Staatsgrenzen überschritt – auf der Budgetfolie sind die Länder und die Dollarbeträge genannt.

Die Frage lautet: Welche strukturellen Sicherheitsvorkehrungen gab es – oder gibt es –, um zu verhindern, dass dieses System im Interesse derjenigen funktioniert, die es aufgebaut haben?

Nicht Vertrauen. Vertrauen ist das, was JPMorgan einem verurteilten Sexualstraftäter ein Jahrzehnt lang entgegengebracht hat – bis eine Einigung über 290 Millionen Dollar und die Rüge eines Bundesrichters bewiesen, dass Vertrauen ohne Rechenschaftspflicht keine Sicherheitsvorkehrung ist. Es ist eine Verbindlichkeit.

Keine Transparenz. Die Struktur wurde speziell entwickelt, um „die Anonymität der Geldgeber zu gewährleisten“, über Offshore-Unternehmen in „steuerneutralen Jurisdiktionen“ zu operieren und Kapital über länderspezifische Kanäle einzusetzen, die die Regierungsorgane von den regierten Bevölkerungen abschirmen.

Keine demokratische Kontrolle. Die Ausschüsse sind weder einem Parlament noch einer Wählerschaft noch einem System der Informationsfreiheit gegenüber rechenschaftspflichtig. Die Einrichtung wurde so konzipiert, dass sie jede gewählte Regierung überdauert, die sie in Frage stellen könnte.

Wenn die Personen, die die Finanzinstrumente entwerfen, auch die Simulationen finanzieren, die Patente halten, die Rückversicherungstrigger entwickeln, das Personal einsetzen, die Zeitpläne für die Ausrottung festlegen, die Überwachung finanzieren und den Vorsitz in den Ausschüssen innehaben – dann stellt sich nicht die Frage, ob sie in ihrem eigenen Interesse handeln würden. Die Frage ist, welcher Mechanismus existiert, um sicherzustellen, dass sie dies nicht tun. Und wenn die Antwort lautet, dass kein solcher Mechanismus in die Architektur eingebaut wurde – dass die Architektur tatsächlich speziell dafür konzipiert wurde, ohne einen solchen Mechanismus zu funktionieren –, dann ist die Architektur selbst das Problem.

Das Projekt Molecule umfasst vierzehn Seiten. Es trägt drei Sätze von Bates-Stempeln. Es wurde mindestens zwölf Mal überarbeitet. Und es schlug vor, die Biologie – dauerhaft, privat und über Staatsgrenzen hinweg – von einem Vorstand aus zu regeln, der mit Personen besetzt ist, die nie gewählt wurden und nie abberufen werden können.

Die Dokumente befinden sich in den Bundesarchiven. Sie sagen, was sie sagen. Und sie warten auf die Fragen, die 2011 hätten gestellt werden müssen – von Regulierungsbehörden, Gesetzgebern, Journalisten, von jedem, der die Befugnis hat, Antworten von den Menschen zu verlangen, die dieses System entworfen haben, und von den Institutionen, die sie beherbergen.

Sonnenlicht ist nach wie vor die wirksamste Maßnahme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die jemals entwickelt wurde. Es kostet nichts. Es erfordert kein Patent. Und es hat keine Nebenwirkungen – außer für diejenigen, die es vorziehen, im Dunkeln zu agieren.

Dies ist Teil 2 einer Reihe.