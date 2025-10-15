Ehemaliger CIA-Analyst: Trumps Gaza-Friedensplan… Eine Hochzeit ohne Braut und Bräutigam

Larry C. Johnson

Donald Trump inszenierte heute ein großes politisches Schauspiel, als er seinen sogenannten Gaza-Friedensplan unterzeichnete – vor einer Reihe europäischer, asiatischer und arabischer Staats- und Regierungschefs, die in den hinteren Reihen saßen und das Spektakel beobachteten. Doch wer unterschreibt eigentlich ein Friedensabkommen, wenn keine der beiden Konfliktparteien anwesend ist? Das ist mehr als ein schlechter Witz – das ist ein Betrug. Man kann verstehen, dass man eine Beerdigung auch ohne Leichnam abhält, aber was heute in Scharm El-Scheich stattfand, war eher wie eine königliche Hochzeit ohne Braut und Bräutigam. Keiner der beiden erschien – nicht einmal per Videokonferenz.

Man kann sich denken, warum Bibi (Netanjahu) nicht auftauchte: Die Mehrheit der Anwesenden hatte Palästina erst kürzlich offiziell als Staat anerkannt, und Bibi wollte keine Fotos, die ihn beim Händeschütteln mit dieser Gruppe zeigen. Israelische Beamte erklärten der hebräischen Presse gegenüber weiterhin, dass es niemals einen palästinensischen Staat geben werde.

Hamas wiederum ist die größte der 14 palästinensischen Widerstandsgruppen. Selbst wenn Hamas sich zur Entwaffnung bereit erklären würde – was sie meiner Einschätzung nach nicht tun wird – blieben immer noch 13 weitere Gruppen, darunter der Islamische Dschihad Palästinas (PIJ), die Demokratische Front zur Befreiung Palästinas (DFLP) und die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP).

Die Phase I – also der Austausch von Geiseln gegen inhaftierte Palästinenser – soll in dieser Woche abgeschlossen werden. Ich vermute, dass Hamas nicht alle Überreste zurückgeben kann, da einige israelische Geiseln unter den Trümmern begraben liegen, die durch israelische Luftangriffe verursacht wurden. Es ist durchaus möglich, dass Bibi dies als Vorwand nutzen wird, um die Bombardierungen wieder aufzunehmen – in der Hoffnung, die Palästinenser zur Flucht aus Gaza zu zwingen.

Die unbekannte Variable in dieser Gleichung ist Donald Trump. Viele der entschiedensten pro-israelischen Unterstützer im Westen interpretieren die Anwesenheit zahlreicher arabischer, muslimischer, westasiatischer und europäischer Staatsoberhäupter fälschlicherweise als Beweis für einen Konsens über die Entwaffnung der Hamas. Doch wie bereits erwähnt, besteht die Mehrheit dieser Anwesenden öffentlich auf der Schaffung eines palästinensischen Staates. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Donald Trump ihnen sagte, was sie hören wollten – nämlich dass er Israel zu einem solchen Staat drängen werde. Gleichzeitig bin ich ebenso sicher, dass er seinen zionistischen Freunden das genaue Gegenteil versprach. Was immer Trump also tut, eine der beiden Gruppen wird enttäuscht und wütend sein.

Dann ist da noch der Iran. Ich glaube, es gäbe ein mögliches Abkommen: Iran erkennt Israel an – im Gegenzug für die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates. Die Zionisten würden das ablehnen, aber der Großteil der Welt würde diese Lösung begeistert begrüßen, besonders wenn die USA sie aktiv vorantreiben würden. Doch machen Sie sich keine Hoffnungen.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass diese Vereinbarung kaum den Frieden bringen wird, den Donald Trump sich vorstellt. Seit dem Sechstagekrieg von 1967 gab es zahlreiche Waffenstillstände im israelisch-palästinensischen Konflikt – meist zwischen Israel und palästinensischen Gruppen wie PLO, Fatah, Hamas und PIJ. Vermittelt wurden sie durch die UNO, Ägypten, Katar oder die USA. Diese Abkommen folgten meist auf Eskalationen – Kriege, Intifadas oder Militäroperationen in Gaza.

Der Begriff „Deklaration“ bezieht sich gewöhnlich auf formelle Abkommen zwischen den Parteien, doch manche waren einseitig oder von den Vereinten Nationen auferlegt. Ihre genaue Anzahl ist schwer zu bestimmen, da Definitionen variieren – etwa zwischen kurzen „humanitären Pausen“ und längerfristigen Waffenruhen – und sich viele Phasen überschneiden. Nach Recherchen von Quellen wie dem Council on Foreign Relations (CFR), Al Jazeera, Wikipedia und IMEU gab es seit 1967 mindestens zwölf größere Waffenstillstände zwischen Israelis und Palästinensern. Kleinere lokale Pausen oder nicht-palästinensische arabisch-israelische Abkommen (wie der Libanon-Krieg 1982) sind nicht mitgezählt.

Viele dieser Vereinbarungen hielten nur Tage oder Monate, bevor sie gebrochen wurden – meist durch Raketenbeschuss, Luftangriffe oder gescheiterte Verhandlungen.

Zentrale Erkenntnisse:

Gesamtzahl: Etwa 12 größere Abkommen, bis zu 20+ laut anderen Quellen, wenn kürzere Gaza-Operationen (2019, 2022) mitgezählt werden.

Durchschnittliche Dauer: Rund 2–3 Jahre vor 2008; weniger als 1 Jahr danach – bedingt durch Gazas zunehmende Instabilität.

Muster: Die meisten scheiterten an gegenseitigen Vorwürfen von Vertragsbrüchen. Gaza-bezogene Abkommen (nach 2007) waren kürzer, während breitere politische Abkommen wie Oslo länger hielten, aber zentrale Streitpunkte – Grenzen, Siedlungen – ungelöst ließen.

Angesichts dieser Geschichte sind die Chancen, dass dieses neue Abkommen Bestand haben wird, äußerst gering.