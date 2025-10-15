„Das Demütigende, was ich je gesehen habe“: Westliche Wirtschaftsführer „entsetzt“ nach Besichtigung chinesischer Fabriken

Von Tyler Durden

Der CEO der Ford Motor Company, Jim Farley, und andere führende Wirtschaftsgrößen sind „entsetzt“ über das atemberaubende Tempo der technologischen Fortschritte in China. Sie warnen, dass die Innovationen der asiatischen Supermacht westliche Unternehmen vernichten könnten, wenn diese nicht schnell handeln, so ein aufsehenerregender Bericht der Telegraph.

Farley zeigte sich nach einer Tour durch chinesische Autofabriken erschüttert über die dort eingesetzte Spitzentechnologie – darunter selbstfahrende Software und Gesichtserkennungssysteme.

„Ihre Kostenstruktur und die Qualität ihrer Fahrzeuge sind der westlichen Industrie weit überlegen“, warnte Farley laut The Telegraph.

Doch die Chinesen überholen nicht nur US-Autohersteller.

Greg Jackson, Chef des britischen Energieversorgers Octopus, beschrieb einen verblüffenden Besuch in einer sogenannten „Dunkelfabrik“, die Mobiltelefone nahezu ohne menschliche Arbeitskräfte produziert:

„Wir besuchten eine Dunkelfabrik, die eine astronomische Anzahl von Handys herstellte“, sagte Jackson dem Blatt.

„Der Prozess war so stark automatisiert, dass es auf der Produktionsseite keine Arbeiter mehr gab – nur ein paar Techniker, die sicherstellten, dass die Anlage lief. Man bekommt das Gefühl, dass Chinas Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr auf Subventionen und niedrigen Löhnen basiert, sondern auf einer riesigen Zahl hochqualifizierter Ingenieure, die wie verrückt innovieren.“

Der australische Bergbaumilliardär Andrew Forrest gab nach seiner Reise nach China seine Pläne zum Bau von Elektroantrieben auf – nachdem er Chinas Dominanz aus nächster Nähe erlebt hatte:

„Wir befinden uns in einem globalen Wettbewerb mit China – und das betrifft nicht nur Elektrofahrzeuge. Wenn wir diesen Kampf verlieren, haben wir bei Ford keine Zukunft“, sagte Forrest dem Telegraph.

Forrest schilderte futuristische Fabriken, in denen Roboter aus dem Boden auftauchen und Lastwagen ohne jegliche menschliche Beteiligung zusammenbauen:

„Ich kann Sie jetzt in Fabriken in China führen, wo Sie neben einem Fließband gehen, und die Maschinen kommen aus dem Boden und beginnen, Teile zu montieren“, erklärte er.

„Und während Sie 800 bis 900 Meter weiterlaufen, fährt am Ende ein fertiger Lkw heraus. Es sind keine Menschen da – alles ist robotisiert.“

Der Markt für humanoide Robotik könnte sich laut Analysten von Morgan Stanley bis 2050 zu einer 5-Billionen-Dollar-Industrie entwickeln – angetrieben durch Lieferketten, Wartung und Unterstützungsnetzwerke. Man rechnet mit einer massiven Verbreitung ab den späten 2030er-Jahren:

Bis 2050 könnten über eine Milliarde humanoide Roboter im Einsatz sein, davon 90 % in industriellen und gewerblichen Bereichen.

Der Wagniskapitalgeber Vinod Khosla, ein früher Unterstützer von OpenAI, prognostiziert innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre einen robotischen Durchbruch, vergleichbar mit dem Start von ChatGPT. Er erwartet Maschinen, die Gemüse schneiden oder Geschirr abwaschen können.

Chinas Unitree Robotics dominiert bereits jetzt den Markt – mit einem Weltmarktanteil von 60 % bei vierbeinigen Robotern – und lässt US-Unternehmen wie Boston Dynamics weit zurück.

Doch es gibt Hoffnung: Die humanoiden Roboter von Tesla könnten in den kommenden Jahren amerikanischen Verbrauchern eine letzte Chance verschaffen, gegen Chinas Roboter-Giganten anzutreten.