Kolonialer Frieden

Manlio Dinucci

Der Frieden, der in Gaza beginnt, wird nicht so sein, wie wir es uns vorstellen: Sicherlich wird es keine Kämpfe mehr geben, im militärischen Sinne des Wortes, aber das Projekt der Vernichtung des palästinensischen Volkes und seiner Kultur wird in anderer Form fortgesetzt.

Endlich der Waffenstillstand, endlich Frieden in Gaza? Um diese Frage zu beantworten, rekonstruiert Grandangolo, was seit dem 7. Oktober 2023 passiert ist, den wir als „den 11. September des Nahen Ostens“ definiert haben, und verbindet das Szenario des Nahen Ostens mit dem europäischen und amerikanischen. Zunächst einmal ist es wichtig, den Friedensplan von Trump zu kennen, über dessen wesentliche Teile wir in der Grandangolo-Episode mit dem Titel „Die Friedensstifter“ berichtet haben. Wir veröffentlichen sie im Folgenden erneut.

„Gaza wird von einem technokratischen und unpolitischen palästinensischen Komitee regiert werden, das für die tägliche Verwaltung der öffentlichen Dienstleistungen verantwortlich ist. Dieses Komitee wird sich aus qualifizierten Palästinensern und internationalen Experten zusammensetzen und unter der Aufsicht und Kontrolle eines neuen internationalen Übergangsgremiums stehen: dem Friedensrat, der von Präsident Donald J. Trump geleitet wird, wobei weitere Mitglieder und Staatsoberhäupter, darunter der ehemalige Premierminister Tony Blair, bekannt gegeben werden. »

„Die Vereinigten Staaten werden mit arabischen und internationalen Partnern zusammenarbeiten, um eine Internationale Stabilisierungstruppe (ISF) aufzubauen, die sofort nach Gaza entsandt werden soll. Die ISF wird sorgfältig ausgewählte palästinensische Polizeikräfte ausbilden und unterstützen. Die israelischen Verteidigungskräfte werden das Territorium von Gaza schrittweise an die Internationale Stabilisierungstruppe abtreten, mit Ausnahme einer Sicherheitspräsenz im Perimeter, die so lange bestehen bleibt, bis Gaza angemessen vor jeder terroristischen Bedrohung geschützt ist. »

„Es wird ein wirtschaftlicher Entwicklungsplan von Trump ausgearbeitet, um Gaza wieder aufzubauen und wiederzubeleben, indem eine Gruppe von Experten einberufen wird, die dazu beigetragen haben, einige der blühenden modernen Städte des Nahen Ostens hervorzubringen. Viele durchdachte Investitionsvorschläge und aufregende Entwicklungsideen wurden von wohlmeinenden internationalen Gruppen entwickelt und werden in Betracht gezogen, um Sicherheits- und Governance-Rahmenbedingungen zu synthetisieren, um diese Investitionen anzuziehen und zu erleichtern. Es wird eine Sonderwirtschaftszone mit Vorzugszöllen und Zugangssteuern eingerichtet, die mit den teilnehmenden Ländern ausgehandelt werden. »

Die New York Times schreibt: „Präsident Trump steht kurz davor, das größte diplomatische Ergebnis seiner zweiten Amtszeit zu erzielen – ein Ende des brutalen Krieges zwischen Israel und der Hamas – und hat gesagt, er habe es eilig, in den Nahen Osten zu fliegen, um den Waffenstillstand zu überwachen und die Geiseln zu empfangen, die zwei lange Jahre in Gefangenschaft verbracht haben. Trump sagt, Israel werde seine Truppen in der ersten Phase des Abkommens abziehen. Für Trump ist der Erfolg in diesem Unterfangen der endgültige Beweis für sein selbst definiertes Ziel als Unterhändler und Friedensstifter, nicht weniger als der Weg zum Friedensnobelpreis, den er offen angestrebt hat. »

Der reale Rahmen, der sich aus den Fakten ergibt, unterscheidet sich stark von dem, den unser politisch-medialer Mainstream präsentiert. Trumps Friedensplan ist eines der strategischen Ziele, die die Vereinigten Staaten und Israel im Nahen Osten verfolgen. Selbst wenn die Einstellung der israelischen Bombardements und die wahrscheinliche Freigabe der Nahrungsmittelhilfe die Zahl der palästinensischen Opfer verringern werden, wird der Völkermord am palästinensischen Volk weitergehen, der nicht nur als Massaker verstanden wird, sondern als Zerfall dessen, was eine Nation ausmacht: den Staat, die Souveränität über sein eigenes Territorium, die Bewahrung seines eigenen historischen und kulturellen Erbes. All dies wird dem palästinensischen Volk weiterhin verwehrt bleiben. Die Palästinenser, die in Gaza bleiben werden, das Trumps Plan in eine luxuriöse „Riviera des Nahen Ostens“ verwandeln will, die von Milliardären bewohnt wird, sind für unterwürfige Funktionen bestimmt. Die Palästinenser im Westjordanland behalten schrumpfende Gebiete ihres Territoriums, von denen der größte Teil jetzt unter der Kontrolle Israels steht, das es mit seinen eigenen Siedlungen besetzt hält. Die palästinensische Bevölkerung des Westjordanlandes lebt unter einem Terrorregime, das von der israelischen Armee und den Siedlern errichtet wurde, die Häuser und Olivenhaine zerstören, einsperren, foltern und morden.