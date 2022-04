Ehemaliger CIA-Analyst: Annäherung zwischen Russland und China hat sich zu einer Entente entwickelt

Von Ray McGovern: Er arbeitet mit Tell the Word zusammen, einem Verlagszweig der ökumenischen Church of the Saviour in der Innenstadt von Washington. Seine 27-jährige Karriere als CIA-Analyst umfasst die Tätigkeit als Leiter der sowjetischen Abteilung für Außenpolitik und als Ersteller/Briefner des President’s Daily Brief. Er ist Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

Je früher die Genies des Washington-Sumpfes durch ihre mit Efeu umhüllten Gehirne verstehen, dass es nicht funktionieren wird, einen Keil zwischen Russland und China zu treiben, desto besser sind die Chancen, dass die Welt die (bildlichen und wörtlichen) Folgen des Krieges in der Ukraine überleben kann .

Die heutigen Sumpf-Genies lesen in ihren Lehrbüchern darüber, wie geschickt Richard Nixon und Henry Kissinger vor einem halben Jahrhundert die brodelnde Feindseligkeit zwischen Russland und China ausgenutzt haben. Sie nutzten diesen gegenseitigen Hass und die Angst, dass ihr Rivale die USA auf seine Seite ziehen könnte, in einem dreieckigen Paradigma, das der Welt greifbare Vorteile brachte. Es war ein Gleichgewicht des Schreckens. Aber es war ein versicherbares („vertraue aber verifiziere“), strategisches Gleichgewicht.

Ein Vorteil, der durch die Nixon/Kissinger-Politik gegenüber China und Russland ermöglicht wurde, war der amerikanisch-sowjetische Anti-Ballistic-Missile (ABM)-Vertrag von 1972, der drei Jahrzehnte lang der Eckpfeiler strategischer Stabilität blieb, bis Bush junior den Vertrag kündigte. Amb. Chas Freeman (von der chinesischen Seite) und ich (von der sowjetischen Seite) waren an all dem intensiv beteiligt.

Als weniger ideologische, aufgeklärtere Führer in Peking und Moskau auftauchten, begannen sie zu erkennen, wie sich ihre Rivalität gegenseitig schwächte, und die Feindseligkeit begann zu schwinden. Trotzdem hätten wir uns kaum vorstellen können, dass der russische Präsident Putin bereits im Oktober 2004 Peking besuchen würde, um ein Abkommen über Grenzfragen abzuschließen. Putin unterzeichnete auch ein Abkommen zur gemeinsamen Erschließung russischer Energiereserven und verkündete, die Beziehungen hätten „beispiellose Höhen“ erreicht.

Das ist richtig; 2004. Putins starke Initiative, enge Beziehungen zu China zu pflegen, ist nicht neu. Jahre später hat es sich gut ausgezahlt und wurde durch die unfähige „Diplomatie“ der aufstrebenden Junioren erleichtert, die Präsident Biden für ihn arbeiten lässt. Die Antony Blinkens und Jake Sullivans dieser Welt – aus einer Mischung aus Arroganz und Ignoranz – haben die Kufen für die russisch-chinesische Einheitsfront geschmiert, mit der die USA jetzt angesichts der explosiven Situation in der Ukraine konfrontiert sind. Obwohl sie nass hinter den Ohren waren, war ich immer noch erstaunt, als ich sah, wie dieses dynamische Duo vor einem Jahr in Anchorage mit seinen chinesischen Kollegen redete und dann Biden darüber informierte, wie Russland ein riesiges Problem mit China hatte.

Nach dem Biden-Putin-Gipfel in Genf am 16. Juni konnte Bidens Team ihn nicht ins Flugzeug drängen, bevor er den Medien diese Bonmots gab :

„Ohne ihn [Putin] zu zitieren – was ich nicht für angemessen halte – lassen Sie mich eine rhetorische Frage stellen: Sie haben eine mehrere tausend Meilen lange Grenze zu China das größte und mächtigste Militär der Welt. … lassen Sie mich meine Worte wählen. Russland befindet sich gerade in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Es wird von China unter Druck gesetzt. …“

Bei Putins Post-Gipfel-Pressekonferenz wurde er gefragt, ob er „ein neues Maß an Vertrauen zum US-Präsidenten“ erreicht habe. Als Antwort zitierte Putin Leo Tolstoi:

„Tolstoi hat einmal gesagt, es gibt kein Glück im Leben, nur Blitze (зарницы) davon – schätze sie. Ich glaube, dass in dieser Situation eine Art familiäres Vertrauen nicht möglich ist. Mir scheint jedoch, dass wir „Blitze“ gesehen haben blinkt“ („зарницы“ промелькнули) davon.“

Putin und Xi versuchen, Biden ein Tutorial zu geben

Nach dem Juni-Gipfel haben die Präsidenten von Russland und China keine Mühen gescheut, um zu demonstrieren, dass ihre strategische Beziehung „in ihrer Enge und Effektivität eine Allianz übersteigt“. Siehe zum Beispiel das Video, das sie von der ersten Minute ihres virtuellen Gipfels am 15. Dezember veröffentlichten. ) Sie waren bemüht zu zeigen, dass die Dreiecksbeziehung isoskolisch geworden ist, mit den USA am kurzen Ende – in der Tat zwei gegeneinander -ein. Um die Dinge noch klarer zu machen, war der 15. Dezember auch der Tag, den Moskau auswählte, um den USA einen Vertragsentwurf vorzulegen, der Moskaus weitreichende Vorschläge für die europäische Sicherheit umfasst.

In den folgenden Wochen reagierte die Biden-Administration positiver als ich erwartet hatte – sowohl in ihrer Schnelligkeit, Verhandlungen so schnell aufzunehmen (wie Moskau es ziemlich gefordert hatte), als auch in ihrer Bereitschaft, die Wiedereinführung wichtiger Bestimmungen des Intermediate-Range zu erörtern Nuclear Forces (INF) Treaty von Präsident Trump im Jahr 2019 aufgegeben. Unter Berücksichtigung von Putins vielen Warnungen, dass die Stationierung von Raketenstandorten in Rumänien und Polen die russische ICBM-Truppe bedrohen könnte, dachte ich, er könnte „ einen halben Laib “ nehmen, besonders seitdem klar geworden war, dass die Ukraine in absehbarer Zeit nicht für eine NATO-Mitgliedschaft bestimmt war). Kurz gesagt, ich dachte, Putin würde einige von Tolstois „Lichtblitzen“ sehen, um zumindest einige seiner Sicherheitsbedenken zu lösen.

„Missunterschätzung“

Durch den Einmarsch in die Ukraine bewies Putin, dass diese Argumentation falsch war; er ging sozusagen die ganzen neun Yards. Im Nachhinein kann ich drei Faktoren identifizieren, denen ich nicht genügend Gewicht beigemessen habe:

Der Großteil der ukrainischen Streitkräfte wurde in Stellungen eingesetzt, von denen aus sie Donezk und Luhansk mit wenig oder ohne Vorwarnung angreifen konnten. Es gab unbestätigte Berichte, dass sie einen Angriff im März planten, und Putin hat dies als einen Faktor erwähnt. Ich habe die Reaktion hochrangiger russischer Beamter unterschätzt, als sie acht Jahre lang beobachteten, wie ihre Landsleute – Tausende von ihnen auch russische Staatsbürger – von Ukrainern unter der Führung von Leuten wie dem Neonazi-Bataillon Asow beschossen wurden. Hier gibt es ein verständliches emotionales Element. Jeder empfindungsfähige Russe weiß, dass die Nazis während des Zweiten Weltkriegs 26 Millionen Sowjetbürger getötet haben und dass die von Stepan Bandura geführten ukrainischen Nazis Hitlers Drecksarbeit in der Ukraine erledigt haben. Aber ich glaube, am wichtigsten war meine Zurückhaltung, chinesisch-russischen Behauptungen volle Glaubwürdigkeit zu verleihen, dass ihre strategische Beziehung „an Enge und Effektivität übertrifft“ ein traditionelles Bündnis; dass es tatsächlich „keine Grenzen“ hat. Es war ein Fehler, dies in erster Linie als Rhetorik zu sehen – und nicht zu betonen, wie die Dinge aus Peking aussahen – wie in „Nach Russland sind wir die nächsten“.

Die von der chinesischen Regierung kontrollierte Global Times nahm heftigen Anstoß an Bidens grobem Fauxpas in Polen, der das russische Volk einzuladen schien, Putin zu stürzen, und beschuldigte Washington, auf ähnliche Weise versucht zu haben, die Kommunistische Partei Chinas zu stürzen.

„So wie die USA versucht haben, die Russen von Putin zu trennen, haben sie auch versucht, das chinesische Volk vom chinesischen Führer der Kommunistischen Partei Chinas zu trennen, und sind immer gescheitert, weil Washingtons Entscheidungsträger ihre Hegemonie einfach nicht verstehen Ambitionen und feindliche Bewegungen gegenüber Russland und China bedrohen die Völker Russlands und Chinas, nicht nur eine bestimmte Einzelperson oder politische Gruppe, sagten Experten.“

Den Chinesen sicher nicht entgangen ist die jüngste Veröffentlichung der aktualisierten Nationalen Verteidigungsstrategie des Pentagon, die China als Feind Nr. 1 identifiziert, nicht Russland. Und chinesische Beamte wurden sicherlich über diesen bemerkenswerten Artikel des stellvertretenden Direktors des Scowcroft Center for Strategy and Security des Atlantic Council, Matthew Kroenig, informiert: Washington Must Prepare for War With Both Russia and China: Pivoting to Asia and forget about Europe is’t eine Möglichkeit .

Was wusste Xi und wann wusste er es?

Angesichts der entscheidenden Bedeutung, wie geeint Russland und China wirklich sind, wenn es darauf ankommt, scheint diese Frage von überragender Bedeutung – nicht zuletzt für jede Einschätzung der Gemütsverfassung von Präsident Putin. Ist er noch cool, berechnend? Oder legt die Invasion der Ukraine das Gegenteil nahe; dass er es verloren hat? Unter den chinesischen Spezialisten, die ich um Rat bitte, gibt es Widerstand gegen den Gedanken, dass Putin Xi (vielleicht während seines Besuchs in Peking am 4. Februar) vor seinem Plan gewarnt hat, kurz nach den Olympischen Spielen in Peking in die Ukraine einzumarschieren. Viele China-Experten gehen ungern davon aus, dass Xi vorab informiert wurde und Putin sozusagen eine Verzichtserklärung aus Westfalen erteilt hat.

Die Auswirkungen sind eindeutig schwerwiegend. Wäre Putin meiner Meinung nach nicht der Unterstützung von Xi zugesichert worden, wäre er am 24. Februar aus der Fassung geraten, die Ukraine anzugreifen.

Verzicht auf Westfalen: Wir tun es jetzt „in der Sache“

Ich denke, es ist klar geworden, dass Xi Putin einen Verzicht auf Westfalen gegeben hat, trotz Chinas grundlegender „prinzipientreuer Haltung“ zur Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Länder gemäß dem Westfälischen Vertrag. Ich weiß viel weniger über China als über Russland, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass Chinas jüngste Unterstützung – zumindest bisher – für das, was Putin getan hat, so stark und unerschütterlich wäre, wenn Xi überrumpelt worden wäre.

Ein Strohhalm flog in einen Bericht der Global Times über das Mittwochstreffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi am vergangenen Mittwoch. Es überrascht nicht, dass beide Seiten das persönliche Treffen nutzten, um „die anhaltenden Bemühungen zur Stärkung der strategischen Partnerschaft inmitten der Ukraine-Krise und anderer anhaltender Krisen wie Afghanistan hervorzuheben“. Was mir aufgefallen ist, war der folgende Satz:

Im Jahr 2022 gab es häufige Treffen und Kommunikationen zwischen den chinesischen und russischen Außenministern. Die beiden führten am 24. Februar ein Telefongespräch, als sie sich über die Ukraine-Frage austauschten.

Der 24. Februar war natürlich der Tag der Invasion. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Wang Lawrow für Putins Invasion in den Holzschuppen brachte oder sich darüber beschwerte, im Dunkeln gelassen worden zu sein. Die Global Times fuhr fort:

Am 1. April sagte Präsident Xi den Staats- und Regierungschefs der EU, dass „Chinas Position in der Ukraine-Frage konsequent und klar ist. China steht immer auf der Seite des Friedens und zieht seine Schlussfolgerungen unabhängig auf der Grundlage der Vorzüge jeder Angelegenheit. China fordert die Aufrechterhaltung der internationalen Gesetze und allgemein anerkannte Normen, die die internationalen Beziehungen regeln, handelt in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta und tritt für die Vision einer gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit ein.“

Ich habe das Fett oben zur Hervorhebung hinzugefügt. Man hätte eher einen Verweis auf Westfalen erwarten können als „die Vorzüge der einzelnen Angelegenheiten“.

Fazit: Die Annäherung zwischen Russland und China hat sich zu einer Entente entwickelt. Jemand muss es Biden sagen. Geht man davon aus, dass das „weltweite Kräfteverhältnis“ keinen grundlegenden Wandel erfahren hat, kippt die Bilanz noch mehr zu Ungunsten Washingtons.