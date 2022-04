Ukrainische Soldaten beginnen mit der Erschießung von Bürgern, die keine Nazis sind

Laut Interviews, die der unabhängige Journalist Patrick Lancaster erhalten hat, sagen Einwohner von Mariupol, dass sie von der berüchtigten Asow-Brigade, einer Neonazi-Gruppe, die mit dem ukrainischen Militär kämpft, beschossen werden.

Ein Mann, der ihre neonazistischen Ansichten nicht teilt, sagte, er sei zweimal fast von einem Scharfschützen getroffen worden, und erklärte „Asow“, als er gefragt wurde, für wen der Scharfschütze kämpfe.

Infowars.com berichtet: Nachdem Lancaster angedeutet hatte, dass der Scharfschütze gedacht haben könnte, er sei beim Militär, erklärte der Mann, dass er die im Video zu sehende Kleidung trage und dass „sie auf Zivilisten schießen“.

„Sie schießen nicht auf das Militär, nur auf Zivilisten“, fügte der Mann hinzu. „Sie eliminieren Zivilisten. Sie sind echte Faschisten.“

Ein anderer von Lancaster befragter Mann bestätigte die Theorie, dass es sich bei den Scharfschützen in der Nachbarschaft um „Nazi-Typen“ handelt, und sagte: „Ukrainische Nazis schießen, sie töten einfach Menschen. Sie töten Zivilisten, Frauen, Männer, alle.“

Auf die Frage, wer die Asow-Kämpfer sind, antwortete der Mann: „Sie haben alle Nationalisten eingesammelt, einige sind sogar aus dem Gefängnis. Sie zahlen ihnen gutes Geld, und sie töten Menschen ohne jeden Grund.

Als Lancaster den Einheimischen erzählte, dass US-amerikanische und europäische Medien behaupten, Russland zerstöre Städte und töte Menschen, sagte der Mann aus seiner Erfahrung: „Russland schießt überhaupt nicht auf Menschen.“

An diesem Punkt ging eine weinende Frau auf die Kamera zu und sagte dem Journalisten, dass sie ohne die russische Hilfe hungern und verdursten müsste, ebenso wie die meisten Kinder in der Stadt.

Die Frau und ein Mann, möglicherweise ihr Ehemann, sagten, ihre Wohnung sei von „ukrainischen“ Panzern zerstört worden.

Lancaster dokumentierte, wie ein Freiwilliger Lebensmittel an einige der Bürger verteilte und eine ältere Frau einen Laib Brot in den Himmel reckte, um Gott für das Geschenk zu danken.

Wie so oft erlaubte Lancaster mehreren Bürgern, vor der Kamera Botschaften an ihre Angehörigen in aller Welt zu übermitteln, die das Video sehen könnten.

Über diese Seite des hässlichen Krieges wird in den Mainstream-Medien nicht berichtet, was sich zu einer beunruhigenden Vertuschung entwickelt.