Ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung mit einem anderen Blick auf 9/11: Fragen Sie nicht „Was ist passiert“? Sondern „Wer hat es getan“?

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Die Beweise für eine israelische Beteiligung sind angesichts der Spionageoperationen des jüdischen Staates in den Vereinigten Staaten erheblich, schreibt Phil Giraldi.

Der zwanzigste Jahrestag von 9/11 am vergangenen Samstag hat viele der üblichen Fragen darüber aufgeworfen, was an diesem Tag tatsächlich geschah. Waren es tatsächlich entführte Flugzeuge, die in die Zwillingstürme des World Trade Centers und des Pentagons krachten, oder waren die Schäden in New York City auf Sprengstoff oder gar eine Art Nuklearsprengsatz zurückzuführen? Dies sind grundlegende Fragen, und die so genannten „Wahrheitsfanatiker“, die sie aufwerfen, haben sich von der Lektüre des 585 Seiten umfassenden 9/11-Berichts inspirieren lassen, der wohlwollend als unvollständig bezeichnet wird, obwohl viele ihn zu Recht als Vertuschungsaktion der Regierung bezeichnen würden.

Ich bin seit langem der Meinung, dass die Beschreibung eines Ereignisses nicht besser ist als Hörensagen, wenn man es nicht tatsächlich gesehen oder aus erster Hand erfahren hat. Das, was ich am ehesten „gesehen“ habe, war die panische Evakuierung eines CIA-Bürogebäudes, in dem ich zu der Zeit gearbeitet habe. Eine weitere Erzählung über den 11. September stammt von zwei engen Freunden, die auf dem Weg zur Arbeit am Pentagon waren, als sie unabhängig voneinander beobachteten, wie ein großes Flugzeug über ihre Autos hinwegflog und in das Gebäude einschlug. Ich halte die Quellen für glaubwürdig, aber war es ein Flugzeug oder eine Rakete? Und da ich nicht vor Ort war, um es mit meinen eigenen Augen zu sehen, zögere ich, zu behaupten, dass meine Freunde tatsächlich etwas gesehen haben, das im Nachhinein möglicherweise falsch interpretiert wurde.

Die Kritiker der physikalischen und technischen Aspekte der akzeptierten Darstellung haben sicherlich eine Vielzahl von Expertenbeweisen, die ihren Fall unterstützen. Die Art und Weise, wie die Türme fielen, sowie der Einsturz von Gebäude 7 in der Nähe deuten auf etwas anderes hin als den Aufprall eines Verkehrsflugzeugs in der Nähe der Spitze des Bauwerks, aber ich bin kein Experte auf diesem Gebiet und habe es vermieden, mich dazu zu äußern.

Abgesehen von der Frage, was passiert ist, hat mich schon immer mehr die Frage „Wer hat es getan? Ich fand, dass der 9/11-Bericht einen auffälligen Mangel aufwies, da er eine mögliche ausländische Beteiligung, einschließlich der Saudis, Pakistaner und Israelis, nicht berücksichtigte. In der Tat hat Präsident Joe Biden Schritte unternommen, die zur Freigabe von 16 Seiten der berüchtigten 28-seitigen Schwärzung von Dokumenten über eine mögliche saudische Rolle geführt haben. Das Dokument besteht aus Interviews mit dem saudischen Studenten Omar al-Bayoumi, der Berichten zufolge mehrere Flugzeugentführer unterstützt hat.

Die Saudis werden von Überlebenden des 11. Septembers verklagt, aber es ist unwahrscheinlich, dass jemals etwas wirklich Sensibles enthüllt wird, wie der Enthüllungsjournalist Jim Bovard erklärt. Die am vergangenen Samstag freigegebenen Dokumente belegen nicht, dass die saudische Regierung selbst eine direkte Rolle bei 9/11 gespielt hat, obwohl klar ist, dass wohlhabende Saudis und sogar Mitglieder der königlichen Familie Al-Qaida unterstützt und finanziert haben. Es ist auch bekannt, dass Angestellte der saudischen Botschaften und Konsulate in den USA die mutmaßlichen Flugzeugentführer finanziert haben.

Freunde, die zur Zeit des 11. Septembers im CIA-Zentrum für Terrorismusbekämpfung arbeiteten, neigen zu der Annahme, dass die Saudis zwar ihre Landsleute in den USA unterstützten, aber wahrscheinlich nichts von einer terroristischen Verschwörung wussten. Sie stellten jedoch fest, dass es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass Israel im Voraus über die bevorstehenden Anschläge Bescheid wusste und möglicherweise sogar maßgeblich daran beteiligt war, dass sie erfolgreich durchgeführt wurden.

Die Beweise für eine israelische Beteiligung sind beträchtlich, wenn man das Ausmaß der Spionageoperationen des jüdischen Staates in den USA und seine Erfolgsbilanz bei so genannten verdeckten Aktionen betrachtet, bei denen Terroranschläge simuliert werden, um die politische Entscheidungsfindung im Ausland zu beeinflussen. Aber natürlich hat bei der Berichterstattung über die Tragödie vom 11. September niemand in den Mainstream-Medien diese Verbindung aufgegriffen, zweifellos gehemmt durch die Einsicht, dass es Dinge gibt, die man einfach nicht über Israel schreibt, wenn man hofft, beschäftigt zu bleiben. Dies gilt trotz der Tatsache, dass der israelische Blickwinkel auf 9/11 zweifellos eine gute Geschichte ist, die den alternativen Medien überlassen wird, wo sie von Kritikern als Verschwörungstheorie oder Produkt des Antisemitismus an den Rand gedrängt werden kann.

Im Jahr 2001 führte Israel eine massive Spionageoperation durch, die sich gegen Muslime richtete, die entweder in den Vereinigten Staaten wohnten oder dorthin reisten. Die Operation umfasste die Gründung einer Reihe von Tarnfirmen in New Jersey, Florida und auch an der Westküste, die als Spionagemechanismen für Mossad-Offiziere dienten. Die Bemühungen wurden von der Mossad-Station in Washington DC unterstützt und umfassten eine große Anzahl von Freiwilligen, die so genannten „Kunststudenten“, die durch die USA reisten und verschiedene Produkte in Einkaufszentren und auf Märkten verkauften. Dem FBI waren die zahlreichen israelischen Studenten bekannt, die routinemäßig ihre Visa überzogen, aber sie wurden als geringfügiges Ärgernis betrachtet und normalerweise der Gnade der Inspektoren der Zoll- und Einwanderungsbehörde überlassen.

Die Israelis führten auch ausgefeiltere nachrichtendienstliche Operationen innerhalb der Vereinigten Staaten durch, von denen viele auf die militärischen Fähigkeiten und Absichten Washingtons ausgerichtet waren. Einige spezialisierte Nachrichtendiensteinheiten konzentrierten sich auf die Beschaffung von Militär- und Dual-Use-Technologie. Es war auch bekannt, dass israelische Spione in die Telefonsysteme der US-Regierung eingedrungen waren, darunter auch in die des Weißen Hauses.

All dies wurde am 11. September 2001 deutlich, als eine Hausfrau aus New Jersey vom Fenster ihres Wohnhauses aus, das einen Blick auf das World Trade Center bot. Sie sah, wie die Gebäude brannten und einstürzten, bemerkte aber auch etwas Seltsames. Drei junge Männer knieten auf dem Dach eines weißen Lieferwagens, der am Ufer geparkt war, und drehten einen Film, in dem sie sich vor dem Hintergrund der Katastrophe, die sich hinter ihnen abspielte, mit Fäusten zuprosten und lachen. Die Frau notierte sich das Kennzeichen des Lieferwagens und rief die Polizei an, die schnell reagierte. Bald darauf begannen sowohl die örtliche Polizei als auch das FBI mit der Suche nach dem Fahrzeug, das in der Folge von anderen Zeugen an verschiedenen Stellen entlang des Ufers von New Jersey gesehen wurde, wobei die Insassen „feierten und filmten“.

Anhand des Kennzeichens konnte festgestellt werden, dass der Lieferwagen zu einem in New Jersey registrierten Unternehmen namens Urban Moving Systems gehörte. Der Lieferwagen wurde identifiziert und angehalten. Fünf Männer im Alter zwischen 22 und 27 Jahren tauchten auf, wurden mit vorgehaltener Waffe festgenommen und in Handschellen gelegt. Sie waren alle Israelis. Einer von ihnen hatte 4.700 Dollar in bar in seiner Socke versteckt, ein anderer hatte zwei ausländische Pässe bei sich. Bombenspürhunde reagierten auf den Geruch von Sprengstoff in dem Lieferwagen.

Laut dem ersten Polizeibericht sagte der Fahrer, der als Sivan Kurzberg identifiziert wurde, „Wir sind Israelis. Wir sind nicht euer Problem. Eure Probleme sind unsere Probleme. Die Palästinenser sind das Problem.“ Die fünf Männer wurden im Gefängnis von Bergen County in New Jersey inhaftiert, bevor sie an die Abteilung für ausländische Spionageabwehr des FBI überstellt wurden, die für Spionagevorwürfe zuständig ist.

Nach der Verhaftung erwirkte das FBI einen Durchsuchungsbefehl für die Büros von Urban Moving System in Weehawken, New Jersey. Papiere und Computer wurden beschlagnahmt. Der Eigentümer des Unternehmens, Dominick Suter, ebenfalls ein Israeli, beantwortete die Fragen des FBI, doch als einige Tage später ein Folgegespräch anberaumt wurde, stellte sich heraus, dass er aus dem Land nach Israel geflohen war und sowohl sein Unternehmen als auch sein Haus zum Verkauf angeboten hatte. Später wurde bekannt, dass Suter an mindestens vierzehn Unternehmen in den Vereinigten Staaten beteiligt war, hauptsächlich in New Jersey und New York, aber auch in Florida.

Die fünf Israelis wurden in Brooklyn festgenommen, zunächst unter dem Vorwurf des Visumbetrugs. Das FBI verhörte sie mehr als zwei Monate lang. Mehrere von ihnen wurden in Einzelhaft gehalten, so dass sie nicht miteinander kommunizieren konnten, und zwei von ihnen wurden wiederholt einem Lügendetektortest unterzogen, den sie nicht bestanden, als sie behaupteten, sie seien nichts weiter als Studenten, die einen Sommerjob machten. Die beiden Männer, auf die sich das FBI am intensivsten konzentrierte, waren vermutlich Mitarbeiter des Mossad, die anderen drei waren Freiwillige, die bei der Überwachung halfen. Interessanterweise wurde anhand von Fotos nachgewiesen, dass sie das Gebiet, in dem sie am Vortag gefeiert hatten, „umzingelt“ hatten, was darauf hindeutet, dass sie von dem Anschlag gewusst hatten.

Die Israelis waren nicht gerade kooperativ, aber das FBI schloss aus Dokumenten, die in ihrem Büro in Weehawken sichergestellt wurden, dass sie es auf Araber in New York und New Jersey abgesehen hatten. Das FBI kam zu dem Schluss, dass es durchaus möglich ist, dass die Israelis die Aktivitäten von mindestens zwei der mutmaßlichen Flugzeugentführer vom 11. September 2001 überwacht haben, während sich die Tarnfirmen und das Geheimdienstpersonal häufig mit Orten überschnitten, die von den Saudis frequentiert wurden.

Die Ermittler haben diesen Zusammenhang offenbar nie erkannt. Die Polizeiunterlagen in New Jersey und New York, wo die Männer festgehalten wurden, sind verschwunden, und die Vernehmungsberichte des FBI sind unzugänglich. Auch die Medien berichteten nicht mehr über den Fall, obwohl die fünf in der Presse als die „tanzenden Israelis“ und von einigen abschätzig als die „tanzenden Shlomos“ bezeichnet wurden.

Unweigerlich schaltete sich das Weiße Haus von George W. Bush ein. Nach 71 Tagen Haft wurden die fünf Israelis auf unerklärliche Weise aus dem Gefängnis entlassen, in ein Flugzeug gesetzt und abgeschoben. Man sollte sich auch daran erinnern, dass Premierminister Benjamin Netanjahu, als die Nachricht von 9/11 Israel erreichte, erfreut war und sagte: „Es ist sehr gut. Nun, nicht sehr gut, aber es wird sofortige Sympathie hervorrufen“. Es wird „das Band zwischen unseren beiden Völkern stärken, denn wir haben über so viele Jahrzehnte hinweg Terror erlebt, aber die Vereinigten Staaten haben jetzt eine massive Ausblutung des Terrors erlebt.“ Und natürlich wurde er bequemerweise den Feinden Israels zugeschrieben.

Die mögliche Rolle Israels bei 9/11 wurde zum ersten Mal 2003 in Buchform von Justin Raimondo, dem Redaktionsleiter von Antiwar.com, in seinem Buch The Terror Enigma untersucht, einem kurzen Buch, das sich auf israelische Spionage und Ungereimtheiten in der Erzählung konzentrierte und den provokativen Untertitel „9/11 and the Israeli Connection“ trug.

Der zwanzigste Jahrestag von 9/11 hat einige andere dazu inspiriert, die mögliche Rolle Israels erneut zu untersuchen. Ron Unz hat kürzlich eine umfassende Untersuchung der Beweise abgeschlossen. Er stellt fest, dass der 11. September und seine Folgen „die letzten zwei Jahrzehnte geprägt und das tägliche Leben und die Freiheiten der meisten normalen Amerikaner stark verändert haben“. Er fragt: „Welche organisierte Gruppe wäre mächtig und kühn genug gewesen, um einen Angriff von solchem Ausmaß auf das zentrale Zentrum der einzigen Supermacht der Welt durchzuführen? Und wie waren sie in der Lage, eine derart massiv wirksame mediale und politische Vertuschung zu inszenieren und dabei sogar die US-Regierung selbst einzubeziehen?“

Ron Unz beantwortet seine Frage und kommt zu dem Schluss, dass es „ein starkes, vielleicht sogar überwältigendes Argument dafür gibt, dass der israelische Mossad zusammen mit seinen amerikanischen Kollaborateuren die zentrale Rolle“ bei dem Anschlag spielte. Seine Argumentation stützt sich auf die festgestellten Ungereimtheiten in der Standarddarstellung sowie auf eine Untersuchung der Geschichte israelischer Anschläge unter falscher Flagge und des Massenterrorismus. Außerdem enthält er neue Informationen aus dem kürzlich erschienenen Buch des israelischen Journalisten Ronen Bergman „Rise and Kill First: the Secret History of Israel’s Targeted Assassinations“.

Bis zu einem gewissen Grad stützt sich Unz auf einen detaillierten investigativen Artikel des französischen Journalisten Laurent Guyenot aus dem Jahr 2018 sowie auf ein Argument, das der ehemalige Marinesoldat und ehemalige Ausbilder am U.S. Army War College Alan Sabrosky in einem Artikel darlegt, in dem er schreibt: „Vor vielen Jahren las ich eine faszinierende Diskussion über die ‚Taktik des Fehlers‘. Dabei ging es im Wesentlichen darum, die Vorurteile und Vorstellungen der Zielperson auszunutzen, um sie über den Ursprung und die Absicht des Angriffs in die Irre zu führen und sie in eine taktische Situation zu bringen, die dem Angreifer später zum strategischen Vorteil gereichte. Genau das geschah bei den Anschlägen vom 11. September 2001, die uns in eine Matrix von Kriegen und Konflikten geführt haben, die gegenwärtig (Afghanistan und Irak), geplant (Iran und Syrien) und projiziert (Jordanien und Ägypten) sind und von denen Israel und kein anderes Land profitiert – auch wenn ich zugeben muss, dass viele private Auftragnehmer und Politiker mit dem Tod und dem Elend anderer sehr gut verdienen. Als strategischer Analytiker bin ich mir auch absolut sicher, dass der 11. September selbst, von dem alles andere ausgeht, eine klassische, vom Mossad orchestrierte Operation war. Aber der Mossad hat es nicht allein getan. Sie brauchten lokale Hilfe innerhalb Amerikas (und vielleicht auch anderswo), und die bekamen sie, vor allem von einigen Ehemaligen des PNAC (des falsch benannten Projekts für ein neues amerikanisches Jahrhundert) und ihren Partnern innerhalb und außerhalb der US-Regierung (USG), die in den Anschlägen vom 11. September das ‚katalytische Ereignis‘ bekamen, das sie brauchten und ersehnten, um die USA im Namen Israels in den Krieg zu führen…“

Der Ökonom und Autor Paul Craig Roberts wurde durch den Jahrestag ebenfalls motiviert, die Beweise zu überprüfen und kommt zu dem Schluss: „Indizien legen nahe, dass 9/11 ein Plan der neokonservativen Beamten des George W. Bush-Regimes war, das mit Vizepräsident Dick Cheney und Israel verbündet war, um ein ’neues Pearl Harbor‘ zu schaffen, das in der amerikanischen Bevölkerung und bei Washingtons europäischen Verbündeten Unterstützung für einen ‚Krieg gegen den Terror‘ im Nahen Osten erzeugen sollte, dessen eigentlicher Zweck es war, Israels Feinde im Interesse Groß-Israels zu vernichten… Dies ist die plausibelste Erklärung, aber wenn sie wahr ist, ist es keine, die die amerikanische und die israelische Regierung jemals anerkennen würden. Folglich haben wir es mit einer offiziellen Erklärung zu tun, die lange Zeit von den Presstituierten vertreten wurde und die niemand glaubt.“

Ja, eine unplausible Erklärung, die niemand wirklich glaubt, für die größte nationale Sicherheitskatastrophe im einundzwanzigsten Jahrhundert in Amerika. Und Israel bekommt noch einen Freifahrtschein.