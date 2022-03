Ehemaliger CIA-Spezialist: Wer will den Krieg mit Russland?

Die Neocons und ihre Verbündeten könnten ihn herbeiführen

Die Gefahren einer militärischen Eskalation sind heute unbeschreiblich.

Was jetzt in der Ukraine geschieht, hat ernste geopolitische Auswirkungen. Es könnte uns in ein Szenario des Dritten Weltkriegs führen.

Es ist wichtig, dass ein Friedensprozess eingeleitet wird, um eine Eskalation zu verhindern.

Global Research verurteilt den Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Ein bilaterales Friedensabkommen ist erforderlich.

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Nun, der Geist ist endgültig aus der Flasche und es gibt keine einfache Möglichkeit, ihn zur Rückkehr zu bewegen. Dank der unablässigen Propaganda ist die amerikanische Öffentlichkeit zunehmend davon überzeugt, dass die Vereinigten Staaten „schwach aussehen“ und sich gegen Wladimir Putin behaupten müssen. Richard Haass vom Council on Foreign Relations fordert nun einen „Regimewechsel“ in Russland, während Senator Robert Wicker und der Kongressabgeordnete Adam Kinzinger sowie mehrere ehemalige Generäle des Generalstabs die USA auffordern, eine „Flugverbotszone“ über der Ukraine einzurichten, was unter anderem die Zerstörung der russischen Luftabwehrkapazitäten und den Abschuss russischer Flugzeuge durch die USA erfordern würde. Sollte dies geschehen, könnte der Krieg schnell zu einem Atomkrieg werden. Andere Medien und Regierungs „experten“ spekulieren, dass der russische Präsident Wladimir Putin verrückt sei, wobei viele der anderen Desinformationen von Russlandhassern wie Bill Browder und dem ehemaligen Botschafter Michael McFaul stammen. Aber der FOX-Nachrichtenkommentator Sean Hannity gewinnt möglicherweise das Hassrennen, indem er zur Ermordung Putins aufruft, weil er „sein Recht zu leben verwirkt hat“, eine Ansicht, die auch von Senator Lindsey Graham geteilt wird.

Der ehemalige GOP-Vizepräsident Mike Pence hat dazu aufgerufen, jeden, der Russland unterstützt, aus der Partei zu werfen, was zweifellos zu einer Säuberung von Mitgliedern führen wird, die nicht bereit sind, im Namen eines fremden Landes und keines Verbündeten der Ukraine in den Krieg zu ziehen. In der Zwischenzeit hat der völlig geistesgestörte Senator Mitt Romney jeden, der sich für Russland einsetzt, als „fast verräterisch“ bezeichnet und damit angedeutet, dass es für Romney von Vorteil wäre, die Definition von „Verrat“ in der US-Verfassung nachzuschlagen. Und der völlig durchgeknallte Fernsehprediger Pat Robertson warnt, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, das eigentliche Ziel aber Israel ist, was zu einem großen Krieg und einem Armageddon führen wird, das die „Endzeit“ einläutet, in der die Welt untergehen wird und alle wahren Gläubigen in den Himmel entrückt werden.

Andere, stabilere Leute bringen jedoch zwei grundlegende Argumente vor, um das zunehmende Engagement Washingtons in den Kämpfen zu rechtfertigen. Das erste ist die vage Behauptung, dass es bei dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland um die Erhaltung von „Freiheit und Demokratie“ in Europa geht. Das ist im Allgemeinen die Art und Weise, wie Präsident Joe Biden und andere Politiker es beschreiben, da es keiner weiteren Erklärung oder Diskussion bedarf. Das andere Argument ist eher eine Weiterentwicklung dieses Arguments, indem behauptet wird, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg eine Art Konsens darüber gab, dass ein Angriffskrieg zur Aneignung von fremdem Land von allen Nationen verurteilt werden sollte und Schritte unternommen werden sollten, um solche Aktivitäten einzudämmen und zu unterdrücken. Dies führte zur Gründung der Vereinten Nationen.

Das Problem ist, dass keine der beiden Rechtfertigungen für die Einbindung der USA in einen Konflikt, in dem sie nicht wirklich bedroht sind, angesichts der Gefahr einer Eskalation der Kämpfe bis zu dem Punkt, an dem sich die beiden führenden Atommächte der Welt gegenüberstehen würden, etwas Substantielleres erfordert. Und dann ist da noch die Geschichte, die uns lehrt, dass sich nicht alles, was geschieht, auf so einfache Begriffe reduzieren lässt, um ein Eingreifen zu rechtfertigen. Der Status quo in Osteuropa ist eine Folge des Zusammenbruchs der Sowjetunion in den Jahren 1991-2 und darüber hinaus der Struktur des russischen Zarenreichs, das dem Kommunismus vorausging. Die Ukraine selbst hat ihre Grenzen mehrfach angepasst.

Gegenwärtig versucht die ukrainische Regierung von Präsident Wolodymyr Zelenskyy, den Konflikt mit Russland auszuweiten, indem sie versucht, der Europäischen Union beizutreten, und gleichzeitig Waffen sowie ein direktes militärisches Eingreifen der NATO fordert. Er hat Freiwillige aufgerufen, sich dem Kampf als „Fremdenlegion“ anzuschließen, und hat sich auch mit dem israelischen Premierminister Naftali Bennett in Verbindung gesetzt und vorgeschlagen, dass Bennett Putin zur Teilnahme an Friedensgesprächen in Jerusalem überredet. Es gab auch einen weniger versöhnlichen Appell an das Weltjudentum, sich an dem gegen die Moskauer Wirtschaft gerichteten Angriff zu beteiligen. In einem Video, das unter internationalen jüdischen Organisationen verbreitet wurde, sagte Zelenskyy: „Sehen Sie nicht, was hier geschieht? Deshalb ist es sehr wichtig, dass Millionen von Juden in aller Welt jetzt nicht schweigen. Der Nazismus wird im Schweigen geboren.“

Es ist auch mehr als heuchlerisch, dass die Regierung Biden die Führung bei der Bestrafung Russlands für seine Aggression übernimmt. Die Vereinigten Staaten sind in den Krieg gegen ein nicht bedrohliches Vietnam gezogen, haben Regierungen zerstört und Afghanistan, Irak, Somalia, Libyen und Syrien völlig illegal militärisch besetzt. Sie haben hochrangige iranische Beamte ermordet. Für keine dieser Handlungen wurde es bestraft. Sein Verbündeter Israel bombardiert fast täglich Syrien, verübt Attentate, tötet palästinensische Kinder und annektiert arabisches Land, das es sich auf den Golanhöhen und im Westjordanland gewaltsam angeeignet hat, wobei es die ursprünglichen Bewohner enteignet. Wenn das geschieht, schauen der US-Kongress und das Weiße Haus weg. Alle israelischen Kriegsverbrechen sowie die der Saudis gegen die jemenitischen Houthis wurden von den aufeinander folgenden Regierungen Bush, Obama, Trump und jetzt Biden gebilligt.

Darüber hinaus ist die Ukraine keine Demokratie. Die derzeitige Regierung des Landes kam nach einem Staatsstreich im Jahr 2014 an die Macht, der vom Außenministerium von Präsident Barack Obama mit einem geschätzten Kostenaufwand von 5 Mrd. USD durchgeführt wurde. Der Regimewechsel wurde von der russophoben Victoria Nuland vom Außenministerium mit ein wenig Hilfe des internationalen Globalisten George Soros durchgeführt. Damit wurde der demokratisch gewählte Präsident Viktor Janukowitsch abgesetzt, der zu seinem Leidwesen ein Freund Russlands war. Die Ukraine gilt sowohl als das ärmste als auch als das korrupteste Land Europas, wie die Hunter-Biden-Saga zeigt. Zelenskyy, der Jude ist und behauptet, Holocaust-Opfer in seinem Stammbaum zu haben, ist ein ehemaliger Komiker, der 2019 die Wahl gewann. Er löste einen anderen jüdischen Präsidenten, Petro Poroschenko, ab, nachdem er von einem anderen jüdischen Kollegen und dem reichsten Oligarchen der Ukraine, Ihor Kolomoyskyi, der auch israelischer Staatsbürger ist und in Israel lebt, massiv finanziert und gefördert wurde. Als Entertainer bestand eine von Zelenskyys musikalischen Darbietungen darin, dass er mit seinem Penis auf einem Klavier spielte, was darauf hindeutet, dass der ukrainische Humor einige einzigartige Merkmale aufweist.

Nach der Wahl der neuen ukrainischen Modellregierung nach dem Staatsstreich im Jahr 2014 wurden die Oppositionsparteien für illegal erklärt und einige Führer wegen „Verrats“ verhaftet, die Medien wurden zensiert und das Parlament verbot Russisch, die Sprache eines Drittels der Bevölkerung, als Amtssprache. Dann erklärte die Regierung den mehrheitlich russischen Ostprovinzen den Krieg und tötete in den letzten acht Jahren 14.000 Menschen.

Ich frage mich immer wieder, warum sich die politischen Entscheidungsträger in Washington und die Medien, die es eigentlich besser wissen müssten, so sehr um die Ukraine scheren. Sie hat keinen strategischen Wert für die Vereinigten Staaten, und die russischen Forderungen waren sowohl vernünftig als auch verhandelbar. Die Behauptung, die Verteidigung der Ukraine diene dazu, Europa demokratisch und frei zu halten, ist also nichts weiter als Augenwischerei, um einen Wirtschaftskrieg gegen Russland zu rechtfertigen. Und in jedem Fall ist die amerikanische Heuchelei in Bezug auf die mögliche Absicht des Kremls, einige stark russisch geprägte ukrainische Regionen zu annektieren, deutlich sichtbar. Das ist in keiner Weise schlimmer als das, was Israel in Jerusalem, im Westjordanland und auf den Golanhöhen getan hat, allesamt gebilligt von aufeinanderfolgenden US-Regierungen. Worum geht es also wirklich?

Nachdem ich über die Parallelen zu Israel nachgedacht hatte, kam mir der Gedanke, dass es vielleicht um die übliche Sichtweise geht, d. h. darum, dass es um den „Schutz“ der Juden geht, das Argument, das in Washington Erfolg hat, wo alles andere versagt, und das die Bidens, Blinkens, Pelosis und Schumers aufstehen und salutieren lässt. Sogar ein verwirrter Donald Trump hat das Licht gesehen und nennt die russische Intervention nun einen „Holocaust“ und scherzt darüber, US-Kampfbomber vom Typ F-22 als chinesisch zu bezeichnen und „die Scheiße aus Russland herauszubomben“. Auch die jüdischen Medien überhäufen Zelenskyy mit Lob und bezeichnen ihn als einen echten „jüdischen Helden“, einen modernen Makkabäer, der sich der Unterdrückung widersetzt, einen David gegen Goliath. Es werden T-Shirts mit seinem Konterfei verkauft, auf denen „Widerstand gegen Tyrannen seit Pharao“ steht, während die jüdische Gemeinde in New York City Millionen von Dollar für die Ukraine-Hilfe sammelt.

Die Jewish Telegraphic Agency berichtet, dass laut einer demografischen Erhebung aus dem Jahr 2020 neben einer „Kernbevölkerung“ von 43.000 Juden etwa 200.000 Ukrainer technisch gesehen für die israelische Staatsbürgerschaft in Frage kommen, was bedeutet, dass sie nachweisbare jüdische Vorfahren haben. Der Europäische Jüdische Kongress geht davon aus, dass diese Zahl bis zu 400.000 betragen könnte. Wenn das stimmt, handelt es sich um eine der größten jüdischen Gemeinden der Welt, zu der mindestens 8.000 Israelis gehören, von denen viele versuchen, nach Israel zurückzukehren. Auch andere ukrainische Juden fliehen aus dem Land.

Israel, das über die jüdische Diaspora enge Beziehungen zu beiden Ländern unterhält, hat versucht, beide Seiten zu spielen und der Ukraine Unterstützung anzubieten, ohne Russland zu verurteilen. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett spielt zunehmend die Rolle des Vermittlers zwischen den beiden Kontrahenten, hat sich mit Putin getroffen und mehrmals mit Zelenskyy gesprochen. Juden, von denen einige die israelische Staatsbürgerschaft besitzen, sind in beiden Ländern unter den so genannten Oligarchen, die Schlüsselsektoren der jeweiligen Wirtschaft kontrollieren, überproportional vertreten. Mehrere russisch-jüdische Oligarchen sind bereits auf ihren Superyachten in Häfen geflüchtet, die keine Auslieferungsmöglichkeit bieten, um ihr Vermögen vor den gegen die Moskauer Wirtschaft gerichteten Sanktionen der USA und Europas zu schützen.

Es scheint also eine jüdische/israelische Geschichte zu geben, die ein wesentlicher Bestandteil der Vorgänge in der Ukraine ist. Es ist seit langem bekannt, dass die Weltanschauung der Neokonservativen von einer besonderen Antipathie gegen Russland durchdrungen ist. Die meisten Neocons sind jüdisch und einige von ihnen leiten das Außenministerium, während sie auch an anderer Stelle in der Biden-Administration sowie in den außenpolitischen Denkfabriken hochrangige Positionen innehaben, darunter Haass im einflussreichen Council on Foreign Relations. Ebenso sind die stark russophoben US-amerikanischen und westlichen Medien und sozialen Netzwerkseiten unverhältnismäßig stark in jüdischem Besitz und mit jüdischem Personal besetzt. Da die Verhandlungen zwischen den USA und Russland, die zu den aktuellen Kämpfen geführt haben, von der Biden-Administration eindeutig zum Scheitern verurteilt waren, muss man sich fragen, ob dieser Krieg größtenteils ein Produkt eines lang anhaltenden ethnisch-religiösen Hasses ist. Ich spekuliere natürlich, aber es gibt sogar einige historische Beweise, die eine solche Sichtweise unterstützen, wie die Invasion des Irak und die Feindseligkeit gegenüber dem Iran, die beide von israelischen Interessen und nicht von denen der Vereinigten Staaten angetrieben wurden und werden. Ist Russland als Feind ein ähnliches Konstrukt? Das muss man in Betracht ziehen…