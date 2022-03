Anstatt zuzugeben, dass Maskenpflicht Kinder schädigt, senkt CDC die Erwartungen an die Sprachentwicklung

childrenshealthdefense.org: Maija C. Hahn, Autismusspezialistin und zertifizierte Logopädin, sagte, sie sei „entsetzt“ darüber, dass die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (Centers for Disease Control and Prevention) in aller Stille lang gehegte Erwartungen an die pädiatrische Sprache herabsetzen würden, indem sie erhebliche Sprachverzögerungen „normalisieren“.

Im vergangenen Monat haben die „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) neue Sprachentwicklungsstandards für amerikanische Kinder veröffentlicht. Der aktualisierte Leitfaden besagt, dass ein zweieinhalbjähriges Kind jetzt nur noch 50 Wörter sprechen soll.

Als Autismusspezialistin und von der „American Speech-Language-Hearing Association“ zertifizierte Sprachpathologin bin ich entsetzt, dass die CDC die seit langem bestehenden Erwartungen an die pädiatrische Sprachentwicklung leise herabsetzt und erhebliche Sprachverzögerungen als „das neue Normal“ bezeichnet.

Ich habe in Krankenhäusern, Schulen und Kliniken gearbeitet und war federführend an der Entwicklung von Autismusprogrammen und -zentren in mehreren Bundesstaaten beteiligt.

Ich gelte als Expertin für die pädiatrische Entwicklung von Sprache, Sprechen, Kommunikation, Mundmotorik und Schlucken und als Expertin für die Bereitstellung geeigneter Behandlungsansätze und -protokolle, wenn diese Funktionen „abnormal“ sind.

Seit 25 Jahren setze ich mich für eine frühzeitige Erkennung und Behandlung ein, denn die Forschung zeigt, dass die Behandlungsergebnisse umso besser sind, je früher ein Kind erkannt wird.

Jetzt will die CDC die verzögerten Sprach- und Sprechfähigkeiten amerikanischer Kinder normalisieren und ihnen eine frühzeitige Erkennung und Behandlung vorenthalten.

Dies wird sich unweigerlich negativ auf die zukünftigen Erfolge unserer Kinder in der Schule, in Beziehungen, in der Kommunikation und in ihrem Selbstwertgefühl auswirken, so dass sie möglicherweise noch jahrelang Sprach- und Sprechtherapie und pädagogische Unterstützung benötigen werden.

Was ist „normal“?

Von Kindern über 2 Jahren wird erwartet, dass sie über einen großen verbalen Wortschatz verfügen. Sie sollten für fast alles in ihrer Umgebung ein Wort haben.

Von Zweieinhalbjährigen wird erwartet, dass sie mehrere Sätze mit mehr als zwei bis drei Wörtern verwenden und sogar ganze Sätze bilden.

Wenn die CDC einen signifikanten Rückgang des kindlichen Spracherwerbs feststellt, sollten sich die Behördenvertreter fragen, warum das so ist – anstatt einfach die Standarderwartungen zu ändern.

Dies ist jedoch nichts Neues für die CDC. Die CDC ändert schon seit Jahren IQ-Standards und Testergebnisse von Schülern. Die amerikanischen Kinder werden immer dümmer, haben mehr Lernschwächen und mehr Gesundheitsprobleme (54 % der amerikanischen Kinder leiden an einer chronischen Krankheit … aber das hebe ich mir für einen anderen Artikel auf).

Die CDC muss einfach mit diesem Unsinn aufhören, abnormal = normal zu machen, und anfangen zu untersuchen, was die Entwicklung unserer Kinder negativ beeinflusst.

Lassen Sie uns mit der Frage beginnen: Warum die plötzliche Veränderung bei Sprache und Sprechen in den Jahren 2021-2022?

Wir können nur vermuten, dass die nationale Umsetzung von Maskenpflichten in den letzten zwei Jahren viel mit unserer aktuellen Situation zu tun hat.

Ich habe in den letzten zwei Jahren von den Dächern geschrien, dass die Maskierung unangemessen und schädlich ist.

Die „American Speech and Hearing Association“ schrieb Briefe an die CDC, in denen sie ihre Besorgnis über die möglichen negativen Auswirkungen von Masken auf Sprache und Sprechen zum Ausdruck brachte, aber leider hat die CDC nicht nachgegeben.

Offensichtlich war die CDC der Meinung, dass solche Schäden nicht schwerer wiegen als die Desinformation, dass Masken die Ausbreitung von SARS-COV-2 verhindern (es gibt jahrzehntelange wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass Masken die Ausbreitung von aerosolisierten Viruspartikeln nicht verhindern).

Hier erfahren Sie, wie sich das Tragen von Masken auf die Entwicklung von Sprache und Sprechen auswirkt:

Sehen und Hören: Kinder lernen durch Sehen und Hören. Maskierung behindert diese beiden Lernmodalitäten. Kinder müssen die Münder ihrer Eltern, Lehrer und Gleichaltrigen sehen.

Außerdem behindern maskierte Gleichaltrige und Lehrer das Lernen über das Gehör. Die Sprachentwicklung wird erheblich beeinträchtigt, wenn ein Kind nicht alle Sprachlaute sehen oder hören kann, die von Maskenträgern gedämpft werden. Das Entwicklungsfenster für Sprache und Sprechen ist für die Entwicklung angemessener Kommunikationsfähigkeiten von entscheidender Bedeutung und kann sich über Jahre hinweg auf die Bildung eines Kindes auswirken.

Mundatmung: Kinder unter 5 Jahren befinden sich in der Übergangsphase vom Schlucken beim Saugen zum Schlucken bei Erwachsenen. Dieser Übergang zum Schlucken ist wichtig und bereitet das Kind auf ein funktionelles und angemessenes Sprechen und Schlucken vor und beeinflusst sogar die oralen Strukturen und das Wachstum von Kiefer und Mund.

Eine Maske kann diesen Übergang auf verschiedene Weise behindern. Masken verringern die Sauerstoffaufnahme und veranlassen den Träger oft dazu, durch den Mund statt durch die Nase zu atmen, um so viel Sauerstoff wie möglich aufzunehmen. Die Mundatmung ist in der pädiatrischen Mundentwicklung sehr problematisch, und oft arbeiten Sprachpathologen jahrelang mit den Patienten, um dieses Problem zu beheben.

Die Mundatmung führt zu einer niedrigen Zungenruheposition, die die Vorstufe zu vielen Sprach-, Artikulations- und Schluckstörungen ist. Mundatmung kann sogar zu Kieferfehlbildungen und langfristigen Mund- und Schluckstörungen führen, die nur durch eine chirurgische Rekonstruktion behoben werden können.

Darüber hinaus werden Kinder mit besonderen Bedürfnissen, z. B. mit Sprach- und Schluckstörungen, durch Maskenpflichten stark behindert, was sie in ihrer Zukunft auf lebenslange Therapien und aggressivere und invasivere Behandlungen zurückwerfen könnte.

Einhaltung von Vorschriften: Kleinkinder und Kinder, die sich noch in der Entwicklung befinden, verfügen in der Regel nicht über das nötige Selbstbewusstsein oder die Disziplin, um eine Maske sicher an- und abzulegen oder eine Kreuzkontamination zu vermeiden, indem sie Oberflächen berühren und ihre Maske nicht berühren.

Wenn der Grund für das Tragen einer Maske darin besteht, eine Kreuzkontamination von COVID-19 zu verhindern, dann glaube ich, dass allein das Anlegen einer Maske bei einem Kind die Wahrscheinlichkeit einer Virusübertragung erhöht. Eine Maske ist lediglich eine Aufforderung, dass das Kind sein Gesicht häufiger berührt.

Hygiene: Jugendliche Kinder sind noch dabei, die richtige Mundhaltung und das Schlucken zu entwickeln und sabbern daher oft. Sie schnäuzen sich auch nicht oft die Nase, und der Schleim kommt aus den Nasenlöchern heraus. Diese Körperflüssigkeiten würden eine Maske schnell verunreinigen.

Ein Kind in einer feuchten, warmen, verunreinigten Maske zu halten, ist unhygienisch und erhöht das Risiko von Bakterien- und Pilzinfektionen, von denen einige für andere ansteckend sein können, wie z. B. Impetigo, was zu erheblichen Gesundheitsrisiken führen kann.

Sonderpädagogik und Behinderungen: Die Schäden für unsere Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind sogar noch bemerkenswerter, da sie längere Genesungszeiten und Behandlungen in Kauf nehmen müssen und möglicherweise ein Leben lang keine besseren Ergebnisse erzielen können.

Zusätzlich zu den oben genannten Schäden hat die Auflage, dass ein Kind mit einer sensorischen Verarbeitungsstörung oder neurologischen Defiziten eine Maske tragen muss, bei vielen Kindern zu Verhaltens- und emotionalen Problemen geführt und die Belastung für die Familien und das Bildungsprogramm des Kindes erhöht.

Bis heute wird Kindern und Familien mit besonderen Bedürfnissen, die eine Maske nicht vertragen, der Zugang zu medizinischer Versorgung und Therapien sowie das Reisen in Flugzeugen, Zügen, Bussen, U-Bahnen oder Taxis verwehrt.

Die Maskenpflicht der CDC hat eine ganze Generation amerikanischer Kinder schwer getroffen, und wir beginnen gerade erst, die langfristigen Folgen zu erkennen. Kinder, die in der Ära von COVID-19 geboren wurden, haben keine Vorstellung von einer Welt ohne Masken – wir sollten damit rechnen, dass diese Kinder in den kommenden Monaten und Jahren noch größere Sprach- und Sprechdefizite aufweisen werden.

Unsere Kinder müssen ihre Kommunikationspartner innerhalb wichtiger Entwicklungszeiträume sehen und hören können. Sie müssen frei atmen und ohne Angst vor Keimen oder dem Tod der Oma leben können.

Maskenpflichten für unsere Bevölkerung sind unangemessen und unethisch. Die CDC sollte sich schämen, solche unwissenschaftlichen Maßnahmen zu ergreifen und dann im Stillen die pädiatrischen Sprachstandards zu ändern, um die Schäden zu vertuschen, die sie verursacht haben.

Was wird die CDC demnächst noch als „normal“ neu definieren?

Wenn Ihr Kind bis zum Alter von 24 Monaten nicht mindestens 50 Wörter verwendet oder bis zum Alter von 3 Jahren nicht verstanden werden kann, wenden Sie sich bitte an einen Sprachpathologen.

Und bitte … nehmen Sie Ihrem Kind und seinen Kommunikationspartnern die Maske ab.