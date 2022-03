Auszug: Das russische Verteidigungsministerium setzt die Analyse von Dokumenten fort, die von Mitarbeitern ukrainischer biologischer Labors über die geheimen militärischen biologischen Aktivitäten der Vereinigten Staaten auf dem Territorium der Ukraine zur Verfügung gestellt wurden.

Russische Spezialisten der ABC-Schutztruppe haben Dokumente über die Weitergabe von menschlichem Biomaterial, das auf Anweisung von US-Vertretern in der Ukraine entnommen wurde, an das Ausland geprüft.

Von besonderem Interesse waren detaillierte Informationen über die Durchführung eines Projekts der Vereinigten Staaten auf dem Territorium der Ukraine zur Untersuchung der Übertragung von Krankheitserregern durch Wildvögel, die zwischen der Ukraine und Russland sowie anderen Nachbarländern umherziehen.

Den Unterlagen zufolge plant die amerikanische Seite, im Jahr 2022 in der Ukraine Arbeiten zu Krankheitserregern von Vögeln, Fledermäusen und Reptilien durchzuführen. Außerdem soll die Möglichkeit der Übertragung der Afrikanischen Schweinepest und des Milzbrands durch diese Tiere untersucht werden.

Den Dokumenten zufolge wurden in biologischen Labors, die in der Ukraine eingerichtet und finanziert wurden, Experimente mit Proben des Fledermaus-Coronavirus durchgeführt.

Der Zweck dieser und anderer vom Pentagon finanzierter biologischer Forschungen in der Ukraine war die Schaffung von Mechanismen für die verdeckte Verbreitung tödlicher Krankheitserreger.

In naher Zukunft werden wir eine weitere Reihe von Dokumenten zeigen, die wir von ukrainischen Mitarbeitern biologischer Laboratorien erhalten haben, und die Ergebnisse ihrer Bewertung vorstellen.

Die aus verschiedenen Quellen erhaltenen Informationen bestätigen die führende Rolle der US Defence Threat Reduction Agency bei der Finanzierung und Durchführung militärischer biologischer Forschung auf dem Gebiet der Ukraine.

Es wurden Einzelheiten des UP-4-Projekts bekannt, das unter Beteiligung von Labors in Kiew, Charkow und Odessa durchgeführt wurde und für den Zeitraum bis 2020 konzipiert war.

Ziel des Projekts war es, die Möglichkeit der Ausbreitung besonders gefährlicher Infektionen durch Zugvögel zu untersuchen, darunter die hochpathogene H5N1-Influenza, deren Sterblichkeitsrate beim Menschen 50 Prozent erreicht, sowie die Newcastle-Krankheit.

Da die Ukraine eine einzigartige geografische Lage hat, in der sich die transkontinentalen Migrationsrouten kreuzen, wurden im Rahmen dieses Projekts 145 biologische Arten untersucht. Gleichzeitig wurden mindestens zwei Arten von Zugvögeln identifiziert, deren Routen hauptsächlich durch das Gebiet Russlands führen. Gleichzeitig wurden Informationen über Zugrouten, die durch die osteuropäischen Länder führen, zusammengetragen.

Von allen Methoden, die in den Vereinigten Staaten entwickelt wurden, um die epidemiologische Situation zu destabilisieren, ist dies eine der rücksichtslosesten und unverantwortlichsten, da sie es nicht erlaubt, die weitere Entwicklung der Situation zu kontrollieren. Dies wird durch den Verlauf der Pandemie einer neuen Coronavirus-Infektion bestätigt, deren Auftreten und Merkmale viele Fragen aufwerfen.

Interessant ist auch das Projekt R-781, bei dem Fledermäuse als Träger potenzieller biologischer Kampfstoffe betrachtet werden.

Zu den ermittelten Prioritäten gehört die Untersuchung von bakteriellen und viralen Krankheitserregern, die von Fledermäusen auf den Menschen übertragen werden können: Erreger von Pest, Leptospirose, Brucellose sowie Coronaviren und Filoviren.

Bemerkenswert ist, dass die Forschungsarbeiten in unmittelbarer Nähe der russischen Grenzen durchgeführt werden – in den Gebieten der Schwarzmeerküste und des Kaukasus.

An dem Projekt sind nicht nur ukrainische, sondern auch georgische biologische Labors beteiligt, die vom Pentagon in Zusammenarbeit mit dem Virginia Polytechnic Institute und dem US Geological Survey kontrolliert werden.

Die analysierten Unterlagen über das UP-8-Projekt zur Erforschung des hämorrhagischen Kongo-Krim-Fiebers und der Hantaviren in der Ukraine widerlegen eindeutig die öffentliche Behauptung der USA, dass nur ukrainische Wissenschaftler in den Biolabors des Pentagons in der Ukraine arbeiten, ohne dass amerikanische Biologen beteiligt sind. Eines der Dokumente bestätigt, dass alle ernsthaften Hochrisikostudien unter direkter Aufsicht von Spezialisten aus den Vereinigten Staaten durchgeführt werden.

Die Gehaltsliste der ukrainischen Auftragnehmer zeigt deutlich, wie sie finanziert werden. Es wurde bestätigt, dass das US-Verteidigungsministerium die Gelder für die Forschungsbeteiligung direkt und ohne Einschaltung von Mittelsmännern gezahlt hat. Die für US-Verhältnisse äußerst bescheidene Bezahlung ist bemerkenswert. Dies deutet auf eine geringe Wertschätzung der Professionalität ukrainischer Fachleute und die Vernachlässigung ihrer amerikanischen Kollegen hin.

Darüber hinaus enthalten die untersuchten Materialien Vorschläge für die Ausweitung des militärisch-biologischen Programms der USA in der Ukraine. So gab es Hinweise auf die Fortsetzung der abgeschlossenen biologischen Projekte UP-2, UP-9 und UP-10, die auf die Erforschung der Erreger von Milzbrand und Afrikanischer Schweinepest abzielen.

Das Pentagon ist auch an Insektenvektoren interessiert, die gefährliche Infektionskrankheiten verbreiten können. Die Analyse der erhaltenen Materialien bestätigt den Transfer von mehr als 140 Behältern mit Ektoparasiten von Fledermäusen – Flöhen und Zecken – aus dem Biolabor in Charkow ins Ausland.

Bezeichnenderweise wurden in den 1940er Jahren ähnliche Forschungen zur Entwicklung von Biowaffenkomponenten von der japanischen Einheit 731 durchgeführt, deren Mitglieder später in die USA flohen, um einer Verfolgung wegen Kriegsverbrechen zu entgehen.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Vertreter westlicher Länder bei der Herausgabe ihres Biomaterials äußerst vorsichtig sind.

Gleichzeitig bestätigen die verfügbaren Dokumente zahlreiche Fälle, in denen biologische Proben ukrainischer Bürger ins Ausland verbracht wurden. So wurden beispielsweise 350 Kryobehälter mit Blutserumproben vom Zentrum für öffentliche Gesundheit des ukrainischen Gesundheitsministeriums unter dem Vorwand der Bestimmung von Antikörpertitern an das Referenzlabor für Infektionskrankheiten des australischen Doherty-Instituts weitergegeben.

Ein weiteres Beispiel ist das von Deutschland finanzierte Projekt Nr. 68727 DE zur Untersuchung von Erregern des hämorrhagischen Kongo-Krim-Fiebers und von Hantaviren. Im Rahmen dieses Projekts wurden dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (Hamburg) eintausend Blutserumproben von Bürgern aus verschiedenen Regionen der Ukraine gespendet, die ausschließlich der slawischen Volksgruppe angehören.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass eines der Ziele der USA und ihrer Verbündeten darin besteht, Bioagenten zu entwickeln, die selektiv gegen verschiedene ethnische Bevölkerungsgruppen eingesetzt werden können.

Bei einer Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des US-Senats am 8. März berichtete die Unterstaatssekretärin Victoria Nuland über das Vorhandensein von Biowaffen in der Ukraine, wo Biosicherheitsforschung betrieben wurde. Sie äußerte sich besorgt über die Möglichkeit, dass diese Biolaboratorien und die dort befindlichen Materialien von den russischen Streitkräften übernommen werden könnten.

Nach den vorliegenden Informationen ist es den Amerikanern bereits gelungen, den größten Teil der Dokumentation, einschließlich Datenbanken, Biomaterialien und Ausrüstung aus den Labors in Kiew, Charkow und Odessa in das Lemberger Forschungsinstitut für Epidemiologie und Hygiene und das US-Konsulat in Lemberg zu evakuieren. Die Möglichkeit, einen Teil der Sammlung nach Polen zu verlagern, wird nicht ausgeschlossen.

Mit ihrer Erklärung bestätigte Nuland indirekt das militärisch-biologische Programm des Pentagons in der Ukraine unter Umgehung bestehender internationaler Vereinbarungen.

