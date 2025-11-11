Ehemaliger Geheimdienstoffizier: Folter und Vergewaltigung sind Alltagsgeschäft für Israels Verteidiger

Philip Giraldi

Ein paar aktuelle Geschichten über die völlige Bestialität der israelischen Behandlung der Palästinenser haben die Kriminalität aufeinanderfolgender US-Regierungen aufgedeckt, den jüdischen Staat unabhängig von seinem Handeln zu unterstützen. Beobachter des unausgewogenen Verhältnisses verstehen sehr klar, dass Israels Lobby in den Vereinigten Staaten, unterstützt von jüdischen Milliardären, die bereit sind, jede beliebige Summe auszugeben, um das politische System zu korrumpieren und die Medien aufzukaufen, es geschafft hat, Washington zu einem völlig kontrollierten Klientenstaat zu machen, der von extremen Kriegsverbrechern wie Premierminister Benjamin Netanyahu manipuliert wird, der mit der nahezu vollständigen Loyalität des Kongresses und des Weißen Hauses belohnt wird. Das einseitige Verhältnis dominiert sowohl Republikaner als auch Demokraten und war am deutlichsten in den Präsidentschaften von Joe Biden und Donald Trump zu sehen, die sich dafür entschieden haben, die Realität der israelischen Tötung von einigen Hunderttausend Palästinensern unter Verwendung US-amerikanischer Waffen und Washingtons politischen Schutzes in internationalen Gremien zu ignorieren. Was das wert ist, weder Joe Biden noch Donald Trump haben wirksam zu den Morden und der Folter an den Palästinensern durch Israel Stellung bezogen.

Die Ironie des Ganzen ist, dass Washingtons Unterwerfung durch Israel, weit davon entfernt, politisch neutral zu sein, den Vereinigten Staaten schrecklichen Schaden zufügt, sowohl in Bezug auf die tatsächlichen Kosten als auch auf die Tatsache, dass die USA von einem Großteil der Welt verachtet werden, während sie Israel weiterhin schützen und in die Lage versetzen, sein Programm fortzusetzen, den Nahen Osten durch anhaltendes Abschlachten der ursprünglichen Bewohner in eine Region zu verwandeln, die es dominiert. Darüber hinaus ist einer der Kosten der so großen Liebe zu Israel das Fehlen jeglicher Konsequenzen, wenn es um den Schutz amerikanischer Bürger geht, die sich im Visier des israelischen Polizeistaates wiederfinden. Bürger wie die palästinensisch-amerikanische Journalistin Shireen Abu Akleh, die im Mai 2022 von einem israelischen Armee-Scharfschützen getötet wurde, aber die US-Botschaft unternahm nichts, um die Verantwortung für den Mord festzustellen, und überließ dies der israelischen Justiz, die nichts unternahm und den Soldaten möglicherweise sogar belohnte. Abu Akleh war einer von 276 Journalisten, die in den letzten zwei Jahren von israelischen Streitkräften gezielt angegriffen und ermordet wurden.

Etwas zurückblickend war der eklatanteste Fall, in dem die USA ihre eigenen Leute israelischen Machenschaften opferten, der Angriff auf das US-Aufklärungsschiff USS Liberty in internationalen Gewässern im Juni 1967. Vierunddreißig Besatzungsmitglieder wurden getötet und 174 weitere verwundet, und die klare Absicht war es, das Schiff mit Flugzeugen und Torpedobooten, deren Kennungen verdeckt waren, zu versenken, um den Vorfall den Ägyptern in die Schuhe zu schieben. Eine Vertuschung, die von Präsident Lyndon B. Johnson und Verteidigungsminister Robert McNamara inszeniert wurde, folgte, und wiederholte Versuche überlebender Besatzungsmitglieder, eine Untersuchung einzuleiten, wurden im Kongress blockiert, insbesondere von Senator John McCain, dessen Vater der Admiral war, der die Untersuchung auf Malta leitete, die zu dem Schluss kam, dass es sich um einen Fall von Verwechslung handelte, was eine Lüge war. LBJ rief Flugzeuge zurück, die zur Hilfe für die angeschlagene Liberty geschickt worden waren, und man hörte ihn erklären, dass er zufrieden wäre, wenn all diese „Matrosenjungen auf den Meeresgrund gehen“ würden, anstatt „unseren guten Freund“ Israel zu beleidigen.

Unvermeidlicherweise werden Geschichten über israelische Unmenschlichkeit entweder vollständig unterdrückt oder erheblich modifiziert, um die beteiligten Juden als Opfer des Geschehens erscheinen zu lassen, was man als „Holocaust-Syndrom“ bezeichnen könnte, aber manchmal ist die Realität einfach so schrecklich, einschließlich systematischer Folter und sogar der Entnahme von Organen von Gefangenen, dass es durch die Schadenskontrolle und Zensur durchsickert.

Letzte Woche tauchte eine bizarre Geschichte auf, die den Chefjustiziar der israelischen Armee, eine Generalmajorin namens Yifat Tomer-Yeralshami, betraf. Yeralshami ist eine Frau, die von ihren Kollegen hoch angesehen war, obwohl man davon ausgehen sollte, dass sie durch die Politik gegenüber der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) eingeschränkt war, wie sie vom Netanyahu-Regime und seinem ultrarechten nationalen Sicherheitschef Itamar Ben-Gvir diktiert wurde. Tomer-Yeralshami war in den Fall eines palästinensischen Gefangenen verwickelt, der im berüchtigten Gefängnis Sde Terman serienmäßig vergewaltigt worden war.

Terman war das bekannteste Folterzentrum der IDF. Im Oktober 2024 veröffentlichte die UNO-Unabhängige Internationale Untersuchungskommission für die besetzten palästinensischen Gebiete, einschließlich Ostjerusalem, und Israel einen Bericht, in dem die Behandlung Tausender palästinensischer Gefangener nach dem 7. Oktober 2023 untersucht wurde. In dem Bericht stellte die Kommission fest, dass Gefangene aus Gaza, die in israelischen Militärgefängnissen festgehalten wurden, darunter Kinder, „weit verbreiteten und systematischen Missbrauch, physischer und psychischer Gewalt sowie sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt waren, die sich zum Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Folter und zum Kriegsverbrechen der Vergewaltigung und anderer Formen sexualisierter Gewalt summierten.“

Berichten zufolge waren israelische Soldaten in ihren Vergewaltigungstechniken kreativ. Dr. Mark Perlmutter, ein jüdisch-amerikanischer Orthopäde, der letztes Jahr freiwilliger Sanitäter in Gaza war, berichtete, wie ein palästinensischer Gefangener behandelt wurde: „Er wurde von weiblichen IDF-Soldatinnen mit einer Zucchini vergewaltigt, die in sein Rektum eingeführt wurde, und die Zucchini war mit Schweineblut getränkt“, wobei das Schwein speziell deshalb verwendet wurde, weil Schweinefleisch für Muslime verboten ist, ebenso wie für Juden.

Die von Tomer-Yeralshami untersuchte Vergewaltigung war von fünf israelischen Soldaten begangen worden. Der Vorfall ereignete sich im Juli 2024, und die Soldaten waren festgenommen worden, nachdem sich der Palästinenser als so schwer verletzt erwiesen hatte, dass er hospitalisiert werden musste. Die IDF-Soldaten vergewaltigten den Mann so gewalttätig, dass sie unter anderem ein Messer in seinem Rektum verwendeten, wodurch sein Darm explodierte und sein Mastdarm rupturierte. Er hat seit dem, was ihm angetan wurde, 20 Operationen hinter sich. Die Einrichtung, in der die Soldaten festgehalten wurden, wurde später von einer Gruppe gestürmt, die hauptsächlich aus israelischen bewaffneten Siedlern unter der Führung von Ben-Gvir bestand, und die Männer wurden später freigelassen und warteten Berichten zufolge auf eine militärische Anhörung, um ihre mögliche Schuld zu bestimmen. Sie behaupten nicht nur, unschuldig zu sein, sie glauben auch, dass sie belohnt werden sollten und sind sogar vor der Presse erschienen, schwarze Uniformen und Kopfbedeckungen tragend, um ihren Standpunkt darzulegen, der darauf hinausläuft, dass Soldaten nicht zur Rechenschaft gezogen werden dürfen, wenn sie palästinensische Gefangene foltern oder töten.

In diesem Fall wäre die Geschichte der brutalen Vergewaltigung im Gefängnis vor einem israelischen Gericht gestorben, wenn die Vergewaltigung nicht gefilmt und dem israelischen Nachrichtensender Channel 12 zugespielt worden wäre, anscheinend von der Generalin und möglicherweise anderen in ihrem Büro, und sich subsequently die Geschichte entwickelte, dass sie ihr Kommando niedergelegt habe und verschwunden sei. In ihrem Rücktrittsschreiben gab sie anscheinend zu, dass sie die Freigabe eines Videos genehmigt hatte, das institutionalisierte Folterhandlungen der IDF an palästinensischen Kriegsgefangenen enthüllte, die im Juli 2024 im Gefangenenlager Sde Teiman stattfanden.

Kurz nachdem das Filmmaterial ausgestrahlt worden war, wurde Tomer-Yerushalmi vom israelischen Verteidigungsministerium beurlaubt, nachdem eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet worden war, um den Ursprung des Lecks zu untersuchen. In den Monaten nach ihrer Beurlaubung kündigte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz an, dass Tomer-Yerushalmi nicht in ihre Position zurückkehren dürfe, was ihren Rücktritt erzwang. In ihrem Rücktrittsschreiben stellte Tomer-Yerushalmi fest: „Zu meinem Bedauern ist dieses grundlegende Verständnis – dass es Handlungen gibt, denen selbst die abscheulichsten Gefangenen nicht unterworfen werden dürfen – nicht mehr für alle überzeugend“, ein stillschweigendes Eingeständnis des institutionalisierten Missbrauchs, der von israelischen Offiziellen innerhalb der IDF und der Netanyahu-Regierung sanktioniert wird.

Tomer-Yerushalmi verschwand aus dem Blickfeld und es wurde subsequently gemunkelt, dass sie sich möglicherweise das Leben genommen habe, aber sie wurde später gefunden und verhaftet. Die Netanyahu-Regierung und ihre rechtsgerichteten Unterstützer haben versucht, aus der sich entwickelnden Geschichte Kapital zu schlagen, indem sie behaupteten, die Verhaftung der Generalin bestätige, dass die Soldaten „unschuldig“ seien und dass die durchgesickerten Videos „gefälscht“ seien. Allerdings schreitet der Prozess gegen die Soldaten Berichten zufolge voran, und die Videos wurden als echt bestätigt. General Tomer-Yerushalmi wird nun der „Vaterlandsverrat“ für ihre Rolle beim Leck vorgeworfen.

Diese Affäre hätte ein klassischer Fall sein können, in dem der Überbringer der schlechten Nachricht zum Schweigen gebracht wird, aber es ist klar geworden, dass die Generalin nicht allein handelte. Die israelische Polizei behauptet, über WhatsApp-Gruppen-Kommunikationen anderer hochrangiger Offiziere zu verfügen, die mit den durchgesickerten Informationen in Verbindung stehen. Die israelische Presse zitierte acht Top-Offiziere innerhalb des IDF-Justizkommandos unter der Leitung von Tomer-Yerushalmi. Das Video und die zugehörigen Dokumente wurden Berichten zufolge tatsächlich physisch von einem Junior-Offizier innerhalb des Kommandos der Militärstaatsanwaltschaft geleakt, der sein Verhalten auch vor der israelischen Allgemeinen Sicherheitsorganisation (Shabak) gestand. Einige glauben, dass es unvorstellbar ist, dass General Tomer-Yerushalmi die Entscheidung getroffen hätte, das Verhalten der IDF aufzudecken, ohne ein grünes Licht von oben. Wer könnte ein solches grünes Licht geben? Ihr direkter Vorgesetzter, der israelische Generalstabschef (Herzi Halevi), oder sogar der Verteidigungsminister (Yoav Gallant), was sie dann in Gegensatz zu Netanyahu bringen würde.

Einige vermuten, dass das tatsächliche Ziel des Armeeoberkommandos möglicherweise darin bestand, zu beweisen, dass Israel „die rechtlichen Mittel hat, seine Kriegsverbrecher zu verfolgen“ – eine Botschaft an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag, dass er sich aus dem Fall heraushalten sollte. Wenn diese Theorie korrekt ist, wurden General Tomer-Yerushalmi und diejenigen, die sie autorisierten, von „patriotischen Gefühlen“ angetrieben, um das Verhalten der Armeesoldaten zu schützen. Es könnte ein Versuch gewesen sein, mögliche Gerichtsverfahren zu entschärfen, indem ein falsches Bild ethischer Rechenschaftspflicht präsentiert wird. Kurz gesagt, das Bild des „ethischen Verhaltens“ ersetzt jedes tatsächliche Anliegen für ethisches Verhalten, etwas, das in der Nation, die sich selbst als den jüdischen Staat bezeichnet, mit einer Armee, die sich selbst für die „moralischste der Welt“ hält, abwesend ist.

Vorhersehbar versuchte Premierminister Benjamin Netanyahu als Reaktion auf Tomer-Yerushalmis Eingeständnis, dass sie für die Veröffentlichung des Videos aus Sde Teiman verantwortlich war, die Schuld zu verschieben. Er bezeichnete das Leck als die schlimmste PR-Katastrophe, der Israel jemals gegenüberstand, und sagte: „Es ist vielleicht der schwerste PR-Angriff, den Israel seit seiner Gründung erlebt hat – ich kann mich an keinen erinnern, der so konzentriert und intensiv war. Dies erfordert eine unabhängige und unparteiische Untersuchung, und ich erwarte, dass eine solche Untersuchung tatsächlich stattfinden wird.“ Was Netanyahu wirklich forderte, war eine Vertuschung der Verbrechen, die systematisch in Israels Folter und Tötung palästinensischer Gefangener geworden sind.

Eine andere, ebenso abscheuliche Geschichte betrifft die Aktivitäten der sogenannten israelischen Siedler, die von der israelischen Regierung bewaffnet wurden und systematisch die verbliebenen Palästinenser im Westjordanland angreifen, indem sie Araber verprügeln und sogar töten und ihre Lebensgrundlagen zerstören. Auch hier war es ein Fall, in dem ein Video aufgetaucht war, das einen Überfall auf einen palästinensischen Bauernhof zeigte und enthüllte, wie die Siedler eine Scheune überfielen, die die Schafe und Lämmer des Bauern enthielt. Die australische Journalistin Caitlin Johnstone beschreibt die Szene und ihre Bedeutung: „Israelische Siedler wurden dabei gefilmt, wie sie Lämmer folterten, die Palästinensern im Westjordanland gehörten. Sie stachen ihnen die Augen aus. Zertrümmerten sie mit Ziegelsteinen. Prügelten sie vor den Augen ihrer Mütter zu Tode. Lämmer. Es ist nicht die bösartigste Sache, die die Israelis getan haben. Nicht annähernd. Verdammt, die gesamte menschliche Zivilisation unterzieht Tiere jede Minute eines jeden Tages durch die Schrecken der Massentierhaltung grausamen Misshandlungen. Aber dieser besondere Vorfall wirft ein besonderes Licht auf das, was dort in dieser sadistischen Gesellschaft hinter den israelischen Augen vorgeht. Denken Sie an den Hass und die Wildheit, die Sie in sich selbst heraufbeschwören müssten, um einem lebendigen Babyschaf die Augen auszustechen. Denken Sie daran, was für eine Art Person Sie werden müssten, um so etwas einem unschuldigen Geschöpf anzutun. Diese Lämmer wussten nicht, dass sie palästinensisch waren. Sie wussten nichts über Hamas oder den 7. Oktober oder den Nazi-Holocaust oder irgendeinen der anderen Gründe, die Israelis generell für ihre Misshandlungen von Menschen anführen. Sie saßen einfach da und taten absolut nichts, was auch nur von den begabtesten Hasbaristen als schädlich hätte ausgelegt werden können. Und diese Siedler gingen hinein und fügten ihnen völlig unnötiges Leid zu. Das sagt mir, jedenfalls, so viel über das Ausmaß an gehässigem Hass, von dem der Staat Israel aufrechterhalten wird. Es ist eingebacken in die Art und Weise, wie der gesamte Staat funktioniert.“

Ich belasse es dabei, was mit Israel falsch ist, einschließlich seines kriminellen Verhältnisses zu den Vereinigten Staaten. Also, Herr Trump, ich weiß bereits, dass Sie Tiere hassen, genauso wie Sie jeden hassen und sich an jedem rächen wollen, der nicht mit Ihnen übereinstimmt, aber wie ist Ihre Antwort auf die Morde an Kindern und die Vergewaltigungen von Gefangenen sowie die Folter an Babytieren, die nichts Unrechtes getan haben? Was genau ist Ihre Rechtfertigung dafür, die Vereinigten Staaten zu einem Partner und sogar Befähiger der Verbrechen zu machen?

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Geschäftsführender Direktor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Bundessteuer-ID Nr. #52-1739023), die eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse ist P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail lautet inform@cnionline.org.