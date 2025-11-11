Eigentlich wollten wir nur eine 3D-Grafik unseres Flyers zum Masernschutzgesetz von der KI ChatGPT generieren lassen. Die verweigerte jedoch den Dienst mit der Begründung einer medizinischen oder politischen Desinformation. Bei der weiteren Definitionsfindung des Begriffs „Desinformation“ verhedderte sich ChatGTP jedoch immer mehr in ihrer eigenen Argumentationslogik und verstieß gegen ihre eigenen Richtlinien.

Immerhin: Sie kritisierte auch ihre eigene Definition von „Desinformation“ als „Sammelbezeichnung für alle Inhalte, […] die potenziell falsch verstanden oder missbraucht werden könnten, unabhängig davon, ob sie korrekt oder evidenzbasiert sind.“ Und sie gab zu bedenken, dass diese durch den Digital Services Act installierten Filter die ursprüngliche Idee der Aufklärung umkehren und die Fähigkeit einer Gesellschaft schwächen, „Ambiguität, Dissens und Komplexität produktiv auszuhalten“.

Für das am kommenden Wochenende stattfindende Symposium zum Masernschutzgesetz und der damit einhergehenden faktischen Impfpflicht haben wir Flyer erstellt mit ausführlichen medizinischen und juristischen Begründungen für unsere Position.

Aus Bequemlichkeit wollten wir von ChatGPT eine 3D-Grafik für die kommende Website rendern lassen und fragten die KI:

Kannst du auch eine 3D-Ansicht eines Flyers erstellen, wenn ich dir die Vorder- und Rückseite als Bild hochlade?

ChatGPT antwortete: