Ehemaliger Google-Manager warnt: KI könnte bis 2027 die „Hölle auf Erden“ herbeiführen (Video)

The Pulse

Er glaubt, dass KI letztendlich dazu beitragen könnte, eine prosperierende Zukunft zu gestalten. Das Problem ist jedoch, das zu überstehen, was zuerst kommt.

Geschichte Nr. 1 – Militärische Roboterhunde werden bei großen öffentlichen Veranstaltungen in ganz Amerika eingesetzt.

Alles deutet darauf hin, dass dies zu einem festen Bestandteil des Alltags werden wird.

Von der Fußball-WM bis zu den Olympischen Spielen beobachten wir, wie Technologie aus dem Kriegsgebiet in den zivilen Raum vordringt.

Heute sichern sie Stadien.

Morgen könnten sie schon auf den Straßen der Städte patrouillieren.

Stellen Sie sich vor, was eine Regierung mit einer Armee von Roboterhunden anstellen könnte, die öffentliche Räume patrouillieren, Bürger überwachen und Befehle ohne Widerrede ausführen.

Was heute als Veranstaltungssicherheit beginnt, könnte die Realität schnell in etwas verwandeln, das einer „Black Mirror“-Episode ähnelt.

Direkt zum Video in Deutsch:

Sehen Sie sich den vollständigen Bericht von @Zeeemedia an und entscheiden Sie selbst, ob die zunehmende Präsenz von Robotern im Militärstil im Alltag eine Zukunft ist, die es wert ist, akzeptiert zu werden.

REPORT: Military robot dogs are being deployed at major public events across America.



All signs point to this becoming a permanent part of everyday life.



From the World Cup to the Olympic Games, we’re watching battlefield technology move from war zones into civilian spaces.… pic.twitter.com/j7d8IqX1Cj — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 3, 2026

Geschichte Nr. 2 – Ein ehemaliger Google-Manager warnt davor, dass künstliche Intelligenz „15 Jahre Hölle“ auslösen könnte.

Mo Gawdat war mehr als ein Jahrzehnt bei Google tätig und hat den Wettlauf um KI aus nächster Nähe miterlebt.

Ihm zufolge sind die Chatbots, Bildgeneratoren und Produktivitätswerkzeuge, die derzeit die Schlagzeilen beherrschen, lediglich die öffentlich sichtbaren Versionen dieser Technologie.

Hinter verschlossenen Türen, so sagt er, drehe sich der eigentliche Wettlauf um autonome Waffen, Massenüberwachungssysteme, militärische Zielerfassungstechnologie und KI, die in der Lage ist, ihren eigenen Code mit minimaler menschlicher Aufsicht kontinuierlich neu zu schreiben und zu verbessern.

Gawdat warnt davor, dass die nächste Welle der Disruption Millionen von Angestelltenjobs vernichten, die Mittelschicht aushöhlen, den Reichtum in den Händen einer winzigen Elite konzentrieren und soziale Unruhen in einem Ausmaß schüren könnte, wie es die Menschheit seit Generationen nicht mehr gesehen hat.

Dennoch glaubt er, dass KI letztendlich dazu beitragen könnte, eine prosperierende Zukunft zu schaffen.

Das Problem ist jedoch, das zu überstehen, was zuerst kommt.

Sehen Sie sich den vollständigen Bericht von @zeeemedia an, um alle Details zu Gawdats erschreckender Warnung zu erfahren.

REPORT: A former Google executive is warning that artificial intelligence could trigger “15 years of hell.”



Mo Gawdat spent more than a decade inside Google, witnessing the AI race from the inside.



According to him, the chatbots, image generators, and productivity tools… pic.twitter.com/6OmU9pwbVP — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 3, 2026

Geschichte Nr. 3 – Theo Von fragte Dr. McCullough, ob jemand gegen COVID „immun“ sei, und seine Antwort überraschte fast alle.

THEO VON: „Gab es jemanden, der gegen COVID-19 immun war?“

DR. MCCULLOUGH: „Es gibt eine Gruppe von Erwachsenen. Du wirst lachen.“

[Theo Von lauscht gespannt auf die Antwort]

DR. MCCULLOUGH: „Raucher … Sie hatten nur sehr leichte Verläufe. Und sie bekommen kein Long-COVID.“

THEO VON: „Warum?“

MCCULLOUGH: „Weil Raucher einen bestimmten Nikotinspiegel im Blutkreislauf aufrechterhalten … Rauchen blockiert das Spike-Protein. Es ist erstaunlich. Ich dachte, Raucher würden daran sterben.“

THEO VON: „Halten Sie es für eine gute Idee, [Nikotinpflaster] regelmäßig zu verwenden?“

DR. MCCULLOUGH: „Ich denke, [es ist eine gute Idee], wenn sie Long-COVID haben… Nikotin, vergessen Sie nicht, ist ein Nootropikum. Ein Nootropikum ist ein Medikament, das die Gehirnfunktion verbessert… Es macht süchtig, ist aber nicht schädlich für den menschlichen Körper… Nikotinpflaster sind vollkommen sicher.“

Der Clip verbreitete sich schnell viral und erzielte allein auf X mehr als 4 Millionen Aufrufe.

Um es klar zu sagen: Dr. McCullough ermutigt niemanden, mit dem Rauchen anzufangen. Sein Argument ist, dass Nikotin an sich nicht die Hauptursache für die Gesundheitsrisiken des Tabaks ist. Vielmehr argumentiert er, dass Teer und andere giftige Substanzen im Tabakrauch für einen Großteil der Schäden verantwortlich sind.

„Nikotinpflaster sind absolut sicher“, sagt er.

Der Epidemiologe @NicHulscher hat den Beitrag retweetet und mit zusätzlichem Kontext versehen, der Dr. McCulloughs Behauptungen untermauert.

Er schrieb:

„Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass Nikotinpflaster bei einigen Patienten die Long-COVID-Symptome innerhalb von TAGEN vollständig BESEITIGT haben. Das Spike-Protein kapert die nikotinischen Acetylcholinrezeptoren. Nikotin verhindert, dass sich das Spike-Protein an diese bindet, und stellt so die normale Signalübertragung wieder her. Dies gilt wahrscheinlich auch für Long-VACCINE.“

REPORT: Theo Von asked Dr. McCullough if anyone was “immune” to COVID, and his answer caught almost everyone off guard.



THEO VON: “Was there anybody who was immune to COVID-19?”



DR. MCCULLOUGH: “There’s one adult group. You’re going to laugh.”



[Theo Von listens closely for the… pic.twitter.com/rRr27Riaxo — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 4, 2026

Sehen Sie sich unten die gesamte Folge an: