Netanjahu bestätigt, dass Israel „vorerst den Beschuss einstellt“ – lehnt Irans rote Linie ab, den Libanon nicht anzugreifen und weiter Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Israel hat die Warnung des Iran, den Libanon nicht anzugreifen, zurückgewiesen , auch wenn die Luftangriffe offenbar unterbrochen wurden.

, auch wenn die Luftangriffe offenbar unterbrochen wurden. Israelische Regierungsvertreter sagen, die Angriffe auf den Iran seien auf Wunsch von Präsident Trump, der forderte, „mit dem Schießen aufzuhören“, eingestellt worden. Netanjahu bestätigt, dass die Angriffe „vorerst“ eingestellt wurden .

auf Wunsch von Präsident Trump, der forderte, „mit dem Schießen aufzuhören“, eingestellt worden. Netanjahu bestätigt, dass die . Der iranische Außenminister wirft den USA vor, mit Washington zusammenzuarbeiten : „Niemand glaubt, dass das zionistische Regime irgendwelche Maßnahmen ohne vorherige Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten durchführen würde“ (Sprecher des Außenministeriums).

: „Niemand glaubt, dass das zionistische Regime irgendwelche Maßnahmen ohne vorherige Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten durchführen würde“ (Sprecher des Außenministeriums). Der weitläufige Bandar-Imam-Petrochemiekomplex im Iran wurde von der israelischen Luftwaffe bombardiert.

von der israelischen Luftwaffe bombardiert. Die Houthis versuchen, die Meerenge von Bab el-Mandeb für den mit Israel verbundenen Schiffsverkehr zu sperren bzw. drohen damit: Wir verhängen ein vollständiges und totales Verbot der Seeschifffahrt für den israelischen Feind im Roten Meer.

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Israel weist Irans Versuch zurück, eine „rote Linie“ für den Verzicht auf Angriffe auf den Libanon durchzusetzen

Die Libanon-Krise bleibt ein Brennpunkt im Tauziehen zwischen Teheran und Tel Aviv. Die Iraner wollen eine Situation erzwingen, in der jedes umfassendere Friedensabkommen mit den USA direkt an die Erreichung eines dauerhaften Waffenstillstands im Libanon geknüpft ist. Die USA und Israel haben jedoch konsequent versucht, diese Versuche zu vereiteln. Laut Bloomberg:

Israel werde die Hisbollah in Beirut als Vergeltung für weitere grenzüberschreitende Angriffe der vom Iran unterstützten libanesischen Gruppierung angreifen, erklärt Israels Verteidigungsminister in einer Stellungnahme und weist damit eine Drohung Teherans zurück, aus Solidarität mit dem Libanon erneut Raketensalven abzufeuern.

„Jeder iranische Versuch, den Libanon bei Angriffen auf Israel mit dem Iran zu verknüpfen, wird mit einer gewaltsamen Reaktion beantwortet werden, wie es gestern geschehen ist“, sagt Verteidigungsminister Israel Katz und bezieht sich dabei auf einen Luftangriff in der libanesischen Hauptstadt, der iranische Raketenangriffe auf israelische Ziele ausgelöst hatte. Sollte die Hisbollah Israels nördliche Gemeinden angreifen, „wird dies zu einem Angriff auf Dahieh führen“, sagt er und bezieht sich dabei auf einen Vorort von Beirut, in dem die Hisbollah starke Unterstützung genießt.

Dennoch hat Israel am späten Montag (Ortszeit) deutlich gemacht, dass es die Angriffe auf den Iran und den Libanon „vorerst“ einstellt, nachdem Präsident Trump zu sofortiger Zurückhaltung aufgerufen hatte.

UPDATE: In their Sunday call, Trump asked a Bibi not to attack Iran. Bibi wanted to respond, so Trump said to keep any retaliation limited and don't let the conflict escalate.



Israel attacked Iran.



On Monday, Trump asked Bibi to end attacks on Iran. Bibi agreed.



No yelling. — Alex Ward (@alexbward) June 8, 2026

Übersetzung von „X“: UPDATE: In ihrem Telefonat am Sonntag bat Trump Bibi, Iran nicht anzugreifen. Bibi wollte reagieren, also sagte Trump, jede Vergeltung begrenzt zu halten und das Konfliktgeschehen nicht eskalieren zu lassen. Israel griff Iran an. Am Montag bat Trump Bibi, die Angriffe auf Iran zu beenden. Bibi stimmte zu. Kein Geschrei.

Israel stellt Angriffe auf den Iran „vorerst“ ein

„Nachdem der Iran Israel angegriffen hatte, wies ich die IDF an, militärische und wirtschaftliche Ziele im gesamten Iran anzugreifen“, erklärte Netanjahu in einer neuen Stellungnahme am Montag. „Vorerst ist das Feuer eingedämmt, denn nachdem wir das Terrorregime in Teheran angegriffen hatten, hat es seine Angriffe auf uns eingestellt. Sollte das Terrorregime im Iran den Fehler begehen, uns erneut anzugreifen, werden wir mit Gewalt reagieren.“ Die wichtigsten Aussagen von Netanjahu:

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte am Montag, Israel habe seine Angriffe sowohl auf den Iran als auch auf die Hisbollah im Libanon eingestellt, nachdem das iranische Militär bekannt gegeben hatte, seine Operationen einzustellen.

In einer kurzen Erklärung am Montag sagte Netanjahu: „Der Iran und die Hisbollah sind schwächer denn je, und wir sind stärker denn je – aber unser Kampf gegen sie ist noch nicht vorbei.“

Nachdem er beide Gegner bombardiert hatte, fügte er hinzu: „Im Moment ist das Feuer eingestellt.“

Das iranische Militärhauptquartier antwortet: „Sollten die Aggressionen und feindseligen Handlungen andauern – auch im südlichen Libanon – werden weitaus strengere und entschlossenere Maßnahmen als zuvor folgen“, hieß es laut iranischen Staatsmedien.

Und als deutliches Zeichen dafür, dass der Schlagabtausch eingestellt wurde:

Der Iran teilt mit, dass die Flugbeschränkungen aufgehoben wurden und sich der Luftraum wieder normalisiert hat: Staatsmedien

Israel unterbricht Angriffe auf den Iran auf Trumps Bitte hin

Der israelische Nachrichtensender N12 berichtet, dass Israel seine Angriffe auf den Iran auf Bitte von Präsident Trump einstellt. Es gibt zahlreiche erste Berichte, wonach die israelischen Streitkräfte die Angriffe, die über Nacht bis zum Montagmorgen andauerten und unter anderem einen Angriff auf einen großen petrochemischen Komplex umfassten, tatsächlich unterbrechen. Die jüngsten israelischen Meldungen enthalten jedoch laut Bloomberg eine Warnung bezüglich der Lage im Libanon:

Ein hochrangiger israelischer Beamter erklärt, Israel stelle die Angriffe im Iran auf Wunsch von Donald Trump ein, bestätigt jedoch, dass die Operationen im Südlibanon in den kommenden Tagen mit voller Intensität fortgesetzt werden. Der Beamte warnt zudem, dass Dahieh in Beirut zum Ziel werden könnte, sollten die Angriffe auf israelische Siedlungen und Zivilisten anhalten.

Es gibt zudem neue Berichte (via CBS), wonach Trump keine US-Verteidigungsmaßnahmen angeordnet habe, um Israel vor den jüngsten iranischen Raketenangriffen zu schützen – den ersten gegen Israel seit dem Waffenstillstand Anfang April.

Unterdessen erklärt der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baqaei, in einer neuen Mitteilung: „Zweifellos … lassen sich die Handlungen des zionistischen Regimes in der Region nicht von der Politik der USA trennen.“ Teheran weist die Versuche der Trump-Regierung zurück, die USA von den israelischen Aktionen zu distanzieren: „Niemand glaubt, dass das zionistische Regime irgendwelche Aktionen ohne vorherige Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten durchführen würde“, fügte Baqaei hinzu.

Trump: „Hört auf zu schießen“

Eine große Frage bleibt, ob diese Eskalation zu größeren Kämpfen, bei denen es zu den ersten direkten Angriffen zwischen dem Iran und Israel seit Inkrafttreten des Waffenstillstands im April kam, nur von kurzer Dauer sein wird oder ob sie andauern und zu einem anhaltenden Krieg eskalieren wird.

Bislang deutet die Lage darauf hin, dass sie nur von kurzer Dauer sein könnte, nachdem Präsident Trump am frühen Montagmorgen Israel und den Iran in einem Beitrag auf Truth Social dazu aufgefordert hat, sofort mit dem „Schießen“ aufzuhören. Er betonte zudem, dass dies „schnell“ geschehen müsse, und spricht weiterhin von einem „endgültigen“ Friedensabkommen – das derzeit so fern wie eh und je erscheint. Der Iran signalisiert, dass er bereit ist, zum Waffenstillstand zurückzukehren, doch Israel droht erneut den Vororten von Beirut.

Hier ist, was Trump schrieb in einigen kurzen Beiträgen am Montag:

Israel und der Iran müssen sofort aufhören zu „schießen“ … und:

Beide Seiten, Israel und der Iran, streben einen sofortigen WAFFENSTILLSTAND an! Die abschließenden Verhandlungen über den „Frieden“ laufen, sofern ihnen nicht Unwissenheit oder Dummheit im Weg stehen. Die Blockade bleibt bestehen und in vollem Umfang in Kraft, bis ein „endgültiges Abkommen“ erzielt wird. Die Dinge sollten zügig vorangehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!

Große Runde israelischer Vergeltungsluftangriffe auf den Iran

Es sind Videos von Israels weiteren Tagesangriffen auf Ziele im gesamten Iran aufgetaucht, nachdem der Iran am Sonntag als Reaktion auf die erneuten Luftangriffe der IDF auf Beirut eine Welle ballistischer Raketen auf Israel abgefeuert hatte.

BREAKING NEWS: Israel is striking targets in Iran.



The Israeli Air Force carried out heavy strikes across Iran. About 15 targets in total. pic.twitter.com/3dlaht2nm5 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) June 8, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Israel greift Ziele im Iran an. Die israelische Luftwaffe führte schwere Angriffe im gesamten Iran durch. Insgesamt etwa 15 Ziele.

Derzeit behauptet Teheran, die aktuelle Runde sei beendet, da die iranischen Streitkräfte laut der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Fars das Ende der Militäroperationen gegen Israel verkündet haben, gleichzeitig aber vor „härteren“ Angriffen warnen, sollte Israel seine Angriffe auf den Libanon wieder aufnehmen.

Das Hauptquartier von Khatam al-Anbiya formulierte die jüngste Rechtfertigung der Islamischen Republik wie folgt: „Nach den Aggressionen und Schandtaten des brutalen zionistischen Regimes im Südlibanon und im Gebiet von Dahieh, die mit Unterstützung des kriminellen Amerikas durchgeführt wurden, haben die mächtigen Streitkräfte der Islamischen Republik Iran zur Unterstützung des unterdrückten libanesischen Volkes diesem Regime eine schmerzhafte Antwort erteilt.“ Und es gibt eine neue Botschaft des iranischen Präsidenten Pezeshkian, in der es heißt:

„Diplomatie und Verteidigung sind die beiden Flügel der nationalen Macht; wir haben weder das Feld noch den Verhandlungstisch verlassen… Wir werden die Rechte der Nation mit Autorität verteidigen und werden angesichts keiner Bedrohung zurückweichen.“

Riesiger iranischer Petrochemiekomplex getroffen

Israel sorgte jedoch dafür, vor einer möglichen Entspannung deutliche Spuren zu hinterlassen. Das israelische Militär bestätigte, dass es am Montag den weitläufigen iranischen Petrochemiekomplex Mahshahr angegriffen habe – der erste Angriff auf diese strategisch wichtige Anlage seit dem Waffenstillstandsabkommen vom 7. April.

Der Petrochemiekomplex Bandar Imam, wie er offiziell heißt, gilt weithin als eines der Kronjuwelen des iranischen Energiesektors. Der weitläufige Komplex liegt in der Nähe der südlichen Stadt Mahshahr und von Bandar Imam Khomeini – einem wichtigen Industriehafen am Persischen Golf – und besteht laut dem iranischen Ölministerium aus mehr als 50 separaten petrochemischen Anlagen, die jährlich rund 72 Millionen Tonnen Produkte herstellen.

The Israel Defense Force (IDF) released color footage of strikes on an Iranian air defense system in Iran. Per the IDF release, Israel has gained relative air superiority over western and central Iran and have struck a number of air defense systems in these areas. pic.twitter.com/WjEPzqSu3H — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Übersetzung von „X“: Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben Farbfilmmaterial von Angriffen auf ein iranisches Luftabwehrsystem im Iran veröffentlicht. Laut der Veröffentlichung der IDF hat Israel eine relative Luftüberlegenheit über dem Westen und Zentrum Irans erlangt und eine Reihe von Luftabwehrsystemen in diesen Gebieten angegriffen.

Iranische Staatsmedien berichteten, dass eine bestimmte Anlage, das Petrochemiewerk Karun, am Montagmorgen zweimal getroffen wurde. Während ein lokaler Beamter gegenüber Fars erklärte, es seien keine Opfer gemeldet worden, erlitt die Anlage erhebliche strukturelle Schäden.

IRGC: „Gefährliches Spiel“

Die Reaktion des iranischen Elite-Militärkorps erfolgte umgehend und bedrohlich. Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden verurteilte den präzisen Angriff als ein „gefährliches Spiel“ – und drohte offen damit, den Umfang seiner Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel auszuweiten, wobei ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass künftige Ziele auch energiebezogene Standorte umfassen würden.

Israel hat bereits eine visuelle Karte der Angriffe erstellt, auf der die Ziele zu sehen sind, die es in der Nacht auf Montag im Iran getroffen hat:

The latest wave of strikes in Iran involved dozens of fighter jets targeting the regime's strategic defense systems. pic.twitter.com/A2mBGwd9LU — Open Source Intel (@Osint613) June 8, 2026

Übersetzung von „X“: Die neueste Angriffswelle im Iran umfasste Dutzende von Kampfflugzeugen, die die strategischen Verteidigungssysteme des Regimes ins Visier nahmen.

Da beide Seiten die Grenzen des Waffenstillstands vom April bis zum Äußersten ausreizen, ist das Makrorisiko für die regionale Energieinfrastruktur offiziell wieder in den Vordergrund gerückt, während Trump verzweifelt versucht – oder zumindest den Anschein erweckt –, beide Seiten vom Abgrund zurückzuholen.

Die lebenswichtige Meerenge von Bab el-Mandeb (Rotes Meer) in Gefahr: Houthis verhängen „totales Verbot“ für israelische Schiffe

An der Front der maritimen Engpässe haben die vom Iran unterstützten Houthis ein vollständiges Verbot für israelische Schiffe im südlichen Roten Meer verhängt und gewarnt, dass jedes israelische Schiff (oder damit verbundenes Schiff) als militärisches Ziel betrachtet werde:

„Erstens: Wir verhängen ein vollständiges und totales Verbot der Seeschifffahrt für den israelischen Feind im Roten Meer, und wir betrachten alle feindlichen Bewegungen ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Erklärung als militärische Ziele für unsere Streitkräfte.“

Die Erklärung fuhr fort: „Zweitens: Wir bekräftigen, dass wir Eskalation mit Eskalation begegnen werden und dass unsere militärischen Operationen entsprechend den Ereignissen, dem Kampfverlauf und in Zusammenarbeit mit der Achse des Dschihad und des Widerstands eskalieren werden.“

Die Ankündigung ähnelt der Kampagne der Houthis Ende 2023, als Rebellenkräfte Schiffe angriffen, die mit Israel in Verbindung standen oder auf dem Weg zu israelischen Häfen in oder um die Bab-el-Mandeb-Meerenge waren. Sie stellten die Angriffe als Vergeltung für den Gaza-Krieg dar. Eine mögliche Störung der Bab-el-Mandeb-Meerenge im südlichen Roten Meer wird die Probleme für den globalen Seehandel nur noch verschärfen, da es sich um eine kritische Seeroute für den Handel zwischen Asien und Europa sowie für Energieexporte aus der Golfregion handelt.

An ihrer engsten Stelle ist die Meerenge etwa 18 Meilen breit, was Handelsschiffe außerordentlich anfällig für Selbstmorddrohnen, Raketen, Minen und kleine Boote macht.

Weitere Schlagzeilen/Neueste Entwicklungen

via Newsquawk…

ZUSAMMENFASSUNG DES WOCHENENDES IM NAHEN OSTEN

Israel führte am Sonntag Luftangriffe auf mehrere Wohnhäuser im Beiruter Stadtteil Dahiya durch, wobei das Militär angab, ein Kommandozentrum der Hisbollah ins Visier genommen zu haben.

Der Iran startete am Sonntagabend vier Angriffswellen gegen Israel als Vergeltung für einen israelischen Angriff auf Beirut, der seiner Aussage nach „alle roten Linien überschritten“ habe, und drohte mit verheerenden Schlägen, sollte Israel seine Operationen im Libanon ausweiten. Der Iran signalisierte eine Einstellung der Angriffe, sollte Israel von weiteren Angriffen absehen, schwor jedoch stärkere Vergeltungsmaßnahmen, sollte Israel zurückschlagen, und sperrte seinen westlichen Luftraum bis auf Weiteres.

Die IRGC teilte mit, dass der Luftwaffenstützpunkt Ramat David von ballistischen Raketen getroffen wurde und dass künftige Angriffe auf regionale Einrichtungen der USA und Israels abzielen würden, während die Tehran Times Berichte über Raketenangriffe auf einen US-Luftwaffenstützpunkt in Jordanien anführte.

Der israelische Premierminister Netanjahu soll nach den jüngsten Entwicklungen Sicherheitskonsultationen abgehalten haben, während das israelische Militär erklärte, die vom Iran abgefeuerten Raketen seien abgefangen worden, obwohl der Iran einen erfolgreichen Angriff auf Nordisrael behauptete.

US-Präsident Trump sagte, er habe eigentlich ankündigen sollen, dass diese Woche ein Abkommen mit dem Iran unterzeichnet werde, und nun sei dies geschehen, während er den Iran aufforderte, den Raketenbeschuss einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Trump erklärte zudem, er sei nicht glücklich darüber, dass Israel Beirut angegriffen habe, und dass Israels Angriffe nicht mit den USA abgestimmt worden seien. Darüber hinaus sagte Trump, er werde den israelischen Premierminister Netanjahu anrufen, um ihm zu sagen, er solle den Iran nicht als Vergeltung angreifen, und merkte an, dass man kurz vor einem endgültigen Abkommen stehe, das er nicht zunichte machen wolle.

Die USA griffen am Samstag iranische Küstenüberwachungsanlagen an, nachdem sie Drohnen abgeschossen hatten, die in Richtung der Straße von Hormus gestartet waren. Das US-Militär teilte mit, der Iran habe Raketen und Drohnen in Richtung Kuwait und Bahrain abgefeuert, während Drohnen auch auf vier Handelsschiffe in der Straße von Hormus abgefeuert worden seien.

Rezaei, der Militärberater des obersten Führers des Iran, sagte, der iranische Angriff auf Israel am Sonntag diene als Warnung an Israel, die Angriffe auf Beirut einzustellen, und warnte gleichzeitig vor einer weiteren Reaktion auf die Aggression.

EUROPÄISCHE MORGEN-AKTUELLEN ZUM IRAN-KONFLIKT

US-Präsident Trump schrieb: „Israel und der Iran müssen sofort aufhören zu schießen.“

US-Präsident Trump sagte, der israelische Premierminister Netanjahu werde keine andere Wahl haben, als jedes Abkommen zu akzeptieren, das die USA mit dem Iran aushandeln, da er das Sagen habe. Trump erklärte, die iranischen Angriffe hätten seinen Wunsch, die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran abzuschließen, nicht geändert, und er glaube, dass das Abkommen weitergehe, aber man werde sehen, was passiere, und er würde einen Kommandoraid auf den Iran in Betracht ziehen, falls ein Abkommen scheitere, so die FT.

Die USA forderten Israel auf, sich einige Tage zurückzuhalten, um Raum für eine Einigung zu schaffen, mit einem gemeinsamen Aktionsplan für den Fall, dass die Gespräche scheitern. Tasnim berichtete separat unter Berufung auf den israelischen Sender Channel 12, dass der israelische Ministerpräsident Netanjahu während eines Telefonats versucht habe, Einwände gegen die Aufforderung von US-Präsident Trump zu erheben, nicht auf den Iran zu reagieren, diese aber letztendlich akzeptiert habe.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, Washington sei für die aktuelle Situation verantwortlich, da es Vertragspartei des Waffenstillstandsabkommens sei und der Waffenstillstand von den gegnerischen Seiten kontinuierlich und wiederholt verletzt worden sei. Es werden Maßnahmen ergriffen, wann immer dies zur Verteidigung der Interessen des Landes als notwendig erachtet wird. Zum Waffenstillstandsabkommen sagte der Sprecher, dass die Beendigung des Krieges im Libanon Teil des Abkommens sei und dass bei einem Verstoß gegen diese Klausel auch der diplomatische Weg beeinträchtigt werde. Darüber hinaus erklärte er, dass der Austausch von Botschaften mit den USA andauere und Pakistans Innenminister Teheran besucht habe, um die Verhandlungen voranzutreiben. Abschließend sagte er, dass man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht über die Themen angereichertes Uran oder Anreicherung spreche.

Die iranische IRGC erklärte, dass Israel durch Angriffe auf zivile Ziele und die Ölindustrie ein gefährliches Spiel begonnen habe, das alle Energieziele in der Region erfassen werde, und dass die Folgen für die Weltwirtschaft bei den USA lägen. Die iranische IRGC fügte hinzu, dass man bereit sei, Operationen an allen Fronten durchzuführen, und dass die Reaktion auf der Grundlage verschiedener feindlicher Szenarien geplant worden sei.

Eine iranische Quelle sagte, dass „der Iran auf einen langwierigen Krieg vorbereitet ist … Die kommenden Tage werden zeigen, dass die Berechnungen der Israelis und Amerikaner immer falsch sind“, berichtete Tasnim.

Ein hochrangiger Berater des iranischen Obersten Führers erklärte am Sonntag, Teheran habe gedroht, die Meerenge von Bab al-Mandab zu blockieren, sollte Israel seine Angriffe eskalieren lassen, wie CNN unter Berufung auf IRIB berichtete.

Die jemenitischen Houthis verkünden ein vollständiges und totales Verbot der israelischen Seeschifffahrt im Roten Meer. Die Houthis übernahmen zudem die Verantwortung für einen Raketenangriff in Israel und erklärten, das Verbot der Schifffahrt für den Feind sei ein erster Schritt und die Gruppe sei auf weitere Maßnahmen gegen jede Eskalation vorbereitet.

Ein israelisches Projektil traf eine iranische Petrochemieanlage, wobei die Karun-Petrochemieanlage in der Provinz Khuzestan beschädigt wurde.

Die israelische Armee rechnet damit, dass der Schlagabtausch mit dem Iran noch mehrere Tage andauern wird, berichtete Al Hadath.

Der israelische Minister Smotrich wird voraussichtlich bei der nächsten Sitzung des Sicherheitskabinetts vorschlagen, dass Israel auf jede auf Israel abgefeuerte iranische Rakete mit einem Angriff auf 20 bis 30 Gebäude im Beiruter Stadtteil Dehaya reagieren soll, berichtete der Journalist Stein.

Das israelische Militär teilte mit, die israelische Luftwaffe habe militärische Ziele des iranischen Regimes im Westen und Zentrum des Iran angegriffen.

Den ganzen Montag über gab es im Iran Berichte über laute Explosionen in Teheran, Tabriz, Isfahan, Kermanshah und Karaj, während Explosionen Berichten zufolge auch im Südlibanon zu hören waren. Darüber hinaus berichteten einige arabische Quellen von Explosionen auf dem Prince-Sultan-Luftwaffenstützpunkt in Zentral-Saudi-Arabien, eine Beteiligung wurde jedoch vom Iran dementiert.

Laut Tasnim wurde ein Drohnenangriff aus dem Jemen auf israelische Ziele gemeldet.

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