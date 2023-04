Ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler der Weltbank: Frankreich in Flammen und überall »Brände«. Wer steckt dahinter? »Männer in Schwarz«

Peter Koenig

Die heutige Tragödie ist, dass niemand die Punkte miteinander verbindet. Kein Analytiker. Kein Journalist. Alle konzentrieren sich auf das Feuer und niemand fragt, was dahinter steckt. Wie hängt das eine Feuer mit dem anderen zusammen?

Seit Wochen steht Frankreich in Flammen. Es scheint, als ob Frankreich gegen Macrons umstrittene Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre kämpft. Klingt nicht nach einer so großen Sache, um Frankreich niederzubrennen – oder doch?

Die meisten Länder in Europa und anderswo haben ein gleiches oder höheres Rentenalter. Frankreichs Gewerkschaften haben lange und hart dafür gekämpft, das Rentenalter auf 62 Jahre zu begrenzen, ab dem die Arbeitnehmer Anspruch auf eine staatliche Rente haben werden. Weitere Erhöhungen auf 66 Jahre und höher bis 2028 und darüber hinaus sind bereits geplant und tragen zu den Demonstrationen bei.

Dies könnte sich auch auf andere Länder auswirken, da das Durchschnittsalter unserer Gesellschaft steigt und die Rentenkassen erschöpft sind. Im Falle Frankreichs hat sich der überschuldete französische Haushalt still und leise in die Rentenkasse gegraben. Die grenzenlose Lieferung von Geld und Waffen an die Ukraine, um die Russen zu töten, hat dazu beigetragen, die französischen Ressourcen zu erschöpfen.

Was der Mainstream verschweigt, ist, dass die Franzosen auch gegen die NATO protestieren. Eine Mehrheit der Franzosen möchte aus der NATO austreten, so wie es 1967 der Fall war, als Präsident De Gaulle die NATO verließ. Im Jahr 2009 trat Frankreich unter dem damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy, der ein „Gelehrter“ der „Akademie“ für junge globale Führungskräfte (YGL) von Klaus Schwab, WEF, ist, wieder der NATO bei.

Vor diesem Hintergrund ist die grausame Gewalt, die seit Wochen auf französischen Demos zu beobachten ist, in keiner Weise gerechtfertigt. Es gibt gewalttätige „Infiltrationen“ von außen in diese Proteste, die friedlich begonnen haben.

Haben Sie die Männer in Schwarz gesehen? Mit Gesichtsmasken und allem? Die Gewalt säen, indem sie Autos, Reifen, Geschäfte – und mehr – in Brand stecken, die Polizei provozieren und Macrons Befehle an die Polizei rechtfertigen, hart zu sein und unerbittlich, gnadenlos und gewalttätig gegen die Demonstranten vorzugehen?

Die Stärke der Polizeipräsenz in Paris. (Lizensiert unter CC BY-SA 4.0)

Stellen Sie eine Verbindung zur G20-Konferenz 2017 in Hamburg her – wo die friedlichen Krawalle am 6. Juli plötzlich in Gewalt umschlugen, als mehr als 160 Polizisten bei Zusammenstößen mit Demonstranten verletzt und mehr als 75 Menschen festgenommen wurden.

Auch in Hamburg gab es plötzlich eine Gruppe von „Männern in Schwarz“, die Gewalt säten, nicht unähnlich dem, was in Paris und anderen französischen Städten zu beobachten ist. Das erlaubte der damaligen Bundeskanzlerin Merkel, das härteste Verhalten der deutschen Polizei mit Wasserwerfern und Schlagstöcken zu mobilisieren.

Die Regierungen selbst führen Gewalt in friedliche Proteste ein, um den Demonstranten die Schuld zu geben und Polizeigewalt zu rechtfertigen.

Diese gewalttätigen Einmischungen in friedliche Proteste werden in der Regel von Soros‘ „Open Society Foundation“, Gates, Welcome Trust und anderen finanziert. Sie alle stehen dem Weltwirtschaftsforum (WEF) und der dahinter stehenden finanziellen Machtelite nahe.

Äußerste Unterdrückung der Menschen ist der Name des Spiels.

Wir befinden uns mitten in der Umsetzung des WEF von The Great Reset, auch bekannt als UN Agenda 2030.

Die Umsetzung schreitet mit Warp-Geschwindigkeit voran, da der Großteil der Bevölkerung noch schläft.

Der Punkt ist, dass sie uns immer warnen. Aber wir schenken ihnen keine Beachtung, denn jede Sekte – und dies ist eine Sekte, man kann sie auch als Todeskult bezeichnen – muss, um erfolgreich zu sein, ihre Handlungen, ihren Verrat an der Menschheit ankündigen.

Doch der Großteil der Menschen ist immer noch ahnungslos.

Wenn alles vorbei ist, wird es nichts nützen, zu sagen: „Wir haben es nicht gewusst“. Das ist völlig inakzeptabel.

Wissenschaftler und gewöhnliche Menschen kommen an die Öffentlichkeit und sagen die Wahrheit, zu Millionen und immer mehr. Wir sollten zumindest den Mut aufbringen, zuzuhören und zuzugeben, dass wir belogen wurden und dass es jetzt höchste Zeit ist, unsere Augen zu öffnen und Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Verbrechen an der Menschheit zu stoppen.

Es gibt KEINE Zufälle.

Die Verbindung zu dem massiven Verkehrsstreik, der vor einer Woche in Deutschland stattfand, sollte ebenfalls hergestellt werden. Die Arbeitnehmer fordern angesichts der hohen Inflation Lohnerhöhungen. Die Gewerkschaftsbosse nannten die geforderten Erhöhungen „eine Frage des Überlebens“, während die Unternehmensleitung die Streiks als „völlig überzogen“ bezeichnete.

The Local, Deutschlands englischsprachiger Nachrichtensender, berichtete Ende letzter Woche, dass die Gewerkschaften und deutsche Beamte in ihrer dritten Runde der Lohnverhandlungen in dieser Woche keine Einigung erzielen konnten. Ist dies der Beginn einer langfristigen Streikwelle?

Dies sind die stärksten, wirtschaftlich und sozial folgenreichsten und schädlichsten Streiks, die Deutschland seit Jahrzehnten erlebt hat.

Warum gerade jetzt?

Ein Teil der „Reset Agenda“ plant die Zerstörung der europäischen Wirtschaft, beginnend mit einer buchstäblichen Deindustrialisierung Deutschlands – dem führenden Land in der EU.

Warum sonst, glauben Sie, hat die Biden-Administration die Nord-Stream-Pipelines in die Luft gejagt? – Damit die Deutschen, die diesem Verbrechen rundum zustimmen, der deutsche Bundeskanzler Olav Scholz und auch die deutsche Staatsangehörige, Frau Ursula von der Leyen, ungewählte Chefin der Europäischen Kommission (EK), nicht in letzter Minute Zweifel haben und ihre Zustimmung zur Zerstörung zurückziehen können.

Wie wir wissen, hat die UNGEWÄHLTE EG das Sagen in Europa, und zwar über das Europäische Parlament hinaus, das nichts weiter ist als ein Schein, eine Nebelwand – ein Ablenkungsmanöver, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Einige Analysten sagen voraus, dass der WEF, wenn er den Reset durchsetzen könnte, Europa in die „Steinzeit“ zurückwerfen würde, was unsägliches Elend, Arbeitslosigkeit, Nahrungsmittel- und Energieknappheit, Hyperinflation, Hungersnot, Tod, massenhaften Tod verursachen würde. – Das ist von den Eugenisten WEF, Gates, Soros, Rockefellers und anderen gewollt. Es ist eines der Ziele des Reset / Agenda 2030: Genozid.

Wenn wir, das Volk, „wir wussten es nicht“ Zuschauer sind, sind wir mitschuldig an dem Verbrechen.

Kein Zufall – mehr Proteste und mehr Punkte, die man verbinden kann.

Beispiel Italien

Ebenfalls im März beginnen die Proteste in Mailand und breiten sich in ganz Italien aus, weil die Regierung die Rechte gleichgeschlechtlicher Eltern einschränkt. Siehe dies – Le Monde (18. März 2023).

In Mailand und anderswo gingen die Menschen auf die Straße, nachdem die Stadt auf Anweisung der rechtsextremen Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die Registrierung von Kindern gleichgeschlechtlicher Paare eingestellt hatte.

Nachdem die Menschen jahrelang von der Woke- und der unaussprechlichen LGBTQ-Agenda indoktriniert wurden (LGBTQ bedeutet: lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, queere oder fragende Personen oder die Gemeinschaft), sehen sie sich nun von der konservativen Regierung Meloni in ihren Rechten beschnitten.

Auch hier haben sie – die Mehrheit der Menschen weltweit – keine Ahnung, was wirklich hinter dieser LGBTQ-Propaganda steckt. Es handelt sich um die eugenistische Agenda, die ebenfalls weitgehend von der Soros Open Society Foundation, Gates, Rockefeller und dem WEF finanziert wird. Schwule Menschen haben keine Kinder.

Dies fällt in die Kategorie der giftigen Covid-„Impfungen“, die Hunderte Millionen von Verletzungen und Tod verursachen. Diese In jektionen sind auch für den enormen Anstieg der Unfruchtbarkeit bei Frauen und Männern verantwortlich, der allein in Deutschland im Jahr 2022 bis zu 37% erreicht hat.

Wir sprechen hier von einer massiven, aber massiven Bevölkerungsreduktion. Verbrechen gegen die Menschheit, begangen vor unseren Augen. Und viele von uns wollen das nicht sehen. Die Meloni-Regierung hat recht, wenn sie diesem Verbrechen ein Ende setzt.

Verbinden Sie die Punkte, von den Protesten zu The Reset / Agenda 2030.

Kein Zufall sind auch die Proteste in Georgien – wie The Guardian am 9. März 2023 berichtete.

Was hat die Proteste ausgelöst?

Tausende Mensch gingen in der georgischen Hauptstadt Tiflis auf die Straße, nachdem das Parlament einen Gesetzesentwurf gebilligt hatte, den Kritiker als „russisches Gesetz“ bezeichneten und der die Pressefreiheit einschränken und Georgiens Bemühungen um eine EU-Mitgliedschaft untergraben würde.

Das von der regierenden Partei Georgischer Traum unterstützte Gesetz sieht vor, dass alle Organisationen, die mehr als 20 % ihrer Mittel aus dem Ausland erhalten, sich als „ausländische Agenten“ registrieren lassen oder mit hohen Geldstrafen rechnen müssen.

Was ist an diesem Gesetz so schlimm? – Der Westen misst, wie üblich, mit zweierlei Maß. Während diese Zeilen geschrieben werden, erwägt die EU ein ähnliches Gesetz – siehe diesen Artikel von POLITICO (13. März 2023).

Solche Gesetze gibt es bereits in den USA und Australien.

Zurück zu Georgien – nach zwei Tagen breit angelegter Proteste kündigte die Traum-Partei an, sie werde den Gesetzentwurf „bedingungslos zurückziehen“. Der Grund dafür war, dass die Demonstranten behaupteten, es handele sich um die Nachahmung eines „russischen Gesetzes“. Russland hatte ein solches Gesetz 2012 verabschiedet, nachdem festgestellt worden war, dass aus dem Ausland finanzierte Nichtregierungsorganisationen (NRO) als Spionageagenten für die Länder tätig sind, die sie finanzieren.

In der heutigen russlandfeindlichen Welt möchte niemand mit Russland in Verbindung gebracht werden – das sorgt für einen „schlechten Ruf“. Die georgische Regierung stellt sich also lieber auf die Seite des korrupten Westens, als ihre eigenen Interessen zu schützen – und setzt das Gesetz außer Kraft, um die Demonstranten zufriedenzustellen.

Wer glaubt, dass diese Proteste nicht vom Westen finanziert wurden, und zwar von den immer gleichen Verdächtigen, die bereits erwähnt wurden, ist ein Narr.

Proteste im März

Sie fragen sich vielleicht auch, warum all diese Proteste im März stattfinden. Sekten setzen viel auf „Symbolik“ und „Aberglauben“.

Hat es vielleicht damit zu tun, dass der Name März vom lateinischen Wort Martius abgeleitet ist, benannt nach Mars, dem römischen Gott des Krieges. Martius war der Name des ersten Monats im ursprünglichen römischen Kalender. Der März ist der erste von mehreren Monaten, die nach einem Gott benannt sind. Wir leben in einem ständigen Krieg, nicht wahr?

Toulouse (Okzitanien) am 28. März. (Lizensiert unter CC BY-SA 4.0)

Zurück zu Frankreich

Einer der Gründe, warum Macron so hartnäckig an der Rentenreform festhält und sie sogar durch ein sehr unpopuläres Präsidialdekret anstelle des Parlaments verabschiedet hat, ist, dass der französische Rentenfonds schon seit Langem erschöpft ist. Die Reform darf nicht scheitern.

Abgesehen von einem überzogenen Haushalt werden Milliarden von oben (Biden-Administration und WEF als Vertreter der Finanzriesen) angewiesen, entweder direkt an die korrupte ukrainische Regierung zu überweisen oder an Waffenhersteller zu fließen, die die Ukraine beliefern – um Russen zu töten.

Jeder weiß, wie schamlos unehrlich die ukrainische Regierung ist, aber keine der europäischen Washington/NATO-Marionetten wagt es, dies auszusprechen.

Das Endziel ist in der Tat, dass der Westen das riesige und rohstoffreiche russische Territorium übernimmt.

Das wird nicht geschehen. Das ist in den letzten mehreren hundert Jahren nie geschehen.

Und mit der zwielichtigen Führung der Europäischen Union und der NATO am Ruder wird es noch weniger passieren.

Die Gerechtigkeit hat ihren Willen.

Aber die Schulden werden sich in diesem westlichen pyramidenförmigen, auf dem Dollar basierenden Geldsystem anhäufen. Das gilt für den Westen im Allgemeinen. Andere Länder als Frankreich werden sich in einer ähnlichen Situation befinden.

Unüberschaubare Schulden.

Dies ist der ideale Zeitpunkt, um eine programmierbare digitale Zentralbankwährung (CBDC) einzuführen und alle Schulden auf einmal zu tilgen. Siehe auch dies.

Das ist der Plan. Programmierbar bedeutet totale Kontrolle über die Menschheit. CBDC kann verfallen, teilweise oder ganz blockiert werden, je nach dem Verhalten der Menschen.

Die Arbeiterklasse, die nutzlosen Esser – (WEF’s Harari) – trägt die Hauptlast da die arbeitenden Menschen sukzessiv durch Roboter und künstliche Intelligenz (KI) ersetzt werden sollen.

Die reale Wirtschaft funktioniert so nicht.

Bis diese Botschaft zu den von Gier getriebenen Eliten durchdringt, wird noch viel Leid geschehen müssen.

Seien wir in Gedanken und in Solidarität bei den Menschen, die für ihr Recht, ihr Recht zu leben, kämpfen – überall auf der Welt, nicht nur in Frankreich – schließen wir uns zusammen und bewirken eine gigantische Veränderung für die Menschheit.

Sobald die Polizei und das Militär aufwachen und sich auf die Seite des Volkes stellen, sobald sie erkennen, dass sie Teil von „Wir, das Volk“ sind, ist das Spiel vorbei – „ihr“ – der Kampf der Elite ist verloren.

In der Zwischenzeit sollten wir vielleicht darüber nachdenken, Parallelgesellschaften und -wirtschaften außerhalb des derzeitigen sozioökonomischen Systems aufzubauen. Zivilisationen sind schon früher gekommen und gegangen. Es heißt, dass wir die fünfte oder sechste Zivilisation sind.

Zugegeben, es ist eine Herausforderung, aber nicht unüberwindbar, weil wir alle auf ein höheres Bewusstsein hinarbeiten.

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang in der ganzen Welt tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Instituts der Renmin Universität in Peking.