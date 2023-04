Geplatzte Bombe, die jedes Land hören sollte: US-Senator Marco Rubio liefert versehentlich ein großartiges Argument, das gegen den US-Dollar spricht

Caitlin Johnstone

Einige Manager des Imperiums sind so dreist, die Welt beherrschen zu wollen, dass sie ihre Position gelegentlich so direkt äußern, dass es klingt, als hätte ein Antiimperialist sie gesagt.

Ein solches Beispiel haben wir letzten Mittwoch bei einem Gespräch zwischen dem Propagandisten des Imperiums, Sean Hannity, und dem kriegstreiberischen Senator Marco Rubio auf Fox News erlebt. Rubio war in seiner Wut über den Aufstieg Chinas auf der Weltbühne so wütend, dass er versehentlich ein hervorragendes Argument gegen die Hegemonie des US-Dollars lieferte.

Rubio begann mit einer Tirade darüber, dass sich die USA in einem „Konflikt“ mit China befänden, als Antwort auf eine Frage von Hannity, ob Xi Jinping sich auf einen Krieg mit Amerika vorbereite.

„Die Quintessenz ist, dass wir uns in einem Konflikt befinden, und ich denke, wir müssen anfangen, auf diese Weise darüber zu sprechen“, sagte Rubio. „Ich war natürlich sehr jung, als der Kalte Krieg endete, aber es ist etwa 30 Jahre her, dass es eine andere Supermacht auf der Welt gab, die mit den Vereinigten Staaten im Konflikt stand. Jetzt sind wir wieder an diesem Punkt angelangt. Wir müssen aufhören, so zu tun, als ob das jetzt nicht der Fall wäre.

Hannity wiederholte die Behauptung, die er in den letzten Wochen aufgestellt hatte, dass China, Russland und der Iran eine „neue Achse des Bösen“ seien, und Rubio machte eine sehr aufschlussreiche Bemerkung über ein kürzlich zwischen China und Brasilien geschlossenes Abkommen.

„Gerade heute hat Brasilien, das größte Land der westlichen Hemisphäre, ein Handelsabkommen mit China abgeschlossen“, sagte Rubio. „Von nun an werden sie den Handel in ihrer eigenen Währung abwickeln, um den Dollar zu umgehen. Sie schaffen eine sekundäre Wirtschaft in der Welt, die völlig unabhängig von den Vereinigten Staaten ist. In fünf Jahren werden wir nicht mehr über Sanktionen sprechen müssen, weil es so viele Länder geben wird, die in anderen Währungen als dem Dollar handeln, dass wir nicht in der Lage sein werden, sie zu sanktionieren.“

Rubio ist nicht der erste US-Imperialist, der seine Besorgnis darüber zum Ausdruck bringt, dass der US-Dollar seine Stellung als dominierende Weltwährung verlieren könnte, und zwar nicht nur in Bezug auf China und Brasilien, sondern auch zwischen China und Russland, zwischen China und Saudi-Arabien, zwischen China und Indien und zwischen Indien und Russland.

„Der Dollar ist Amerikas Supermacht“, schreibt Fareed Zakaria in der Washington Post. „Er verleiht Washington eine unübertroffene wirtschaftliche und politische Macht. Die Vereinigten Staaten können einseitig Sanktionen gegen Länder verhängen und sie damit von großen Teilen der Weltwirtschaft ausschließen. Und wenn Washington großzügig Geld ausgibt, kann es sicher sein, dass seine Schulden, meist in Form von Schatzbriefen, vom Rest der Welt aufgekauft werden.“

„Jetzt sind immer mehr Länder bestrebt, alternative Finanzsysteme zu finden, um sich gegen Washingtons Bereitschaft abzusichern, Sanktionen als politisches Druckmittel einzusetzen“, schreibt Jamie Seidel für die Murdoch-geführte News.com.au und zitiert einen australischen Think Tanker des Strategic Policy Institute mit den Worten: „Die chinesischen Behörden waren schockiert über die Beschlagnahmung der Devisenreserven der russischen Zentralbank nach dem Einmarsch in die Ukraine. Im Falle eines sino-amerikanischen Konflikts wären chinesische Vermögenswerte in ähnlicher Weise gefährdet.

Neulich hat Pentagon-Insider und DC-Sumpfmonster Elbridge Colby auf Twitter die Sorge geäußert, dass die USA nicht in der Lage sein könnten, einen Krieg mit China zu finanzieren, wenn der US-Dollar seinen Status als Weltreservewährung verliert.

Die USA haben ein enormes Maß an Manipulation betrieben, um die Position des Dollars als Weltreservewährung und die damit verbundene Macht zu sichern, und sie haben ihn benutzt, um eine Kriegsmaschinerie von beispielloser Macht zu finanzieren und ungehorsame Nationen auf der ganzen Welt mit Hungersanktionen zu belegen. Sie ist eine Waffe, und die US-Imperialisten beklagen den drohenden Verlust dieser Waffe, weil sie sie zur Förderung der Interessen des Imperiums gegen viel mehr Menschen einsetzen wollen.

Wirtschaftssanktionen sind gewissermaßen die einzige Form der Kriegsführung, bei der es als akzeptabel gilt, die Zivilbevölkerung absichtlich mit tödlicher Gewalt zu treffen, und das US-Imperium macht davon reichlich Gebrauch. Hungersanktionen schaden immer den schwächsten und verletzlichsten Mitgliedern einer Bevölkerung, indem sie ihnen den Zugang zu Medikamenten und angemessener Ernährung verwehren, und künftige Generationen (falls es künftige Generationen gibt) werden diejenigen, die sie angewendet haben, hart verurteilen.

Es scheint mir unwahrscheinlich, dass die Entstehung einer multipolaren Welt an und für sich eine Art von wundervoller Utopie hervorbringen wird, und wie Professor Richard Wolff erklärt, könnte der Niedergang des Dollars möglicherweise zu viel wirtschaftlichem Chaos und Leid führen. Zumindest aber würde der Fall der Dollar-Hegemonie eine Gruppe von Psychopathen einer mächtigen Waffe berauben, die sie nie hätten haben dürfen, und könnte sogar die Fähigkeit des Imperiums beeinträchtigen, sich für einen globalen Konflikt zwischen Großmächten aufzurüsten – ein Konflikt, der niemals stattfinden darf.

In jedem Fall kann die Menschheit nicht so weitermachen wie bisher, und jede Abweichung von diesem Weg eröffnet die Möglichkeit eines echten, gesunden Wandels. Hoffen wir, dass Marco Rubio in den kommenden Jahren noch viel mehr Grund zur Aufregung hat.