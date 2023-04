Für meine Helden, die nicht geimpft sind – Ein gestochener Australier spricht.

Liebe Leserinnen und Leser,

Ich war erstaunt, als ich diesen Brief erhielt, und habe ihn mit dem Segen des Verfassers hier auf ExcessDeathsAU veröffentlicht. Diese Person hat so viel von dem eingefangen, was die Australier in den letzten drei Jahren durchgemacht haben. Einige Abschnitte wurden der Kürze halber redigiert (und wie angegeben geschwärzt), aber die Stimme des Autors ist wahr.

Mehr als alles andere wollen die australischen Medien und Politiker uns spalten, um ihre Macht zu erhalten, und ihre effektivste Taktik ist es, Angst und Hass auf die Unangepassten zu schüren. Wäre das Ausmaß der Diskriminierung und der Rhetorik gegen die Unberührten in Australien gegen irgendeine andere Minderheit gerichtet, würde dies von denjenigen, die normalerweise so schnell dazu bereit sind, als Hassverbrechen verurteilt werden.

Dieses einzigartige Dokument überbrückt die Kluft zwischen Geimpften und Ungeimpften in Australien und überwindet diese Trennung. Wenn unser Autor so denkt, denken das auch viele andere. Ich habe immer gesagt, dass, sobald die Geköpften ihre Stimme finden und ihre Wut bündeln, die Rache schnell folgen wird. Es ist jetzt ihr Kampf, und ich glaube, dass sie es endlich begreifen.

(Hinweis speziell für internationale Leser: Bitte beachten Sie die Fußnoten zur Erläuterung des Begriffs „Anzac“ und anderer Begriffe, wie angegeben).

Lang lebe der australische Aufschrei. Lang lebe die Hoffnung.

Mit freundlichen Grüßen,

ExcessDeathsAU

Brief eines geprellten Australiers

Meine Covid-Geschichte: Ich danke euch ungeimpften Menschen!

Ein wenig über mich.

Ich bin ein älterer Australier in Westaustralien und habe 2016 mein einziges Kind durch Selbstmord verloren. Ich kämpfte um das Umgangsrecht mit seiner sehr jungen Tochter, und sie ist der einzige Grund, warum ich nachgebe und die Spritze machen lassen musste. Ich musste meinen Job behalten, um ihr eine bessere Zukunft bieten zu können, um mein vierzehntägiges Umgangsrecht zu behalten (das vom Familiengericht erzwungen wurde) und um nicht obdachlos zu werden.

Ja, ich bin mir völlig bewusst, dass die Tatsache, dass ich nachgegeben habe, mich früher von ihr trennen wird. Das macht mich traurig, aber ich musste es tun. Die Mutter meiner Enkelin ist eine Herausforderung. Ursprünglich wollte sie sich eine Spritze geben lassen. Ich wäre vor dem Familiengericht ausgelacht worden, wenn ich versucht hätte, das zu verhindern. Ich bin so froh, dass die Mutter durch die Informationsflut endlich zur Vernunft gekommen ist. Mein wunderschönes kleines Mädchen ist nicht geimpft worden. Mehrere ihrer Schulfreundinnen wurden geimpft, und es ist entsetzlich, dass sie mit ansehen musste, wie ihre Freunde auf dem Spielplatz umkippten.

Ich habe viele Menschen durch diese experimentelle Impfung verloren. Bei keinem wurde die Todesursache zu Recht als „Tod durch experimentelle Impfung“ angegeben. Ich weiß auch von vielen anderen Menschen, die durch die Impfung Verletzungen erlitten haben.

WARUM? Wenn sie so „sicher und wirksam“ ist.

Ich habe miterlebt, wie hervorragende und außergewöhnliche Mediziner ihre Karriere aufgaben, weil sie die Impfung nicht bekamen oder eine Verletzung durch die Impfung erlitten. Von Kollegen ausgegrenzt zu werden und Angst zu haben, ehrlich über ihre Position zu sprechen, kommt Mobbing und Ausgrenzung gleich. Dies ist im Gesundheitssystem dieses Landes weitverbreitet und scheint akzeptabel zu sein.

Vor allem aber möchte ich in diesem Brief allen sagen, dass ich jede Person, die sich nicht impfen lässt, zu schätzen weiß. Ich fühle mich sicherer in der Nähe von Menschen, die nicht geimpft sind. Ich fürchte mich vor den Geimpften!

Meine Versuche, Covid zu bekommen, scheiterten

Ich wollte unbedingt diese dreimonatige Ausnahmeregelung von der illegalen und lächerlichen Vorschrift haben, und die Anstrengungen, die ich unternommen habe, um Covid zu bekommen, verblüffen mich jetzt.

Ursprünglich hatte ich Angst vor dem Covid. Ich glaubte an die Angst, die uns von der Regierung aufgezwungen wurde. Bekannte von mir kamen aus Übersee zurück, und gleich zu Beginn der sogenannten Pandemie waren sie krank (Husten, hohes Fieber, Erbrechen), aber die Regierung weigerte sich auch, sie zu testen, weil sie nicht „krank genug“ waren!

Mit der Zeit hatte ich mehr Angst vor der Impfung als vor Covid. Ich wollte mich mit Covid anstecken, um meine rechtmäßige Befreiung zu bekommen, damit ich arbeiten kann. Ich war so aufgeregt, wenn ich von jemandem mit Covid hörte, dass ich versuchen konnte, mich zu infizieren. Ich bat meine Enkelkinder, in meine Wasserflasche zu spucken, während sie sie hatten, zwang sie, aus meiner Wasserflasche zu trinken, wischte ihnen die Spucke aus dem Mund und nahm sie zu mir. Ich war verzweifelt. Habe ich mich angesteckt? NEIN, HABE ICH NICHT. Ich wurde gezwungen, mich impfen zu lassen.

Meine Impfung

Ursprünglich dachte ich, dass ich aufgrund meiner bestehenden medizinischen Probleme von der Impfung befreit wäre. Hat sich das nicht geändert, als McGowan1 dies anordnete! Mir wurde von einem Heilpraktiker ein Protokoll zur Verfügung gestellt, mit dem ich beginnen konnte. Ich habe damit begonnen, sobald ich wusste, dass ich dazu verpflichtet war, und ich habe jede Injektion bis zur letzten Minute durchgezogen, bis ich von meinem Arbeitsplatz ausgesperrt wurde und mir ein Disziplinarverfahren drohte. Bis heute schwöre ich, dass dieses Protokoll der einzige Grund ist, warum ich noch am Leben bin.

Meine erste Impfung war Ende 2021 (Pfizer). Innerhalb von 4 Stunden begannen die Symptome: Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, schwarzer Fleck, Tinnitus, Brustschmerzen, Erbrechen, Ausschlag, Lethargie, benebeltes Gehirn, brennende Füße, Taubheit in Händen/Armen, Schwellungen in Beinen, Schmerzen überall und Atemprobleme. Dies hat sich nie gebessert.

Ich hatte damals eine hervorragende Ärztin, und meine Besuche nahmen zu und wurden sehr regelmäßig. Ich bat um eine Ausnahmegenehmigung, und obwohl sie mir zustimmte, dass alles mit der Injektion zusammenhing, sagte sie zu mir: „Ich werde meine Karriere verlieren, wenn ich einen offiziellen Bericht einreiche oder dokumentiere.“ Ich bekam eine Ausnahmegenehmigung für die Maske und das war alles, was sie für mich tun konnte.

Zweite Impfung (Pfizer) 1 Monat später. Ich musste einen Asthma-Inhalator benutzen, damit ich atmen konnte. Noch nie in meinem Leben habe ich dieses Zeug gebraucht! Meine Beine waren so geschwollen, dass man schließlich feststellte, dass ich ein 8 cm großes Gerinnsel in einer Arterie 8 cm oberhalb meines Knies hatte.

Dritte Impfung (Novavax) 4 Monate später. Dann, 4 Monate später, wurde ich so krank, dass ich kaum noch bei Bewusstsein war und im Grunde in meinem Bett starb. Meine Enkelin war bei mir. Das arme Kind rief jemanden an und schrie: „Nannie liegt im Sterben, ich kann sie nicht aufwecken.“ (Ich überspringe die lange Geschichte der medizinischen Fehler). Bei der zweiten Fahrt mit dem Krankenwagen wurde ich nach Perth2 gebracht.

Priorität eins in der neurologischen Abteilung. Ich hatte ein undichtes Aneurysma im Gehirn, das zu platzen drohte und mich umbrachte. Ich wurde innerhalb von 12 Stunden interventionell operiert.

Der Eingriff bestand darin, die Aneurysmen zu verschließen. Man ging durch meine Handgelenksarterie in mein Gehirn (viel weniger Erholungszeit als durch die Leistenarterie oder die Öffnung des Schädels) und setzte Titan-Coils in die Aneurysmen ein, um hoffentlich zu verhindern, dass sie weiter wachsen, platzen oder undicht werden. Ich habe keine Ahnung, wie sich diese Spirale auf mein Leben auswirken wird oder ob sie mein Leben verkürzen wird. Man hat mir so wenig Informationen gegeben.

Jedes Mal, wenn ich einen Arzt oder Spezialisten aufsuche, sage ich laut, dass ich der Spritze die volle Schuld dafür gebe, dass dies passiert. Niemand hört mir zu! Bevor ich die Impfung bekam, war ich eigentlich ziemlich gesund. Ich bin nur selten zum Arzt gegangen. Das hat sich alles geändert.

Anzac-Tag

Die McGowan-Regierung hat mich nicht nur durch die vorgeschriebene Impfung zerstört, sondern auch dadurch, dass sie mir die Teilnahme am Anzac Day3 im Kings Park teilzunehmen, indem sie mir „soziale Distanzierung“ verordnete.

In meiner Familie gibt es eine lange Liste von Anzacs. Meine Verwandten haben einen starken Bezug zum Kings Park in Perth und zum Shrine of Remembrance in Melbourne und entlang der Avenues of Honour/Remembrance. Vergangenes Jahr war es mir wegen „Covid“ nicht möglich, wie üblich an der Morgenandacht im Kings Park teilzunehmen, und auch im Jahr davor hatte ich Probleme. Zusammen mit allen anderen wurde uns allen der Zugang verwehrt. Ich lasse mir so etwas nicht gefallen, denn es ist MEIN RECHT, meine Verwandten und jeden anderen Soldaten/Frau zu ehren, der diesem Land gedient hat, wenn er dazu aufgerufen wird.

Am Tag der Dämmerungsfeier wurde ich bedroht, misshandelt und schließlich aus dem Kings Park gejagt. Völlige Respektlosigkeit. Ich fühlte mich wie ein Gejagter. Darum geht es am Anzac Day NICHT. Es geht um Dank, Ehre und echten Respekt, aber Politiker können lächelnd und lachend hinter Seilen entlanglaufen. Was macht sie so besonders? Sie haben keine Vorstellung von der Wut, die in meiner Seele aufstieg. Der Anzac-Gottesdienst ist für uns, das Volk, und das hat man uns schon viel zu lange vorenthalten. Dieser absolute Schwachsinn von „auf der Einfahrt stehen“ – STICK THAT! Den Kings Park absperren, damit Aussies keinen Respekt zollen können, aber Politiker einen solchen Mangel an Respekt zeigen können?

Ich bin immer noch sehr wütend darüber, und ich habe das Gefühl, dass mich die Wut nie verlassen wird. Am Anzac Day geht es um unsere Helden, nicht um idiotische Politiker! Wenn ich schon so viel Wut empfinde, dann will ich gar nicht daran denken, was dieser Unsinn mit unseren Veteranen angestellt hat. Unseren Helden.

Familie und beste Freunde verloren

Zu Beginn dieses Unsinns habe ich meine Schwester im Jahr 2020 durch Krebs verloren. Sie lebte in einem anderen Staat. Ich konnte nicht zu ihrer Beerdigung gehen. Meine Schwester war mein Ein und Alles, und mir wurde die Möglichkeit verwehrt, zu ihrer Beerdigung zu reisen, um sie ein letztes Mal zu umarmen.

Im Jahr 2020 verlor ich meinen besten Freund durch mutmaßlichen Selbstmord. Auch an dieser Beerdigung konnte ich nicht teilnehmen. Die Regierung hatte so lächerliche Ängste und Bedingungen für diese erbärmliche Grippe durchgesetzt. Das ist alles, was es ist, eine Grippe. Ich hatte sie schon, und sie war leichter als eine Erkältung. Ich habe jedoch von Menschen gehört, die schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, und ich fühle mit ihnen, das tue ich wirklich. Ich finde es auch sehr merkwürdig, dass es während der sogenannten Covidpandemie plötzlich keine Grippetoten mehr gab. Ist die Grippe einfach verschwunden? Ich bin so verdammt wütend, und diese Wut wird mich nie verlassen.

Ich habe bereits über mein Kind gesprochen, aber er hat auch ein „missratenes Straßenkind“ mit nach Hause gebracht, das ich seit mehr als 15 Jahren meine „Bonustochter“ nenne. Sie hat ihr Leben geändert, ist glücklich verheiratet und hat drei Kinder, die alle mit medizinischen Problemen auf die Welt kamen. Eines von ihnen wurde im Alter von 6 Wochen nach Osten geflogen, um am offenen Herzen operiert zu werden. Wenn sie versuchen, ihm diese Impfung aufzudrängen, wenn er 12 Jahre alt wird (in nicht allzu ferner Zukunft), werde ich durchdrehen! Das wird ihn umbringen!

Mein wunderschönes Bonus-Mädchen ist sehr aufgeweckt und war von dem Moment an gegen die Impfung, als bekannt wurde, dass sie diese „Du bist schön“-Impfung auf wundersame Weise in Rekordzeit hergestellt hatten. Leider wurde sie dazu gezwungen. Ihr Vater leidet an Parkinson/frühzeitiger Demenz und wurde in einem Pflegeheim untergebracht. Es wurde ihr verwehrt, ihn zu besuchen, während er in einem Krankenhaus in Perth lag, wenn sie sich nicht impfen lassen würde. Nach der Impfung habe ich das Mädchen noch nie so verdammt krank gesehen!

Meine Nichte, eine Überlebende schwerer häuslicher Gewalt, war absolut gegen die Impfung. Leider musste sie dieselbe Entscheidung treffen wie ich, um ihren Job zu behalten und ein Dach über dem Kopf für drei Kinder zu haben. Wie meine Tochter und ich habe ich sie noch nie so krank gesehen! Für sie wird eine einfache Erkältung zu einem Albtraum.

COVID/Quarantänelager: meine Gedanken

Als ich das erste Mal davon hörte, war meine erste Reaktion: „ICH WILL EINEN JOB IN EINEM“.

Warum, werden Sie sich fragen? Weil ich, wie andere auch, die Befürchtung hatte, dass diese Lager zu Internierungslagern für Ungeimpfte werden würden. Als geimpfte Person wollte ich dort einen Job, um den Menschen dort – den Ungeimpften – eine Stimme zu geben! Ich wollte Geschichten über das Unrecht, das Mobbing, die Trennung, das Herausgerissenwerden aus dem eigenen Leben aufzeichnen. Das würde ich auch heute noch tun. Ich bin nicht wirklich technisch versiert, aber ich bin mir verdammt sicher, wenn ich Beweise/Geschichten hätte, würde ich einen Weg finden, sie zu veröffentlichen. So wie es sein sollte.

Die Welt um mich herum hat sich verändert

In letzter Zeit habe ich eine Zunahme von psychischen Problemen, eine Zunahme von Selbstmorden und eine massive Zunahme von Obdachlosigkeit festgestellt.

Dort, wo ich arbeite, gibt es ein riesiges Buschland. Seit uns die sogenannte Pandemie aufgezwungen wurde, ist mir auch sehr bewusst geworden, dass immer mehr Menschen (darunter alleinstehende Frauen mit Kindern und Haustieren bzw. Menschen mit schweren medizinischen Problemen) in Zelten im Busch leben. Sie kümmern sich umeinander, weil es der Regierung dieses Landes verdammt egal ist. Früher saß ich in meiner Pause nachts draußen, aber ich musste damit aufhören, weil ich unweigerlich einem Selbstmörder oder Obdachlosen begegnete. Das bricht mir das verdammte Herz! Ich überlebe von Woche zu Woche. Ich habe weder die Fähigkeit noch die Ausbildung, diesen Menschen zu helfen.

Der Mann, den ich eines Abends traf, wollte seinem Leben ein Ende setzen. Er bat mich um Feuer für seine Zigarette, und als er gehen wollte, fragte ich ihn: „Kumpel, komm und rede mit mir, geht es dir gut?“ Nein, es ging ihm nicht gut. Er war wegen der sogenannten Pandemie ernsthaft überlastet und hatte Schmerzen; er vertraute niemandem. Ich erzählte ihm meine Geschichte, wie ich den Verlust durch Selbstmord überlebt hatte, und wir führten ein tiefes Gespräch. Er versprach mir, dass er bleibe und die Dämonen, die ihm aufgezwungen wurden, bekämpfen würde. Ich habe ihn nie wieder gesehen, aber er geht mir nicht aus dem Kopf. Das gilt auch für den Mann, den ich in der Nähe eines Platzes fand, an dem ich nachts zu sitzen pflegte. Er hatte schwere gesundheitliche Probleme – er trug einen Beutel, der oft geleert werden musste. Er hatte seinen Mietvertrag zusammen mit seinem Partner verloren, weil er nicht geimpft war und keine Impfbefreiung bekommen konnte. Er bot einer alleinerziehenden Mutter, die dort in einem Zelt mit drei Kindern und zwei Hunden lebte, Schutz im Busch. (Die Mutter und die Kinder haben schließlich eine Wohnung gefunden). Diese Geschichte hat mich fast umgehauen.

Ich freue mich, dass andere, bei denen ich arbeite, auch diese erstaunlichen Menschen kennengelernt haben, und durch Mundpropaganda konnte dieser Mann eine sichere Umgebung für seinen Lebensabend finden. Die Hunde wurden der alleinerziehenden Mutter und ihren Kindern zurückgegeben, als sie sich eingelebt hatte.

Da ich bisher in Australien, einem vermögenden Land, gelebt habe, habe ich so etwas noch nie erleben müssen. Es brach mir das Herz, weil ich nicht helfen konnte, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, mich jede Woche über Wasser zu halten. Ich kann mich nicht einmal zur Ruhe setzen.

Das ist es, was diese Regierung aus Australien gemacht hat.

Unsere sogenannte Regierung

Premier Mark McGowan: Ich verabscheue Sie. Sie bringen mein Blut zum Kochen, weil Sie ein selbstgefälliger, arroganter Lügner sind. Sie haben experimentelle Impfungen angeordnet, obwohl sie nicht notwendig waren, und Sie haben dies getan, ohne die Bevölkerung von WA vollständig zu informieren. SIE HABEN GELOGEN!!!!!!!

Sie haben Menschen, die es sich nicht leisten können, ohne Arbeit zu überleben, dazu gebracht, diesen experimentellen Scheiß zu nehmen! Das ist alles Ihre Schuld! Ich möchte Sie [vom Redakteur geschwärzt] sehen. (Das sage ich nicht leichtfertig, wenn man bedenkt, dass mein Kind [von der Redaktion unkenntlich gemacht]. Ich würde mir gerne [von Redakteurin redigiert]!!!!! ansehen). Sie sind ein selbstgefälliges, niederträchtiges Arschloch, aber Sie spielen das Opfer, wenn die Leute sich auflehnen. Warum dauert es so lange, bis dies geschieht? Ständige Lügen, keinerlei Offenlegung und das Verschweigen von Fakten und tatsächlichen Zahlen! Wenn ich oder irgendjemand anders so etwas in seinem Job machen würde, würde er sofort entlassen werden. Warum ist dieser Drecksack davon ausgenommen und lacht den Leuten von WA ins Gesicht? Er hat Wahnvorstellungen und hält sich für einen Gott, der angebetet werden muss. Ich glaube nicht, dass ich meinen wahren inneren Hass und meine Wut auf Mark McGowan jemals sicher ausdrücken kann.

Ich habe bereits über McGowan und seine miserable Behandlung ALLER Westaustralier gesprochen, insbesondere der Unberührten. Lassen Sie mich nun zum ehemaligen Premierminister Scott Morrison kommen. Dieser ekelhafte Mann hat alle Australier unverhohlen belogen. Er sagte: „Es wird keine Mandate geben“ Was hat er getan, als die Premierminister anfingen, Mandate zu erteilen? ABSOLUT NICHTS! Als Premierminister dieses Landes hätte er eingreifen und den geplanten Völkermord verhindern können, aber er hat nichts getan! Morrison ist genauso schuldig und muss für das, was er ignoriert und zugelassen hat, ebenfalls zur Rechenschaft gezogen werden. Unser neuer Premierminister Anthony Albanese hat sich geweigert, Verletzungen durch die Impfung anzuerkennen, er hat die Premierminister der Bundesstaaten nicht zur Verantwortung gezogen und lässt die widerliche Diskriminierung der Ungeimpften weiterhin zu.

Der frühere westaustralische Gesundheitsminister Roger Cook hat nie etwas anderes von sich gegeben als Lügen und stotterndes Ausweichen vor Fragen. Die derzeitige Gesundheitsministerin von Westaustralien, Amber-Jade Sanderson, hat einen derartigen Hass und Respektlosigkeit gegenüber medizinischen Fachkräften. Eine weitere Platzverschwendung, die in der Lage ist, die Lügen aufrechtzuerhalten, die jedem Westaustralier erzählt wurden.

Jedes Mal, wenn ein Regierungsbeamter nach den Beweisen/den Zahlen der Impfverletzungen/den tatsächlichen Statistiken gefragt wurde, wie haben sie geantwortet? Indem sie die Fragen ablenkten und die Leute, die diese Informationen haben wollten, so aussehen ließen, als seien sie die Gefahr. Wie kann das sein, wo sie doch so eifrig versucht haben, den Leuten einzureden, dass diese Impfung sicher und wirksam ist? Wo ist der tatsächliche Beweis dafür? ES GIBT KEINEN!

Wenn nicht jede geimpfte Person inzwischen aufgewacht ist, dann fürchte ich, dass es keine Hoffnung für sie gibt.

Wie sieht meine Zukunft aus?

Nun, ich bin mir sicher, dass ich dank dieses blödsinnigen Experiments viel früher sterben werde, als ich es möchte. Das ist allerdings meine Schuld, denn ich musste die Entscheidung treffen, meinen Job zu behalten und zu überleben, wie so viele andere auch.

Mir war nicht klar, wie tief meine Wut sitzt, bis ich anfing, dies zu schreiben. Meine Wut ist so groß über das Netz von Lügen und das Verbergen wahrer Fakten. Jeder Australier ist von der Regierung betrogen worden, und ich bin nicht glücklich darüber. Wann wird die Rechenschaftspflicht kommen? Ich hoffe, das geschieht noch zu meinen Lebzeiten, denn ich bin so hungrig darauf. Wie kann eine Regierung mit so etwas davonkommen? Wie können sie die Unbetroffenen als „Risiko“ bezeichnen? Ich verstehe absolut nicht, was da passiert ist. Der Verstand von Kindern wurde vergiftet, das Leben wurde auf Eis gelegt und so stark gestört, dass sie experimentieren konnten. Ich bin verdammt wütend! Ich hoffe, jeder verdammte Australier ist es auch! Das ist nichts anderes als die so genannte Polio-Impfung (ein Verwandter von mir wurde dadurch zum Krüppel), die MMR-Impfung, die Contergan-Behandlung, die Liste geht weiter. Wann werden diese Bastarde zur Rechenschaft gezogen und zur Verantwortung gezogen?

AUF MEINE NICHT GEIMPFTEN HELDEN!

Ich werde mich nie von einem von Ihnen abwenden, ich schätze jeden einzelnen von Ihnen. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich jeden einzelnen von euch bewundere und schätze. Ich würde bereitwillig an eurer Seite stehen und kämpfen. Die Namen, die man Ihnen gegeben hat, der Hass, den McGowan und seine erbärmlichen Kumpane Ihnen aufzwingen wollten, sind unverzeihlich und völlig inakzeptabel. Ich werde niemals akzeptieren, was geschehen ist.

Ich kann einfach nicht begreifen, wie sie damit durchkommen konnten. Hätte ein anderer mit denselben Worten um sich geworfen, wäre er verhaftet worden. Warum gelten für einen Politiker, der genau genommen im Dienste des Volkes steht, ganz andere Regeln, Vorschriften und Gesetze? Ich möchte nur, dass jeder, der das hier liest, weiß, dass es tatsächlich Leute wie mich gibt. Es gibt eine wachsende Zahl von Geimpften, die aufwachen (sie haben lange genug gebraucht) und zu schätzen wissen, was Sie getan haben, indem Sie standhaft zu dem standen, was erzwungen wurde, zu den Lügen, die erzählt wurden, zu dem Verschweigen von Informationen.

Abschließend möchte ich einfach noch einmal DANKE sagen.

Danke, dass Sie meine Tirade gelesen haben.

Danke, dass Sie den Mut hatten, sich von diesem Scherz fernzuhalten.

Sie werden mehr geschätzt, als Sie je wissen werden.