Ehemaliger Parlamentskandidat Jim Ferguson: Russland veröffentlicht 2000-seitigen Bericht, der beweist, dass der tiefe Staat und die große Pharmaindustrie die Covid-19-Pandemie inszeniert haben

Russland hat offen behauptet, dass große Pharmaunternehmen zusammen mit einflussreichen Persönlichkeiten der US-Politik die Covid-19-Pandemie als Teil einer globalen Herrschaftsstrategie inszeniert haben.

Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden und George Soros werden unter anderem als Beteiligte an diesem Komplott genannt, was darauf hindeutet, dass sie an einer Verschwörung gegen die Menschheit beteiligt sind.

„Die russische Botschaft in den USA erklärte am Donnerstag: „Russland will Gerechtigkeit für den Ursprung und die Freisetzung von SARS-CoV-2, während der Westen den Ursprung vertuscht und Wissenschaftler und Journalisten zensiert hat“. Die russischen Behörden argumentieren, dass die Bioforschungsinitiativen des US-Verteidigungsministeriums in der Ukraine einer gründlichen rechtlichen Überprüfung bedürfen, einschließlich einer Kontrolle durch die zuständigen internationalen Organisationen.

Die Botschaft drückte ihre Besorgnis über die Aktivitäten des Pentagons in der Ukraine aus und erklärte: „Die Aktivitäten des Pentagons in der Ukraine sind besonders beunruhigend. Die Vereinigten Staaten haben Dutzende von staatlichen Institutionen und privaten Unternehmen des Landes in ihre Projekte einbezogen“.

In der Erklärung heißt es weiter: „Zivilisten und Militärangehörige der Republik wurden zu Spendern von Biomaterial und einfach zu Versuchsobjekten. Es besteht kein Zweifel, dass solche Aktionen einer angemessenen rechtlichen Bewertung bedürfen, auch durch die zuständigen internationalen Strukturen.“

Auf internationaler Ebene besteht weiterhin Besorgnis über die unkontrollierte Forschung mit doppeltem Verwendungszweck, die unter der Leitung des US-Verteidigungsministeriums durchgeführt wird.

Washington ignoriert diese Vorwürfe und rechtfertigt sich mit einer humanitären Komponente seiner Programme“, so die Diplomaten. Sie fügten hinzu: „Wir betonen, dass die guten Ziele der Projekte des US-Verteidigungsministeriums nicht infrage gestellt werden. Es gibt Beweise dafür, dass die USA mit potenziellen Biowaffenerregern arbeiten, die keineswegs isoliert sind, und es gibt Beweise für Versuche, die Eigenschaften von Erregern für wirtschaftlich wichtige Infektionen absichtlich zu verbessern“.