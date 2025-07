Ehemaliger Pfizer-Vizepräsident Michael Yeadon: Darum sind ALLE IMPFSTOFFE WERTLOSE GIFTSTOFFE

Michael Yeadon:

„Wenn Sie winzige Dosen eines fremden Proteins in eine Person injizieren, getrennt durch zwei Wochen, werden sie heftig und dauerhaft allergisch gegen diese Substanz.“

„Diese teuflischen Leute haben Bestandteile in alle Spritzen eingebaut, die Ihren Kindern verabreicht wurden und die Sie vielleicht auch erhalten haben, [damit sie] Sie gegen jedes einzelne Grundnahrungsmittel sensibilisieren.“

Der ehemalige Pfizer-Vizepräsident Michael Yeadon beschreibt in einem Interview mit Oracle Films, das am 3. Juli 2025 auf Rumble veröffentlicht wurde, Forschungsergebnisse der pensionierten Pharma-F&E-Managerin Sasha Latypova (@sasha_latypova) und der Autorin und Paralegal Katherine Watt. Diese zeigen, warum alle „Impfstoffe“ nichts weiter als Gifte sind.

Wie sich herausstellt, tun „Impfstoffe“ genau das Gegenteil von dem, was behauptet wird – anstatt das Immunsystem auf einen spezifischen Erreger vorzubereiten, sensibilisieren sie eine Person für das, was injiziert wurde, und bereiten sie auf eine anaphylaktische Reaktion vor, wenn sie später erneut mit dem injizierten Stoff in Kontakt kommt. Selbst wenn es sich bei dem injizierten Stoff um etwas normalerweise Harmloses handelt – z. B. Molkenprotein oder Erdnussöl.

Daher die Explosion von Nahrungsmittelallergien nach der anschließenden Explosion im Impfplan für Kinder.

„Ich glaube, es war Charles Richet, so ähnlich, [im Jahr] 1902, 1905, [der] einen Nobelpreis für die Entdeckung dieses Mechanismus erhielt“, sagt Yeadon. „Wenn man einer Person winzige Dosen eines fremden Proteins injiziert, getrennt durch zwei Wochen, wird sie heftig und dauerhaft allergisch gegen diese Substanz. Selbst wenn man sie auf der Haut berührt oder sie nur in den Mund nimmt, auf die Zunge, oder sicherlich wenn man sie isst, hat man mehr als eine 50-prozentige Chance, eine allergische Reaktion zu bekommen.“

Teilweises ÜBERSETZUNG des Clips:

„Ich möchte die großartige Arbeit zweier Amerikaner würdigen – Sasha Latypova. L-a-t-y-p-o-v-a, Sasha Latypova. Wie ich eine pensionierte Pharma-Managerin. Sie arbeitete in der Entwicklung. Ich war in der Forschung. Und eine Rechtswissenschaftlerin namens Katherine, mit K, Watt, Katherine Watt. W-a-t-t. Sie schreiben auf Substack. Sie haben herausgefunden, dass Impfstoffe nie dazu gedacht waren, Krankheiten zu verringern oder Ihnen zu helfen. Sie waren immer das, was ich bei den COVID-Spritzen festgestellt habe, nämlich Stoffe, die Ihnen schaden und Ihnen keinen Nutzen bringen.

Und natürlich ist das so erschreckend, dass man denkt: Oh mein Gott. Alle von ihnen? Ja, alle. Ich sage nicht, dass sie alle so gefährlich sind wie die COVID-Spritzen, aber keiner von ihnen war gut. Und anstatt mir zu vertrauen, lesen Sie die Arbeit von Sasha Latypova und Katherine Watt – und dann liegt es an Ihnen, zu entscheiden. Okay? Wenn Sie denken, das ist falsch, ist das in Ordnung. Aber eines, das Sasha und andere entdeckt haben – und sie haben es mir erzählt, bevor sie es überhaupt veröffentlicht haben – und sobald sie es mir sagten, wusste ich, dass es richtig war.

Können Sie sich erinnern, die unter Ihnen, die über 60 sind – ich bin fast 65 – können Sie sich an eine Zeit erinnern, als Sie jung waren, als sehr wenige Menschen gegen Erdnüsse allergisch waren und sehr wenige Menschen gegen irgendetwas allergisch waren? Wahrscheinlich können Sie das, nicht wahr? Ältere Leute wie ich. Was wir herausgefunden haben, ist, dass wenn Sie einer Person ein fremdes Protein injizieren, wie z. B. Erdnussöl – wenn Sie einer Person winzige Dosen davon injizieren, besonders wenn Sie es zwei oder drei Mal tun – diese Person lebenslang stark allergisch gegen Erdnüsse wird.

Stellen Sie sich vor, man injiziert ein Molkenprotein aus Milch in winziger Dosis, so klein, dass man es wahrscheinlich nicht einmal auf der Zutatenliste bemerken würde. Und wenn man das einem Kind ein paar Mal injiziert, könnten sie – nicht alle, aber viele von ihnen – mit einer Allergie gegen Milch, Milchprodukte und alles, was Molkenprotein enthält, aufwachsen. Stellen Sie sich vor, sie würden Ihnen ein Rinderprotein injizieren, das aus Plasma stammt, zum Beispiel – das sieht man oft in Produkten. Eine winzige Dosis, wirklich winzig, so klein, dass sie unterhalb der Zutatenliste liegt – und Sie injizieren diese Person zweimal damit. Sie werden intolerant gegenüber Fleisch. Leider ist das alles wahr.

Alle diese Inhaltsstoffe wurden in mindestens einem der Impfstoffe gefunden, die im Impfplan in den USA enthalten sind – und es handelt sich im Wesentlichen um globale Produkte. Diese teuflischen Leute haben Bestandteile in die Spritzen eingebaut, die Ihren Kindern verabreicht wurden und die Sie vielleicht auch erhalten haben, die darauf ausgelegt waren, Sie gegen jedes einzelne Grundnahrungsmittel zu sensibilisieren. Wissen Sie – gegen Weizen, gegen Mais, gegen Rind, gegen Huhn, gegen Milch. Deshalb hat heute etwa einer von drei Menschen irgendeine Art von Allergie. Das war nicht so, als ich jung war – das war nicht so.

Sasha Latypova wurde in der UdSSR geboren, und wie sie mit ihrem kräftigen Russisch sagte: Als ich jung war, hatte niemand Allergien. Als sie in die USA kam – ich glaube, in den 80er-Jahren – war es wie: Was ist denn hier los? Und so war sie wahrscheinlich perfekt geeignet, das zu erkennen. Und so entdeckte sie das. Und sie bemerkte, dass ein Wissenschaftler – ich glaube, es war Charles Richet oder so – 1902, 1905 – einen Nobelpreis für die Entdeckung dieses Mechanismus erhielt. Wenn man winzige Dosen eines fremden Proteins in eine Person injiziert, getrennt durch zwei Wochen, wird sie heftig und dauerhaft allergisch gegen diese Substanz. Selbst wenn man sie auf der Haut berührt oder nur in den Mund, auf die Zunge bringt oder sie isst – hat man mehr als eine 50-prozentige Chance auf eine allergische Reaktion.

Diese Leute haben Sie sensibilisiert. Diejenigen unter Ihnen, die geimpft wurden, gegen große Teile der natürlichen Umwelt. Ich meine – wie teuflisch ist das? Und es ist genau derselbe Mechanismus, den ich 2020 über die COVID-Spritzen angesprochen habe – erinnern Sie sich, dass ich sagte, wenn man den menschlichen Körper dazu bringt, ein Protein zu produzieren, das nicht zu ihm gehört – ein sogenanntes Spike-Protein, wo auch immer es herkam – ich sagte, wenn man das tut, wird Ihr Körper eine Autoimmunreaktion auslösen oder Ihr Körper wird dann fremdes Material erzeugen. Ihr Immunsystem wird sagen: Was zum Teufel ist das? Und wird es angreifen. Es ist wie eine fehlgeschlagene Organtransplantation. Es ist Autoimmunität. Das ist es, was durch die gesamte Geschichte der Impfstoffe passiert ist – seit dem späten 18. Jahrhundert bis heute.“