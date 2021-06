Ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank: Belarus – Die Dreistigkeit des Westens bei der Sanktionierung der jüngsten Fälle

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Ein Beispiel dafür ist Weißrussland. Am 23. Mai 2021 ordnete Präsident Lukaschenko an, die Ryanair-Maschine, die von Athen nach Vilnius, der Hauptstadt Litauens, flog und in der sich sein von Nazis bedrohter Gegner und Aktivist Protasevich und dessen Freundin befanden, nach Minsk umzuleiten. Er tat dies, nachdem er eine Nachricht über eine Bombendrohung an Bord des Flugzeugs vom Schweizer E-Mail-Anbieter Proton Mail erhalten hatte. Proton sagte später, die Nachricht sei gesendet worden, nachdem das Flugzeug bereits umgeleitet worden war. Wem soll man glauben? – Wenn Proton Mail recht hat, warum dann überhaupt eine Nachricht senden? – Die neutrale Schweiz wird erneut auf frischer Tat ertappt – und mit rotem Gesicht.

Der Oppositionsaktivist Roman Protasewitsch und seine Freundin Sofia Sapega wurden sofort nach der Landung in Minsk verhaftet und sitzen nun im Gefängnis, wo sie auf ein Urteil und / oder die Auslieferung an die Ukraine warten, wo Protasewitsch beschuldigt wird, an den Kämpfen der Kiewer Neonazi-Bataillone gegen den Donbass teilgenommen zu haben.

Wie RT berichtet, haben die Behörden der selbsternannten Lugansker Republik (LNR) Roman Protasewitsch beschuldigt, Teil des neonazistischen Asow-Bataillons zu sein. Die LNR ist ein nicht anerkannter Staat, der sich in der Ukraine befindet, und existiert seit dem 2014 vom Westen ausgelösten „Bürgerkrieg“ im Donbass, als Separatisten einseitig die Unabhängigkeit von Kiew erklärten. Das Asow-Bataillon ist eine ultra-rechte Militäreinheit, die jetzt in die Nationalgarde von Kiew-Ukraine integriert ist.

Laut RT kämpfte das Asow-Bataillon auf dem Höhepunkt des Donbass-Krieges und kam erstmals in der Schlacht von Mariupol zum Einsatz. Die Gruppe ist stark mit Neonazi-Ideologie verbunden, mit dem Logo des Regiments mit der Wolfsangel, ein Symbol für viele Divisionen der Nazi-Deutsche Armee während des Zweiten Weltkriegs. Der Beitritt zum Asow-Bataillon ist im Donbass wie auch in Belarus illegal.

Ein LNR-Staatsanwalt sagt, es gebe Beweise dafür, dass Protasevich im Donbass-Krieg auf der Seite von Kiew gekämpft hat. Siehe hier.

Angesichts der angespannten Umstände, nennen wir sie westliche Aggressionen, nach der erdrutschartigen Wiederwahl von Präsident Lukaschenko, könnte es für Lukaschenko eine gute Rechtfertigung geben, seinen Erzfeind Protasewitsch zu verhaften, dessen Unberechenbarkeit – und vor allem, dass er höchstwahrscheinlich Befehle des Westens, vor allem der USA und ihrer EU-„Compradores“, befolgt – eine Bedrohung für Lukaschenkos Leben darstellen könnte.

Die Verhaftung von Protasewitsch ist der offizielle Grund für vor allem die USA, gefolgt von den vasallischen Europäern, eine Reihe von „Sanktionen“ gegen die Lukaschenko-Regierung und Weißrussland zu initiieren. Zu den Sanktionen gehören Reiseverbote für prominente Personen, das Einfrieren von belarussischem Staatsvermögen und belarussischem Privatvermögen in den USA und der EU und im Westen allgemein. Für diejenigen, die es nicht wissen: Dies ist nur möglich, weil die westliche, auf dem Dollar basierende Wirtschaft, vollständig von den US / Wall Street Banken kontrolliert wird. Jede monetäre Transaktion in westlicher Währung fließt automatisch über eine US-Bank – meist über das SWIFT-System – und kann somit jederzeit auf Anweisung Washingtons unterbrochen und beschlagnahmt werden.

Der Punkt ist, dass der Westen – wiederum insbesondere die USA – Lukaschenko, einen engen Verbündeten des Kreml, loswerden will. Sie wollen Lukaschenko durch einen Freund des Westens ersetzen, um frei zu sein, mit der NATO in Weißrussland vorzurücken, als Schritt näher an Moskaus Türschwelle.

Das ist der Hauptgrund. Der Westen könnte sich nicht weniger um die Menschenrechte kümmern, der Grund, den sie für die Sanktionen vorbringen. Der Westen hat sich noch nie um die Menschenrechte gekümmert – und wird sich in der jetzigen Konstellation auch nie darum kümmern. Tatsächlich ist der Westen der weltweit größte und brutalste Verletzer von Bürger- und Menschenrechten. Und dabei ist noch nicht einmal das vom Westen angezettelte weltweite Covid-Drama berücksichtigt, das sowohl die Weltbevölkerung als auch die Weltwirtschaft dezimiert.

Stellen Sie sich den umgekehrten Fall vor, ein grausamer östlicher Feind der Biden-Administration, in einem Flugzeug, das sich den USA nähert, aber für ein Nachbarland bestimmt ist, sagen wir Nicaragua oder Mexiko, oder, Gott bewahre, Kuba – mit Drohungen, Präsident Biden oder Menschen seines Gefolges zu verletzen. Würden die USA das einfach so durchgehen lassen? Das glaube ich nicht. Wenn Washington die Möglichkeit hätte, den drohenden Feind aus dem Osten auf US-Boden zu bringen und ihn zu verhaften, würden sie das tun.

Würde der Osten, und damit meine ich das gesamte östliche Bündnis der SCO (Shanghai Cooperation Organization) – ungefähr das Äquivalent des westlichen Bündnisses – anfangen, die USA zu sanktionieren, vor allem den US-Präsidenten und seine enge Unterstützergruppe; die Europäische Union, indem sie Reiseverbote für politische Führer und hohe Beamte der US/EU-Administrationen verhängt – plus eine Unzahl von Wirtschaftssanktionen, d.h. Unterbrechung der östlichen Lieferkette für westliche Konsumgüter, vor allem aber für östlich (meist chinesisch) produzierte Arzneimittel, von denen der Westen stark abhängig ist?

Haben östliche Länder jemals den Westen sanktioniert? Nie, soweit meine Geschichtsbücher sagen, und die wurden alle im Westen bearbeitet und gedruckt. Es gehört nicht zu den östlichen kulturellen und ethischen Standards, andere Länder – sogar ihre westlichen selbsternannten Feinde – für ihr autonomes und souveränes unabhängiges Verhalten zu bestrafen. China, Russland, Syrien, Iran, Venezuela, Kuba, Nordkorea – um nur einige zu nennen – mögen es vielleicht nicht, aber eine autonome, souveräne Nation zu „sanktionieren“, etwa indem man ihre Energieversorgung abschneidet, ist für den Osten nicht vorgesehen.

Ist es verwunderlich, dass der Osten zunehmend seinen eigenen Weg geht – einen Weg, der Eingliederung für diejenigen bietet, die eine friedliche soziale und wirtschaftliche Entwicklung wollen, aber nicht mehr einen Weg der Abhängigkeit und des Gehorsams gegenüber Washington und westlichen Marionetten. Es tut mir leid, die europäischen „Marionetten“ des Washingtoner Imperiums zu nennen. Sie mögen die „Eltern“ – das Mutterimperium – des heutigen US-Imperiums sein, aber dass sie in die verbrecherischen Fußstapfen ihrer Nachkommen treten, ist kein Ruhmesblatt und weckt keinen Respekt.

–

Zurück zu Weißrussland. Lukaschenko hat getan, was er tun musste, um die Integrität seines Landes und seiner Regierung zu schützen – und mit dem Blick nach vorne – um ihren Verbündeten Russland vor einem weiteren NATO-Schritt in Richtung Moskau zu schützen. Genauso wie Präsident Putin, als er seinen Erzfeind und Verräter Alexej Nawalny verhaften ließ; Nawalny, der das Unsinnige behauptete, von Russland vergiftet worden zu sein – als eben jene russischen Behörden ihn in den Westen, sozusagen nach Berlin, gehen ließen, um gegen sein „Gift“ behandelt zu werden. Es folgte eine riesige westliche Anti-Russland-Propaganda.

Hat Russland Deutschland, die EU oder die USA für diese elenden Lügen sanktioniert?

Den westlichen Lügen und der Manipulation der Wahrheit scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein – zu keinem Thema, zu keiner Frage. Zumindest bis jetzt. Das könnte sich ändern, denn immer mehr Menschen wachen auf und sehen immer klarer durch den dünner werdenden Schleier.