WHO-Beamter: Maskenpflicht und soziale Distanzierung sollen auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden

Ein hochrangiger WHO-Beamter sagt, dass Maskengebote und soziale Distanzierung auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden sollten, um vor neuen Varianten von COVID-19 zu schützen.

Die Kommentare wurden auf Sky News vom Sonderbeauftragten für Covid der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemacht. Dr. David Nabarro.

Nabarro deutete an, dass es eine lange Liste von Mutationen der indischen Variante gäbe, die sich in einigen Fällen dem Schutz durch Impfstoffe entziehen würden.

“That issue of variants is what we are watching all over the world.”



WHO Special Envoy, Dr David Nabarro says variants of the virus will keep on coming and some “will be troublesome” for vaccine protection.#KayBurley

