Ehemaliger US-Staatsanwalt: Gesundheitspässe sind eine gute Idee, um den „Widerstand der Menschen zu brechen“.

In einem Leitartikler der Los Angeles Times, propagiert Harry Litman die Impfpässe als eine „gute Idee“, weil sie der Biden-Administration helfen werden, „den Widerstand“ der Menschen zu brechen, den Empfehlungen der Regierung zu folgen.

Litman ist kein unbeschriebenes Blatt. Er war ein ehemaliger US-Staatsanwalt und stellvertretender Generalstaatsanwalt, ernannt von Bill Clinton. Er ist jetzt ein juristischer Kolumnist.

Unter anderem, schreibt Litman, werden die Impfpässe „die immer noch große Gruppe der Impfstoffverweigerer identifizieren, die an vielen Dingen gehindert werden, die ihre geimpften Mitbürger aber tun können. Dies sollte helfen, den Widerstand zu brechen.

Vaccine passports are a good idea. Among other things, it will single out the still large contingent of people who refuse vaccines, who will be foreclosed from doing a lot of things their peers can do. That should help break the resistance down.