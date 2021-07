Ehemaliger Vizepräsident von Pfizer Mike Yeadon hat für den Reuters-„Faktenchecker“ eine klare Antwort: „Ein Haufen voller Lügen“

Der ehemalige Vizepräsident und Chief Science Officer von Pfizer, Michael Yeadon, sagte heute Amerikas Frontline Doctors (AFLDS), dass ein Reuters-Artikel zur „Faktenüberprüfung“, in dem seine Aussagen als „Fehlinformationen“ bezeichnet werden, „eine Mischung aus Strohleuten und reiner Erfindung“ sei und sagte, der Artikel von Reuters sei „gut“ zu widerlegen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Reuters versucht hat, Yeadon durch Verschleierung des „Faktenchecker“ zu diskreditieren, obwohl die vergangenen Versuche weniger halbherzig waren. Dieses Mal, nannte Reuters Yeadon ein „Impfgegnet“, der unbegründete Behauptungen aufgestellt hat. Unter Berufung auf eine Organisation, die sich selbst „Meedan’s Health Desk, eine Gruppe von Wissenschaftlern aus dem Bereich der öffentlichen Gesundheit, die gegen medizinische Fehlinformationen im Internet vorgehen“ nennt, befasst sich der „Faktencheck“ von Reuters mit Yeadons Aussagen über die asymptomatische Ausbreitung, Varianten, den COVID-19-Impfstoff und seine Verwendung in der Schwangerschaft.

Das abschließende „Urteil“ des Artikels versucht zu behaupten, dass „infizierte, aber symptomfreie Menschen das Coronavirus verbreiten können; geimpfte Menschen sind besser geschützt, aber nicht zu 100% immun; die Forschung zeigt, dass COVID-19-Impfstoffe für Erwachsene und schwangere Frauen sicher und effektiv sind.„

In Bezug auf den Artikel sagte Yeadon: „Die narrativen Aussagen, die immer wieder von den Behörden behauptet wurden und die ein Haufen Lügen sind, sind:

1. Die asymptomatische Übertragung. Das ist definitiv eine Lüge. Haben Sie das Video gesehen, in dem Fauci sagt, dass ‚es immer eine symptomatische Person ist, die eine Epidemie auslöst, und niemals Menschen ohne Symptome‘?

Ein Arzt der WHO hat genau das Gleiche gesagt.

Es gibt auch einen großartigen, von Experten begutachteten Zeitschriftenartikel, der zeigt, dass die häusliche Übertragung bei asymptomatischen Fällen praktisch null ist.

Alles deckt sich mit den Aussagen, die ich gemacht habe, und mit der biologischen Logik.

2. Varianten. Sie sind einfach nur idiotisch. Ich kann mehrere qualitativ hochwertige Papiere zeigen, die zeigen, dass T-Zellen von einer rekonvaleszenten Person oder einer geimpften Person jeweils alle damals verfügbaren Varianten wieder erkennen, wie es die Grundlagen der Immunologie aufzeigen. Das schwache Geschwätz in ihrem Artikel über Antikörper ist lächerlich.

3. Impfstoffe. Die Bastarde behaupten tatsächlich, dass sie sicher sind. Wir haben sie. Wir haben VAERS, Yellow Card und EMA-Überwachung. Wir haben Mechanismen der Toxizität. Wir haben mehrere offene Briefe an die EMA (Warnung vor Blutgerinnseln), auf die sofort Impfstoffrücknahmen folgten (wegen Blutgerinnseln).

4. Schwangerschaft/Fertilität. Niemand, der bei klarem Verstand ist, denkt, dass die Verabreichung von experimentellen Behandlungen an schwangere Frauen etwas anderes als rücksichtslos ist. Vor allem, wenn die Tests zur Reproduktionstoxizität unvollständig sind.

Yeadon fuhr fort:

„Aber auf der Spitze dieser Dummheit, sind zwei jüngsten öffentlichen Enthüllungen: (I) die Verteilung des Impfstoffs auf Gewebe in Mäusen zeigt eine sehr beunruhigende Konzentration in den Eierstöcken. Niemand ist dem nachgegangen, also muss die Annahme sein, dass dies auch beim Menschen passiert, und (II) unsere in der Petition an die EMA vom Dezember 2020 geäußerte Besorgnis über die immunologische Kreuzreaktivität zwischen dem Spike-Protein und dem menschlichen Syncytin-1 hat sich bestätigt. Erst kürzlich wurde eine Arbeit veröffentlicht, die zeigt, dass junge Frauen innerhalb weniger Tage nach der Impfung Antikörper gegen Syncytin-1 bilden.“

Zusammenfassend schloss Yeadon:

„Natürlich handelt es sich hier um einen völligen Betrug. Stellen Sie sich vor, die Zahl der Menschen in Großbritannien, die tatsächlich an dem Virus gestorben sind, anstatt an ihm zu sterben, wäre nur ein paar Tausend; Sie wären mit Fackeln und Mistgabeln auf der Straße.

Alle Regierungen haben gelogen und gelogen und wieder gelogen, was jeden einzelnen der zentralen Punkte über dieses Virus angeht.

Der Effekt der Befolgung ihrer lächerlichen politischen Antworten war die Aushöhlung und wohl auch die wirtschaftliche Zerstörung mehrerer G20-Länder, und tatsächlich erhöhte sich die Zahl der vermeidbaren Todesfälle, nicht zuletzt durch den Entzug der Gesundheitsversorgung.

Diese Leute müssen alle in der neuen Hochsicherheitseinrichtung eingesperrt werden, die in Wellingborough, Northants, im Eiltempo gebaut wird. Der Prima-Facie-Fall gegen etwa ein Dutzend Menschen in Großbritannien rechtfertigt ihre Verhaftung bis zur Strafverfolgung.