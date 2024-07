Ehemaliger Vizepräsident von Pfizer: Warum es keine Beweise für die Existenz des „Virus“ COVID-19 oder eines anderen gibt

Von Patrick Delaney

Gemeinsam mit vielen anderen Wissenschaftlern vertritt Dr. Michael Yeadon die Ansicht, dass nicht nur das COVID-19-Virus nicht existiert, sondern Viren im Allgemeinen, was bedeutet, dass es keine Pandemie gab, sondern einen koordinierten, von langer Hand geplanten Angriff auf die Zivilbevölkerung.

(LifeSiteNews) – Dr. Michael Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und leitender Wissenschaftler für Allergie- und Atemwegserkrankungen bei Pfizer, schloss sich einer Reihe anderer Wissenschaftler an und argumentierte, dass es keine ausreichenden Beweise für die tatsächliche Existenz des COVID-19-Virus oder eines anderen Virus gebe. Daher habe es keine Pandemie gegeben, sondern die Tötung vieler Menschen durch „einen monströsen, von langer Hand geplanten Angriff auf hilflose Zivilisten durch koordinierte, tödliche, zentrale Planung“.

“Sehen Sie es ein. Die Beweise sind, dass unsere Regierungen uns hassen und uns tot sehen wollen“, schrieb der pensionierte Manager in einer ausführlichen Erklärung an LifeSiteNews.

Yeadon, der über 30 Jahre lang für die größten Pharmaunternehmen der Welt gearbeitet hat, stieg bei Pfizer in die höchste Forschungsposition seines Fachgebiets auf, bevor er 2011 kündigte, um sein eigenes Biotech-Unternehmen, Ziarco, zu gründen, das er später 2017 an Novartis verkaufte.

Der britische Wissenschaftler ist bekannt für seine scharfe Kritik an der „supranationalen Operation“ COVID-19, insbesondere an den so genannten Impfstoffen, die seiner Meinung nach dazu dienen, „absichtlich zu verstümmeln und zu töten.“

In einem Interview aus dem Jahr 2022 teilte Yeadon mit, dass ihn die Gespräche mit anderen Wissenschaftlern, die zu der Überzeugung gelangten, dass die Virologie selbst auf der unbewiesenen Prämisse beruht, dass „Viren“ tatsächlich existieren, in ihrer Argumentation gestört haben. Und nach umfangreichen persönlichen Nachforschungen wurde ihm schließlich „mit der Zeit klar“, dass er sein „Verständnis von Atemwegsviren“ nicht länger aufrechterhalten konnte, und nachdem er weitere Informationen eingeholt hatte, ließ dies „die Möglichkeit zusammenbrechen, dass Atemwegsviren, wie beschrieben, überhaupt existieren. Das tun sie nicht“, schloss er.

Seit mindestens einigen Jahrzehnten weisen einige medizinische Wissenschaftler darauf hin, dass „noch nie ein Partikel sequenziert, charakterisiert, mit validen kontrollierten Experimenten untersucht und nachgewiesen wurde, dass es der Definition eines Virus entspricht“, so dass die Virologie „ihre eigenen Anforderungen an den Nachweis“ der Existenz von Viren „durchweg nicht erfüllt hat“.

Darüber hinaus hat die kanadische Forscherin Christine Massey Hunderte von wissenschaftlichen Einrichtungen in 40 verschiedenen Ländern um Informationsfreiheit (FOI) gebeten und um Aufzeichnungen gebeten, die belegen, dass dieses angebliche (SARS-CoV-2)-Virus jemals in der Körperflüssigkeit, im Gewebe oder in den Ausscheidungen von Menschen irgendwo auf der Welt gefunden wurde.

“Bis heute haben wir Antworten von 216 verschiedenen Institutionen in 40 verschiedenen Ländern. Und bis jetzt war niemand in der Lage, uns auch nur einen einzigen Nachweis zu liefern“, und weiter: ‚Sie können keinen einzigen Nachweis zitieren‘, sagte sie. „Sie haben also alle zugegeben, dass sie keine Probe des angeblichen Virus haben, und sie wissen nicht einmal von jemandem, der jemals eine Probe dieses angeblichen Virus erhalten hat.“

Massey und ihre Kollegen stellten daraufhin ähnliche FOI-Anfragen, um „jegliche Aufzeichnungen über ein angebliches Virus, das angeblich Menschen infiziert, von einer kranken Person gereinigt zu bekommen“. Und sie gaben zu, dass sie überhaupt keine hatten.

Yeadon wurde gebeten, auf eine Erklärung des weithin angesehenen Dr. Peter McCullough zu antworten, in der er die vorherrschende Ansicht verteidigt, dass die Existenz von Viren bewiesen ist. Er gab eine ausführliche Antwort, um den Lesern weitere herausfordernde Argumente zu liefern, die sie selbst in Betracht ziehen können.

In einem seiner Argumente sagte McCullough: „Für diejenigen, die die Existenz des (COVID-19)-Virus leugnen, nähern wir uns, glaube ich, 300.000 von Experten begutachteten Artikeln zu diesem Thema. Ich meine, das ist ein Berg von Beweisen, den man einfach so abtun kann.”

erwiderte Yeadon und schlug vor,

Meine anfänglichen Bedenken beziehen sich vor allem auf den Versuch, so zu tun, als ob viele Arbeiten, die dasselbe unbewiesene Faktum behaupten, die unbewiesene Behauptung untermauern. Das ist einfach nicht der Fall. Hätte es damals, als die Menschen glaubten, die Erde stehe still und die Sonne kreise um die Erde, „peer-reviewed papers“ gegeben, hätten alle Gutachter Arbeiten über erdzentrische Systeme abgelehnt. Die Zahlen machen es nicht richtig. Sobald das Gruppendenken einsetzt, wird fast jeder die Beweise in diesem Licht interpretieren. Das geht so lange, bis eindeutige Beweise auftauchen, die die Denkfehler widerlegen.

Der promovierte Experte für Atemwegspharmakologie bietet den Leserinnen und Lesern drei allgemeine Punkte an, die sie zu diesem Thema abwägen“ können, um zu zeigen:

Es gab keine COVID-19-Pandemie,

Die Ursache für die vermehrten Todesfälle war kein Virus, sondern „ein monströser, von langer Hand geplanter Angriff auf die hilflose Zivilbevölkerung durch eine koordinierte, tödliche, zentrale Planung“, die tödliche Krankenhaus- und Pflegeheimprotokolle, Abriegelungen, betrügerische PCR-Tests und genbasierte Injektionen umfasste, „die absichtlich darauf abzielten, zu verletzen, zu töten und die Fruchtbarkeit zu verringern.“

Der für die Leser am schwersten zu glaubende Punkt, für den er diese „Auslösewarnung“ gibt, ist, dass die wissenschaftliche Literatur tatsächlich zeigt, dass „akute Atemwegserkrankungen“ wie Erkältungen und Grippe „NICHT durch Viren verursacht werden und auch NICHT KONTAGIOUS sind.“ Daher „können sie nicht ansteckend sein“. Das schließt die verlogene Beschreibung aus, wonach diese Krankheiten durch submikroskopische, infektiöse Partikel, die Viren genannt werden, verursacht werden.”

Yeadon, der auch Spezialist für Toxikologie ist, stellt dann einige Spekulationen darüber an, was eigentlich Krankheiten verursacht, wenn es keine Viren dafür gibt, und warnt, dass die Täter, die mit diesem massiven Verbrechen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Anschlag davongekommen sind, es wieder tun werden“.

Den Rest der gesamten Erklärung von Dr. Yeadon finden Sie unten. LifeSiteNews hat einige Formatierungen und typografische Änderungen vorgenommen, Quellenangaben hinzugefügt, relevante „verwandte“ Artikel eingefügt und Abschnittsüberschriften hinzugefügt.

Betrügerische COVID-19-Pandemieerklärung der WHO vom März 2020

Ich biete nur drei sehr starke und einfache Beweise an, die der Leser abwägen soll.

Zahlreiche Berichte der von Professor Denis Rancourt geleiteten Gruppe, einem multidisziplinären Forscher mit jahrzehntelanger Erfahrung, der dafür bekannt ist, Denkfehler in verschiedenen Bereichen, in denen er sich im Laufe der Zeit bewegt hat, zu erkennen. Diese Fähigkeit hat ihn bei einigen unbeliebt gemacht. Sein Team hat die Sterblichkeit aller Ursachen untersucht, Staat für Staat, nach Woche, Geschlecht und Alter zum Zeitpunkt des Todes. Das ist die reinste Form der Epidemiologie (LSN-Quelle hinzugefügt). Hätte es eine zusätzliche Todesursache gegeben, wie eine virulente Infektion, die sich leicht durch Ansteckung ausbreitet, hätte sich dies in einem Anstieg der Gesamtmortalität, insbesondere bei älteren Menschen, niederschlagen müssen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Menschen diesen nächsten Teil sorgfältig lesen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die WHO eine Pandemie ausrief, gab es nirgendwo einen Anstieg der Gesamtmortalität.

Das bedeutet, dass es KEINE PANDEMIE gegeben hat. Die WHO ist keine Wahrsagerin. Sie hat keine besonderen Fähigkeiten zur Vorhersage von Pandemien. Sie haben nur die gleichen Instrumente, zu denen auch wir Zugang haben. Es kann keine Pandemie des schweren akuten Atemwegssyndroms geben, ohne dass es zu einer Zunahme der Todesfälle, insbesondere bei älteren Menschen, kommt, BEVOR man von einer Pandemie spricht. Es gab nirgendwo einen solchen Anstieg. Es handelt sich also um eine betrügerische Meldung. Daran gibt es keinen Zweifel.

NACHHER gab es einen ganz erheblichen Anstieg der Todesfälle, ungleichmäßig über viele Staaten und Bezirke verteilt. Aber auch hier stiegen die Todesfälle schnell an und fielen dann wieder ab, ohne dass es Anzeichen für eine „Ausbreitung“ gab. Hätte es damals schon einen Erreger gegeben, so hätte dieser nicht zum gleichen Zeitpunkt und überall dort, wo erhöhte Todesfälle festgestellt wurden, seinen Höhepunkt erreichen können. Doch genau das ist passiert.

Die anschließende Zunahme der Todesfälle wurde nicht durch ein Virus verursacht, sondern durch koordinierte tödliche Änderungen in medizinischen Protokollen

Zur gleichen Zeit, d. h. unmittelbar nachdem offensichtlich in betrügerischer Absicht eine Pandemie ausgerufen wurde, kam es überall zu radikalen Änderungen der medizinischen Verfahren. Diese Änderungen waren angeblich notwendig, um mit der neuen Krankheit fertig zu werden, für die es, wie der Leser bemerkt haben wird, zuvor keine Anzeichen gab. Zu jeder anderen Zeit hätten diese Änderungen mit Sicherheit zu einer Zunahme der Todesfälle geführt. Und genau das haben sie auch bewirkt. Dies ist ein Iatrogenizid: Tod durch den Arzt.



Unnötige Intubationen mit Beatmungsgeräten führen bei vielen zu einer “Todesspirale“

In den Krankenhäusern kamen viele unschuldige, verängstigte Menschen an, die meist an einer oder mehreren der üblichen Krankheiten litten, die uns plagen. Aber sie befürchteten, dass sie „covid19“ hatten, eine Krankheit, von der ich nicht überzeugt bin, dass sie überhaupt existiert. Solche Patienten hätten eine unterstützende Behandlung für eine akute Atemwegserkrankung erhalten müssen. Etwas, um die Angst zu lindern. Eine prophylaktische Antibiotikagabe sollte in Betracht gezogen werden. Möglicherweise ein entzündungshemmendes Kortikosteroid. Eine Sauerstoffmaske, die sie benutzen können, wenn dadurch die Dyspnoe (Atemnot) verringert wird. Eine Tasse Tee und ein beruhigendes Wort, sowie wachsames Abwarten. Die meisten Menschen sterben nicht in diesem Zustand. Aber sehr vielen ist es passiert, dass sie sediert, intubiert und an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden. Dies ist fast immer unangemessen, wenn ein Patient in der Lage ist, selbst zu atmen, die Atemwege frei sind und die Brustwand intakt ist. Wenn sie mechanisch beatmet werden, geht es ihnen sehr viel schlechter und oft sehr schnell. Das ist kein schonendes Verfahren. Normalerweise füllen Sie Ihre Lungen, indem Sie Luft ansaugen. Ein mechanisches Beatmungsgerät drückt die Luft unter Druck ein, wodurch empfindliches Atemwegsgewebe reißt und Flüssigkeit in die tiefen Atemwege austritt. Dies erfordert dann höhere Drücke, um den zunehmenden Widerstand gegen das Aufblasen der Lunge zu überwinden. Dies kann zu einer Todesspirale führen.

Tödliches Remdesivir, das isolierten, bewusstlosen Patienten verabreicht wird, mit finanziellen Anreizen der Regierung für medizinische Einrichtungen

Noch schlimmer wurde es, als den bewusstlosen, hilflosen Patienten unter Ausschluss der Angehörigen andere Medikamente wie Remdesivir verabreicht wurden, die ihre Nieren schädigten. Das Pflegepersonal scherzte sogar über das Medikament und nannte es „Lauf, der Tod ist nah“. Sie wussten genau, was geschah, nachdem das Medikament verabreicht worden war. Das Ende kam oft sehr schnell. Meiner Meinung nach ist dies bestenfalls ein Kunstfehler. Schlimmstenfalls, nun ja, verbinden Sie die Punkte (LSN-Quellen).

Es sei darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung diesen Behandlungsweg stark gefördert hat, indem sie den Krankenhäusern Zehntausende von Dollar für jeden Patienten gezahlt hat, der mehrere Stadien durchläuft, bis er an einem Beatmungsgerät stirbt, mit der offiziellen Diagnose „covid19“. Erinnern Sie sich an das alte Sprichwort? „Zeigen Sie mir die Anreize und ich zeige Ihnen die Ergebnisse“ (LSN fügte Quelle hinzu, hier, hier und hier).

“Ein monströser, von langer Hand geplanter Angriff auf hilflose Zivilisten durch eine koordinierte, tödliche, zentrale Planung“, die von ‚ÜBER der Ebene der Nation‘ ausging

Nicht nur in Krankenhäusern wurden unschuldige Menschen in großer Zahl schlecht behandelt und starben infolgedessen. In Pflegeheimen wurden den hilflosen alten Menschen, ebenfalls ohne Angehörige, häufig zwei Medikamente verabreicht, die ihre Atmung unterdrückten. Besonders häufig wurden Midazolam und Morphin eingesetzt, oder lokale Varianten derselben Medikamentenklasse. Wussten Sie, dass dies 2/3 der Medikamente sind, die in den Staaten mit Todesstrafe bei der Giftspritze verwendet werden? Es versteht sich von selbst, dass zahlreiche ältere Menschen durch die atemunterdrückende Wirkung buchstäblich in Ohnmacht fielen und am nächsten Morgen tot im Bett gefunden wurden. Auch dies stufe ich wie die wissentlich gefährlichen Behandlungen in Krankenhäusern ein. Ich weiß nicht, wer diese Anordnungen gegeben hat, aber sie erfolgten in mehreren Ländern. Das bedeutet, dass die ultimativen Anweisungen von ÜBER der Ebene der Nation kamen, genau wie die unsinnigen und beispiellosen „Abriegelungen“. Machen Sie daraus, was Sie wollen.

Im Vereinigten Königreich haben wir gesehen, dass unser Nationaler Gesundheitsdienst vor der vorgetäuschten Pandemie Midazolam für ein ganzes Jahr eingelagert hat und im Frühjahr 2020 einen zusätzlichen Jahresvorrat von einem französischen Generikahersteller gekauft hat. Bis Mitte des Jahres wurde alles ausgegeben (Quelle).

Dies ist nur ein Indiz von vielen, wenn die Menschen nur den Mut hätten, ihre Augen zu öffnen und zu sagen, was sie sehen. Es ist ein monströser, von langer Hand geplanter Angriff auf hilflose Zivilisten durch koordinierte, tödliche, zentrale Planung.

Abriegelungen und Propaganda sind eine Beute für die „sozial und psychisch Schwachen“, die Regierungschefs „hassen uns und wollen uns tot sehen“

In der Gemeinschaft wurden die Menschen, die unter „Lockdown“ standen, oft isoliert und rund um die Uhr mit einer beängstigenden Diät aus Lügen im Fernsehen gefüttert. Viele, die sozial und psychologisch anfällig waren, wurden sehr ängstlich. Es ist bekannt, dass dies einen starken Anreiz für Krankheiten darstellt. Eine einfache Erkältung kann sich zu einer bakteriellen Infektion ausweiten, und dennoch weigerten sich die Ärzte oft, Antibiotika zu verschreiben. Dies ist eine Routineentscheidung und keine schwierige Entscheidung. Die Aufzeichnungen zeigen jedoch, dass diese Verschreibungen auf Anweisung der Bundes- oder einer anderen Zentralregierung um 50 % zurückgegangen sind. Die Zahl der vermeidbaren Todesfälle aufgrund von behandelbaren bakteriellen Lungenentzündungen stieg stark an.

Selbst unter denjenigen, die trotz der oben genannten Beweise, die sie nicht einmal erwähnen, davon ausgehen, dass es eine Pandemie gab, herrscht keine Einigkeit darüber, was die Anzeichen und Symptome waren. Wohlgemerkt, diese müssen einzigartig sein und unterscheiden sich von anderen grippeähnlichen Erkrankungen, die ihrerseits eine Reihe von Schweregraden umfassen. Ich höre oft, dass eine Beschreibung von „covid19“ vorliegt. Die Person, die es beschreibt, scheint sich sicher zu sein, was sie gesehen oder gehört hat. Leider ist die Beschreibung der Symptome nicht von Arzt zu Arzt gleich. Einige sprechen von Blutgerinnseln. Man bedenke, dass viele ältere Patienten in Pflegeheimen an Überdosierung und Vernachlässigung starben, dehydrierten und einsam dahinsiechten. Ich denke, das würde das Risiko der Gerinnselbildung erhöhen.

Mir kocht das Blut in den Adern, wenn ich an all das Leid denke, von dem ich weiß, dass es unter der „Obhut“ von Krankenhäusern und in Heimen für „betreutes Wohnen“ sowie in der Gemeinde geschehen ist.

Sehen Sie es ein. Es ist erwiesen, dass unsere Regierungen uns hassen und uns umbringen wollen. Und viele Menschen haben sich mitschuldig gemacht. Es sei denn, Sie haben eine harmlose Interpretation der Geschehnisse? Und es ist noch nicht vorbei. Ich kenne eine örtliche Hausärztin, die ihren Patienten immer noch so genannte Covid19-„Impfstoffe“ injiziert, die nach meiner über 30-jährigen Erfahrung in der Forschung von Pharmaunternehmen ohne jeden Zweifel absichtlich entwickelt wurden, um die Überlebenden zu verletzen, zu töten und ihre Fruchtbarkeit zu verringern. Wie ich zu diesen Schlussfolgerungen kam, ist in einem schriftlichen Dokument beschrieben. Ich habe eine Reihe von eidesstattlichen Erklärungen verfasst, die bei verschiedenen Gerichten eingereicht wurden und auf Anfrage erhältlich sind.

PCR-Tests ergaben eine „falsch-positive Pseudo-Epidemie“, die das betrügerische Virus-Narrativ verstärkte

Ich muss kurz die „PCR-Tests“ erwähnen, mit denen wir belogen wurden. Es wurde behauptet, sie seien gute klinische Diagnosetests. Meine Damen und Herren, das sind sie einfach nicht, und mehrere Gerichte sind zu solchen Urteilen gekommen. Ich erinnere mich, dass Gerichte in drei Ländern festgestellt haben, dass man sich nicht einmal grundsätzlich auf die PCR verlassen kann, um einen klinischen Zustand namens Covid19 durch den Nachweis von Teilen eines angeblichen Virus namens SARS-CoV-2 genau zu diagnostizieren. Selbst wenn ich glauben würde, dass ein solcher Erreger im Umlauf ist, was ich nicht tue, wäre es möglich, ein Stück des angeblichen Virus nachzuweisen, aber es wäre nicht möglich, das Testergebnis als Beweis dafür zu verwenden, dass „Ihre klinische Erkrankung durch diesen Erreger verursacht wird“.

Es ist durchaus möglich, positive Ergebnisse zu erhalten, ohne dass der angebliche Erreger vorhanden ist. Es gibt einen berüchtigten Fall im Nordosten der USA, bei dem ein ganzer Keuchhustenausbruch mittels PCR diagnostiziert wurde. Als ein erfahrener Arzt skeptisch wurde und mikrobielle Kulturen von Abstrichen der angeblichen Patienten verlangte, war KEINE EINZIGE Person Träger des echten Erregers. Bei 100 % der „Fälle“ handelte es sich um falsch positive Ergebnisse. Der Erreger war in dem Krankenhaus überhaupt nicht vorhanden. Ich glaube, dass dies ein echter Fehler war, aber es zeigt, wie leicht wir dazu verfallen sind, altmodische klinische Diagnosen zugunsten der „Technologie“ außer Kraft zu setzen. Diese Art von Ereignis wird als „PCR-Pseudo-Epidemie mit falschem Positivbefund“ bezeichnet. Über diese Pseudo-Epidemien gibt es reichlich veröffentlichte Literatur. Ich glaube, das ist auch hier bei „covid19“ geschehen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass diese Pseudoepidemie zweifellos absichtlich erzeugt wurde. Ich erinnere mich, dass ich, als ich über den nicht existierenden Keuchhustenausbruch las, dachte: War das die Inspiration für die gefälschte Pandemie? Wenn man jeden täuschen kann, ohne dass Böswilligkeit im Spiel ist, dann muss man sich vorstellen, wie leicht das geht, wenn man eine Täuschung geplant hat.

Wie dem auch sei, es wurden Milliarden dieser Tests auf der ganzen Welt durchgeführt und missbraucht, um eine Reihe von Krankheiten (und manchmal auch gar keine Krankheit) diesem angeblichen Virus namens „SARS-CoV-2“ zuzuschreiben. Wenn eine Person später starb, wurde in den Anweisungen der Zentralregierung verlangt, dass die Todesursache auf „covid19“ zurückgeführt werden sollte. Das war vom ersten Tag an ein absoluter Betrug.

“Trigger-Warnung“ schwierige Wahrheit: Allgemeiner Glaube an virale Ansteckungen ist laut wissenschaftlicher Literatur unbegründet

Viele Leser werden meinen letzten Punkt nicht akzeptieren. Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Man hat uns in dieser Angelegenheit auf Schritt und Tritt belogen, und das schon seit sehr langer Zeit. Nach dieser Warnung folgt nun eine ebenso wichtige Information.

Akute Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und „grippeähnliche Erkrankungen“ (ILI), zu denen auch das gehört, was die meisten von uns als „Grippe“ kennen, werden NICHT durch Viren verursacht und sind auch NICHT KONTAGIEREND.

Als ich das erste Mal auf die Beweise für diese radikale Behauptung stieß, bin ich nicht stolz darauf, zuzugeben, dass auch ich sie sofort als abwegig und schlichtweg falsch abgelehnt habe. Nach reiflicher Überlegung habe ich die Primärliteratur, auf die sich diese Behauptung stützt, erneut geprüft. Und wenn Sie das getan haben, werden Sie, wie ich, nicht mehr in der Lage sein, die Täuschung aufrechtzuerhalten, die uns seit Jahrzehnten eingeimpft wurde.

Worin besteht nun dieser Beweis? In der von Fachleuten geprüften wissenschaftlichen Literatur, die den Zeitraum von 1918 bis heute abdeckt, konnten klinische Forscher nicht nachweisen, dass die Symptome einer dieser akuten Atemwegserkrankungen (Erkältungen oder grippeähnliche Zustände) von einer Person mit Symptomen auf andere Personen ohne Symptome übertragen werden, die sich längere Zeit in unmittelbarer Nähe zueinander aufhalten mussten. Es gibt Dutzende von unabhängigen Studien, und keine zeigte die „erwartete“ Wirkung. Dies gilt sogar für einen ähnlichen Test von „covid19“ ( LSN-Quelle und hier).

Das Grunddesign der Studie bestand darin, dass eine Person, die an den klassischen Symptomen einer Erkältung oder Grippe erkrankt war, mehrere Stunden in unmittelbarer Nähe eines gesunden Freiwilligen verbringen musste. Ich nenne die kranke Person einen „Spender“ und die gesunde Person einen „Empfänger“.

In zahlreichen veröffentlichten Studien konnte nicht nachgewiesen werden, dass Empfänger häufiger akut an den Symptomen einer Atemwegserkrankung erkrankten, die der Spender hatte, als Spender, die die gleiche Zeit in der Nähe eines anderen Spenders verbracht hatten (als Kontrolle für das Experiment selbst).

Praktisch niemand möchte darüber sprechen. In vielen Fällen weigert man sich sogar, die zahlreichen Studienberichte zu lesen, die allesamt keine „Ansteckung“, d. h. die Übertragung von einer kranken Person auf eine zuvor gesunde Person, belegen.

Wenn diese akuten Atemwegserkrankungen nicht ansteckend sind, können sie auch nicht ansteckend sein. Das schließt die verlogene Beschreibung aus, wonach diese Krankheiten durch submikroskopische, infektiöse Partikel, die Viren, verursacht werden.

Wenn es keine Viren gibt, wie können Menschen dann krank werden?

Die meisten von uns sind sich „sicher“, dass sie sich bei anderen Menschen mit Erkältungen oder Grippe „angesteckt“ haben. Die Tatsache, dass dies bei einer sorgfältigen Untersuchung durch objektive Personen nicht der Fall ist, erklärt nicht, warum wir so überzeugt sind, dass solche Krankheiten überhaupt erst entstehen.

Ich bin nicht verpflichtet, eine Ersatzerklärung für eine Erklärung zu finden, die definitiv falsch ist. Aber ich habe natürlich viel darüber nachgedacht. Meine derzeitige Interpretation ist, dass der Eindruck der Ansteckung durch zwei unterschiedliche Phänomene entsteht.

Erstens: Akute Atemwegserkrankungen wie Erkältungen sind alltäglich. Wenn Sie eine Erkältung bekommen, werden Sie sich wahrscheinlich an jeden erinnern, von dem Sie glauben, dass er der Auslöser gewesen sein könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen die kontrafaktische Situation durchspielen, ist viel geringer. Wie oft sind Sie in der Nähe einer erkälteten Person vorbeigegangen, ohne dass Sie selbst erkältet waren?

Ich glaube, dass diese akuten Atemwegserkrankungen von innen heraus entstehen. Eine Störung unseres normalen, fein austarierten Gleichgewichts, wenn sie stark genug ist und bei einer ausreichend verletzlichen Person, löst das Auftreten dieser archetypischen Symptome aus.

Zweitens: Wenn Sie jemals feststellen, dass Menschen, die ein Büro, eine Wohnung oder ein Hobby teilen, dazu neigen, zeitlich eng beieinander zu erkranken, ist das kein Beweis für eine Ansteckung. Überlegen Sie stattdessen, inwieweit sich die Erkrankten eine gemeinsame Umgebung teilen. Wenn es in einem Büro oder zu Hause etwas gibt, das diese Störungen des inneren Gleichgewichts auslösen kann, ist es nicht verwunderlich, dass mehr als eine Person betroffen sein kann. Sie haben sich nicht gegenseitig „angesteckt“. Vielmehr waren sie beide anfällig für einen auslösenden Umstand in ihrem gemeinsamen Umfeld.

Fazit: „Die Täter werden es wieder tun”

Das Fazit ist, dass es keine Pandemie gegeben hat. Die Vortäuschung einer Pandemie ist beabsichtigt und keineswegs ein Zufall.

Das erkennen wir an der absurden und beängstigenden Sprache, die verwendet wird, und an den unbewiesenen und gefährlichen „Maßnahmen“, die fast überall ergriffen werden.

Unter dem Deckmantel einer vorgetäuschten „Pandemie“ wurde das Leben zahlreicher unschuldiger Menschen vorzeitig beendet, wobei Ärzte und Pflegepersonal an den schrecklichen Misshandlungen beteiligt waren, die die zentralen Behörden allen auferlegten, insbesondere in Krankenhäusern, Pflegeheimen und in der Allgemeinheit.

Der fortwährende Vorwand einer Pandemie wurde dann genutzt, um eindeutig unnötige und absurd übereilte „Impfstoffe“ zu propagieren. Diese gentechnisch hergestellten Produkte wurden verwendet, um unzählige unschuldige Menschen zu verletzen und zu töten.

Ich glaube nicht, dass ein wirklich objektiver Mensch die letzten fast 4,5 Jahre Revue passieren lassen kann und immer noch Vertrauen in die Zentralregierung oder das medizinische System hat. Oder irgendeiner anderen Institution, wenn wir schon dabei sind.

Ich wiederhole dies zum Schluss, weil die Täter es wieder tun werden. Ich rechne mit weiteren Angst schürenden Täuschungen. Ich erwarte auch, dass sie als Rechtfertigung dafür dienen werden, unsere Freiheiten weiter einzuschränken und unsere medizinische Autonomie zu bedrohen.

Auch wenn wir nicht mit Sicherheit wissen, welche Ziele die Täter letztlich verfolgen, so geht es doch mit Sicherheit darum, die Kontrolle über jeden Aspekt unseres Lebens durch andere noch weiter auszudehnen und sie zu bedrohen.

Mit freundlichen Grüßen

Mike