Von Rhoda Wilson

Am Mittwoch lobte der russische Präsident Wladimir Putin die „Effizienz und Funktionalität“ der digitalen Zentralbankwährung der russischen Zentralbank (CBDC) und wies seine Regierung an, die flächendeckende Einführung des digitalen Rubels vorzubereiten.

Am Freitag veröffentlichte Edward Slavsquat einen Artikel über Russlands unstillbaren Appetit auf „nachhaltige Entwicklung“. Darin beschrieb er, wie die Umwelt-, Sozial- und Governance-Agenda („ESG“) zu einem „integralen Bestandteil“ des russischen Geschäftsumfelds geworden ist, dass Moskau aktiv an der Förderung der ESG-Agenda und der Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen („UN“) beteiligt ist und dass die UN Partnerschaften mit sanktionierten russischen Unternehmen unterhält, um die SDGs zu verfolgen.

Er wies auch darauf hin, dass das russische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung im Mai einen neuen Standard für die Berichterstattung über nachhaltige Entwicklung eingeführt hat, der berücksichtigt, wie die „ESG-Indikatoren“ der Unternehmen zur Erreichung der SDGs der UN beitragen. Um den unheimlichen Charakter der Agenda noch zu verstärken, berücksichtigt die neue Berichterstattung auch das „soziale Kapital“.

„Zu allem Überfluss“, schrieb Slavsquat, „wurde in einem kürzlich erschienenen Artikel in Wedomosti erläutert, wie sehr russische Unternehmen darauf bedacht sind, die ESG-Vorschriften der EU einzuhalten. Ja, derselbe europäische Block, der derzeit Waffen in die Ukraine liefert.”

Dieser Appetit auf ESG erstreckt sich auch auf die BRICS-Länder. „Die BRICS-Staaten sind nicht nur von ESG begeistert – sie fördern auch das Vertrauen in den Betrug mit Emissionsgutschriften“, so Slavsquat.

Das war am Freitag. Wer immer noch glaubt, dass Russland sich dem Plan der UNO widersetzt, die Welt zu übernehmen und zu kontrollieren, sollte den Bericht von Slavsquat vom Freitag lesen. Sie können den vollständigen Artikel HIER lesen.

Russland arbeitet nicht nur mit Volldampf an der ESG und der Agenda 2030, sondern ist auch bei der Umsetzung der totalitären digitalen Kontrolle durch den Einsatz eines CBDC weit fortgeschritten. Gestern berichtete Slavsquat, dass der russische Präsident Wladimir Putin die umfassende Einführung des digitalen Rubels, Russlands CBDC, gefordert hat.

Putin fordert „umfassende Einführung“ des digitalen Rubels

Von Edward Slavsquat

Der russische Präsident Wladimir Putin lobte die „Effizienz und Funktionalität“ des Zentralbankdepots der Russischen Föderation und wies seine Regierung am Mittwoch an, die flächendeckende Einführung des digitalen Rubels vorzubereiten.

„Jetzt müssen wir den nächsten Schritt machen, nämlich eine breitere, umfassende Einführung des digitalen Rubels in der Wirtschaft, in der Geschäftstätigkeit und im Finanzsektor“, sagte Putin bei einem Treffen zu wirtschaftlichen Fragen.

Seit August 2023 führt die Bank von Russland ein Pilotprogramm für den digitalen Rubel durch, an dem 12 Banken, 600 Privatpersonen und 22 Handelsdienstleistungsunternehmen teilnehmen. Das Programm wird im September auf weitere 20 Kreditinstitute ausgeweitet. In der zweiten Testphase werden die Teilnehmer in der Lage sein, Zahlungen per QR-Code vorzunehmen.

Das Gesetz über den digitalen Rubel wurde im Juli 2023 verabschiedet und bestimmt die CBDC der Bank von Russland als dritte Form der nationalen Währung. Der CBDC soll ab 2025 in der Wirtschaft eingeführt werden.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl russischer Medienberichte über Putins Wunsch nach einer Masseneinführung des digitalen Rubels (Quellen: URA, Business Gazeta, Interfax, Vedomosti).

Trotz des weit verbreiteten Widerstands gegen den digitalen Rubel aus dem gesamten politischen Spektrum Russlands behaupten die Bank von Russland und ihre Befürworter in den Medien, dass der rückverfolgbare, programmierbare, zentralisierte digitale Token dazu beitragen wird, Sanktionen zu umgehen und Korruption durch größere finanzielle Transparenz zu bekämpfen.

Moskau verfügt jedoch bereits über eine Alternative zu SWIFT, die zur Umgehung von Sanktionen genutzt werden kann, und die Bank von Russland ist bereits in der Lage, alle Geldtransfers im Land zu überwachen.

Auf den russischen Telegram-Kanälen waren die Reaktionen auf Putins Aufruf zur „vollständigen Einführung“ des digitalen Rubels überwiegend negativ.

Die gute Nachricht ist, dass die russische Regierung möglicherweise zu inkompetent ist, um Putins Traum von einem CBDC-Paradies zu verwirklichen.

„In Anbetracht der fantastischen Fähigkeit der russischen Behörden, Projekte zum Scheitern zu bringen, ist die Skepsis [gegenüber der breiten Einführung des digitalen Rubels] ungebrochen“, so der russische Kommentator Anatoli Nesmiyan.