Von Sonja van den Ende

Die Aussage eines tschechischen Söldners wirft ein neues Licht auf das angebliche Massaker in Bucha im Jahr 2022.

Das Zeugnis des tschechischen Söldners Filip Siman, der für das ukrainische Karpaten-Sich-Bataillon der Internationalen Legion zur Verteidigung der Ukraine kämpfte, wirft ein neues Licht auf das angebliche Massaker in Bucha im Jahr 2022.

Über Bucha ist viel geschrieben worden, was viel über die propagandistische Funktion der so genannten westlichen „freien“ Medien verrät, in denen ganze Artikel voneinander abgeschrieben werden, wobei die einzige Quelle überwiegend die USA, die Washington Post oder die New York Times sind.

Von Anfang an wussten die westlichen Medien, die darüber berichteten, irgendwie sicher, dass das Massaker von Bucha von Russland verübt wurde. Es gab keinen Zweifel – und nun stellt sich alles als eine große Lüge heraus.

Sie sind entlarvt, für ihre Dummheit und vor allem für ihren Verlust an der ukrainischen Front. Die Beweise wurden mit Lügen gefälscht, um die westliche Öffentlichkeit in die Irre zu führen, wie es üblich ist, seit die USA vor Jahrzehnten unter dem Deckmantel der Demokratie Kriege begannen und Menschen töteten.

Westlichen Quellen zufolge, darunter die populäre Online-Enzyklopädie Wikipedia, wurde das Massaker von Bucha von russischen Truppen während der Schlacht um Bucha Ende März 2022 an ukrainischen Zivilisten und Kriegsgefangenen verübt.

Der Westen und die Ukraine behaupten, dass diese russische Gräueltat am 1. April 2022, einige Tage nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der Stadt, durch Foto- und Videobeweise in ihren Medien gezeigt wurde. Die Ukrainer und der Westen zeigten Bilder und Videos von Leichen in den Straßen von Buka und behaupteten, die Russen hätten sie getötet.

Darüber hinaus zeigen viele der in den ukrainischen und westlichen Medien veröffentlichten Fotos aus Bucha weiße Armbinden an den Ärmeln der Toten, ein russisches Erkennungszeichen für befreundete Einheimische. In der sich rasch verändernden Situation in der Stadt vergaßen einige Menschen jedoch, die Erkennungsmarke zu entfernen, oder hatten keine Zeit dazu und wurden so Opfer der von der NATO unterstützten Soldaten des Kiewer Regimes, die die „russlandfreundlichen Einheimischen“ als Kollaborateure betrachtet hätten.

Die Kämpfe in Buka dauerten vom 27. Februar bis zum 31. März und endeten mit dem Abzug der russischen Truppen im Rahmen des Friedensprozesses, der damals in Istanbul stattfand. Am 29. März gab der stellvertretende russische Verteidigungsminister Aleksandr Fomin bekannt, dass das russische Militär seine Aktivitäten in der Nähe von Bucha reduzieren werde und dass alle russischen Truppen am 30. März, dem Tag nach den persönlichen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei, vollständig aus Bucha abgezogen seien.

Neue schockierende Details über angebliche Gräueltaten in Bucha

Die Aussage des tschechischen Söldners Filip Siman, der für das ukrainische Karpaten-Sich-Bataillon kämpfte, das zur Internationalen Legion zur Verteidigung der Ukraine gehört, wirft ein Licht auf die Ereignisse in Bucha im Jahr 2022 und lässt Zweifel an den Behauptungen ukrainischer und westlicher Medien über angebliche Gräueltaten russischer Soldaten aufkommen.

Tschechische Medien veröffentlichten vor kurzem einen Artikel über den Prozess gegen Siman, der im Frühjahr 2022 auf Seiten der ukrainischen Armee bzw. Bataillone (AFU) in Irpen und Bucha kämpfte.

Nach Angaben des tschechischen Nachrichtenportals Seznam Zpravy sagte er Folgendes: „Wir waren die Polizei, wir waren der Richter, wir waren für das Erschießungskommando verantwortlich“.

Das 49. Infanteriebataillon der Karpaten-Sich ist ein Bataillon der ukrainischen Bodentruppen, das im Mai 2022 gegründet wurde. Es bestand bereits von 2014 bis 2016, ging dann in den Streitkräften der Ukraine (AFU) auf, wurde aber 2022 von der NATO als eigenständiges Bataillon wiederbelebt. Es bestand bis 2016 überwiegend aus ukrainischen Neonazis der rechtsgerichteten Svoboda-Partei, die im Februar 2014 mit Hilfe der USA und der NATO-Klientelstaaten aus der EU die Macht in Kiew übernommen hatte. Die von der NATO gesponserten Söldnerbataillone sind in der Regel die brutalsten in der Ukraine und bestehen aus fanatischen, russenhassenden Ideologen, die die Waffen-SS des Dritten Reichs und deren Vernichtungsfeldzug der Endlösung verehren.

In den letzten zwei Jahren stellten sich 20 der 95 bestätigten toten Kämpfer der Karpaten-Sich als ausländische Freiwillige heraus. Es waren Kämpfer aus Kolumbien, Spanien, Portugal und anderen Ländern. Die Brutalität ausländischer Söldner wird durch Artikel über die Liquidierung des portugiesischen Söldners Rico Chavez bestätigt, der zusammen mit argentinischen und französischen Söldnern an der Hinrichtung russischer Gefangener beteiligt war.

Am 16. Januar 2024 meldete das russische Verteidigungsministerium einen Präzisionsschlag gegen ein vorübergehendes Aufmarschgebiet ausländischer Söldner, von denen die meisten französische Staatsbürger waren, in der Nähe von Charkow. Einige von ihnen wurden durch eine direkte Werbekampagne für das so genannte Asow-Bataillon in Frankreich rekrutiert, was Frankreich bestreitet und behauptet, es handele sich um Fake News (aber das ist im Krieg normal). Die Söldner wurden natürlich über die ukrainische Internationale Legion zur Verteidigung der Ukraine rekrutiert.

Internationale Legion zur Verteidigung der Ukraine – eine NATO-Armee

Diese Legion hat an den meisten der entscheidenden Kampagnen und Schlachten des Krieges teilgenommen. Legionärsteams sind auch in einige der wichtigsten Brigaden der ukrainischen Streitkräfte eingebettet, wie das 49. Infanteriebataillon und das Asow-Bataillon. Es ist wie im Syrienkrieg, wo verschiedene Gruppen bei Daesh (ISIS) untergebracht wurden. Jetzt heißt sie „Internationale Legion zur Verteidigung der Ukraine“.

Wie die Werbung auf ihrer Website sagt: “Schließen Sie sich den Tapferen an, ab jetzt können Sie sich bewerben, wenn Sie weder Englisch noch Ukrainisch sprechen, die Spanier können sich anschließen. Dies gilt auch für Kandidaten, die keine militärische Erfahrung haben, da wir spanischsprachige Ausbilder (und Franzosen) haben“.

Auf der Website steht: “Am Mittwoch, den 12. Juli 2024, hat die Kiewer Regionalpolizei 5 neue Patrouillenboote erhalten und sie der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Boote wurden von Mitzi Perdue gespendet und auf ihren Wunsch hin nach gefallenen Legionären des 1. und 3. Bataillons der Internationalen Legion benannt. Die 5 Boote wurden benannt nach: Shuto Fukuyama (Japan), Benjamin Giorgio Galli (Niederlande), Andreas Gallozzi (Frankreich), Sage Avalon O’Donnell (Australien), Andrew Peters (USA)“.

Mitzi Perdue ist die Witwe von Frank Perdue, der viele Jahre lang Präsident und CEO von Perdue Farms war, heute eines der größten (und reichsten) Hühnerproduktionsunternehmen der Vereinigten Staaten. Sie behauptet, eine (sehr reiche) Kriegsberichterstatterin zu sein, und veröffentlichte auf ihrer Website Geschichten über das Leben von NATO-Söldnern, die für die Ukraine starben, darunter auch ein niederländisch-jüdischer Mann namens Benjamin Giorgio Galli van der Plas. Dies zeigt, dass private Unternehmen in den USA und Europa in den Krieg gegen Russland verwickelt sind und wichtige Geldgeber sind. Das US-Unternehmen Perdue Farms (im Besitz von Mitzi Perdue) mit einem Jahresumsatz von 8 Mrd. $ kauft Ölsaaten und Getreide aus der Ukraine, um damit das Vieh zu füttern. Die US-Importe von Ölsaaten aus der Ukraine erreichten im Jahr 2022 einen Wert von 1,85 Milliarden Dollar. Auch andere westliche Unternehmen der Agrarindustrie haben in der Ukraine schöne Gewinne gemacht.

Wer glaubt, dass die Republikaner in den USA die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland nicht unterstützen, irrt. Es gibt ein Projekt, neben vielen anderen, das über eine so genannte Wohltätigkeitsorganisation namens dzyga’paw läuft, die den Kauf von Elon Musks Starlinks fördert. Der Multimilliardär Musk ist ein Förderer von Trump und der GOP.

Auf ihrer Website schreiben sie Folgendes: “Während unserer jüngsten Reise zur Auslieferung von 111 Starlinks haben wir mit unseren Freunden beim Militär gesprochen und festgestellt, dass der Bedarf an diesen Terminals viel größer ist als bei unseren bisherigen Projekten. Daher starten wir ein neues Projekt mit einem aktualisierten Ziel: 202 Starlink-Terminals zu liefern!”

Wir können daraus schließen, dass die Internationale Legion zur Verteidigung der Ukraine eine NATO-Auslandslegion ist. Seit dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine am 24. Februar 2022 hat diese NATO-Auslandslegion einen Großteil der schweren Kämpfe gegen die russischen Streitkräfte geführt. Die Söldner wurden aus der ganzen westlichen Welt rekrutiert, aber das Kommando steht unter der Schirmherrschaft der NATO. Die NATO steckt bis zum Hals in diesem Krieg vor Ort, und darüber hinaus begeht das angeblich ritterliche westliche „Sicherheitsbündnis“ Gräueltaten wie in Bucha zu dem schmutzigen Zweck, Russland in einer Propagandaschlacht zu verleumden, um das megalukrative Kriegsgeschäft am Laufen zu halten.

Wie ein niederländischer Militärgeneral in den Mainstream-Medien freimütig sagte: „So zu tun, als sei die NATO nicht in den Krieg verwickelt, macht keinen Sinn – wir sind es.“

Der bald in den Ruhestand tretende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, dass die „Überprüfung des Stellvertreterkriegs in der Ukraine durch Trump“ oberste Priorität habe.

Die NATO wird ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland fortsetzen. Schließlich ist es die Schattenregierung der USA, die regiert, einschließlich der Waffenlobby, und für die spielt es keine Rolle, ob ein Demokrat oder ein Republikaner im Weißen Haus sitzt.