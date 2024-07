EU gesteht heuchlerische “Doppelmoral“ in Bezug auf Israel, Ukraine, Irak und Klimawandel ein

Von Ben Norton

Der Leiter der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, räumte ein, dass der Westen in Bezug auf das Völkerrecht, den Russland-Ukraine-NATO-Krieg, die israelische Bombardierung des Gazastreifens, die US-geführte Invasion im Irak und den Klimawandel mit zweierlei Maß messe.

Der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, hat eingeräumt, dass der Westen heuchlerische „Doppelstandards“ anwendet.

Borrell argumentierte, dass „Diplomatie die Kunst ist, mit doppelten Standards umzugehen“.

Als Beispiele für die westliche Heuchelei nannte der EU-Spitzendiplomat das Völkerrecht, den Russland-Ukraine-NATO-Krieg, Israels Bombardierung des Gazastreifens, die von den USA angeführte Invasion im Irak und den Klimawandel.

„Wo immer ich hinkomme, werde ich mit dem Vorwurf der Doppelmoral konfrontiert“, erinnert sich Borrell. „Ich habe meinen Botschaftern immer gesagt, dass Diplomatie die Kunst ist, mit zweierlei Maß zu messen. Das ist sicherlich etwas schwierig, aber es geht darum: mit zweierlei Maß zu messen“.

Der Leiter der EU-Außenpolitik machte diese Bemerkungen in einem Vortrag an der Universität Oxford im Mai. Der diplomatische Dienst der EU hat eine Mitschrift seiner Rede veröffentlicht. (Der genaue Wortlaut weicht in der Abschrift teilweise leicht ab, da die Website Borrells Äußerungen bearbeitet hat, um grammatikalische Fehler zu korrigieren).

“Doppelte Standards“ der EU beim Völkerrecht, Israel-Palästina, Ukraine, Irak

Das humanitäre Völkerrecht „sollte der beste Schutz gegen die Normalisierung der Gewaltanwendung sein, die wir überall auf der Welt beobachten“, so Borrell.

Er räumte ein, dass Europa in dieser Hinsicht heuchlerisch gewesen sei: „Ich weiß jedoch, dass wir, um die Welt um diese Prinzipien zu versammeln, zeigen müssen, dass wir Europäer sie immer und überall respektieren. Tun wir das gerade? Nun, nicht in dem Maße, wie wir es sollten. Und das ist ein Problem für Europa“.

„Die Welt hat den Irak-Krieg nicht vergessen“, fuhr Borrell fort und wies darauf hin, dass sich einige europäische Länder an der von den USA angeführten Invasion beteiligten, die laut UN-Generalsekretär Kofi Annan eindeutig gegen das Völkerrecht verstieß.

Auch in Bezug auf Israel und Palästina habe die EU eine sehr kritische Haltung eingenommen, räumte der Außenpolitikchef ein.

„Was jetzt in Gaza geschieht, hat Europa in einer Weise dargestellt, die viele Menschen einfach nicht verstehen“, sagte Borrell. „Sie haben unser schnelles Engagement und unsere Entschlossenheit bei der Unterstützung der Ukraine gesehen und fragen sich, wie wir mit den Geschehnissen in Palästina umgehen“.

Wenn das Ausland auf Europa blickt, so räumte er ein, wird der Eindruck erweckt, dass das Leben der Zivilbevölkerung in der Ukraine einen anderen Stellenwert hat als im Gazastreifen, wo mehr als 34.000 Menschen tot sind, die meisten anderen vertrieben wurden, Kinder verhungern und die humanitäre Hilfe behindert wird“.

„Und man hat den Eindruck, dass es uns weniger kümmert, wenn Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verletzt werden, wie es bei Israel in Bezug auf die Siedlungen der Fall ist, [im Gegensatz zu] der Verletzung durch Russland“, fügte Borrell hinzu.

„Wenn wir etwas an einem Ort als ‘Kriegsverbrechen’ bezeichnen, müssen wir es auch so nennen, wenn es an einem anderen Ort geschieht“, forderte der EU-Spitzendiplomat. „Der eine Schrecken kann den anderen nicht rechtfertigen“.

Westliche Heuchelei zum Klimawandel

Borrell sprach auch die westliche Heuchelei in Bezug auf den Klimawandel an, da die reichen kapitalistischen Länder des globalen Nordens für den Großteil der historischen Kohlenstoffemissionen verantwortlich seien, die Last der grünen Energiewende aber nun dem globalen Süden aufbürden, der am wenigsten dazu beigetragen habe, aber bereits unter den schlimmsten Folgen der globalen Erwärmung leide.

„Wir müssen uns ansehen, warum die Welt einen gewissen Groll gegen uns hegt“, erklärte der EU-Außenpolitikchef.

„Ja, es gibt ein Gefühl des Unmuts, weil die Menschen glauben, dass es unterschiedliche Verantwortlichkeiten gibt“, fügte er hinzu.

„Wir Europäer haben seit Beginn der industriellen Revolution etwa 25 % aller kumulierten globalen CO2-Emissionen verursacht“, sagte Borrell.

Er wies darauf hin, dass Afrika südlich der Sahara und Lateinamerika jeweils nur 3 % der historischen Kohlenstoffemissionen verursacht haben.

„Die afrikanischen Länder südlich der Sahara und die südamerikanischen Länder tragen so gut wie keine Verantwortung, obwohl sie die wichtigsten und schädlichsten Folgen mittragen“, so Borrell.

Historische CO2-Emissionen nach Länderregionen.

„Wenn wir also über die Bekämpfung des Klimawandels sprechen, müssen wir ihre Ansichten und das Gefühl verstehen, dass es sich um ein Problem handelt, das jemand geschaffen hat, und dass andere die Konsequenzen tragen“, sagte Borrell.

„Und die einzig mögliche Antwort ist, mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um dieses Problem zu bewältigen. Mehr Ressourcen – aber das ist nicht der Fall“, fügte er hinzu und räumte ein, dass die reichen kolonisierenden Nationen des globalen Nordens ihre Versprechen, den ehemals kolonisierten Nationen des globalen Südens bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen mit Finanzmitteln und Technologietransfer zu helfen, nicht eingelöst haben.

Die USA verlieren ihre Hegemonie; „die Welt ist viel multipolarer geworden“.

In seiner Rede an der Universität Oxford räumte Borrell ein, dass „Amerika seinen Status als Hegemon verloren hat“ und die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene westlich dominierte Ordnung „an Boden verliert“.

Heute sei „die Welt viel multipolarer“, sagte er und verwies auf „Mittelmächte“ wie Indien, Brasilien, Saudi-Arabien, Südafrika und die Türkey.

Diese „Mittelmächte“ würden „zu wichtigen Akteuren“, so Borrell weiter. „Unabhängig davon, ob sie zu den BRICS gehören oder nicht, haben sie nur sehr wenige Gemeinsamkeiten, außer dem Wunsch nach mehr Status und einer stärkeren Stimme in der Welt sowie nach größeren Vorteilen für ihre eigene Entwicklung“.

„Um dies zu erreichen, maximieren sie ihre Autonomie, sind nicht gewillt, Partei zu ergreifen, sondern schlagen sich je nach Moment und Frage auf die eine oder andere Seite“, fügte er hinzu.

Der Aufstieg Chinas verändert die globale Wirtschaftslandschaft

Der EU-Spitzendiplomat erklärte, dass „China zu einem Rivalen für uns und für die Vereinigten Staaten wird“.

Borrell nannte den „Aufstieg Chinas zur Supermacht“ als Hauptgrund für den Niedergang der Hegemonie der USA.

„Was China in den letzten 40 Jahren getan hat, ist einzigartig in der Geschichte der Menschheit“, gestand er. „In den letzten 30 Jahren ist der Anteil Chinas am Welt-BIP (zu Kaufkraftparitäten) von 6 % auf fast 20 % gestiegen, während wir Europäer von 21 % auf 14 % und die Vereinigten Staaten von 20 % auf 15 % gesunken sind“.

„Dies ist eine dramatische Veränderung der wirtschaftlichen Landschaft“, sagte Borrell.

Die von ihm zitierten Statistiken beruhen auf Daten des Internationalen Währungsfonds.

Europäischer Exzeptionalismus und Angstmacherei gegenüber Russland

Borrell, dessen fünfjährige Amtszeit als EU-Spitzendiplomat im Dezember endet, ist dafür bekannt, dass er manchmal „den leisen Teil laut sagt“ – das heißt, dass er unverblümt Wahrheiten ausspricht, die in elitären Kreisen weithin bekannt sind, aber normalerweise nicht ausgesprochen werden.

In einem schockierend direkten Artikel im Februar 2024 räumte Borrell ein, dass die „Ära der westlichen Dominanz tatsächlich endgültig vorbei ist“, wie der Geopolitical Economy Report damals feststellte. Der Chef der EU-Außenpolitik warnte davor, die Welt in „den Westen gegen den Rest“ aufzuteilen, da „viele im ‚globalen Süden‘ uns der ‚Doppelmoral‘ beschuldigen“.

In einem unverblümten Moment im Jahr 2022 räumte er ein, dass der neue Kalte Krieg des Westens gegen China und Russland keine Schlacht zwischen „Demokratien gegen Autoritäre“ sei, denn, wie Borrell es ausdrückte, „auf unserer Seite gibt es eine Menge autoritärer Regime“.

In einer separaten Rede im Jahr 2022 erörterte der EU-Spitzendiplomat, wie der Wohlstand des Westens auf China und Russland beruht„, einschließlich der billigen Energie aus Russland“, des Zugangs zum großen chinesischen Markt„ für Exporte und der chinesischen Arbeiter mit ihren niedrigen Löhnen, die viel besser und viel mehr zur Eindämmung der Inflation beigetragen haben als alle Zentralbanken zusammen“.

Obwohl Borrell diese Art von offenen Eingeständnissen von Zeit zu Zeit macht, ist er keineswegs eine Taube. Als Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik hat er sich sogar oft als Falke geoutet.

Dies gilt insbesondere für die Russlandpolitik. In seiner Rede an der Universität Oxford im Mai 2024 behauptete Borrell, Russland sei „die größte existenzielle Bedrohung für Europa“.

Er bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin als „eine existenzielle Bedrohung für uns alle“ und forderte die westlichen Regierungen auf, noch mehr Waffen in die Ukraine zu schicken.

Borrell hat auch bisweilen eine sehr rassistische, herablassende Sicht auf die Mehrheit der Weltbevölkerung im globalen Süden an den Tag gelegt.

In einer berüchtigten Rede aus dem Jahr 2022 behauptete der EU-Spitzendiplomat, die Welt brauche Europa als „Leuchtturm“ und schönen „Garten“, um den barbarischen „Dschungel“ im globalen Süden zu zivilisieren, wie der Geopolitical Economy Report hervorhob.

Diese berüchtigte „Garten-gegen-Dschungel“-Rede führte zu einem weltweiten Eklat, und Borrell musste sich entschuldigen. Doch seine Weltanschauung hat sich seitdem nicht geändert.

In seinen Ausführungen zwei Jahre später in Oxford demonstrierte Borrell erneut eine Art arroganten europäischen Exzeptionalismus.

„Die Lebensweise der Europäer, diese beste Kombination aus politischer Freiheit, wirtschaftlichem Wohlstand und sozialem Zusammenhalt, die die Menschheit je zu erfinden vermochte, ist zweifellos in Gefahr“, sagte er.

Abschließend bezeichnete Borrell das europäische System als „die beste Kombination aus politischer Freiheit, wirtschaftlichem Wohlstand und sozialem Zusammenhalt, die die Menschheit je erfunden hat“.