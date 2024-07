Prophezeiung: Von der Leyens Agenda wird Straßenproteste in ganz Europa auslösen

Der ehemalige polnische Außenminister Witold Waszczykowski hat davor gewarnt, dass die umstrittene Agenda von Ursula von der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission zu Straßenprotesten auf dem ganzen Kontinent führen wird.

In einem Interview mit wPolityce.pl hat Witold Waszczykowski, ehemaliger polnischer Außenminister und ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments für die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), seine starke Ablehnung der Wiederwahl von Ursula von der Leyen als Chefin der Europäischen Kommission zum Ausdruck gebracht. Waszczykowski glaubt, dass von der Leyens zweite Amtszeit aufgrund ihrer ehrgeizigen und seiner Meinung nach unrealistischen Versprechen von konfrontativen Straßenprotesten geprägt sein wird.

Waszczykowski sagt voraus, dass von der Leyens Agenda zu Protesten von Landwirten und Arbeitern auf den Straßen europäischer Städte führen wird.

“Die Bürger werden immer mehr für diese Ideen bezahlen”, warnte er und erinnerte an die “Gelbwesten”-Bewegung in Frankreich und deutete an, dass sich solche Proteste in ganz Europa ausbreiten könnten. “Diese bürokratischen Launen werden von den einfachen Menschen nicht akzeptiert”, fügte er hinzu.

Er wies auch auf die Korruption hin, die seiner Meinung nach während von der Leyens Amtszeit als Präsidentin geherrscht habe.

“Von der Leyens vorherige Amtszeit war gespickt mit Skandalen und Fehlern”, so Waszczykowski. “Vom Skandal um die Beschaffung von Impfstoffen per SMS über den Korruptionsskandal ‘Qatargate’ bis zum Brexit-Debakel war ihre Amtszeit alles andere als vorbildlich.”

Er kritisierte auch den Umgang der Europäischen Kommission mit der russischen Aggression im Jahr 2022. Die Reaktion der EU sei zu langsam und ineffektiv gewesen.

Trotz dieser Kritik sicherte sich von der Leyen eine zweite Amtszeit, was Waszczykowski auf ihren vor der Wahl geschlossenen Pakt mit Linken und Grünen zurückführt.

“Indem sie Unterstützung für den Green Deal und Verfassungsänderungen außerhalb des Vertrags versprach, sicherte sie sich eine Mehrheit”, sagte er.

Waszczykowski stellte auch die Frage, warum einige Abgeordnete der Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR) von der Leyen unterstützten. Er vermutete, dass ihre Unterstützung aus der Angst resultiere, von der politischen Mehrheit an den Rand gedrängt zu werden, und aus dem Wunsch, einen gewissen Einfluss zu behalten.

“Viele konservative Kreise im Westen praktizieren einen symptomlosen Konservatismus”, sagte er, “sie benutzen eine konservative Rhetorik, verhalten sich aber wie Liberale”.

Der ehemalige Minister ist überzeugt, dass die derzeitige Strategie der PiS falsch ist und sie sich mit Marine Le Pens Patrioten für Europa hätte zusammentun sollen, um einen starken konservativen Block zu bilden und Veränderungen in der EU auszuhandeln.

Was von der Leyens Versprechungen und Ankündigungen während der Debatte angeht, verglich Waszczykowski sie mit den unrealistischen Versprechungen von Donald Tusk in Polen.

“Das sind alles Hirngespinste”, sagte er. “Die EU wird von China, den USA und vor allem von einem aggressiven Russland an den Rand gedrängt. Von der Leyen hat das in Ankara selbst erlebt, als man ihr nicht einmal einen Stuhl neben Präsident Erdoğan angeboten hat.”

Er erwartet auch, dass von der Leyens zweite Amtszeit den Trend zu einem Superstaat weiter vorantreiben wird, in dem Entscheidungen auf EU-Ebene durch Mehrheitsentscheidungen getroffen werden, was zu ähnlichen Nötigungs- und Erpressungstaktiken führen könnte, wie sie Tusk in Polen anwendet.

“Die Länder, darunter auch Polen, werden Angst haben, die EU aus geopolitischen Gründen zu verlassen”, sagte Waszczykowski, “und sie werden gezwungen sein, all diese Exzentrizitäten unter der Drohung des Polexit zu akzeptieren.

Wenn sich keine bedeutenden sozio-politischen Bewegungen bilden, die sich diesen Veränderungen entgegenstellen, befürchtet Waszczykowski, dass Europa in eine Zukunft gedrängt wird, die für viele inakzeptabel ist, die sie aber nicht aufhalten können.