China-Ignoranz auf dem Kongress – Behauptungen über China immer unglaubwürdiger

Im Verlauf der Anhörung des House Committee on Oversight and Accountability wurden die Behauptungen über China immer unglaubwürdiger, schreibt Megan Russell.

Am 26. Juni fand im Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaftspflicht eine Anhörung mit dem Titel “Verteidigung Amerikas vor der politischen Kriegsführung der Kommunistischen Partei Chinas” statt. Dies war eine von vielen Kongressanhörungen der letzten Zeit, die sich mit der “chinesischen Bedrohung” befassen.

Als allgemeine Prämisse hatte ich nicht viel Hoffnung für die Anhörung. Die Sprache ist entscheidend, und der Titel sagt alles: Jegliche Maßnahmen der USA dienen lediglich der “Verteidigung” gegen die von China begangenen Akte der politischen Kriegsführung. Und dennoch war ich enttäuscht. Sie war nicht nur voller rassistischer, paranoider Rhetorik, sondern auch höchst ungerecht, ohne jegliches Selbstbewusstsein und diente mit ziemlicher Sicherheit nur als Deckmantel für den nächsten kriegerischen Akt, den die US-Regierung begehen wollte.

Drei Zeugen traten in den Zeugenstand. Der erste war Erik Bethel, ein Finanzfachmann, der ausgewählt wurde, um die USA bei der Weltbank zu vertreten. Ihm folgte Mary Kissel, ehemalige Beraterin des US-Außenministers Mike Pompeo. Der dritte Platz ging an James E. Fanell, den ehemaligen Direktor für Geheimdienst- und Informationsoperationen der US-Pazifikflotte und derzeitigen Regierungsmitarbeiter.

Große Leute mit großen Titeln. Das ist der übliche Ablauf: Einige wenige “Experten” werden ausgewählt, um die Mitglieder des Kongresses über komplexe Themen zu “unterrichten”, in denen sie möglicherweise keine Erfahrung haben.

Dem Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaftspflicht fehlt es an China-Expertise. Die Abgeordnete Lisa McClain arbeitete 10 Jahre lang für American Express, bevor sie gewählt wurde, um den Staat Michigan zu vertreten. Der Vorsitzende James Comer war ein Landwirt aus Kentucky. Der Abgeordnete Paul Gosar war Zahnarzt in Arizona. Marjorie Taylor Green war Teilzeit-Trainerin in einem CrossFit-Fitnessstudio. Viele von ihnen sind noch nie nach China gereist, geschweige denn haben sie ein produktives Gespräch mit einem Mitglied der chinesischen Regierung geführt.

Ihr mangelndes Fachwissen hielt sie nicht davon ab, ihre Meinung kundzutun. Ich hörte ihnen aufmerksam zu, in der Hoffnung, ihnen einen Vertrauensvorschuss zu geben. Es war ein fruchtloses Unterfangen.

Die Abgeordnete McClain sprach über ihren Bezirk:

“In Michigan haben wir das Gotion-Werk … Wir haben ein chinesisches Unternehmen, und der einzige Ort, den es für den Bau in Betracht ziehen kann, liegt neben einer Universität und einer Militärbasis. Glaubt irgendjemand, dass das ein Zufall ist?”

Im Publikum hörten die neuen Sommer-Hillterns gebannt zu.

“Ich halte nicht viel von Zufällen”, fuhr McClain fort. “Wir reden davon, dass das Arbeitsplätze schaffen wird. Arbeitsplätze für wen? Ich bin sehr besorgt, und ich halte nicht viel von Zufällen”.

Sie sprach über die Pläne des Unternehmens Gotion, das seinen Hauptsitz in Shanghai hat, in Michigan ein neues Werk für Elektrofahrzeugkomponenten zu bauen. Es wird vermutet, dass der Plan Tausende von Arbeitsplätzen in die Region bringen wird, mit Löhnen, die etwa 150 Prozent des derzeitigen Durchschnitts betragen.

McClain, die keine stichhaltigen Argumente für ihre Ablehnung des Werks hatte, spekulierte stattdessen über die geografische Lage des Werks und unterstellte dem Unternehmen, dass es absichtlich in der Nähe einer Universität und einer Militäreinrichtung baut.

Es ist klar, dass das Werk eine Spionagebasis für die chinesische Regierung ist, so wie jeder 18- bis 26-jährige chinesische Einwanderer ein verdeckter chinesischer Soldat ist, der ausgesandt wurde, um in unserem Land Unheil anzurichten – alles unbegründete Behauptungen, die den Hass auf asiatische Amerikaner schüren und die öffentliche Wahrnehmung zur Unterstützung einer chinafeindlichen Politik verändern.

Der Militärstützpunkt, von dem sie spricht, ist Camp Grayling, das mehr als 100 Meilen von Big Rapids entfernt ist, wo die EV-Anlage gebaut werden soll.

Was die Nähe zur Ferris State University angeht, so ist die Relevanz dieser Aussage fraglich. Im gesamten Bundesstaat gibt es etwa 77 Colleges und Universitäten – 198, wenn man die Community Colleges und Berufsschulen mitzählt. Es wäre schwierig, nicht in der Nähe einer solchen zu bauen.

Dies ist nur ein Beispiel für die haarsträubenden und absurden Behauptungen, die in der Anhörung aufgestellt wurden und die sich auf anekdotische und unzuverlässige “Beweise” stützen, die auf Gefühlen und einer seltsamen Paranoia beruhen, wonach alles, was Verbindungen zu China hat, böse Absichten hat.

Als Reaktion auf die Aussagen von McClain sagte Mary Kissel,

“Wir sollten sie nicht zu sehr als langfristige Denker einschätzen. Erinnern wir uns daran, dass sie ihr Land mehrmals fast zerstört hätten”.

Diese Worte waren spöttisch gemeint und bestätigten meinen Verdacht, dass Frau Kissel schwere negative Vorurteile gegenüber China und den Chinesen hegt. Sie fuhr fort, die Kulturrevolution, die Schuldenkrise und “und so weiter” anzuführen.

In Wahrheit sind die USA im Vergleich zu Chinas 5.000-jähriger Geschichte nur ein Baby. Was Kissels Behauptungen anbelangt, so ist die Behauptung, die Chinesen hätten ihr Land fast zerstört, irreführend und von einer beunruhigenden kolonialistischen Überlegenheit geprägt, der zufolge der Westen alles besser kann.

Kissel äußerte auch ihre Meinung über die Arbeitsweise Chinas:

“China ist ein Parteienstaat. Die Funktion Chinas besteht nicht darin, die Interessen des chinesischen Volkes zu verbessern – sie besteht darin, die Macht, den Einfluss und die Reichweite der Kommunistischen Partei Chinas zu fördern, zu stärken und zu erweitern.”

Ich stelle diese Behauptung in Frage, und zwar nicht nur wegen ihres falschen Absolutismus, sondern auch, weil China immer wieder immenses Interesse an der Verbesserung des Alltagslebens seiner Bürger gezeigt hat. China ist beispiellos in seinem Entwicklungswachstum, das darauf abzielt, der Bevölkerung Infrastruktur und Möglichkeiten zu bieten. Wohnungen, öffentliche Verkehrsmittel, Gesundheitsfürsorge und Bildung sind alle bequem und erschwinglich. Das durchschnittliche Rentenalter liegt bei 54 Jahren.

In den letzten Jahrzehnten hat die Regierung unermüdlich und mit großem Erfolg an der Beseitigung der extremen Armut gearbeitet. Mehr als 800 Millionen Menschen wurden aus der Armut befreit und erhielten eine bessere Lebensqualität.

Und nicht nur das: China betont weiterhin die Bedeutung grüner Energie für den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft. Shenzhen, eine der größten High-Tech-Städte des Landes, hat alle öffentlichen Verkehrsmittel auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Das ist keine Pro-China-Propaganda, sondern einfach eine Tatsache.

Neben der geschmiedeten Kritik an Chinas interner Dynamik und Geschichte wurde bei der Anhörung auch Chinas Position gegenüber den USA in Frage gestellt.

Das übergeordnete Ziel Chinas, so Kissel, sei es, “unsere Lebensweise umzustürzen und unsere Lebensweise zu dominieren und zu verändern”. Sie sind “entschlossen, uns zu zerstören”.

Auf den ersten Blick klingt es absurd, dass eine Person, die in der politischen Beratungshierarchie so weit oben angesiedelt ist, eine derart verurteilende und extreme Behauptung aufstellt. Aber wenn man bedenkt, dass Kissel während der Amtszeit von Donald Trump unter Mike Pompeo diente, ist das nicht so überraschend. Diese Regierung war nicht gerade für ihre Wahrheitsliebe bekannt.

Zuallererst: China hat nicht vor, die Vereinigten Staaten zu zerstören. Das lässt sich sowohl durch Aussagen als auch durch Taten leicht verschlüsseln. Das Gegenteil zu behaupten ist falsch und fördert ein gefährliches Narrativ, das unsere politischen Entscheidungsträger auf einen einseitigen Weg zum Krieg führt.

Erik Bethels Behauptung, dass “China uns einkesselt”, ist ebenfalls höchst trügerisch. Im Gegenteil, es sind die USA, die China mit über 300 Militärstützpunkten und unzähligen Truppen eingekreist haben. China hat keine Militärbasen in der gesamten westlichen Hemisphäre. Es findet keine “Einkreisung” statt.

Der ehemalige US-Abgeordnete Tom Malinowski kritisierte China dafür, dass es versuche, die USA “vor dem Rest der Welt schlecht aussehen zu lassen”. Dies ist bestenfalls äußerst heuchlerisch. Erst kürzlich wurde aufgedeckt, dass die USA während der tödlichsten Monate der Covid-19-Pandemie eine geheime Anti-Vax-Operation auf den Philippinen starteten, um Chinas Einfluss in der Region zu untergraben. Einem hochrangigen US-Militärbeamten zufolge,

“Wir haben das nicht aus der Perspektive der öffentlichen Gesundheit betrachtet. Uns ging es darum, wie wir China in den Dreck ziehen können.

Im weiteren Verlauf der Anhörung wurden die Behauptungen immer unglaubwürdiger.

“Sie arbeiten mit den mexikanischen Drogenkartellen zusammen und töten Amerikaner”, sagte der Kongressabgeordnete Fallon und untermauerte seine Behauptung, dass China täglich fast so viele Amerikaner tötet wie im Zweiten Weltkrieg starben.

“Sie wissen, wie viele Büroklammern Sie alle im Longworth-Gebäude verwenden”, sagte der Abgeordnete Tim Burchett und erinnerte an ein Zitat von Mike Pompeo.

“Was wäre, wenn sie eine Art biologische Einheit entwickeln würden, die, sagen wir, Frauen im gebärfähigen Alter auslöschen kann oder so?” fragte Burchett.

“Wenn du diese App (Tiktok) benutzt, können sie dir zuhören”, fügte ein anderer hinzu.

“Wir sollten das Gegenteil von dem tun, was China von uns will”, schlug Malinowski als allgemeine Lösung vor.

“Wir müssen nicht nur eine defensive, sondern auch eine offensive Strategie entwickeln”, sagte Kissel entschlossen. Zweimal wurde erwähnt, dass sich ihr Nachname auf Rakete reimt.

Es war, als ob die Anhörung direkt aus einem SNL-Sketch entnommen wäre. Es ist unfassbar, dass dies die Leute sind, die in den Sitzungssälen unseres Kongresses sitzen und über Krieg sprechen. Das sind die Leute, die über Gesetze abstimmen, die die USA in einen Konflikt mit China treiben könnten, der Millionen von Menschen Tod und Zerstörung bringen und höchstwahrscheinlich in einer nuklearen Katastrophe oder der totalen Zerstörung des Planeten enden würde.

Die US-Politiker sind, obwohl sie unwissend sind und es ihnen an Fachwissen mangelt, willige Rädchen in der Kriegsmaschinerie. Sie bringen die chinafeindlichsten und militärischsten Zeugen auf die Tribüne, um ihre eigenen paranoiden Wahnvorstellungen von einem allwissenden, allhassenden “Anderen” jenseits des Meeres zu bekräftigen, der alles Gute und Schöne in der Welt zerstören will. Dies geschieht wöchentlich.

Die Wahrheit ist, dass es nicht China ist, das sich für einen Krieg rüstet, sondern unsere eigene Regierung. Unsere Politiker pumpen Milliarden von Dollar in die Hypermilitarisierung des asiatisch-pazifischen Raums und bezeichnen dies als “Abschreckung”.

Bei Anhörungen im Kongress verbreiten sie Lügen und Angst einflößende Geschichten, um Unterstützung für Anti-China-Gesetze zu gewinnen. Diese Geschichten sickern durch die Medien und infizieren die Köpfe der Öffentlichkeit, um das US-Militär auf die nächste Eroberung vorzubereiten.

Und warum? Weil die USA ihre globale Hegemonie aufrechterhalten wollen, selbst auf Kosten aller anderen. China ist nicht eine Bedrohung, weil es unsere Sicherheit bedroht – China ist eine Bedrohung, weil es erfolgreich ist.

Sicher in ihren Büros versteckt, werden US-Politiker einen Gesetzentwurf nach dem anderen unterschreiben, um Stellvertreterkonflikte auf der ganzen Welt zu finanzieren, aber sie werden nie die vielen hässlichen Gesichter des Krieges kennenlernen.

Sie werden mit dem Finger auf andere zeigen und Anschuldigungen erheben, aber sie werden niemals den Spiegel umdrehen, um ihre eigenen Heucheleien zu erkennen. Sie werden salutierend dastehen, wenn Leichen in Kisten nach Hause kommen, und behaupten, es sei für das Wohl der Allgemeinheit gewesen, aber sie werden sich nie den Konsequenzen ihres Handelns stellen – sie werden nie gezwungen sein, für die Täuschungen anderer zu sterben. *

Megan Russell ist CODEPINKs Koordinatorin der Kampagne “China ist nicht unser Feind”. Sie schloss ihr Studium an der London School of Economics mit einem Master in Conflict Studies ab. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Überschneidung zwischen US-China-Angelegenheiten, Friedensförderung und internationaler Entwicklung.